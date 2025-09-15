2025-10-09 목요일

이더리움 가격: AAVE 이후 전 세계적으로 트렌드가 된 레이어 브렛 & $LBRETT, 지금 구매하기 가장 좋은 암호화폐로 꼽혀

이더리움 가격: AAVE 이후 전 세계적으로 트렌드가 된 레이어 브렛 & $LBRETT, 지금 구매하기 가장 좋은 암호화폐로 꼽혀

현재, 두 개의 ERC-20 토큰인 Layer Brett과 AAVE가 대규모 수익을 위한 최고의 암호화폐로 주목받고 있습니다. […] 이더리움 가격: AAVE와 $LBRETT가 현재 구매해야 할 최고의 암호화폐로 지목된 후 Layer Brett이 전 세계적으로 트렌드가 되었습니다. 이 글은 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
파키스탄, 새로운 라이선싱 프로그램으로 글로벌 암호화폐 기업들에게 문호 개방

파키스탄, 새로운 라이선싱 프로그램으로 글로벌 암호화폐 기업들에게 문호 개방

파키스탄, 새로운 라이선싱 프로그램으로 글로벌 암호화폐 기업에 문호 개방이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 파키스탄이 암호화폐 세계에서 중요한 움직임을 보였습니다. 이제 이 나라는 글로벌 암호화폐 기업들에게 현지 운영을 위한 라이선스 신청을 요청하고 있습니다. 이는 파키스탄이 이전에 디지털 통화에 대해 취했던 입장에서 큰 변화를 의미합니다. 2025년 9월 14일, 파키스탄 가상 자산 규제 당국(PVARA)은 국제 암호화폐 거래소와 서비스 제공업체들에게 신청서를 제출하도록 요청한다고 발표했습니다. 이 움직임은 파키스탄이 디지털 화폐 분야에서 주요 참여자가 되기 위해 진지하게 노력하고 있음을 보여줍니다. 새로운 규칙 및 요구 사항 PVARA는 7월에 법제화된 2025년 가상 자산 조례에 따라 설립되었습니다. 이 당국은 금융 행동 태스크포스(FATF), 국제 통화 기금(IMF), 세계은행과 같은 주요 국제 기구가 설정한 표준을 따릅니다. 특정 기업만 신청할 수 있습니다. 이들은 미국 증권거래위원회, 영국 금융행위감독청 또는 EU, UAE, 싱가포르의 유사 기관과 같은 잘 알려진 규제 기관의 라이선스를 이미 보유하고 있어야 합니다. 파키스탄에서 운영하고자 하는 기업들은 상세한 정보를 제공해야 합니다. 여기에는 회사 배경, 현재 라이선스, 제공하는 서비스, 보안 조치, 관리하는 자금 규모가 포함됩니다. 가장 중요한 것은 파키스탄을 위한 구체적인 사업 계획이 필요하다는 점입니다. PVARA를 이끌고 파키스탄의 암호화폐 및 블록체인 담당 국무장관으로 일하는 빌랄 빈 사키브는 이번 초청이 "파키스탄을 위한 투명하고 개방적이고 포괄적인 디지털 금융 미래"를 구축하는 것을 목표로 한다고 말했습니다. 파키스탄의 성장하는 암호화폐 시장 수치는 글로벌 기업들이 관심을 가질 만한 이유를 보여줍니다. 파키스탄에는 4천만 명 이상의 암호화폐 사용자가 있으며 연간 거래액은 3천억 달러 이상입니다. 이 나라는 Chainalysis의 2025년 글로벌 암호화폐 채택 지수에서 전년도보다 6단계 상승하여 3위로 올라섰습니다. 이러한 성장은 암호화폐가 수년간 법적 회색 지대에서 운영되었음에도 불구하고 일어났습니다. 파키스탄은 처음에 2018년에 비트코인 거래를 금지했지만 서서히 그 입장을 완화했습니다. 이제 정부는...
파키스탄, 암호화폐 거물들에게 라이선스 신청 초대

