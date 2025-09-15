MEXC 거래소
공격 이후 얄라의 비트코인 담보 스테이블 코인 YU, 달러 페그 상실
Yala의 비트코인 기반 스테이블 코인 YU가 공격 후 달러 가격 고정을 잃었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 팀은 블록체인 보안 스타트업인 SlowMist 및 다른 보안 파트너들과 해킹 조사에 협력하고 있다고 밝혔습니다. 또한 팀은 사용자들에게 자산이 안전하며 다른 프로토콜 기능에는 영향이 없을 것이라고 확인했습니다. 일요일 이른 시간에 발생한 급격한 "공격 시도" 이후 Yala의 비트코인 기반 스테이블 코인 YU가 0.2046 달러 이하로 폭락했으며, 이후 달러 가격 고정을 회복하지 못했습니다. X 게시물에서 Yala 팀은 이 사건을 확인하고 "YU의 가격 고정에 일시적으로 영향을 미쳤다"고 밝혔습니다. 또한 팀은 블록체인 보안 스타트업인 SlowMist 및 다른 보안 파트너들과 해킹 조사에 협력하고 있다고 밝혔습니다. 팀은 X에 올린 최신 게시물에서 다음과 같이 작성했습니다: "업데이트: 모든 자금은 안전합니다. Yala에 예치된 비트코인은 자가 수탁형이거나 금고에 있으며, 손실된 것은 없습니다. 문제를 식별했으며, 예방 차원에서 일부 제품 기능을 일시 중지했습니다. 재참여하기 전에 저희의 허가를 기다려 주세요." 더욱 안정적인 상황을 만들기 위해 Yala는 변환 및 크로스 체인 브릿지 기능을 비활성화했습니다. 이후 게시물에서 팀은 사용자들에게 자산이 안전하며 다른 프로토콜 기능에는 영향이 없을 것이라고 확인했습니다. 피해 규모 아직 공개되지 않음 Yala 팀은 해킹이 성공했는지 여부와 피해 규모에 대해 아직 공개하지 않았습니다. 그러나 블록체인 분석 회사인 Lookonchain에 따르면, 공격자는 Polygon(MATIC)에서 1억 2천만 YU 토큰을 생성한 후, 솔라나와 이더리움에서 770만 YU를 770만 USDC로 거래하여 Yala 프로토콜을 악용했습니다. Lookonchain에 따르면, 해커는 이후 USDC를 1,501 ETH로 분할하여 여러 지갑으로 자금을 보냈습니다. 추가로 9천만 YU는 여전히 Polygon에서 브릿지되지 않은 상태이며, 공격자는 솔라나와 이더리움에 2,229만 YU를 보유하고 있습니다. 1달러 가격 고정은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 08:44
비트코인 트레저리 기업들에 균열이 나타나고 있는가?
비트코인 트레저리 기업들에 균열이 나타나고 있는가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한동안 비트코인 트레저리 기업들은 막을 수 없는 것처럼 보였습니다. BTC가 상승할 때마다 주식 가격이 급등했고, 비트코인을 보유한다는 약속은 뉴욕에서 도쿄까지 대차대조표를 밝게 빛냈습니다. 그러나 일부 비트코인 트레저리 기업들에게 허니문은 공식적으로 끝났습니다. 9월 시장은 잔인했으며, 균열을 드러내고 이 분야의 모든 참가자를 시험했습니다. 이는 새로운 형태의 "비트코인 은행"이 가격 충격, 혼란스러운 비즈니스 모델 또는 투자자 불안에 면역이 되지 않기 때문입니다. 최근 여러 기업들이 실시간으로 주가와 프리미엄이 폭락하는 것을 지켜봤습니다. NAKA: 아무도 원하지 않았던 스트레스 테스트 예를 들어, NAKA 주식. 단 10일 만에 NAKA는 장중 거의 35% 폭락했고, 옵션이 급등하고 시장이 하락장으로 전환되면서 변동성이 지속되었습니다. NAKA의 집행 의장인 데이비드 베일리는 트위터에 이렇게 썼습니다: "제가 마지막으로 확인했을 때 우리 옵션 IV는 2000%의 차입 비용을 의미했습니다(제가 아는 한 국내 최고), 이는 시장이 우리에게 크게 베팅하고 있다는 의미입니다." 