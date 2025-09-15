전설적인 중국 분석가, 비트코인(BTC) 가격에 대한 경고 발표 - 하락 가능성 예측

전설적인 중국 분석가, 비트코인(BTC) 가격에 대한 경고 발표 - 하락 가능성 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 온체인 분석가 윌리 우는 최근 비트코인 시장 상황과 거시경제적 요인이 암호화폐에 미치는 영향에 대해 상세히 설명했습니다. 그는 유동성 위기가 다가오고 있으며 고래들의 매도 압력이 증가하고 있다고 지적했습니다. 우에 따르면, 현재 상승장에서 비트코인의 구조적 펀더멘털이 약화되고 있습니다. 그는 가격이 상승하는 동안 지난 6개월간 시장을 견인했던 유동성이 감소하고 있다고 언급했습니다. 그는 이를 2017년 사이클에서도 관찰했던 현상이라고 설명합니다. 그는 비트코인의 최근 120,000달러 정점이 이전 ATH와 달리 투자자 자본의 더 높은 유입으로 뒷받침되지 않았으며, 이는 "하락 다이버전스"라고 불릴 수 있다고 지적합니다. 우는 보고서에서 고래들이 지난 한두 달 동안 115,000에서 120,000 비트코인을 매도했으며, 이는 장타매매 투자자들조차 수익을 내려고 한다는 것을 나타낸다고 말했습니다. 비트코인은 글로벌 유동성에 가장 민감한 자산이기 때문에 "유동성 위기의 전조"로 여겨집니다. 우는 연준의 4년 유동성 사이클이 선거 사이클의 영향을 받을 수 있다고 생각합니다. 그는 다가오는 기간에 거시경제적 하락을 예상하며 비트코인이 유동성에 대한 높은 민감도로 인해 이 상황의 영향을 받을 것이라고 예측합니다. 그는 가격이 40,000달러 아래로 떨어질 수 있지만, 바닥을 타이밍하는 것이 고점을 타이밍하는 것보다 더 신뢰할 수 있다고 주장합니다. 분석가는 알트코인 시장이 이전 사이클만큼 좋은 성과를 내지 못하고 있다고 주장했습니다. 그는 이것이 투자자들에게 상장 기업이나 비트코인을 대차대조표에 추가한 기업과 같은 대체 투자 경로가 제시되었기 때문일 수 있다고 제안했습니다. 우는 고래들이 비트코인을 매도하여 이러한 기업에 투자하고 있을 수 있다고 제안합니다. 그는 블랙록과 같은 대형 투자자들의 이 공간 진입이 자산 클래스에 긍정적인 발전이라고 믿습니다. 테더의 성장으로...