파키스탄, 암호화폐 거물들에게 라이선스 신청 초대

파키스탄, 암호화폐 거물들에게 라이선스 신청 초대라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 파키스탄은 엄격한 규제 하에 글로벌 암호화폐 기업들에게 라이선스 신청을 초대하며, 안전하고 포괄적이며 현대적인 디지털 금융 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다. 파키스탄은 디지털 금융 세계에서 앞으로 나아가고 있습니다. 이 나라는 글로벌 암호화폐 기업들에게 라이선스 신청을 초대했습니다. 이 기업들은 대형 거래소, 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)입니다. 이 초대는 파키스탄 가상 자산 규제 당국(PVARA)에 의해 이루어졌습니다. 이는 국제 암호화폐 기업들을 파키스탄 시장으로 유치하기 위한 중요한 단계입니다. 파키스탄, 글로벌 기업들에게 엄격한 암호화폐 라이선스 규칙 도입 PVARA는 가상 자산 조례 2025에 따라 설립되었습니다. 이 법은 7월 8일에 통과되어 7월 9일 관보에 인쇄되었습니다. 이 법은 PVARA에 가상 자산 산업을 규제하고 감독할 권한을 부여합니다. 또한 암호화폐 사업체들이 글로벌 규칙을 준수하도록 보장합니다. 여기에는 금융활동작업반(FATF), 국제 통화 기금(IMF) 및 세계은행의 규칙이 포함됩니다. PVARA의 주요 목표는 파키스탄에서 디지털 금융이 안전하고 합법적이도록 보장하는 것입니다. 당국은 사용자를 사기와 불법 활동으로부터 보호하고자 합니다. 이러한 이유로 모든 암호화폐 기업들은 엄격한 규칙을 준수해야 합니다. 그들은 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT) 및 사이버 보안 표준을 준수해야 합니다. 관련 읽기: 파키스탄과 엘살바도르, 비트코인 전략 협력을 위한 양해각서 체결 | Live Bitcoin News 최고 국제 규제 기관에 의해 이미 라이선스를 받은 기업만 신청할 수 있습니다. 이러한 규제 기관에는 미국 증권거래위원회(SEC), 영국의 금융행위감독청(FCA), 유럽연합의 VASP 프레임워크가 포함됩니다. 기타로는 싱가포르 통화청(MAS)과 UAE의 가상 자산 규제 당국(VARA)이 있습니다. 신청자는 또한 본인 확인(KYC) 규칙을 준수해야 합니다. 재무부는 4천만 명 이상의...
오늘 구매할 5가지 최고의 암호화폐: 한 프리세일이 2025년 1000배 수익을 향해 질주

오늘 구매할 5가지 최고의 암호화폐: 한 프리세일이 2025년 1000배 수익을 향해 질주

도지코인의 로켓에서 시바 이누의 전설적인 상승까지, 이러한 토큰들은 문화적 혁명을 일으켰습니다. 투자자들이 현재 직면한 질문은 [...] 이 게시물 '오늘 구매할 5가지 최고의 암호화폐: 한 프리세일이 2025년 1000배 수익을 향해 포효하다'는 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
2025년 가격 전망: 비트코인 20만 달러, XRP 8달러, 솔라나 900달러, 하지만 리틀 페페(LILPEPE)가 85배 성장 잠재력으로 최고 실적자로 남아

2025년 가격 전망: 비트코인 20만 달러, XRP 8달러, 솔라나 900달러, 하지만 리틀 페페(LILPEPE)가 85배 성장 잠재력으로 최고 실적자로 남아

