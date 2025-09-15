MEXC 거래소
마이클 세일러가 비트코인은 '신용'을 받을 자격이 있다고 말하는 가운데 전략이 525 BTC를 추가하다
마이클 세일러가 비트코인이 '신용'을 받을 자격이 있다고 말하는 가운데 Strategy가 525 BTC를 추가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이전에 MicroStrategy로 알려진 Strategy는 7주 연속 비트코인을 구매했습니다. 이는 BTC 가격과 MSTR 주식의 하락 속에서 이루어졌으며, 마이클 세일러는 자사의 수년간 우수한 성과에 대해 대표 암호화폐에 공을 돌렸습니다. Strategy, 6000만 달러에 525 BTC 인수 보도자료에서 회사는 비트코인당 평균 가격 114,562달러에 60.2백만 달러로 525 BTC를 인수했다고 발표했습니다. 또한 25.9%의 BTC 수익률을 달성했으며 현재 비트코인당 평균 가격 73,913달러에 47.23달러로 인수한 638,985 BTC를 보유하고 있습니다. 이는 마이클 세일러의 일요일 X 게시물을 따른 것으로, 그는 또 다른 Strategy 비트코인 구매를 암시했습니다. 그는 게시물에서 자사의 BTC 포트폴리오 트래커를 강조하면서 단순히 "비트코인은 신용을 받을 자격이 있다"고 말했습니다. 세일러는 이전에도 MSTR이 'Mag 7' 주식보다 우수한 성과를 보인 것에 대해 BTC에 공을 돌린 바 있습니다. Bitcoin Deserves Credit pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) 2025년 9월 14일 SEC 제출 자료에 따르면 회사는 이번 비트코인 구매 자금을 마련하기 위해 MSTR 주식을 판매하지 않았습니다. 대신 STRF, STRK, STRD 주식을 판매하여 각각 34백만 달러, 17.3백만 달러, 16.9백만 달러를 조달했습니다. 출처: Strategy SEC 제출 자료 한편, 이는 Strategy의 7주 연속 구매를 기록합니다. 지난주 회사는 S&P 500 제외 속에서 217.4백만 달러에 1,955 BTC를 인수했다고 발표했습니다. 오늘 MSTR 주식 2% 이상 하락 이러한 상황 속에서 Strategy 주식은 하락했습니다. TradingView 데이터에 따르면 현재 주식은 약 325달러에 거래되고 있으며, 지난주 종가 331달러에서 거의 2% 하락했습니다. 출처: TradingView; MSTR 일일 차트 MSTR 주식은 또한 지난 5일 동안 하락했으며 지난 달에는 16% 이상 하락했습니다. 이는 ATH인 124,000달러에서 하락한 비트코인의 횡보장 움직임 속에서 발생했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 22:45
비트코인 ETF, 주간 유입액 23억 4천만 달러 기록하고 이더 ETF는 6억 3천 8백만 달러 추가
비트코인 ETF, 주간 23억 4천만 달러 유입, 이더 ETF는 6억 3800만 달러 추가 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 한 주 동안 23억 4천만 달러의 압도적인 유입을 기록했으며, 이더 ETF는 반등하여 6억 3800만 달러를 확보했습니다. 기관 투자자들이 선호하는 상품들이 앞장서며, 디지털 자산 노출에 대한 관심이 강화되고 있음을 보여줍니다. 암호화폐 ETF, 비트코인 및 이더 펀드에 대한 주요 유입으로 호조를 보인 한 주 암호화폐 ETF의 모멘텀이 지난 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-secure-2-34-billion-weekly-inflow-as-ether-etfs-add-638-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 22:42
AI, 2025년 10월 1일 비트코인 가격 예측
