MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
트론과 헤데라가 투자자 관심을 잃어가는 가운데 BlockchainFX가 다음 1달러 암호화폐가 될 수 있는 이유
트론과 헤데라가 투자자 워밍업을 잃어가는 가운데 BlockchainFX가 다음 1달러 암호화폐가 될 수 있는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 15일 | 13시 35분 시장의 나머지보다 먼저 다음 1달러 암호화폐를 발견해 잔돈을 재산으로 바꾸는 것을 상상해보세요. 이것이 바로 지금 BlockchainFX(BFX)가 제공하는 기회입니다. 단 0.023달러의 가격으로 9,174명의 초기 투자자로부터 730만 달러를 모금했으며, 한때 솔라나와 BNB를 전설적인 높이로 끌어올린 종류의 모멘텀을 구축하고 있습니다. 한편, 트론(TRX)과 헤데라(HBAR)는 흥분을 다시 불러일으키기 위해 고군분투하고 있어 — BlockchainFX가 프리세일 투자자들이 놓치고 싶지 않은 주목을 받게 되었습니다. BlockchainFX: 이미 기대를 뛰어넘는 프리세일 BlockchainFX는 더 이상 조용한 신참이 아닙니다. 프리세일은 730만 달러 이상을 모금했으며, 성장하는 투자자 기반이 수요가 실제임을 증명하고 있습니다. 현재 가격 0.023달러에서 상승 가능성은 놀랍습니다: 0.05달러에 확정된 출시는 초기 할당량을 즉시 두 배로 늘리고, 장기 예측은 토큰당 5달러를 목표로 하여 500배 수익의 문을 열어줍니다. 느린 네트워크 채택에 의존하는 트론이나 헤데라와 달리, BlockchainFX는 이미 라이브 상태입니다. 이 앱은 암호화폐, 외환, 주식 및 상품에서 매일 수백만 달러의 거래량을 처리합니다. 토큰이 상장되기도 전에 수천 명의 사용자가 참여하고 있어, 프리세일 워밍업이 실제 사용으로 이어지고 있다는 드문 사회적 증거를 제공합니다. 수익은 토큰 설계에 내장되어 있습니다. 홀더는 최대 90% APY로 스테이킹할 수 있으며, 일일 USDT 보상 — 때로는 탑 트레이더에게 25,000달러를 초과하는 — 은 도박이 아닌 급여의 느낌을 줍니다. 모든 새로운 구매에 10%를 지급하는 추천 프로그램과 리더보드 상금을 추가하면, 투자자들은 단순히 가치 상승을 기다리는 것이 아니라 첫날부터 수입을 창출하고 있습니다. 감사 및 기본 KYC와 같은 보안 조치는 이미 완료되었지만, 진정한 원동력은 희소성입니다. 각 단계는 프리세일 가격을 높이고, 초기 구매자들은 여전히 이점을 가지고 있습니다...
T
$0.01506
-0.33%
BNB
$1,248.3
-4.15%
REAL
$0.08221
-1.22%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:36
공유하기
이더리움, 1660억 달러 스테이블코인으로 DeFi의 달러 허브가 되다
