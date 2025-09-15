MEXC 거래소
재무부 기업들이 정체되면서 비트코인 보합세
비트코인이 평평한 상태로 트레저리 기업들이 정체된다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 런던 기반 스탠다드 차타드 은행의 연구에 따르면 비트코인 트레저리 기업들의 수정된 순 자산 가치(mNAV)가 하락세를 보이고 있습니다. DAT가 어려움을 겪는 동안 BTC는 숨을 고릅니다. 마이클 세일러의 전략(나스닥: MSTR)은 월요일에 525 비트코인(BTC)을 추가 구매했다고 발표했으며, 이로써 회사의 보유량은 638,985 BTC가 되었지만, MSTR의 mNAV는 1.47로 하락했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 03:30
오늘 구매할 5가지 최고의 암호화폐: BlockchainFX 프리세일이 투자자 자금을 100배로 늘릴 준비가 된 이유
BlockchainFX($BFX)는 이 목록에서 유일한 프리세일로, 가격은 $0.023이며 30% 보너스가 제공됩니다. 이 슈퍼 앱은 500개 이상의 자산을 포함하고 매일 USDT 보상을 지급합니다.
Blockchainreporter
2025/09/16 03:11
중국, 러시아 석유 관세 캠페인에 대해 미국의 '괴롭히기 전술' 비난
중국, 러시아 석유 관세 캠페인에 대해 미국의 '괴롭힘 전술' 비난이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국은 월요일에 강경한 입장을 취하며, 미국이 "일방적인 괴롭힘"을 사용하여 동맹국들에게 러시아와의 석유 거래를 이유로 중국 상품에 관세를 부과하도록 강요하고 있다고 비난했습니다. 이 성명은 중국과 미국 관리들이 마드리드에서 무역 협상에 참여하는 동안 발표되었으며, 4개월 만에 네 번째로 악화되는 경제적 불화를 진정시키려는 시도였습니다. 로이터 통신에 따르면, 중국 상무부는 워싱턴의 최근 조치를 "경제적 강압의 전형적인 사례"라고 묘사하며, 미국에게 압력을 중단하고 평등한 대화를 통해 분쟁을 해결할 것을 촉구했습니다. 베이징의 분노는 미국이 G7과 NATO에 중국 수입품에 대한 2차 관세를 지지하도록 로비한 것에서 비롯되었습니다. 백악관은 중국의 지속적인 러시아 석유 구매가 모스크바가 글로벌 제재를 회피하는 데 도움을 주고 있다고 주장합니다. 그러나 중국은 미국 주도의 제재를 따를 의도가 없으며, 러시아 석유 구매를 중단하지 않을 것임을 분명히 했습니다. 이러한 공방은 미국 재무장관 스콧 베센트와 중국 부총리 허리펑이 스페인 팔라시오 데 산타 크루즈에서 비공개 회의 이틀째를 시작하는 가운데 발생했습니다. 틱톡 소유권 협상, 잠정 합의 도달 무역 긴장이 고조되는 가운데, 또 다른 주요 이슈인 틱톡에서는 진전이 있었습니다. 베센트는 미국과 중국 관리들이 틱톡의 미국 사업 소유권을 미국이 통제하는 기업으로 이전하는 프레임워크에 합의했다고 확인했습니다. 최종 확인은 금요일 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간의 통화에서 이루어질 것으로 예상됩니다. 베센트는 9월 17일 마감일이 협상가들에게 빠르게 움직이도록 강요했지만, 세부 사항을 마무리하기 위해 일정이 90일 더 연장될 수 있다고도 언급했습니다. 그는 양측이 틱톡에 대해 완전히 다른 각도에서 접근했다고 설명했습니다. "그들은 소프트 파워라고 생각하는 앱의 중국적 특성에 관심이 있습니다," 베센트가 말했습니다. "우리는 중국적 특성에 관심이 없습니다. 우리는 국가 안보에 관심이 있습니다."