AI가 2025년 10월 1일 비트코인 가격을 예측했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)이 주요 115,000달러 임계값을 지지선으로 전환하기 위해 고군분투하는 가운데, 지난 주에는 2퍼센트 이상 상승했습니다. 그러나 지난 달 비트코인은 107,000달러에서 119,000달러 사이의 넓은 범위에서 움직이며 2.58%가 하락했습니다. Finbold의 AI Agent는 비트코인이 2025년 10월 1일까지 118,167달러에 거래될 것으로 예측했으며, 이는 오늘 가격 115,056달러에서 2.7% 상승을 시사합니다. 현재 BTC는 예측 수준보다 3천 달러 이상 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 이 예측에 도달하기 위해 Finbold의 AI Agent는 GPT-4o, Claude Sonnet 4, Grok 3을 포함한 여러 대형 언어 모델을 활용했습니다. 여러 모델의 출력을 혼합함으로써 시스템은 불일치를 해소하고 시장에 대한 더 신뢰할 수 있는 관점을 제공하도록 설계된 평균 예측을 제공합니다. Finbold의 AI 가격 예측 Agent BTC 예측. 출처: Finbold 분석에는 MACD, RSI, 스토캐스틱 지표, MACD 기울기, 50일 및 200일 단순 이동 평균과 같은 모멘텀 기반 지표도 포함되었습니다. 이 프레임워크 내에서 Grok 3은 2.99% 상승으로 가장 낙관적인 경로를 제시한 반면, GPT-4o는 2.12%로 더 보수적인 입장을 취했습니다. BTC 시장 활동 이러한 예측과 함께 시장 활동은 견고하게 유지되고 있습니다. 지난 24시간 동안의 거래량은 466억 6천만 달러에 달해 48% 증가했습니다. 비트코인의 완전 희석 가치는 현재 2.4조 달러이며, 거래량 대 시가총액 비율은 2.02%입니다. 이러한 배경은 더 넓은 디지털 자산 환경에 의해 더욱 형성됩니다. 알트코인 인덱스는 100점 만점에 72점으로 상승했으며, 이는 비트코인 지배력이 7개월 최저치에 가까워졌음에도 불구하고 대안에 대한 증가하는 욕구를 반영하는 지역 최고치입니다. 시장 평론가들은 이러한 역학 관계에 주의를 기울이고 있습니다. 잘 알려진 분석가 Michaël van de Poppe는 현재 설정을 "FOMC 회의 전 매우 전형적인 가격 행동"이라고 설명했습니다. 그는 일반적으로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 22:14
비트코인, 고래들의 매도로 유동성 위기에 직면
비트코인, 고래들의 매도로 유동성 위기에 직면하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 15일 | 15시 45분 비트코인의 기록적인 상승세에 균열이 보이기 시작했으며, 분석가들은 세계 최대 암호화폐가 곧 그 회복력에 대한 심각한 시험에 직면할 수 있다고 경고합니다. 가장 목소리를 높이는 이들 중 한 명은 온체인 전략가 윌리 우로, 그는 가격이 사이클 최고치 근처에 머물러 있는 동안에도 시장이 조용히 유동성 위기로 빠져들고 있다고 주장합니다. 상승하는 가격, 약한 기반 우의 분석에 따르면 현재 강세 사이클은 이전과 크게 다릅니다. 일반적으로 신고가 경신을 이끄는 연료인 새로운 자본 유입이 줄어들고 있어, 가격은 더 얇은 유동성에 의존하고 있습니다. 그는 이 패턴이 2017년 조정 이전 상황과 기묘하게 유사하다고 설명합니다. 당시 비트코인은 급등했지만 기본 구조는 이미 악화되기 시작했습니다. 고래들의 포지션 축소 압박을 가중시키는 것은 대형 홀더들이 노출을 줄이는 것으로 보입니다. 우는 지난 몇 주 동안 고래들이 115,000에서 120,000 BTC를 매도했다고 추정합니다. 유동성 변화에 매우 민감한 자산에서 이 정도 수준의 매도는 시장 심리를 기울이기에 충분합니다. 우는 글로벌 유동성이 더 타이트해진다면 비트코인이 진정한 바닥을 찾기 전에 40,000달러 훨씬 아래로 떨어질 수 있다고 경고합니다. 