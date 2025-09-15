트론과 헤데라가 투자자 관심을 잃어가는 가운데 BlockchainFX가 다음 1달러 암호화폐가 될 수 있는 이유

트론과 헤데라가 투자자 워밍업을 잃어가는 가운데 BlockchainFX가 다음 1달러 암호화폐가 될 수 있는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 15일 | 13시 35분 시장의 나머지보다 먼저 다음 1달러 암호화폐를 발견해 잔돈을 재산으로 바꾸는 것을 상상해보세요. 이것이 바로 지금 BlockchainFX(BFX)가 제공하는 기회입니다. 단 0.023달러의 가격으로 9,174명의 초기 투자자로부터 730만 달러를 모금했으며, 한때 솔라나와 BNB를 전설적인 높이로 끌어올린 종류의 모멘텀을 구축하고 있습니다. 한편, 트론(TRX)과 헤데라(HBAR)는 흥분을 다시 불러일으키기 위해 고군분투하고 있어 — BlockchainFX가 프리세일 투자자들이 놓치고 싶지 않은 주목을 받게 되었습니다. BlockchainFX: 이미 기대를 뛰어넘는 프리세일 BlockchainFX는 더 이상 조용한 신참이 아닙니다. 프리세일은 730만 달러 이상을 모금했으며, 성장하는 투자자 기반이 수요가 실제임을 증명하고 있습니다. 현재 가격 0.023달러에서 상승 가능성은 놀랍습니다: 0.05달러에 확정된 출시는 초기 할당량을 즉시 두 배로 늘리고, 장기 예측은 토큰당 5달러를 목표로 하여 500배 수익의 문을 열어줍니다. 느린 네트워크 채택에 의존하는 트론이나 헤데라와 달리, BlockchainFX는 이미 라이브 상태입니다. 이 앱은 암호화폐, 외환, 주식 및 상품에서 매일 수백만 달러의 거래량을 처리합니다. 토큰이 상장되기도 전에 수천 명의 사용자가 참여하고 있어, 프리세일 워밍업이 실제 사용으로 이어지고 있다는 드문 사회적 증거를 제공합니다. 수익은 토큰 설계에 내장되어 있습니다. 홀더는 최대 90% APY로 스테이킹할 수 있으며, 일일 USDT 보상 — 때로는 탑 트레이더에게 25,000달러를 초과하는 — 은 도박이 아닌 급여의 느낌을 줍니다. 모든 새로운 구매에 10%를 지급하는 추천 프로그램과 리더보드 상금을 추가하면, 투자자들은 단순히 가치 상승을 기다리는 것이 아니라 첫날부터 수입을 창출하고 있습니다. 감사 및 기본 KYC와 같은 보안 조치는 이미 완료되었지만, 진정한 원동력은 희소성입니다. 각 단계는 프리세일 가격을 높이고, 초기 구매자들은 여전히 이점을 가지고 있습니다...