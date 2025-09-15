트럼프와 매우 가까운 것으로 알려진 인물이 비트코인과 알트코인에 대한 성명을 발표! 그는 알트코인을 비판하며 "유일한 길은 비트코인"이라고 말했다

트럼프와 매우 가까운 것으로 알려진 인물이 비트코인과 알트코인에 대한 성명을 발표했다! 그는 알트코인을 비판하며 "유일한 길은 비트코인"이라고 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 잘 알려진 바와 같이, 기업 재무는 점점 더 암호화폐를 수용하고 있습니다. 기업의 암호화폐 채택은 2025년에 가속화될 것으로 예상되며, 비트코인(BTC)과 이더리움 블록체인(ETH)이 선호되는 재무 자산으로 선두를 이끌 것입니다. 블루칩 NFT(시장에서 가장 신뢰할 수 있고 가치 있는 암호화폐를 위한 용어)가 계속해서 준비금을 지배하는 동안, 점점 더 많은 기업들이 BTC와 ETH 외의 알트코인을 자신들의 재무에 추가하고 있습니다. 그러나 미국 대통령 도널드 트럼프에게 암호화폐 정책에 대해 조언하는 BTC Inc CEO 데이비드 베일리는 재무 전략에 일부 알트코인을 포함시키는 것을 비판했습니다. X 계정에서 게시한 베일리는 성과가 저조한 알트코인을 대차대조표에 추가하는 기업들이 더 넓은 재무 내러티브를 흐리게 한다고 말했습니다. 이 점에서 베일리는 그가 "독성 흐름"이라고 부르는 것과 실패한 프로젝트를 새로운 수단으로 재활용하는 것을 비판했습니다. 베일리는 실패하는 알트코인을 추가하는 것이 재무 전략에 대한 오해의 소지가 있는 내러티브를 만든다고 주장했습니다. "독성 주문 흐름, DAT로 리브랜딩된 실패한 알트코인, 계획이나 비전이 없는 너무 많은 실패한 기업들. 이것이 완전히 내러티브를 흐렸습니다." 사실, 길은 간단하고 오직 하나뿐입니다: 비트코인! 베일리는 너무 많은 기업들이 비전 없는 트렌드를 쫓고 전체 재무 부문의 정당성을 훼손하고 있다고 경고하면서도, 그 길은 간단하다고 말했습니다: "효과적으로 대차대조표를 성장시키고 수익화하는 것." 기관 준비금에서 비트코인의 역할이 커지고 있음을 지적하며, 베일리는 BTC 재무 기업들을 법정 화폐 시스템의 자연스러운 확장으로 묘사했습니다. 비트코인 재무 기업을 전통적인 은행과 비교하면서, 베일리는 이 산업이 본질적으로 "비트코인 은행" 또는 적어도 비트코인 중심의 금융 기관을 구축하고 있다고 말했습니다. 그는 이 산업이 소수만이 살아남을 중요한 테스트 단계에 진입하고 있다고 말했습니다. "법정 시스템의 비트코인 재무 회사는 전통 시스템에서의 은행입니다. 오늘날, 우리는 비트코인 은행을 구축하고 있습니다. 그 용어가 두렵다면, 그것들을 비트코인..."