이더리움, 1660억 달러 스테이블 코인으로 DeFi의 달러 허브가 되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 2025년 9월 15일 | 22:20 이더리움의 탈중앙화 금융 지배력은 스테이블 코인 활동의 급증으로 강화되고 있으며, 분석가들은 새로운 유동성을 네트워크가 암호화폐 달러 경제의 사실상 결제 레이어가 되었다는 신호로 지적하고 있습니다. Kronos Research의 CIO인 Vincent Liu는 이러한 추세를 이더리움이 더 이상 투기적 자산을 위한 플랫폼으로만 보이지 않고 온체인 달러화의 중추로 자리 잡은 "결정적 순간"이라고 설명했습니다. 그는 현재 이더리움에서 순환하는 유동성의 규모가 생태계를 시장 혼란을 견딜 수 있을 만큼 충분히 탄력적으로 만든다고 주장했습니다. LVRG의 연구 이사인 Nick Ruck은 이 이정표가 더 깊은 기관 참여를 나타낸다는 데 동의했습니다. "이는 기관 유동성의 대규모 유입과 이더리움 인프라에 대한 더 큰 신뢰를 반영합니다"라고 그는 말하며, 이러한 성장이 더 높은 DeFi 활동으로 이어질 수 있고 결국 ETH 자체에 대한 더 많은 수요로 이어질 것이라고 덧붙였습니다. 급증 뒤의 숫자 최신 데이터는 이러한 변화의 규모를 보여줍니다. 이더리움의 스테이블 코인 총 공급량은 1660억 달러에 도달했으며, 이는 신고가 경신이자 한 달 전 1495억 달러에서 급격히 증가한 수치입니다. Tether는 이더리움에서 878억 달러가 유통되는 중량급 선수로 남아 있으며, USDC는 또 다른 480억 달러를 차지합니다. 이 두 스테이블 코인은 함께 이더리움의 토큰화된 달러의 대부분을 차지합니다. 이더리움에 중요한 이유 스테이블 코인은 대출, 거래 및 유동성 프로토콜의 생명선 역할을 하며, 참가자들이 네이티브 암호화폐의 변동성에 노출되지 않고 거래할 수 있게 합니다. 그들의 성장은 이더리움이 기관과 DeFi 플랫폼 모두에게 선택받는 결제 허브가 되었음을 보여줍니다. 이 토큰화된 달러 풀이 깊어짐에 따라 블록스페이스, 거래 정산 및 스테이킹 보상에 대한 수요가 병행하여 증가할 것으로 예상됩니다. 많은 사람들에게 이러한 스테이블 코인 활동의 급증은 단순히 유동성에 관한 것이 아니라 이더리움의 다음 성장 사이클의 미리보기입니다. 정보...
T
$0.01506
-0.33%
RISE
$0.010422
+2.54%
MORE
$0.03591
+70.67%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:21
공유하기
웨일들이 비트코인 하이퍼 프리세일에 쏟아져, 비트코인 강화를 위한 입찰에서 1600만 달러에 도달
비트코인 하이퍼($HYPER) 프리세일이 계속 뜨거워지고 있으며, 지난 주말 동안 웨일들이 64K 달러 상당의 $HYPER 토큰을 구매했습니다. 이로 인해 프로젝트는 진행 중인 모금 활동에서 1600만 달러 이상을 모금했습니다. 레이어 2 프로젝트로서, 비트코인 하이퍼($HYPER)는 비트코인 생태계를 변화시키고 거래를 더 빠르고 저렴하게 만들 잠재력을 가지고 있으며, […]
BID
$0.06246
-9.67%
HYPER
$0.25501
-5.90%
LAYER
$0.3901
-2.52%
공유하기
Bitcoinist
2025/09/15 18:10
공유하기
다음 폭발할 암호화폐 실시간 뉴스 오늘: 차트 분석가를 위한 시의적절한 인사이트 (9월 15일)
오늘의 폭발적인 다음 암호화폐에 대한 시의적절한 인사이트로 앞서 나가세요 2025년 9월 15일 폭발적인 다음 암호화폐 실시간 업데이트를 확인하세요! 암호화폐는 현재 상상할 수 없을 정도로 거대하며, 세계 지배를 목표로 하는 거의 4조 달러 규모의 산업입니다. 최근 헤드라인에서는 Circle과 Mastercard가 USDC를 추가할 계획이라고 이야기하고 있습니다 [...]
