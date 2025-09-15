2025-10-09 목요일

월스트리트 전문가, 2025년 말 비트코인 투자 급증 전망

월스트리트 전문가, 2025년 말 비트코인 투자 급증 전망

월스트리트 전문가, 2025년 말 비트코인 투자가 급증할 것으로 예상한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ETF 자금 유입, 기업 채택 및 강한 시장 관심에 힘입어 2025년 말 기관의 비트코인 투자가 급증할 것으로 예상됩니다. 유명한 월스트리트 인물인 조르디 비서(Jordi Visser)는 미국 금융 기관의 비트코인 투자가 크게 증가할 것이라고 예측했습니다. Weiss Multi-Strategy Advisers의 사장이자 최고투자책임자인 비서는 이러한 증가가 2025년 말 이전에 발생할 것으로 생각합니다. 그에 따르면, 이러한 변화는 2026년 더 큰 비트코인을 위한 금융 포트폴리오를 준비하게 될 것입니다. 그의 발언은 비트코인이 현재 시장에서 좋은 성과를 보이며 115,000달러에 가깝게 거래되고 있는 시점에 나왔습니다. 기업 채택이 증가함에 따라 기업들이 1,170억 달러의 비트코인을 보유하고 있습니다. 우선, 비서는 최근 투자자 앤서니 폼플리아노(Anthony Pompliano)와의 인터뷰에서 이러한 발언을 했습니다. 대화 중에 그는 전통 금융에서 비트코인 할당이 지금부터 연말까지 증가할 것이라고 말했습니다. 그는 이러한 변화가 가능성이 있을 뿐만 아니라 확실하다고 덧붙였습니다. 이 예측은 2025년 4분기를 비트코인 성장의 중요한 시기로 제시합니다. 또한 시장이 비트코인이 이미 정점에 도달했는지 아니면 아직 갈 길이 있는지에 대해 논쟁하고 있는 시점에 나왔습니다. 관련 읽기: Capital Group의 10억 달러 비트코인 베팅이 60억 달러로 급증 | Live Bitcoin News 예를 들어, 비트코인 상장지수펀드(ETF)의 수치는 비서의 견해를 지지합니다. 단 5일 만에 미국 현물 비트코인 ETF는 23억 달러 이상의 순 유입을 목격했습니다. 2024년 1월 출시 이후, 이러한 ETF는 총 570억 달러에 가까운 자금을 유치했습니다. 동시에, 기업들은 현재 약 1,170억 달러 상당의 비트코인을 대차대조표에 보유하고 있습니다. 이는 급격한 증가이며 더 많은 기업들이 비트코인을 자산으로 진지하게 받아들이고 있음을 나타냅니다. 인...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:46
억만장자들이 소셜 미디어를 파괴하고 있는가? 이더리움의 부테린이 의견을 밝히다

억만장자들이 소셜 미디어를 파괴하고 있는가? 이더리움의 부테린이 의견을 밝히다

이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "억만장자들이 소셜 미디어를 파괴하고 있는가? 이더리움의 부테린이 의견을 밝히다"라는 제목으로 등장했습니다. 좋았던 옛날? 반자본주의 아니면 엘리트주의? 소셜 미디어의 증가하는 유독성은 뜨거운 이슈이며, 일부는 억만장자들이 이에 대한 책임이 있다고 생각합니다. 이더리움의 비탈릭 부테린이 최근 이 문제에 대해 의견을 밝혔는데, 월드 와이드 웹의 첫 번째 단계로 여겨지는 Web 1.0이 훨씬 더 자유로운 선의의 원천이었다고 설명했습니다. 좋았던 옛날? 정적인 웹사이트와 최소한의 상호작용으로 기술이 다소 미흡했음에도 불구하고, 실리콘 밸리가 아직 통제권을 장악하지 않았고 페이스북, 아마존, 구글과 같은 기술 거대 기업들에 의해 온라인 경험이 형성되지 않았던 시대의 풀뿌리 정신 때문에 일부는 여전히 이 시대에 대한 향수를 느낍니다. 또한 콘텐츠가 이제는 사용자가 찾아보는 대신 소비자에게 명시적으로 푸시되기 때문에 청중의 선택성이 줄어들었습니다. 초기에는 예를 들어, 사용자들이 자신의 관심사와 일치하는 특정 인터넷 포럼을 찾아야 했습니다. 반자본주의 아니면 엘리트주의? Web 1에서는 강력한 자본 최적화를 우선시하는 Web 2 플랫폼과 달리 웹사이트가 수익을 내야 한다는 압박이 거의 없었습니다. 따라서 반자본주의적 관점을 취한다면, 현재 소셜 미디어의 유독성은 본질적으로 결함이 있는 인센티브 구조로 귀결됩니다. 동시에 부테린이 주장하듯이, 현재 인터넷 상태의 문제는 주로 밈과 사운드바이트로 구성된 얕고 종종 반응적인 콘텐츠로 평범한 사람들에게 어필하도록 만들어졌다는 것입니다. 비교하자면, Web 1은 주로 잘 정보를 갖춘 "우측 곡선" 사용자들에 의해 만들어졌습니다. 이더리움 공동 창립자는 또한 이것이 이 두 요소의 "일종의 혼합" 때문일 수 있다고 믿습니다. 출처: https://u.today/are-billionaires-destroying-social-media-ethereums-buterin-weighs-in
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:43
비트코인 잭팟을 놓치셨나요? 다음 1000배 코인이 이미 사냥 중일지도 모릅니다