선거 해 거시적 압박 이러한 우려의 배경은 연방준비제도의 정책 사이클입니다. 우는 비트코인이 역사적으로 연준의 4년 유동성 리듬을 반영해 왔다고 지적하며, 이는 종종 미국 선거 주기와 교차합니다. 앞으로 자본 흐름의 둔화가 예상되는 가운데, 그는 암호화폐 시장이 더 넓은 금융 스트레스의 조기 경고 신호 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 알트코인, 속도 유지 실패 주목할 만한 점은 알트코인이 과거 사이클의 폭발적인 성과를 재현하는 데 어려움을 겪고 있다는 것입니다. 우는 기관 자금이 대차대조표에 BTC를 보유하는 상장 기업과 같은 새로운 옵션을 갖게 되었다고 지적합니다. 이러한 변화는 고래들이 자본을 다른 곳으로 재배치하는 이유를 설명할 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 21:23
2000억 달러 규모의 텍사스 교사 퇴직 기금, MSTR 주식을 통해 2500만 달러의 비트코인 보유 공개, 전략이 'Mag 7'보다 우수한 성과 보여
텍사스 교사 퇴직 기금 2000억 달러가 MSTR 주식을 통해 2500만 달러 비트코인 보유를 공개하며 전략이 'Mag 7'보다 성과 우수 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2000억 달러 규모의 텍사스 교사 퇴직 기금이 수백만 달러 상당의 비트코인 익스포저를 공개했습니다. 이 연금 기금은 S&P 500 지수 진입에 실패했음에도 불구하고 'Mag 7' 주식보다 성과가 우수한 전략 풀(MSTR) 주식에 투자하여 BTC 익스포저를 확보했습니다. 텍사스 교사 퇴직 기금, 전략(MSTR) 주식을 통해 비트코인 익스포저 확보 텍사스 교사 퇴직 기금은 암호화폐 친화적인 트럼프 행정부 속에서 암호화폐 채택이 증가함에 따라 비트코인 익스포저를 얻기 위해 MSTR 주식에 투자했습니다. 9월 15일 비트코인 역사가의 X 게시물에 따르면, 텍사스 교사 퇴직 기금은 전략 지분에서 2500만 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 연금 기금이 비트코인 재무 회사에 투자하는 것은 중요한 이정표입니다. 이 움직임은 그렉 애벗 주지사가 5월에 텍사스의 전략적 비트코인 준비금을 법제화하고 도널드 트럼프 대통령이 미국 전략적 비트코인 준비금을 발표한 것을 포함한 최근 발전 속에서 이루어졌습니다. 또한, 미국 노동부는 5월에 연금 기금이 401(k) 퇴직 계획에 비트코인 및 기타 암호화폐를 추가하는 것을 금지했던 2022년 지침을 철회했습니다. 401(k) 계획의 비트코인 및 암호화폐 익스포저는 비트코인을 자산 클래스로 더욱 합법화할 수 있습니다. 최근 마이클 세일러는 전략이 100.5%의 수익률로 성과 차트 상위를 차지했다고 밝혔습니다. 그는 MSTR 주식이 테슬라의 26%보다 훨씬 앞서 있으며 엔비디아, 메타, 알파벳, 애플, 아마존, 마이크로소프트와 같은 다른 매그니피센트 7 주식보다 훨씬 높다고 주장했습니다. 세일러는 전략이 'Mag 7' 주식보다 성과가 좋은 것은 비트코인 덕분이라고 말했습니다. MSTR 성과. 출처: X의 마이클 세일러 오늘의 비트코인 및 MSTR 주식 활동 트럼프 대통령은 지난달 401(k) 퇴직 계획이 암호화폐에 투자할 수 있도록 하는 행정 명령에 서명했습니다. 이 조치는 트럼프가 친암호화폐 정책 전환 속에서 이념적 디뱅킹을 금지함에 따라 이루어졌습니다. 이로 인해 BTC는 12만 달러 이상으로 상승했습니다. 글 작성 시점에서 BTC 가격은 지난 24시간 동안 1% 하락했으며, 현재 가격은 114,858달러에 거래되고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 21:09
기관 및 소매 투자자 관심이 높아지면서 비트코인 11만 6천 달러 돌파