이러한 혼란을 야기한 원인은 무엇일까요? 답은 "비트코인이 변동성이 크다"는 것만큼 단순하지 않습니다. NAKA는 더 많은 회의론에 직면한 섹터에 위치해 있습니다. 의료 및 트레저리 하이브리드는 규제 불확실성과 옵션 체인에서의 강렬한 투기에 직면해 있습니다. 이러한 변동성은 레버리지가 풀리거나 감성 분석이 뒤집힐 때마다 증폭됩니다. 최근 세션에서 NAKA는 거래량이 급증하고 기술적 지표가 "과매도" 경고를 보였습니다. NAKA를 넘어서: 프리미엄, MNAV 및 전략의 S&P 500 좌절 문제는 나카모토에만 국한되지 않습니다. 베일리는 별도의 게시물에서 이렇게 언급했습니다: "전체 트레저리 섹터가 시험받고 있으며, 당연히 그렇습니다. 독성 주문 흐름, DAT로 리브랜딩된 실패한 알트코인, 계획이나 비전이 없는 너무 많은 실패한 기업들. 트레저리 기업이라는 명칭 자체가 혼란스럽습니다." 베일리에게 확신은 모든 것이지만, 그는 경고합니다: 실제 가치를 창출하지 못하는 사람들은 할인된 가격에 거래되거나 더 강한 운영자들에 의해 제거될 것입니다. 전체...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 08:18
암호화폐 시장 예측: 비트코인 10만 달러 손실 위험? 시바 이누(SHIB): 대규모 가장 거래로 0.00002달러 랠리 종료, 이더리움(ETH)의 4,800달러에서의 위험한 패턴
9월 15일 비트코인 부진으로 시장이 급격한 되돌림 위험에 직면
Coinstats
2025/09/15 08:10
이더리움 공동 창립자, AI 규제가 재앙으로 끝날 수 있다고 말해
그의 경고는 AI Agent가 금융 및 조직 시스템을 운영하는 것에 대한 논의가 뜨거워지고 있는 시점에 나왔습니다, [...] 이더리움 공동 창립자가 AI 규칙이 재앙으로 끝날 수 있다고 말한 게시물이 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
Coindoo
2025/09/15 07:50
솔라나 업그레이드 및 레이어 Brett 프리세일로 비트코인 116K 달러에 근접하며 전 세계 관심 집중
세 가지 이야기는 함께 암호화폐 시장이 안정성, 혁신 및 투기 사이에서 균형을 맞추고 있는 방식을 강조합니다. 레이어 브렛: 밈 에너지와 [...] 솔라나 업그레이드와 레이어 브렛 프리세일이 전 세계적 관심을 끄는 가운데 비트코인 116,000달러 근접 글은 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/15 07:30
카르다노 업데이트: 오늘 가장 높은 수익을 위해 구매할 최고의 암호화폐는 무엇인가?
카르다노 업데이트: 오늘 가장 높은 수익을 위해 구매할 최고의 암호화폐는 무엇인가? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수익성 높은 암호화폐 기회를 탐색하는 사람들에게, 카르다노와 같은 기존 플레이어와 Layer Brett과 같은 신흥 프로젝트가 대화를 지배하고 있습니다. 하지만 $LBRETT가 오늘 구매할 최고의 암호화폐로서 선두를 달리기 시작하고 있습니다. 이 차세대 레이어 2 밈 코인은 밈 문화와 실제 블록체인 유틸리티를 융합하여, 커뮤니티 에너지와 기술적 성능의 독특한 조합을 제공합니다. 트레이더들이 높은 수익을 위해 Layer Brett에 주목하는 이유 Layer Brett는 "오늘 가장 높은 수익을 위해 구매할 최고의 암호화폐는 무엇인가?"라는 질문에 설득력 있는 답변을 제시합니다. 전통적인 밈 코인은 종종 느리고 혼잡한 체인에 갇혀 유틸리티가 전혀 없습니다. Layer Brett는 이를 탈피합니다. 이 프로젝트는 이더리움 블록체인 레이어 2 기술을 활용하여, 번개처럼 빠른 트랜잭션과 $0.0001까지 낮아진 가스 수수료로 처리량을 향상시킵니다. 