비트코인 트레저리 기업들에 균열이 나타나고 있는가?

비트코인 트레저리 기업들에 균열이 나타나고 있는가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한동안 비트코인 트레저리 기업들은 막을 수 없는 것처럼 보였습니다. BTC가 상승할 때마다 주식 가격이 급등했고, 비트코인을 보유한다는 약속은 뉴욕에서 도쿄까지 대차대조표를 밝게 빛냈습니다. 그러나 일부 비트코인 트레저리 기업들에게 허니문은 공식적으로 끝났습니다. 9월 시장은 잔인했으며, 균열을 드러내고 이 분야의 모든 참가자를 시험했습니다. 이는 새로운 형태의 "비트코인 은행"이 가격 충격, 혼란스러운 비즈니스 모델 또는 투자자 불안에 면역이 되지 않기 때문입니다. 최근 여러 기업들이 실시간으로 주가와 프리미엄이 폭락하는 것을 지켜봤습니다. NAKA: 아무도 원하지 않았던 스트레스 테스트 예를 들어, NAKA 주식. 단 10일 만에 NAKA는 장중 거의 35% 폭락했고, 옵션이 급등하고 시장이 하락장으로 전환되면서 변동성이 지속되었습니다. NAKA의 집행 의장인 데이비드 베일리는 트위터에 이렇게 썼습니다: "제가 마지막으로 확인했을 때 우리 옵션 IV는 2000%의 차입 비용을 의미했습니다(제가 아는 한 국내 최고), 이는 시장이 우리에게 크게 베팅하고 있다는 의미입니다." 이러한 혼란을 야기한 원인은 무엇일까요? 답은 "비트코인이 변동성이 크다"는 것만큼 단순하지 않습니다. NAKA는 더 많은 회의론에 직면한 섹터에 위치해 있습니다. 의료 및 트레저리 하이브리드는 규제 불확실성과 옵션 체인에서의 강렬한 투기에 직면해 있습니다. 이러한 변동성은 레버리지가 풀리거나 감성 분석이 뒤집힐 때마다 증폭됩니다. 최근 세션에서 NAKA는 거래량이 급증하고 기술적 지표가 "과매도" 경고를 보였습니다. NAKA를 넘어서: 프리미엄, MNAV 및 전략의 S&P 500 좌절 문제는 나카모토에만 국한되지 않습니다. 베일리는 별도의 게시물에서 이렇게 언급했습니다: "전체 트레저리 섹터가 시험받고 있으며, 당연히 그렇습니다. 독성 주문 흐름, DAT로 리브랜딩된 실패한 알트코인, 계획이나 비전이 없는 너무 많은 실패한 기업들. 트레저리 기업이라는 명칭 자체가 혼란스럽습니다." 베일리에게 확신은 모든 것이지만, 그는 경고합니다: 실제 가치를 창출하지 못하는 사람들은 할인된 가격에 거래되거나 더 강한 운영자들에 의해 제거될 것입니다. 전체...