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 03:08
아메리칸 익스프레스, 블록체인에 디지털 여행 스탬프 출시
이 게시물 American Express, 블록체인에 디지털 여행 스탬프 출시는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 American Express, 시장 가치 없는 블록체인 여행 스탬프 출시 디지털 스탬프는 여행자에게 여정과 연결된 독특한 기념품 제공 새 앱 기능에는 AI 도구 및 프리미엄 라운지 업그레이드도 포함 American Express, 여행 추억에 블록체인 도입 American Express는 여행 앱에 새로운 기능을 추가했습니다: 고객 여정의 지속적인 추억을 만들기 위해 설계된 디지털 "여행 스탬프"입니다. 이 스탬프는 이더리움 블록체인에서 발행되며 Coinbase의 베이스 네트워크에서 ERC-721 토큰으로 민팅됩니다. 일반적인 NFT와 달리, 이 스탬프는 거래할 수 없으며 로열티 보상과 연결되어 있지 않습니다. 대신, Amex는 이를 디지털 기념품으로 보고, 카드 소지자가 현대적이고 개인적인 형식으로 여행을 기록하는 방법으로 여깁니다. Amex Digital Labs의 새로운 파트너십 부사장인 Colin Marlow는 이 아이디어를 설명했습니다: "기술적으로는 NFT이지만, 우리는 그런 방식으로 제시하지 않습니다. 사람들이 이것을 여행 경험에 자연스럽게 맞는 스탬프로 보길 원했습니다." 시장 가치는 없지만 장기적 잠재력 보유 여행자들은 Amex 카드를 사용할 때마다 디지털 스탬프를 받지만, 이 토큰은 판매용으로 설계되지 않았으며 금전적 가치를 지니지 않습니다. 대신, American Express는 이 개념이 더 큰 무언가로 발전할 수 있기를 희망합니다. "우리는 토큰을 판매하거나 빠른 이익을 추적하려는 것이 아니었습니다,"라고 Marlow는 말했습니다. "목표는 여행 경험을 더 풍부하고 기억에 남게 만드는 것입니다." 회사는 또한 스탬프의 유용성을 확장할 수 있는 미래 파트너십의 기회를 보고 있습니다. 단순한 스탬프 이상 스탬프와 함께, 업데이트된 Amex 앱에는 이제 향상된 계획 도구와 Centurion Lounge 사용자를 위한 새로운 기능이 포함되어 있습니다. 이는 American Express가 2023년 5월에 사기 탐지부터 신용 한도 조정 및 감성 분석에 이르는 서비스에 인공지능을 통합할 것이라고 발표한 후에 나온 것입니다. AI 기반 서비스와 블록체인 기반 여행 기념품을 결합함으로써, Amex는 자사의 앱을 금융 도구로서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 02:37
속보: PayPal의 신규 P2P 기능 출시, BTC 및 ETH 지원 곧 제공 예정
속보: PayPal의 새로운 P2P 기능 출시, BTC 및 ETH 지원 곧 제공 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국의 다국적 금융 기술 회사 PayPal이 "Links"라는 새로운 P2P 기능을 발표했으며, 이를 통해 사용자들은 1회만 링크를 사용하여 돈을 이체할 수 있게 되었습니다. 이 새로운 기능은 모든 대화(문자, DM 등)에 링크를 삽입할 수 있게 해줍니다. 주목할 만한 점은, PayPal의 보도 자료에서 디지털 자산이 동일한 P2P 흐름에 추가될 것이라고 강조했다는 것입니다. 지원되는 디지털 자산 목록에는 비트코인(BTC), 이더리움 블록체인(ETH) 및 PayPal USD(PYUSD)가 포함될 예정입니다. 이 새로운 P2P 기능은 처음에는 미국에서만 이용 가능하지만, 나중에는 다른 여러 국가로 확대될 예정입니다. 7월에 회사는 또한 원활한 국경 간 상거래를 가능하게 하기 위해 다양한 결제 시스템을 연결하는 글로벌 플랫폼인 PayPal World를 소개했습니다. 함께 보면 좋은 글: PayPal의 암호화폐 통합 역사 PayPal은 원래 비트코인과 여러 알트코인을 구매, 보유 및 판매하기 위해 도입되었습니다. 이 움직임은 당시 전면적인 암호화폐 랠리를 촉발하는 데 도움이 되었습니다. 처음에는 미국에서 암호화폐 진출을 시작했고 나중에 이 새로운 기능을 전 세계로 확장했습니다. 2021년에는 판매자가 고객으로부터 암호화폐를 받을 수 있게 하는 "Checkout with Crypto" 기능을 출시했습니다. 같은 해에 Venmo 앱에도 암호화폐를 도입했습니다. 2022년에는 PayPal이 외부 지갑으로 암호화폐 이체를 허용했습니다. 이듬해, 회사는 엄격하게 규제된 PYUSD 스테이블 코인을 출시했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 이 스테이블 코인 제품의 시가총액은 현재 약 13억 달러입니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 02:15
