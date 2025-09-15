MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
2025년 주목할 만한 탑 암호화폐
게시물 2025년 주목할 만한 암호화폐가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Bitcoin Hyper & MaxiDoge: 2025년 주목할 만한 암호화폐 출처: https://bitcoinist.com/top-2-crypto-coins-to-watch-in-2025-vn/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:25
미국 연준 금리 인하가 트레이더들을 만들거나 망칠 것: 암호화폐 주간 전망
미국 연준 금리 인하가 트레이더들을 만들거나 망칠 것: 암호화폐 주간 전망이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 주간 전망을 읽고 계십니다: 앞으로 며칠 동안 암호화폐와 블록체인 세계에서 일어날 일들의 포괄적인 목록과 디지털 자산 시장에 영향을 미칠 주요 거시경제 이벤트들입니다. 예상되는 내용에 대한 매일 업데이트된 이메일 알림을 받으시려면, 여기를 클릭하여 Crypto Daybook Americas에 가입하세요. 이것 없이는 하루를 시작하고 싶지 않을 것입니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/fed-rate-decision-mkr-sky-conversion-deadline-crypto-week-ahead
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:16
비트코인 분석가, 몇 주 내에 사이클 정점이 도래할 수 있다고 경고
새로 발표된 보고서에서, 그는 선두 디지털 자산이 아직 사이클 정점에 도달하지 않았다고 강조했으며 [...] 게시물 비트코인 분석가, 사이클 정점이 몇 주 내에 도달할 수 있다고 경고가 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/15 15:55
지금 구매하기 좋은 암호화폐로 $500을 $25,000으로 전환하세요
지금 $500을 투자하여 $25,000로 전환할 수 있는 최고의 암호화폐 구매 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pepe Coin(PEPE)과 Mutuum Finance(MUTM)만큼 자주 헤드라인을 장식하는 프로젝트는 거의 없습니다. Mutuum Finance는 소액 투자를 엄청난 수익으로 전환할 가능성을 고려하는 소매 트레이더들에게 가장 주목받는 기회로 부상하고 있습니다. 이 벤처는 프리세일 기간 동안 16,300명 이상의 지지자로부터 1580만 달러 이상을 모금했습니다. Pepe(PEPE) 외에도 Mutuum Finance는 혼잡한 시장에서 새로운 포지셔닝으로 혁신 기업 중 하나로 두각을 나타내며, 암호화폐 경제에서 다음 대형 브레이크아웃 스토리가 될 것인지에 대한 고찰을 불러일으키고 있습니다. 밈 토큰 활동이 지속되는 가운데 PEPE 거래가 $0.000012 근처에서 이루어짐 PEPE(PEPE)는 $0.00001214에 거래되고 있습니다. 이 토큰은 24시간 동안 두 자릿수 상승과 최근 평균 대비 높은 거래량을 기록했으며, 이는 단타매매 매수 관심을 시사합니다. PEPE는 소셜 밈 코인이기 때문에 가격은 소셜 및 온체인 센티먼트에 민감하게 반응하여 주간 범위 내에서 격렬한 장중 변동을 만들어냅니다. 시장 관찰자들은 후속 조치를 위해 거래량과 최근 주간 고점에서의 저항을 모니터링하는 한편, Mutuum Finance와 같은 새로운 DeFi 기회에도 관심을 기울이고 있습니다. Mutuum Finance 프리세일 속도 상승 Mutuum Finance(MUTM)는 프리세일 6단계에서 투자자 거래량이 계속 급증하면서 엄청난 견인력을 확보하며 좋은 성과를 보이고 있습니다. 이 프로젝트는 이미 16,300명 이상의 기록된 소유자를 확보했으며 락업 자본이 1580만 달러를 넘어섰고, 최근 활동은 이 속도가 계속 증가할 것임을 보여줍니다. 이러한 거대한 상승은 플랫폼이 출시에 더 가까워짐에 따라 투자자 신뢰가 증가하고 있다는 명확한 지표입니다. 선도자를 위한 전략적 가치 투자자들은 프리세일 가격에 구매함으로써 상당히 낮은 비용으로 토큰에 노출될 뿐만 아니라, 출시 첫날 최대 300%의 천문학적인 단기 수익과 생태계가 계속 확장됨에 따라 더 큰 장타매매 기회를 위한 발판을 마련하고 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 15:42
암호화폐 해킹이 급증하는 가운데, 이더리움 창립자 비탈릭이 새로운 '보이지 않는 지갑' 테스트
비탈릭 부테린이 힌칼에서 개발한 '인비저블 월렛'을 테스트하고 있습니다. 이는 온체인 활동을 숨겨 대형 지갑을 해커로부터 보호하는 새로운 도구입니다.