2025년 가격 전망: 비트코인 20만 달러, XRP 8달러, 솔라나 900달러, 그러나 Little Pepe(LILPEPE)는 85배 잠재력으로 최고 성과자로 남아 있습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 2025년 암호화폐 시장이 뜨거워지고 있으며, 투자자들은 다시 한번 주요 토큰의 엄청난 성장을 예측하고 있습니다. 비트코인은 시장의 기반이며 20만 달러에 도달할 가능성이 높고, 기관 사용자 채택은 XRP를 8달러로 끌어올릴 것입니다. 가장 빠르게 성장하는 레이어 1인 솔라나는 다음 상승장에서 900달러를 시험할 수 있습니다. 이러한 뛰어난 예측에도 불구하고, 분석가들은 밈에서 탄생한 레이어 2 프로젝트인 Little Pepe(LILPEPE)가 가장 많은 보상을 제공할 수 있다고 믿습니다. 거의 매진된 프리세일과 0.003달러의 출시 가격으로, LILPEPE는 85배 잠재력을 가진 주목할 만한 비대칭 베팅을 제공합니다. 비트코인(BTC): 20만 달러를 향한 길 기관 수요가 새로운 고점으로 이끌면서 비트코인이 헤드라인을 장식하고 있습니다. 비트코인의 시장 가치는 2.21조 달러이며, 거래 가격은 111,035달러로 2024년의 격동 이후 회복력을 보여주고 있습니다. 240억 달러를 초과하는 일일 거래량은 글로벌 암호화폐 시장 유동성 엔진으로서의 중요성을 강조합니다. 분석가들은 ETF 유입과 공급 반감기 충격이 2025년까지 비트코인을 20만 달러 이상으로 끌어올릴 수 있다고 믿습니다. 높은 상승 가능성에도 불구하고, 비트코인의 규모는 기하급수적 성장보다 2배 수익을 더 가능하게 합니다. 비트코인은 안정성을 제공하지만 고배수 투자자들을 위한 소형 자산의 놀라운 성장은 제공하지 않습니다. XRP(XRP): 8달러를 향한 궤도 XRP는 극적으로 회복되었습니다. 국경 간 결제 솔루션에서의 지배력으로 인해 XRP는 2.87달러와 1,710억 달러에서 다시 주목을 받고 있습니다. 대규모 파트너십과 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 프레임워크에서의 확장된 사용으로, 경제학자들은 수용이 가속화되면 XRP가 8달러로 성장할 것으로 예상하며, 이는 현재 수준에서 3배의 수익입니다. 강력하지만, XRP의 성장은 규제 명확성과 더 넓은 기관 수용에 묶여 있으며, 이는 LILPEPE와 같은 새로운 진입자의 고위험, 고수익 프로필과 일치하지 않을 가능성이 높습니다. 솔라나(SOL): 900달러로의 잠재적 급등 번개처럼 빠른 거래 속도와 활기찬 DeFi 및 NFT 생태계를 갖춘 솔라나는 이더리움의 주요 경쟁자입니다. 1,110억 달러의 시장 가치로 206달러에 거래되는 솔라나는 지속적인 진전을 보여왔습니다...
당신이 생각하는 것보다 빨리 Chainlink이 $102에 도달할 수 있는 이유: 주요 요인들

당신이 생각하는 것보다 빨리 Chainlink이 $102에 도달할 수 있는 이유: 주요 요인들

$23.4는 Chainlink의 상승 모멘텀을 유지하기 위해 매수세력이 방어해야 하는 지지선입니다.
SEC가 ETF 신청서를 검토하는 가운데 전문가, XRP 가격 22-50달러 여전히 가능하다고 말해

SEC가 ETF 신청서를 검토하는 가운데 전문가, XRP 가격 22-50달러 여전히 가능하다고 말해

미국 규제 당국이 여러 현물 XRP ETF 신청에 대한 최종 기한을 계속 연장하는 가운데, 유명 암호화폐 평론가가 XRP에 대한 대담한 가격 범위를 재확인했습니다.
Pump.fun이 Rumble을 플리프닝했다고 창립자가 자랑