비트코인이 기관 및 소매 투자자들의 관심이 높아지면서 116,000달러를 돌파했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인, 선두 암호화폐가 가격 성과에 있어 또 다른 획기적인 발전을 이루었습니다. 시장 데이터에 따르면, 비트코인($BTC)은 상당한 어려움 끝에 116,000달러 선을 돌파했습니다. 이 가격 수준은 지난 24시간 동안 2.31%의 수익을 나타냅니다. 특히, 기관 및 소매 투자자들이 최고 암호화폐 자산에 상당한 관심을 보이고 있어 상승 궤도를 촉진하고 있습니다. 비트코인 가격이 116,107.37달러에 도달하며 추가 상승에 대한 추측 증가 24시간 동안 2.31% 상승하면서, 비트코인($BTC)은 가격 면에서 116,000달러 선을 넘어섰습니다. 구체적으로, 이 주력 암호화폐 자산의 현재 가격은 116,107.37달러에 이르고 있습니다. 지난 며칠 동안 116,000달러 지점 주변에서 큰 저항선이 있었음에도 불구하고, 그 지점을 넘어선 최종 상승은 더 높은 고지를 향해 나아갈 가능성이 있다는 주목할 만한 "예" 신호입니다. 기관 및 소매 투자자들이 비트코인($BTC)으로 이동하는 동안, 커뮤니티 구성원들은 지속적인 채택 가능성에 대해 논의하고 있습니다. 따라서, 진행 중인 전환은 단기적으로 가격 랠리로 이어질 수 있습니다. 한편, 다른 시장 기본 요소들도 비트코인($BTC)을 둘러싼 긍정적인 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 시장 심리가 강화되면서 시총이 2.31조 달러에 도달 이와 관련하여, 가격 상승 외에도 비트코인($BTC)의 시총도 0.39% 상승하여 2.31조 달러에 도달했습니다. 또한, 암호화폐 부문에서 큰형님의 24시간 거래량은 현재 32.24억 달러 주변을 맴돌고 있으며, 이는 4.36% 증가를 나타냅니다. 동시에, $BTC의 시장 지배력은 57%에 이릅니다. 또한, 암호화폐 중 지배적인 친구의 7일 가격 성과는 4.63% 상승을 보여줍니다. 이러한 모든 긍정적인 지표를 고려할 때, 비트코인($BTC)은 가까운 미래에 대규모 가격 움직임을 준비하고 있을 가능성이 있습니다. 한편, 시장 관찰자들은 관련 촉매제를 주시하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 20:42
로코마마스, 남아프리카 100개 이상 지점에서 비트코인 라이트닝 결제 도입
남아프리카에서 RocoMamas가 100개 이상의 지점에서 비트코인 라이트닝 결제를 도입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 RocoMamas, 남아프리카의 주요 패스트푸드 체인이 현재 100개 이상의 지점에서 비트코인 라이트닝 결제를 수락합니다. 라이트닝 네트워크의 도입으로 판매 시점에서 더 빠르고 저렴한 비트코인 거래가 가능해졌습니다. 남아프리카 패스트푸드 체인 RocoMamas는 현재 전국 100개 이상의 지점에서 비트코인 라이트닝 결제를 수락합니다. 이 레스토랑 체인은 라이트닝 네트워크 결제 시스템을 구현하여 기본 비트코인 블록체인과 비교했을 때 더 빠르고 저렴한 비트코인 거래를 가능하게 합니다. 라이트닝 네트워크는 고객이 더 낮은 거래 수수료로 거의 즉각적인 결제를 할 수 있게 해줍니다. RocoMamas는 남아프리카 전역에 지점을 둔 버거와 립 레스토랑 체인으로 운영됩니다. 이번 도입으로 RocoMamas는 음식 구매에 비트코인 결제를 수락하는 국내 잘 정착된 소매 체인 중 하나가 되었습니다. 라이트닝 네트워크는 비트코인 블록체인 위에서 실행되는 2층 결제 프로토콜로, 수수료와 처리 시간 때문에 메인 네트워크에서는 비실용적인 소액의 빈번한 거래를 용이하게 하기 위해 설계되었습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/rocomamas-adopts-bitcoin-lightning-payments-south-africa/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 20:28
BTC의 수익성이 역사적으로 정점에 달한 가운데 오늘의 비트코인 예측, 마이클 세일러는 이것이 매그니피센트 7보다 낫다고 말하며, 그 외...