Coinstats
2025/09/15 15:25
ESMA 경고 이후 175억 달러 규모의 캣본드 위험에 처해
유럽 규제 당국은 UCITS 펀드에 보유된 175억 달러 규모의 캣본드를 표적으로 삼고 있습니다. ESMA는 자연재해에 노출된 이러한 증권이 개인 투자자에게 너무 복잡하고 위험하다고 간주합니다. 유럽 위원회가 이 권고를 따를 경우, 강제 매각의 물결이 이미 긴장된 시장을 흔들 수 있습니다. L'article $17.5B In Cat Bonds At risk After ESMA Warning est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats
2025/09/15 15:15
전설적인 중국 분석가, 비트코인(BTC) 가격에 대한 경고 발표 - 하락 가능성 예측
전설적인 중국 분석가, 비트코인(BTC) 가격에 대한 경고 발표 - 하락 가능성 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 온체인 분석가 윌리 우는 최근 비트코인 시장 상황과 거시경제적 요인이 암호화폐에 미치는 영향에 대해 상세히 설명했습니다. 그는 유동성 위기가 다가오고 있으며 고래들의 매도 압력이 증가하고 있다고 지적했습니다. 우에 따르면, 현재 상승장에서 비트코인의 구조적 펀더멘털이 약화되고 있습니다. 그는 가격이 상승하는 동안 지난 6개월간 시장을 견인했던 유동성이 감소하고 있다고 언급했습니다. 그는 이를 2017년 사이클에서도 관찰했던 현상이라고 설명합니다. 그는 비트코인의 최근 120,000달러 정점이 이전 ATH와 달리 투자자 자본의 더 높은 유입으로 뒷받침되지 않았으며, 이는 "하락 다이버전스"라고 불릴 수 있다고 지적합니다. 우는 보고서에서 고래들이 지난 한두 달 동안 115,000에서 120,000 비트코인을 매도했으며, 이는 장타매매 투자자들조차 수익을 내려고 한다는 것을 나타낸다고 말했습니다. 비트코인은 글로벌 유동성에 가장 민감한 자산이기 때문에 "유동성 위기의 전조"로 여겨집니다. 우는 연준의 4년 유동성 사이클이 선거 사이클의 영향을 받을 수 있다고 생각합니다. 그는 다가오는 기간에 거시경제적 하락을 예상하며 비트코인이 유동성에 대한 높은 민감도로 인해 이 상황의 영향을 받을 것이라고 예측합니다. 그는 가격이 40,000달러 아래로 떨어질 수 있지만, 바닥을 타이밍하는 것이 고점을 타이밍하는 것보다 더 신뢰할 수 있다고 주장합니다. 분석가는 알트코인 시장이 이전 사이클만큼 좋은 성과를 내지 못하고 있다고 주장했습니다. 그는 이것이 투자자들에게 상장 기업이나 비트코인을 대차대조표에 추가한 기업과 같은 대체 투자 경로가 제시되었기 때문일 수 있다고 제안했습니다. 우는 고래들이 비트코인을 매도하여 이러한 기업에 투자하고 있을 수 있다고 제안합니다. 그는 블랙록과 같은 대형 투자자들의 이 공간 진입이 자산 클래스에 긍정적인 발전이라고 믿습니다. 테더의 성장으로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:55
비트코인과 이더리움 ETF, 주간 유입량 기록 경신
비트코인 및 이더리움 ETF, 주간 유입량 기록 경신이라는 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 9월 8일부터 9월 12일까지 비트코인 현물 ETF는 유출 없이 23억 4천만 달러의 순 유입을 기록하며 3주 연속 상승세를 이어갔습니다. 이더리움 현물 ETF 또한 같은 기간 동안 6억 3800만 달러의 순 유입을 기록했으며, 마찬가지로 유출은 없었습니다. 이러한 연속적인 흐름은 두 선두 ...에 대한 투자자 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다.
CoinPedia
2025/09/15 14:42
엘살바도르, 2025년 말까지 비트코인 은행 출시 예정
엘살바도르, 2025년 말까지 비트코인 은행 출시 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르는 2025년 말까지 비트코인 은행을 출시하여 혁신적인 암호화폐 서비스와 규제 지원을 통해 디지털 금융을 강화할 계획입니다. 엘살바도르는 디지털 금융 리더가 되기 위한 여정에서 또 다른 대담한 조치를 취했습니다. 역사적인 비트코인 법 4주년을 맞아 관계자들은 비트코인 은행이 2025년 말까지 운영을 시작할 것이라고 밝혔습니다. 이 발표는 8월에 투자은행법이 승인된 것에 이은 것으로, 국가 금융 시스템을 변화시키기 위한 더 큰 노력의 일환입니다. 비트코인 은행, 전통적 당국이 아닌 디지털 자산 위원회가 규제 우선, 이 소식은 국가 비트코인 사무소(ONBTC)의 책임자인 스테이시 허버트가 전했습니다. 그녀는 국립 도서관에 새로운 비트코인 존을 개관하면서 이 발표를 했습니다. 이에 따라 허버트는 비트코인 은행이 올해 말부터 운영을 시작할 것으로 예상된다고 설명했습니다. 그녀는 많은 시민들이 현재 은행 시스템에 대한 불만을 표출했다고 말했습니다. 그녀에 따르면, 새로운 은행 모델은 이러한 오래된 문제들을 해결하기 위한 것입니다. 관련 읽기: 엘살바도르의 21 BTC 비트코인 데이 구매 뒤에 숨겨진 진실 이야기 | Live Bitcoin News 최근 통과된 투자은행법은 비트코인 은행을 위한 독특한 구조를 형성합니다. 이 기관들은 전통적인 금융 규제 기관인 금융 시스템 감독청 하에서 운영되지 않을 것입니다. 대신, 디지털 자산 위원회(CNAD)에 의해 모니터링될 것입니다. 이 새로운 카테고리는 디지털 자산에 초점을 맞춘 금융 서비스에서 더 많은 유연성과 혁신을 제공합니다. 전통적인 은행과 달리, 비트코인 은행은 높은 순자산을 가진 고객뿐만 아니라 암호화폐 비즈니스에도 서비스를 제공할 것입니다. 각 은행은 최소 5천만 달러의 자본금을 보유해야 합니다. 고객들은 현금, 비트코인 또는...과 같은 유동 자산을 최소 25만 달러 이상 보유하고 있음을 증명해야 합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:28
시바 이누와 도지코인 트레이더들, 상장 전 새로운 RWA 프리세일 추적 - 아발론 X
0.005달러의 Avalon X 프리세일은 CertiK 감사, 스테이킹 보상 및 장타매매 안정성을 갖춘 부동산 기반 암호화폐를 찾는 SHIB 및 DOGE 트레이더들의 관심을 끌고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/15 14:00
인기 뉴스
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다