비트코인 잭팟을 놓치셨나요? 다음 1000배 코인이 이미 사냥 중일지도 모릅니다

가장 후회하는 놓친 기회가 다른 형태로 다시 나타난다면 어떨까요? 2009년, 비트코인이 [...] 게시물 '비트코인 잭팟을 놓치셨나요? 다음 1000배 코인이 이미 등장했을지도 모릅니다'가 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo2025/09/15 13:15
연준, 커지는 내부 분열과 트럼프의 압박 속에서 금리 인하 예상

연준, 커지는 내부 분열과 트럼프의 압박 속에서 금리 인하 예상

TLDR 연방준비제도이사회(FRB)가 9개월 만에 처음으로 금리 인하를 준비하고 있습니다. 트럼프는 주택 시장을 활성화하기 위해 차입 비용을 낮추도록 연준에 압력을 가했습니다. 실업 배상 청구가 증가하고 있어 노동 시장이 약화되고 있음을 시사합니다. 연준은 금리 인하 규모에 대한 내부 의견 차이에 직면해 있으며, 일부는 더 작은 폭의 인하를 선호합니다. 연방 [...] 이 글은 CoinCentral에 처음 게시된 "연준, 내부 분열과 트럼프의 압력 속에서 금리 인하 예상" 입니다.
Coincentral2025/09/15 13:11
하이퍼리퀴드의 스테이블 코인 전투, 드라마로 종료

하이퍼리퀴드의 스테이블 코인 전투, 드라마로 종료

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Hyperliquid의 스테이블 코인 전쟁이 드라마로 종결되다. 알트코인 2025년 9월 15일 | 08:00 Hyperliquid에서 USDH 스테이블 코인 티커를 확보하기 위한 경쟁이 커뮤니티 투표 후 네이티브 마켓이 공식 승자로 등극하며 막을 내렸습니다. 이 결정은 첫 번째 Hyperliquid 개선 제안(HIP)을 출시하는 탈중앙화 거래소의 첫 주요 거버넌스 이정표를 나타냅니다. 네이티브 마켓의 창립자인 Max Fiege는 X에서 결과를 확인하며, 팀이 곧 초기 테스트와 함께 USDH의 ERC-20 버전을 출시할 것이라고 밝혔습니다. 초기 참가자들은 시스템이 무제한 상환으로 확장되고 USDH/USDC 현물 거래 쌍이 개설되기 전에 최대 $800까지 제한된 거래로 스테이블 코인을 발행하고 상환할 수 있게 됩니다. 합성 달러 프로젝트로 알려진 경쟁 입찰자 Ethena가 예상치 못하게 철회한 후 지난 주 말 네이티브 마켓에 유리하게 판세가 크게 기울었습니다. 토요일까지 예측 시장 Polymarket은 네이티브가 티커를 획득할 확률을 99% 이상으로 배치했습니다. 그러나 승리는 논란 없이 이루어지지 않았습니다. 여러 업계 목소리들이 선정 과정을 비판하며, 네이티브 마켓이 처음부터 선호되는 후보였다고 제안했습니다. 드래곤플라이 파트너인 Haseeb Qureshi는 다른 제안들이 의미 있는 토론 없이 기각되었다고 주장하며, 이 과정을 "희극"이라고 불렀습니다. 다른 이들은 더 넓은 관점을 취했습니다. 인프라 제공업체 Helius의 CEO인 Mert Mumtaz는 USDH를 위한 전투가 스테이블 코인이 얼마나 상호 교환 가능해지고 있는지를 강조한다고 언급했습니다. 그는 미래에 사용자들이 거래소에 USDC나 USDH와 같은 별도의 티커를 보지 못할 수도 있다고 제안했습니다. 대신, 플랫폼은 단일 "USD" 잔액을 표시하면서 배후에서 스테이블 코인 간의 전환을 자동으로 처리할 수 있습니다. USDH 경쟁의 결과는 네이티브 마켓에게 단순한 브랜딩 승리 이상입니다. 이는 이미 Tether와 Circle과 같은 거대 기업들이 지배하고 있는 혼잡한 스테이블 코인 부문에 Hyperliquid가 진입하기 시작했음을 알리는 신호입니다. 투명성, 탈중앙화에 관한 질문과 함께...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:00
BTC가 116K 달러에서 정체되는 가운데 비트코인 고래가 다시 덤프 — Cr 투자자들에게 의미하는 것

