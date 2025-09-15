비트코인, 고래들의 매도로 유동성 위기에 직면

비트코인, 고래들의 매도로 유동성 위기에 직면하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 15일 | 15시 45분 비트코인의 기록적인 상승세에 균열이 보이기 시작했으며, 분석가들은 세계 최대 암호화폐가 곧 그 회복력에 대한 심각한 시험에 직면할 수 있다고 경고합니다. 가장 목소리를 높이는 이들 중 한 명은 온체인 전략가 윌리 우로, 그는 가격이 사이클 최고치 근처에 머물러 있는 동안에도 시장이 조용히 유동성 위기로 빠져들고 있다고 주장합니다. 상승하는 가격, 약한 기반 우의 분석에 따르면 현재 강세 사이클은 이전과 크게 다릅니다. 일반적으로 신고가 경신을 이끄는 연료인 새로운 자본 유입이 줄어들고 있어, 가격은 더 얇은 유동성에 의존하고 있습니다. 그는 이 패턴이 2017년 조정 이전 상황과 기묘하게 유사하다고 설명합니다. 당시 비트코인은 급등했지만 기본 구조는 이미 악화되기 시작했습니다. 고래들의 포지션 축소 압박을 가중시키는 것은 대형 홀더들이 노출을 줄이는 것으로 보입니다. 우는 지난 몇 주 동안 고래들이 115,000에서 120,000 BTC를 매도했다고 추정합니다. 유동성 변화에 매우 민감한 자산에서 이 정도 수준의 매도는 시장 심리를 기울이기에 충분합니다. 우는 글로벌 유동성이 더 타이트해진다면 비트코인이 진정한 바닥을 찾기 전에 40,000달러 훨씬 아래로 떨어질 수 있다고 경고합니다. 선거 해 거시적 압박 이러한 우려의 배경은 연방준비제도의 정책 사이클입니다. 우는 비트코인이 역사적으로 연준의 4년 유동성 리듬을 반영해 왔다고 지적하며, 이는 종종 미국 선거 주기와 교차합니다. 앞으로 자본 흐름의 둔화가 예상되는 가운데, 그는 암호화폐 시장이 더 넓은 금융 스트레스의 조기 경고 신호 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 알트코인, 속도 유지 실패 주목할 만한 점은 알트코인이 과거 사이클의 폭발적인 성과를 재현하는 데 어려움을 겪고 있다는 것입니다. 우는 기관 자금이 대차대조표에 BTC를 보유하는 상장 기업과 같은 새로운 옵션을 갖게 되었다고 지적합니다. 이러한 변화는 고래들이 자본을 다른 곳으로 재배치하는 이유를 설명할 수 있습니다...