비트코인의 수익성이 역사적으로 정점에 달하고, 마이클 세일러가 이를 매그니피센트 7보다 낫다고 말하는 등의 오늘의 비트코인 예측에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 라이브 비트코인 하이퍼 업데이트: 비트코인의 수익성이 역사적으로 정점에 달하고, 마이클 세일러가 이를 매그니피센트 7보다 낫다고 말하는 등의 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 저널리스트로 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately 등 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때도, 그녀는 최신 인사이트와 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소, 그리고 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag) 등 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 단골 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-15-202/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:58
바이럴 비트코인 하이퍼 프리세일, 주말 동안 고래들이 6만 4천 달러 구매하며 1천 6백만 달러 돌파
바이럴 비트코인 하이퍼 프리세일, 주말 동안 고래들이 64K 달러를 구매하며 1600만 달러 돌파했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 느리고 비싸며, 특히 피크 시간대에 더욱 그렇습니다. 편리함과 거의 즉각적인 서비스가 기대되는 세상에서, 비트코인의 초당 7개 트랜잭션은 더 이상 받아들일 수 없습니다. 뭐라고요? 비트코인이 완벽하지 않다고요? 이는 초보자들에게서 들을 수 있는 말이지만, 업계 내부자들에게는 업계의 공공연한 비밀과 같습니다. 이 때문에 $BTC는 일상적인 통화보다는 가치 저장 수단으로 여겨집니다. 하지만 솔직히 말해서, 우리는 요즘 투자에서 더 많은 것을 기대합니다. 2021년 개인정보 보호와 확장성을 개선하기 위한 태프루트 업그레이드에도 불구하고, $BTC는 여전히 뒤처져 있습니다. 하지만 더 이상 그렇지 않을 것입니다. 비트코인 하이퍼($HYPER)는 이러한 문제들을 해결하기 위한 새로운 레이어-2 솔루션을 제공하며, $BTC를 플래시와 견줄 만한 속도를 가진 영웅으로 변모시킬 것입니다! 비트코인 하이퍼($HYPER)는 $BTC를 재활성화하는 스피드 포스 비트코인 하이퍼($HYPER)는 비트코인 네트워크 위에 구축된 새로운 레이어-2입니다. 핵심 아이디어는 메인 비트코인 체인에서 트랜잭션을 묶어 번개 같은 속도로 처리한 다음, 모든 활동의 작고 압축된 요약을 메인 체인으로 다시 보내는 것입니다. 이 롤업 방식은 혼잡과 수수료를 줄이고, 속도가 크게 향상되며 훨씬 더 많은 트랜잭션을 처리할 수 있는 능력을 제공합니다. 간단히 말해서, 게임 체인저입니다. $HYPER의 레이어-2는 속도만이 전부가 아닙니다. 솔라나 가상 머신(SVM) 기술을 사용하여 $BTC에 스마트 계약을 도입하고 있습니다. 이를 통해 개발자들은 세계에서 가장 안전한 블록체인 위에서 DeFi 앱, NFT, 심지어 게임까지 다양한 멋진 것들을 만들 수 있게 될 것입니다. 이 마법 같은 변화는 $HYPER의 캐노니컬 브릿지 덕분에 가능합니다. 이는 양방향 상환 메커니즘을 갖춘 안전한 게이트웨이입니다. 하이퍼 네트워크에서 $BTC를 사용하고 싶을 때, 특별한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:46
비트마인 축적, ETF 유입 및 온체인 경고 속에서 이더리움 가격 유지
이더리움 가격은 Bitmine이 210만 ETH를 축적하고 ETF가 6억 3800만 달러의 유입을 보이면서 혼합된 신호에 직면해 있습니다. 소매 수요가 증가함에 따라 BullZilla 프리세일이 탄력을 얻고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/15 18:35