목적에 맞게 설계된 디자인은 기본 밈 토큰을 능가하는 확장성과 성능을 제공하여 강력한 경쟁자로 만듭니다. Layer Brett는 이더리움에 구축된 차세대 레이어 2 밈 코인으로, 바이럴 문화와 정당한 블록체인 확장 솔루션을 융합합니다. 이는 단순한 또 다른 밈 토큰이 아닙니다; 목적을 가진 Layer Brett로, 스테이킹, 토큰 보상, 완전한 레이어 2 기능을 위한 계획을 포함하는 진화하는 생태계를 특징으로 합니다. 이 프로젝트는 실제 블록체인 확장성을 제공함으로써 밈 토큰 환경을 혁신하는 것을 목표로 합니다. Layer Brett는 트랜잭션을 오프체인에서 처리하면서도 탈중앙화와 보안을 위해 이더리움에 고정함으로써 속도와 낮은 비용을 달성합니다. 이 디자인은 수수료를 압축하고 대기 시간을 줄입니다. 사용자는 몇 초 만에 $LBRETT를 구매하고 스테이킹할 수 있습니다: 메타마스크나 트러스트 월렛을 연결하고, 지불 방법(ETH, USDT 또는 BNB)을 선택한 후 구매합니다. 스테이킹 보상은 레이어 2 확장으로 가능해진 낮은 운영 비용 덕분에 증폭됩니다. 이는 원활한 프로세스입니다. 카르다노 업데이트가 시장 대안 대화를 바꾸다 일반 시장 대안은 오랫동안 실질적인 혁신이 부족한 오래된 밈 토큰이나 레거시 레이어 1 네트워크에 의해 지배되어 왔습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 07:16
분석가들이 카르다노와 솔라나 예측을 비교하고, Pepeto가 2025년 최고의 구매 암호화폐로 선언되다
분석가들이 카르다노와 솔라나 예측을 비교하고, Pepeto가 2025년 최고의 구매 암호화폐로 선언되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 15일 | 01:55 어떤 암호화폐가 이번 강세장을 주도하고 포트폴리오를 변화시킬 수 있는 수익을 창출할까요? 비트코인 반감기가 지나고 새로운 사이클이 시작되면서, 투자자들은 강력한 역사적 기록을 가진 카르다노와 솔라나를 주시하고 있습니다. 그러나 또 다른 부상하는 경쟁자는 Pepeto(PEPETO)로, 아직 단 $0.000000153의 프리세일 단계에 있지만 이미 660만 달러 이상을 모금했습니다. 현재 큰 질문은 Pepeto가 이러한 잘 확립된 프로젝트들보다 더 나은 성과를 보이고 지금 구매할 최고의 암호화폐로 부상하여 초기 시장 열정과 잠재적 이익을 확보할 수 있을지 여부입니다. 카르다노 가격 예측: 느린 성장 궤적 카르다노(ADA)는 연구 중심 개발로 유명하지만, 그 느린 속도는 종종 투자자들의 인내심을 시험합니다. 현재 분석가들은 단기적으로 ADA가 $0.40에서 $0.65 사이에서 거래될 것으로 예측하며, 채택이 가속화된다면 2025년 예측은 평균 약 $1.20입니다. 생태계가 새로운 스마트 계약과 DeFi 프로젝트로 성장하고 있지만, 진행 속도는 빠르기보다는 꾸준합니다. 더 빠른 성장이나 소매 지원 증가 없이는, 카르다노의 이익은 이 사이클을 지배하는 다른 고잠재력 프로젝트들에 비해 미미할 수 있어 단기적 상승 가능성이 제한됩니다. 솔라나 가격 예측: 위험이 증가한 빠른 이익 솔라나(SOL)는 빠른 속도와 낮은 거래 비용으로 NFT, DeFi 및 토큰 출시를 촉진하는 가장 활발한 블록체인 중 하나로 남아 있습니다. 그러나 우려는 여전히 존재합니다. 네트워크는 거래를 중단시키는 반복적인 장애를 경험했으며, 이는 장기적인 신뢰성에 대한 의문을 제기합니다. 시장 관찰자들은 또한 펌프 앤 덤프 토큰으로 인해 대형 투자자들이 조심스러워지는 높은 변동성을 강조합니다. 현재 솔라나는 $240에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 $230에서 $240 사이에서 변동했고, 시가총액은 1180억 달러를 초과합니다. 분석가들은 $250 이상으로 돌파하면 SOL이 $270-$280으로 상승할 수 있으며, 장기적인 2025년 예측은 평균 약 $330, 최고치는 약 $390에 이를 것으로 믿고 있습니다. 그러나 모멘텀이 사라지면 $200로 후퇴할 위험이 있습니다. 이러한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 06:57