Pump.fun이 Rumble을 플리프닝했다고 창립자가 자랑

Pump.fun이 Rumble을 뒤집었다고 창립자가 자랑한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나 생태계 기반 밈코인 론칭패드인 Pump.fun의 공동 창립자는 라이브 스트리밍 시장에서 이미 Rumble을 추월했다고 선언했지만, 이 주장을 뒷받침할 독립적인 데이터는 부족한 상황입니다. Alon Cohen은 X에서 플랫폼이 "동시 라이브 스트림 평균 수에서 이미 Rumble을 뒤집었다"고 말하며, "현재 Twitch 시장 점유율의 약 1%와 Kick의 약 10%에 근접하고 있다"고 덧붙였습니다. 그는 경쟁자들에게 경고하며 "우리는 그들의 점심을 조금씩 먹고 있으며 더 많은 것을 가져올 것"이라고 결론지었습니다. Pump.fun, 2024년 논란 이후 복귀 Pump.fun의 스트리밍 기능은 2024년에 라이브 방송과 토큰 출시를 통합하는 방법으로 처음 도입되었습니다. 그러나 2024년 말, 회사는 학대적이고 위험한 라이브 세션에 대한 보고 이후 무기한 라이브 스트리밍을 중단했으며, 여기에는 토큰 출시를 홍보하기 위해 자해 묘기에 참여하는 사용자들도 포함되었습니다. 올해 초, 이 기능은 더 엄격한 관리와 안전 규칙을 갖춘 약 5%의 제한된 사용자 풀에 재도입되었습니다. 얼마 후, 모든 사용자가 이용할 수 있게 되었습니다. 죽음에서 돌아온 이후, 플랫폼에 더 많은 활력을 불어넣었고, 팀은 채택 증가를 위해 노력하고 있으며, 올해 9월에는 한 단계 더 나아간 것으로 보입니다. Alon, 라이브 스트리밍 모델에 도전 주도 회사는 이 모델을 Twitch, Kick, YouTube와 같은 플랫폼에 대한 급진적인 대안으로 홍보해 왔습니다. X의 후속 게시물에서 Alon은 플랫폼의 주요 장점을 나열했는데, 그 중 하나는 그에 따르면 즉각적인 크리에이터 수수료이며, 크리에이터들이 다른 곳에서 벌 수 있는 금액의 100배를 벌 것이라고 덧붙였습니다. 또 다른 장점은 크리에이터를 지원하도록 인센티브를 받는 커뮤니티와 함께하는 즉각적인 시청자층입니다. 다른 장점으로는 X에서의 무료 클리핑과 팀의 24/7 지원이 있습니다. 이 제안은 Alon이 다른 게시물에서 "수익화 부족 또는 검열"이라고 설명한 것에 좌절한 젊은 크리에이터들을 대상으로 합니다...
Hedera (HBAR) 가격이 이번 달 새로운 사상 최고치를 경신할 수 있어 – 어떻게 전개될 수 있는지 알아보기

Hedera (HBAR) 가격이 이번 달 새로운 사상 최고치를 경신할 수 있어 – 어떻게 전개될 수 있는지 알아보기

암호화폐 분석가 Steph Is Crypto가 대담한 예측을 내놓았습니다: Hedera 가격이 이번 달 말 전에 신고가 경신을 할 수 있다고 합니다. 오늘 일찍 공유된 트윗에서, Steph는 계절적 호재와 강력한 기술적 신호가 HBAR가 또 다른 큰 움직임을 앞두고 있는 주요 이유라고 지적했습니다. Steph의 차트
AI 버블: 브렛 테일러의 현상적 경제 변혁에 대한 낙관적 시각