BTC가 116K 달러에서 정체되는 가운데 비트코인 고래가 다시 덤프 — Cr 투자자들에게 의미하는 것

비트코인은 최근 고래 활동이 증가하는 징후 속에서 암호화폐 가격이 116,000달러 주변에서 정체되는 현상을 경험했습니다. 선도적인 디지털 자산은 대량의 비트코인을 보유한 주요 지갑 소유자들(일반적으로 고래라고 불림)로부터 새로운 매도 압력에 직면하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 발전은 투자자들과 분석가들 사이에서 관심을 불러일으켰습니다. [...]
Crypto Breaking News2025/09/15 12:49
연준 결정이 임박한 가운데 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있는 3가지 요소

연준 결정이 임박한 가운데 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있는 3가지 요소

미국 경제 캘린더에 바쁜 한 주가 기다리고 있으며, 모든 이목은 수요일 중앙은행에 집중될 것입니다.
CryptoPotato2025/09/15 12:34
북극 파블로 코인의 400% 체험금과 퍼지 펭귄의 회복 - 4분기에 구매할 최고의 새로운 밈 코인

북극 파블로 코인의 400% 체험금과 퍼지 펭귄의 회복 - 4분기에 구매할 최고의 새로운 밈 코인

암호화폐 세계는 예측할 수 없고 변동성이 크지만, 탐험할 용기가 있는 사람들에게는 숨겨진 보물로 가득 찬 동결된 개척지처럼 느껴질 수 있습니다. 이러한 환경에서 두 프로젝트가 주목을 받고 있습니다: 퍼지 펭귄(PENGU)과 북극 파블로 코인(APC). 한편으로는 퍼지 펭귄이 강력한 커뮤니티와 솔리드 브랜딩을 갖춘 밈 코인이 어떻게 [...] 할 수 있는지 보여줍니다.
Coinstats2025/09/15 12:15
비트코인: 4억 2100만 달러 규모의 오래된 코인이 이동하고 채굴자들이 매도하는 가운데 다음은 무엇인가?

비트코인: 4억 2100만 달러 규모의 오래된 코인이 이동하고 채굴자들이 매도하는 가운데 다음은 무엇인가?

두 번의 주요 매도 물결과 CDD의 급증에도 불구하고, BTC는 계속 상승했습니다.
Coinstats2025/09/15 12:00
전략적 움직임: MAP 프로토콜 창립자, 일일 MAPO 바이백 공개