USDC
$0.9994
-0.02%
LIVE
$0.01133
-7.81%
TALK
$0.022
+10.00%
공유하기
Bitcoinist
2025/09/15 18:00
공유하기
도지코인, 시바 이누 & 레이어 브렛; 이 중 어떤 것이 9월에 급등할 것으로 탑 크립토 분석가들이 예상하고 있는가
도지코인, 시바 이누 & 레이어 브렛; 9월에 급등할 것으로 탑 트레이더가 예상하는 암호화폐는? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 15일 | 12:15 9월 암호화폐 시장이 탄력을 받으면서 밈 코인이 다시 한번 투자자 논의의 중심에 서게 되었습니다. 도지코인과 시바 이누가 헤드라인을 장식하고 레이어 브렛(LBRETT)이 프리세일 동안 인기를 얻으면서, 많은 트레이더들은 앞으로 몇 주 동안 어떤 토큰이 가장 큰 수익을 제공할 수 있을지 알아내려고 노력하고 있습니다. 각각 다른 이야기와 시장 포지션을 가지고 있지만, 분석가들은 모두 상승 가능성을 가지고 있으며, 그 중 하나는 초기 단계 잠재력에서 두각을 나타낼 수 있다고 말합니다. 도지코인: 신선한 모멘텀을 가진 원조 밈 코인 도지코인(DOGE)은 9월 중순 현재 약 0.30달러에 거래되고 있으며, 더 넓은 알트코인 회복과 함께 반등하고 있습니다. DOGE는 계속해서 브랜드 파워, 풀뿌리 커뮤니티, 그리고 X(구 트위터)에서의 게시물이 종종 거래량을 촉발시키는 일론 머스크와의 연관성으로부터 혜택을 받고 있습니다. 도지코인은 스마트 계약이나 복잡한 DeFi 생태계가 부족하지만, 그 단순함이 매력의 일부입니다. 빠르고, 전송 비용이 저렴하며, 널리 인식되고 있습니다. 공식 신청서가 아직 제출되지 않았음에도 불구하고, 잠재적인 DOGE ETF에 대한 최근 추측도 불에 기름을 부었습니다. 기술적 분석가들은 0.35달러에서 0.38달러 범위를 잠재적인 돌파 구간으로 주시하고 있습니다. 밈 코인 트렌드가 계속되고 소셜 참여도가 높게 유지된다면, DOGE는 이번 9월에 또 다른 소매 투자자들의 관심을 볼 수 있을 것입니다. 시바 이누: 밈을 넘어선 완전한 생태계 구축 시바 이누(SHIB)는 더 이상 단순한 모방 밈 코인이 아닙니다. 실제 인프라와 유틸리티를 갖춘 다층 프로젝트로 진화했습니다. 현재 약 0.0000137달러에 거래되고 있는 SHIB는 시바리움이라는 자체 레이어 2 블록체인에서 운영되며, 이는 거래 비용을 크게 줄이고 처리 속도를 높입니다. 시바 이누 생태계에는 BONE 및 LEASH와 같은 토큰과 함께 SHIB: 메타버스, NFT 컬렉션 및 성장하는 DeFi 도구와 같은 프로젝트도 포함됩니다. 시바리움의 최근 업그레이드는...
T
$0.01506
-0.33%
REAL
$0.08221
-1.22%
SHIB
$0.00001194
-2.29%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 17:21
공유하기
지금 구매하기 좋은 암호화폐는? XRP 툰드라, 하나 사면 두 개 주는 토큰 제안으로 출시
지금 구매해야 할 최고의 암호화폐는? XRP 툰드라, 하나 사면 두 개 주는 토큰 제안으로 출시 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 암호화폐 투자자들은 항상 다음 기회를 찾고 있으며, 프리세일은 유망한 프로젝트에 조기 접근하는 인기 있는 방법이 되었습니다. 대부분의 경우, 이러한 판매는 단일 토큰과 복잡한 보너스 구조를 포함합니다. XRP 툰드라는 이 공식을 완전히 뒤집었습니다. 2025년 9월, 이 프로젝트는 하나 사면 두 개 주는 모델로 출시되어 모든 참가자에게 하나의 구매를 통해 솔라나 토큰과 XRP 레저 토큰을 모두 제공합니다. 여러 판매나 지갑을 관리하는 대신, 투자자들은 하나의 진입 비용으로 두 생태계에 노출될 수 있습니다. 이 구조는 일반적으로 다각화와 함께 오는 트레이드오프를 제거합니다. 