AI 버블: 브렛 테일러의 현상적 경제 변혁에 대한 낙관적 시각

BitcoinWorld AI 버블: 브렛 테일러의 놀라운 경제 변혁에 대한 낙관적 시각 빠르게 변화하는 기술과 디지털 자산의 세계에서, 투기는 종종 암호화폐 시장에서 볼 수 있는 흥분과 간헐적인 변동성을 반영하며 고조됩니다. 비트코인의 여정이 폭발적인 성장 후 조정 기간을 거쳤듯이, 인공지능(AI) 분야도 현재 자체적인 중요한 급증을 경험하고 있습니다. 이러한 열풍 속에서, OpenAI의 이사회 의장이자 AI Agent 스타트업 Sierra의 CEO인 브렛 테일러로부터 설득력 있는 관점이 등장합니다. 그는 우리가 현재 AI 버블 속에 있다고 대담하게 제안합니다 — 이는 일부에게 전율을 느끼게 할 수 있는 선언이지만, 그는 이를 놀라운 낙관론으로 바라봅니다. 이것이 혁신과 투자의 미래에 어떤 의미를 갖는 것일까요? AI 버블 이해하기: 역사적 관점 "버블"이라는 용어는 종종 투기적 과잉과 불가피한 붕괴의 이미지를 떠올리게 합니다. OpenAI CEO 샘 알트만의 감정을 반영하며, 브렛 테일러는 명확하게 말합니다, "우리는 버블 속에 있고, 많은 사람들이 많은 돈을 잃을 것이라고 생각합니다." 이는 기술 세계에서 새로운 현상이 아닙니다; 역사는 예시로 가득합니다. 테일러는 1990년대 후반과 2000년대 초반의 닷컴 버블과 직접적인 유사점을 그립니다. 그 시대에, 야심차지만 궁극적으로 지속 불가능한 비즈니스 모델을 가진 수많은 인터넷 기업들이 지구로 추락하기 전에 그들의 가치가 급등하는 것을 보았습니다. 그러나 테일러는 중요한 뉘앙스를 강조합니다: "1999년의 모든 사람들은 어느 정도 옳았습니다." 무엇이 그들을 "옳게" 만들었을까요? 광범위한 실패와 투자자 손실에도 불구하고, 기반 기술 — 인터넷 — 은 근본적으로 글로벌 경제와 일상 생활을 변화시켰습니다. 닷컴 버블의 붕괴는 인터넷의 장기적 가치를 부정하지 않았습니다; 단지 지속 불가능한 투기를 정리하고, 강력하고 가치 중심의 기업들이 등장하고 번성할 수 있는 길을 열어주었을 뿐입니다. 이러한 역사적 맥락은 현재의 AI 버블을 바라볼 수 있는 렌즈를 제공합니다. 이는 단기적 조정이 있을 수 있지만, AI의 기초적 영향은 여전히 변함없다는 것을 시사합니다. OpenAI의 비전적 리더십과 시장 역학 AI 개발의 최전선에 있는 주요 기관으로서, OpenAI는 이 전개되는 내러티브에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 대규모 언어 모델과 생성형 AI의 획기적인 발전으로, OpenAI는 가능성의 경계를 넓혔을 뿐만 아니라 현재의 AI 열풍에 크게 기여했습니다. CEO인 샘 알트만은 이전에 "누군가는 AI에서 엄청난 양의 돈을 잃을 것"이라고 경고했으며, 이는 테일러에 의해 강화된 감정입니다. 업계 최고 계층 내에서의 이러한 솔직한 인정은 시장 역학에 대한 그들의 현실적인 전망을 증명합니다. OpenAI의 리더십은 혁신이 종종 투기적 사이클과 함께 온다는 것을 이해합니다. 그들의 초점은 단순히 분기별 투자자 기대에 의해 주도되기보다는, 복잡한 문제를 해결하고 새로운 산업을 창출하는 AI의 장기적 잠재력에 남아 있습니다. 이러한 관점은 과대 선전이 때로는 진정한 기술적 진보를 가리는 시장을 탐색하는 데 중요합니다. 버블에 대해 공개적으로 논의함으로써, 그들은 투자를 저해하는 것이 아니라 앞으로의 여정에 대한 현실적인 기대를 설정하고 있습니다. 브렛 테일러의 이중 현실: 호황과 불황 브렛 테일러의 통찰력은 OpenAI의 이사회 의장이자 자신의 AI Agent 스타트업인 Sierra의 CEO로서의 이중 역할을 고려할 때 특히 가치가 있습니다. 그는 전략적 감독 관점과 실무적인 기업가적 관점 모두에서 AI 혁명을 살아 숨쉬고 있습니다. 그의 진술, "AI가 경제를 변화시킬 것이라는 것과, 인터넷처럼 미래에 엄청난 양의 경제적 가치를 창출할 것이라고 생각합니다. 우리는 또한 버블 속에 있고, 많은 사람들이 많은 돈을 잃을 것이라고 생각합니다,"는 현재 상황에 대한 미묘한 이해를 담고 있습니다. 이 "이중 현실"은 대규모 혁신과 중요한 시장 조정이 공존할 수 있다는 것을 인정합니다. 이는 양자택일의 시나리오가 아닙니다. 