전략적 움직임: MAP 프로토콜 창립자, 일일 MAPO 바이백 공개

BitcoinWorld 전략적 움직임: MAP 프로토콜 창립자, 일일 MAPO 바이백 공개 암호화폐의 역동적인 세계에서, 시장 감성이 빠르게 변할 수 있는 곳에서, MAP 프로토콜 생태계로부터 중요한 발표가 나왔습니다. MAP 프로토콜(MAPO)의 통찰력 있는 공동 창립자이자 핵심 개발자인 James가 최근 대담한 선언으로 화제가 되었습니다: 그는 더 이상 자신의 MAPO 개인 보유량을 판매하지 않을 것입니다. 더욱 주목할 만한 것은, 그가 일일 수익을 직접 일관된 MAPO 바이백에 투입할 계획이라는 것입니다. 이 전략적 움직임은 토큰의 기반을 강화하고 커뮤니티 신뢰를 높이기 위한 것입니다. MAPO 바이백 이니셔티브의 원동력은 무엇인가? James는 X에서 자신의 획기적인 의도를 공유하며, MAP 프로토콜의 장타매매 성공에 대한 개인적 약속을 설명했습니다. 그의 보유량 판매 중단 결정은 강력한 성명으로, 프로젝트에 대한 흔들림 없는 믿음을 보여줍니다. 또한, MAPO 바이백을 위해 일일 수익을 활용하겠다는 그의 약속은 토큰 가치를 지지하는 적극적인 접근 방식을 나타냅니다. 이는 단지 개인적인 노력이 아닙니다; James는 또한 ButterSwap 팀과 적극적으로 협력하여 그들이 수익을 동일한 바이백 이니셔티브에 투입하도록 장려하고 있습니다. 이러한 협력적 노력은 토큰 생태계에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 최신 발전은 지난달 James가 처음으로 MAPO 바이백 계획을 암시했던 이전 징후를 기반으로 합니다. 최근 발표는 더 구체적인 세부 사항과 명확한 앞으로의 방향을 제공하여, 아이디어를 실행 가능한 전략으로 변환합니다. 토큰 바이백과 그 이점 이해하기 이 개념에 생소한 분들을 위해, 토큰 바이백은 James와 같은 프로젝트나 중요한 보유자가 공개 시장에서 자체 토큰을 재구매할 때 발생합니다. 이 행동은 일반적으로 여러 긍정적인 의미를 가집니다: 유통 공급량 감소: 토큰을 바이백함으로써, 유통 공급량이 효과적으로 감소합니다. 기본 경제 원칙에 따르면, 수요가 일정하거나 증가한다고 가정할 때, 공급 감소는 토큰 가치의 증가로 이어질 수 있습니다. 수요 증가: 구매 행위 자체가 토큰에 대한 수요를 창출하여, 가격을 더욱 지지할 수 있습니다. 투자자 신뢰: 일관된 바이백 프로그램은 핵심 개발자와 프로젝트 팀이 토큰의 미래에 대한 강한 믿음을 나타냅니다. 이는 투자자 신뢰를 크게 높이고 새로운 홀더를 유치할 수 있습니다. 가격 안정성: 정기적인 바이백은 판매 압력을 흡수하는 데 도움이 되어, 잠재적으로 토큰의 더 큰 가격 안정성으로 이어질 수 있습니다. 특히 공동 창립자로부터의 일일 MAPO 바이백에 대한 약속은 암호화폐 커뮤니티 내에서 깊이 공감하는 헌신을 보여줍니다. 이는 단순한 개발 작업을 넘어 프로젝트의 미래에 대한 실질적인 투자를 반영합니다. ButterSwap이 MAPO 바이백에 참여하는 잠재적 영향 MAPO 바이백 이니셔티브에 ButterSwap 팀을 참여시키려는 James의 노력은 특히 주목할 만합니다. 생태계 내 탈중앙화 거래소(DEX)인 ButterSwap은 거래 수수료에서 자체 수익을 창출합니다. ButterSwap이 이러한 수익의 일부를 MAPO 토큰 재구매에 할당한다면, 바이백 프로그램의 규모가 크게 확장될 수 있습니다. 이 협력은 다음과 같은 효과를 가져올 것입니다: 시장 영향력 증폭: 바이백을 위한 개인 및 프로토콜 수준의 수익을 결합하면 시장에서 더 실질적이고 일관된 구매력을 창출할 것입니다. 생태계 시너지 강화: MAP 프로토콜 생태계의 다양한 구성 요소 간의 통일된 비전을 보여주어, 신뢰와 결속력을 강화합니다. 지속 가능한 성장: 바이백을 위해 운영 수익을 활용하는 것은 외부 자본 투입과 독립적으로 토큰 가치를 지지하는 자체 지속 가능한 메커니즘을 만듭니다. MAPO 바이백에 대한 이러한 다면적 접근 방식은 프로젝트가 자체 토큰과 어떻게 관계를 맺는지에 대한 선례를 세울 수 있으며, 장타매매 가치와 커뮤니티 이익을 우선시합니다. 