현금 게임, 토너먼트 및 프리롤을 위한 최고의 신규 포커 사이트
혁신이 경쟁력을 주도하는 빠르게 발전하는 iGaming 환경에서, 최고의 새로운 포커 사이트는 반드시 최근에 출시된 플랫폼이 아니라, 지속적으로 새로운 게임, 프로모션 및 토너먼트를 추가하여 플레이어들이 방문할 때마다 항상 새로운 것을 즐길 수 있도록 보장하는 사이트입니다. 흥미롭게도, 꽤 많은 사이트들이 이 측면에서 뛰어나면서도 일관성을 유지하고 있습니다 […]
The Cryptonomist
2025/09/15 06:41
XRP 가격이 곧 폭등할까? 트레이더 경고: '경고받지 않았다고 말하지 마세요'
XRP 트레이더들은 최근 이야기할 거리가 많았지만, 유튜버이자 트레이더인 Stock Moe의 목소리가 소음을 뚫고 들려오고 있습니다. 그의 최신 업데이트에서, 그는 솔직하게 말했습니다 - XRP의 상황이 날이 갈수록 강해지고 있으며 다음 움직임은 많은 사람들을 놀라게 할 수 있다고 지적했습니다. 그의 직설적인 경고는
Coinstats
2025/09/15 06:30
시바 이누 가격 예측: SHIB 백만장자들이 50배 수익을 노리는 0.035달러 유틸리티 코인으로 전환하고 있다
시바 이누 가격 예측: SHIB 백만장자들이 50배 수익을 노리는 $0.035 유틸리티 코인으로 전환하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시바 이누 홀더들은 SHIB가 변동성을 유지하는 가운데 전략적 차원에서 새로운 프로젝트로 전환하고 있습니다. 그들의 관심은 이제 더 수익성 높은 투자를 찾는 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있는 $0.035 코인인 Mutuum Finance(MUTM)로 향하고 있습니다. 이 프로젝트는 $15.68 million 이상을 모금했으며 16280명 이상의 지지자를 확보했습니다. 시바 이누가 계속해서 주목을 받는 가운데, 영리한 트레이더들은 확장되는 생태계와 시장을 재편할 수 있는 잠재력 때문에 Mutuum Finance에도 관심을 보이고 있습니다. 시바 이누는 시장 압박 속에서 $0.0000134의 안정성을 유지하고 있습니다. 시바 이누(SHIB)는 또한 $0.00001341의 낮은 가격에 거래되고 있으며, 지난 며칠 동안 계속 범위 내에서 움직이고 있고, 평균적인 장중 변동성을 보이고 있습니다. 이 토큰의 상대적 안정성은 초기 몇 년 동안 더 변동성이 컸던 시기와 비교했을 때 관찰되었으며, 이는 전반적인 시장 상황과 토큰 홀더들의 분위기를 반영합니다. 거래량은 안정적이며, 이는 사람들이 여전히 SHIB에 관심이 있다는 것을 보여주었고, 강한 방향성 변화는 없었습니다. 이 토큰은 여전히 매집박스 단계를 경험하고 있으며, 가격 움직임은 거의 $0.0000137의 저항선과 거의 $0.0000129의 지지선에 의해 제한되고 있습니다. 시장 참여자들은 여전히 SHIB에 영향을 미칠 수 있는 거시적 추세와 활동을 주시하고 있지만, Mutuum Finance와 같은 신흥 프로젝트도 위협이 되고 있습니다. Mutuum Finance 프리세일 인기 상승 MUTM 토큰 프리세일 6라운드는 이미 $15.68 million 이상을 유치하고 16280명 이상의 참가자를 확보하며 많은 투자자들이 이 프로젝트에 자신감을 갖고 있다는 것을 증명합니다. 이 단계에 투자하는 사람들은 토큰 출시 후 엄청난 잠재적 이익을 누릴 수 있을 것입니다. 프리세일 외에도 Mutuum Finance는 다면적 생태계를 구축하고 있으며, 이는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 06:24