투자자들에게 이는 주의와 실사를 행사하는 것을 의미합니다. 기업가들에게는 단순히 투기적 자금 조달 라운드에 의존하기보다는 강력한 기초와 진정한 가치 제안을 가진 기업을 구축하는 것을 의미합니다. 브렛 테일러의 측정된 낙관론은 AI의 장기적 보상이 단기적 시장 변동성을 훨씬 능가할 것이라고 제안하며, 이는 초기 투기적 단계 이후 인터넷의 지속적인 유산과 같습니다. AI를 통한 경제 변혁의 약속 버블에 대한 경고에도 불구하고, 브렛 테일러와 샘 알트만과 같은 업계 리더들이 가지고 있는 핵심 신념은 AI가 전례 없는 경제 변혁을 이끌 부정할 수 없는 잠재력입니다. 이는 단순한 점진적 개선에 관한 것이 아닙니다; 이는 산업이 운영되는 방식, 일이 수행되는 방식, 가치가 창출되는 방식의 패러다임 전환에 관한 것입니다. AI가 경제를 혁명화할 준비가 된 다음 영역들을 고려해보세요: 자동화와 효율성: AI Agent는 일상적인 작업을 자동화하여 인적 자본을 더 창의적이고 복잡한 문제 해결에 자유롭게 할 수 있습니다. 이는 여러 분야에서 생산성 증가로 이어집니다. 새로운 산업과 서비스: 인터넷이 전자상거래, 소셜 미디어, 스트리밍을 탄생시켰듯이, AI는 개인화된 의학에서 고급 로봇 공학 및 지능형 인프라에 이르기까지 완전히 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 향상된 의사 결정: 방대한 양의 데이터를 처리하고 패턴을 식별하는 AI의 능력은 기업에게 우수한 통찰력을 제공하여 더 정보에 기반한 전략적 결정과 최적화된 자원 할당으로 이어집니다. 혁신 가속화: AI 도구는 과학적 발견, 약물 개발, 재료 과학을 가속화하여 인간 지식과 기술적 능력의 경계를 넓히고 있습니다. 이러한 심오한 경제적 변혁은 글로벌 경쟁력을 재정의하고 과거 기술 혁명에 필적하거나 그 이상의 규모로 부의 창출을 위한 새로운 기회를 만들 가능성이 높습니다. AI 스타트업의 미래 탐색 성장하는 AI 분야의 기업가와 투자자들에게 현재 시장 역학을 이해하는 것은 가장 중요합니다. AI 버블이 터질 가능성이 두려워 보일 수 있지만, 이는 또한 전략적 포지셔닝을 위한 기회를 제공합니다. 다음은 AI 스타트업에 관련된 사람들을 위한 실행 가능한 통찰력입니다: 실제 세계 문제에 집중: 실질적이고 시급한 문제를 유형의 가치 제안으로 해결하는 스타트업은 시장 침체를 견딜 가능성이 더 높습니다. 문제를 찾기 위한 솔루션 구축을 피하세요. 지속 가능한 비즈니스 모델: 순전히 모든 비용을 감수하는 성장 전략보다 수익 창출과 수익성으로 가는 명확한 경로를 우선시하세요. 강력한 단위 경제학이 핵심이 될 것입니다. 자본 효율성: 잠재적으로 더 타이트한 자금 조달 환경에서, 자본의 효율적인 사용이 중요해집니다. 린 운영과 신중한 지출은 활주로를 연장하고 회복력을 증가시킬 수 있습니다. 전략적 파트너십: 확립된 플레이어나 다른 혁신적인 스타트업과 협력하면 자원, 유통 채널, 전문 지식에 접근할 수 있어 일부 위험을 완화할 수 있습니다. 인재 유지: 최고의 AI 인재를 유치하고 유지하는 것이 중요합니다. 강력한 기업 문화를 구축하고 매력적인 도전을 제공하는 것은 경쟁적인 환경에서 스타트업을 차별화할 수 있습니다. 닷컴 시대의 교훈은 명확합니다: 많은 투기적 벤처가 실패했지만, 가치 창출에 집중한 기초적인 기업들은 궁극적으로 승리했습니다. 같은 것이 AI 스타트업에도 적용될 가능성이 높습니다. 브렛 테일러의 AI 버블에 대한 솔직한 평가는 경보의 원인이 아니라, 정보에 기반한 낙관론과 전략적 행동에 대한 요청이어야 합니다. 그의 닷컴 시대와의 비교는 중요한 진실을 강조합니다: 투기적 과잉은 제거될 것이지만, 기반이 되는 기술 혁명은 지속되고 궁극적으로 엄청난 가치를 제공할 것입니다. AI가 경제와 사회를 변화시킬 장기적인 약속은 믿을 수 없을 정도로 강력하게 남아 있습니다. 이 여정에 참여하는 사람들, 혁신가, 투자자, 또는 단순히 관찰자로서, 이 이중 현실—단기적 시장 변동성과 장기적 변혁적 힘—을 이해하는 것은 흥미롭지만 도전적인 인공지능 환경을 탐색하는 데 핵심입니다. 최신 AI 시장 트렌드에 대해 더 알아보려면, AI 기능을 형성하는 주요 발전에 관한 우리의