이것이 MAP 프로토콜의 미래에 의미하는 바는 무엇인가? 이 이니셔티브는 MAP 프로토콜의 장기적 비전에 대한 강력한 약속을 강조합니다. MAP 프로토콜은 옴니체인 상호운용성을 위한 선도적인 웹3.0 인프라가 되는 것을 목표로 하며, 다양한 블록체인 간의 원활한 통신과 자산 이전을 가능하게 합니다. MAPO와 같은 강력하고 안정적인 네이티브 토큰은 이 비전을 실현하고, 네트워크 참여자를 장려하며, 프로토콜을 보호하는 데 중요합니다. 바이백은 일반적으로 긍정적이지만, 투자자들이 자체 연구를 수행하고 시장 역학이 많은 요소에 영향을 받는다는 것을 이해하는 것이 항상 중요합니다. 그러나 특히 MAPO 바이백과 관련하여 James가 취한 투명하고 적극적인 입장은 프로젝트의 미래에 대한 설득력 있는 내러티브를 제공합니다. 결론적으로, James의 일일 MAPO 바이백 발표와 ButterSwap을 참여시키려는 그의 노력은 MAP 프로토콜의 중요한 순간을 표시합니다. 이 전략적 움직임은 리더십의 깊은 헌신을 보여주며, 더 큰 토큰 안정성을 촉진하고, 투자자 신뢰를 높이며, 궁극적으로 MAP 프로토콜 생태계의 지속적인 성장과 성공에 기여하는 것을 목표로 합니다. 이는 진정으로 상호운용 가능한 웹3.0 미래를 구축하는 프로젝트의 사명에 대한 믿음의 증거입니다. 자주 묻는 질문 (FAQ) MAP 프로토콜(MAPO)이란 무엇인가요? MAP 프로토콜은 옴니체인 상호운용성에 중점을 둔 선도적인 웹3.0 인프라로, 다양한 블록체인 네트워크 간의 원활하고 안전한 통신 및 자산 이전을 가능하게 합니다. 네이티브 토큰은 MAPO입니다. 암호화폐에서 토큰 바이백이란 무엇인가요? 토큰 바이백은 프로젝트나 James와 같은 중요한 보유자가 공개 시장에서 자체 토큰을 재구매하는 것을 포함합니다. 이 행동은 유통 공급량을 줄이고, 수요를 증가시키며, 잠재적으로 토큰의 가치를 안정화하거나 증가시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 MAPO 바이백은 토큰 보유자에게 어떤 이점이 있나요? MAPO 바이백은 토큰의 유통 공급량을 잠재적으로 줄임으로써 보유자에게 이익이 될 수 있으며, 이는 희소성 증가와 상승 가격 압력으로 이어질 수 있습니다. 또한 프로젝트 리더십의 강한 신뢰를 나타내어 전반적인 투자자 신뢰를 높입니다. MAP 프로토콜의 James는 누구인가요? James는 MAP 프로토콜의 공동 창립자이자 핵심 개발자입니다. 그는 최근 자신의 수익을 사용한 일일 MAPO 바이백에 대한 개인적 약속을 발표하고 ButterSwap이 이 이니셔티브에 참여하도록 장려하고 있습니다. 이 이니셔티브에서 ButterSwap의 역할은 무엇인가요? ButterSwap은 MAP 프로토콜 생태계 내의 탈중앙화 거래소입니다. James는 ButterSwap 팀이 운영 수익을 사용하여 MAPO 바이백에 참여하도록 설득하고 있으며, 이는 이니셔티브의 영향력을 크게 증폭시킬 것입니다. MAPO 바이백이 가격 상승을 보장하나요? MAPO 바이백은 일반적으로 긍정적인 지표이며 토큰 가치를 지지할 수 있지만, 가격 상승을 보장하지는 않습니다. 암호화폐 시장은 복잡하고 수많은 요소에 영향을 받기 때문에, 투자자들이 자체 연구를 수행하는 것이 필수적입니다. MAP 프로토콜의 최신 움직임에 대한 이 통찰력이 가치 있다고 생각하신다면, 여러분의 네트워크와 공유해 보세요! 여러분의 지원은 더 많은 중요한 암호화폐 뉴스를 커뮤니티에 전달하는 데 도움이 됩니다. 소셜 미디어에서 대화에 참여하고 이러한 전략적 MAPO 바이백의 영향에 대한 여러분의 생각을 알려주세요. 최신 암호화폐 시장 트렌드에 대해 더 알아보려면, 암호화폐 환경과 미래 가격 움직임을 형성하는 주요 발전에 관한 우리의 기사를 살펴보세요. 이 게시물 "전략적 움직임: MAP 프로토콜 창립자, 일일 MAPO 바이백 공개"는 BitcoinWorld에 처음 게재되었습니다.
Coinstats2025/09/15 11:40