솔라나의 속도와 DeFi 통합은 XRPL의 안정성 및 거버넌스와 결합되어, 보유자에게 서로 다른 목적을 제공하는 두 가지 고유한 자산을 제공합니다. 게다가, 툰드라는 XRP 자체가 온체인에서 보상을 얻을 수 있는 스테이킹 시스템인 크라이오 볼트를 도입합니다. 이 패키지는 단일 제안에서 단순성, 수익 및 멀티 체인 액세스를 결합하여 참가자가 리플 생태계와 상호 작용하는 방식을 변화시킵니다. 하나 사면 두 개: 이 제안은 어떻게 작동하나요? 각 할당은 솔라나의 TUNDRA-S와 XRP 레저의 TUNDRA-X를 함께 제공합니다. 솔라나 토큰은 속도, 저비용 실행 및 DeFi 통합 접근을 위해 구축되었습니다. XRPL 토큰은 안정적인 정산으로 알려진 레저 내에서 거버넌스와 준비금을 고정합니다. 투자자는 네트워크 간에 자본을 나누거나 시간 입력을 할 필요가 없습니다. 하나의 거래로 두 역할과 경로를 모두 커버합니다. 이 "하나에 둘" 디자인은 또한 마찰을 줄입니다. 참가자들은 중복 KYC 프로세스, 반복 거래 수수료 및 단계적 판매 기간을 놓칠 위험을 피합니다. 초기 구매자는 한 번 지불하면서 두 개의 확립된 생태계에 균형 잡힌 노출로 마무리합니다. 최근 암호화폐 블로그 개요에서 시장 평론가들은 명확한 토큰 역할이 채택과 지속적인 유동성에 중요하다고 언급합니다. 툰드라 모델은 그러한 관심사의 분리를 반영합니다. 두 체인 모두에서 지갑 지원이 청구를 유지합니다...
T
$0.01506
-0.33%
GET
$0.004214
-1.77%
XRP
$2.8099
-2.43%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 17:06
공유하기
솔라나 가격 상승을 정확히 예측했던 분석가가 다음 목표를 공개
유명한 암호화폐 분석가가 솔라나의 최근 가격 상승을 정확히 예측한 후, 이 코인의 강력한 상승 추세가 계속됨에 따라 또 다른 대담한 예측을 내놓았습니다. 전문가가 대담한 솔라나 가격 예측을 내놓을 때 [...]
공유하기
Bitcoinist
2025/09/15 17:03
공유하기
네이티브 마켓이 하이퍼리퀴드의 스테이블코인 개발 투표에서 승리
네이티브 마켓 팀이 하이퍼리퀴드의 네이티브 스테이블 코인인 USDH를 개발하기 위한 투표에서 승리했습니다. 이 소식은 공동 창업자 맥시밀리안 피게가 발표했습니다. 네이티브 마켓은 하이퍼리퀴드에서 USDH 티커를 부여받았습니다. 제안된 프로젝트를 검토하는 데 시간과 노력을 기울여 주신 모든 HYPE 스테이커와 네트워크 검증인들에게 감사드립니다. — max.hl (@fiege_max) 9월 [...] Сообщение 네이티브 마켓이 하이퍼리퀴드의 스테이블 코인 개발을 위한 투표에서 승리했습니다 появились сначала на INCRYPTED.
HYPE
$44.08
-4.73%
FORWARD
$0.0002196
-1.56%
공유하기
Incrypted
2025/09/15 16:54
공유하기
효율성 발견: LSEG, 디지털 시장 인프라 출시
LSEG는 사모펀드를 위한 블록체인 기반 DMI 플랫폼을 출시했습니다. 첫 거래는 MCM Fund 1과 성공적으로 완료되었습니다. 계속 읽기: 효율성 발견: LSEG, 디지털 시장 인프라 출시 이 게시물 "효율성 발견: LSEG, 디지털 시장 인프라 출시"는 COINTURK NEWS에 처음 게재되었습니다.
FUND
$0.0197
+43.69%
공유하기
Coinstats
2025/09/15 16:37
공유하기
이더리움 재단, 네트워크를 위한 프라이버시 중심 로드맵 공개, 우선순위 목표 나열
이더리움 재단은 9월 12일 금요일에 네트워크 애플리케이션 레이어 전반에 걸쳐 종단간 개인정보 보호 기능을 도입하기 위한 로드맵을 발표했습니다.더 읽기
MORE
$0.03591
+70.67%
LAYER
$0.3901
-2.52%
공유하기
Coinstats
2025/09/15 16:32
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다