비트코인 최근 랠리 이후 폭발할 Grok의 상위 4개 암호화폐
비트코인의 최근 랠리 이후 폭발할 Grok의 상위 4개 암호화폐에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 최근 랠리 이후 폭발할 Grok의 상위 4개 암호화폐 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서 Krishi는 시장의 혼란을 해독하고 당신을 잠들게 하지 않는 방식으로 그것에 대해 글을 쓰는 데 시간을 나눕니다. 그는 암호화폐 전선에서 거의 2년 동안 활동해 왔습니다. 네, 그는 그 이전에 있었던 멋진 랠리들을 놓친 것을 후회합니다(누가 그렇지 않겠어요!), 하지만 그는 자신의 말에 돈을 걸 준비가 되어 있습니다. 암호화폐에 뛰어들기 전, Krishi는 TechRadar, Tom's Guide, PC Gaming을 포함한 기술 분야의 가장 큰 이름들을 위해 5년 이상 글을 썼으며, 가젯과 사이버 보안부터 게임과 소프트웨어까지 모든 것을 다루었습니다. 암호화폐의 최신 소식을 조사하고 글을 쓰지 않을 때, Krishi는 암호화폐를 장타매매 계획에 유지하면서 외환 시장에서 거래합니다. 그는 비트코인 신봉자이지만, 결코 그 편향이 자신의 글에 스며들게 하지 않습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/grok-top-4-next-cryptos-to-explode-after-bitcoin-latest-rally/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 01:45
트럼프와 매우 가까운 것으로 알려진 인물이 비트코인과 알트코인에 대한 성명을 발표! 그는 알트코인을 비판하며 "유일한 길은 비트코인"이라고 말했다
트럼프와 매우 가까운 것으로 알려진 인물이 비트코인과 알트코인에 대한 성명을 발표했다! 그는 알트코인을 비판하며 "유일한 길은 비트코인"이라고 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 잘 알려진 바와 같이, 기업 재무는 점점 더 암호화폐를 수용하고 있습니다. 기업의 암호화폐 채택은 2025년에 가속화될 것으로 예상되며, 비트코인(BTC)과 이더리움 블록체인(ETH)이 선호되는 재무 자산으로 선두를 이끌 것입니다. 블루칩 NFT(시장에서 가장 신뢰할 수 있고 가치 있는 암호화폐를 위한 용어)가 계속해서 준비금을 지배하는 동안, 점점 더 많은 기업들이 BTC와 ETH 외의 알트코인을 자신들의 재무에 추가하고 있습니다. 그러나 미국 대통령 도널드 트럼프에게 암호화폐 정책에 대해 조언하는 BTC Inc CEO 데이비드 베일리는 재무 전략에 일부 알트코인을 포함시키는 것을 비판했습니다. X 계정에서 게시한 베일리는 성과가 저조한 알트코인을 대차대조표에 추가하는 기업들이 더 넓은 재무 내러티브를 흐리게 한다고 말했습니다. 이 점에서 베일리는 그가 "독성 흐름"이라고 부르는 것과 실패한 프로젝트를 새로운 수단으로 재활용하는 것을 비판했습니다. 베일리는 실패하는 알트코인을 추가하는 것이 재무 전략에 대한 오해의 소지가 있는 내러티브를 만든다고 주장했습니다. "독성 주문 흐름, DAT로 리브랜딩된 실패한 알트코인, 계획이나 비전이 없는 너무 많은 실패한 기업들. 이것이 완전히 내러티브를 흐렸습니다." 사실, 길은 간단하고 오직 하나뿐입니다: 비트코인! 베일리는 너무 많은 기업들이 비전 없는 트렌드를 쫓고 전체 재무 부문의 정당성을 훼손하고 있다고 경고하면서도, 그 길은 간단하다고 말했습니다: "효과적으로 대차대조표를 성장시키고 수익화하는 것." 기관 준비금에서 비트코인의 역할이 커지고 있음을 지적하며, 베일리는 BTC 재무 기업들을 법정 화폐 시스템의 자연스러운 확장으로 묘사했습니다. 비트코인 재무 기업을 전통적인 은행과 비교하면서, 베일리는 이 산업이 본질적으로 "비트코인 은행" 또는 적어도 비트코인 중심의 금융 기관을 구축하고 있다고 말했습니다. 그는 이 산업이 소수만이 살아남을 중요한 테스트 단계에 진입하고 있다고 말했습니다. "법정 시스템의 비트코인 재무 회사는 전통 시스템에서의 은행입니다. 오늘날, 우리는 비트코인 은행을 구축하고 있습니다. 그 용어가 두렵다면, 그것들을 비트코인..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 01:06
비트코인, 2024년 이후 6250억 달러 유입으로 15년 기록 경신: 상세 내용
비트코인, 2024년 이후 6250억 달러 유입으로 15년 기록 경신: 세부사항이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 최근 데이터 분석에 따르면 지난 18개월 동안(6250억 달러) 실현 시가총액에 더 많은 금액이 추가되어 첫 15년 동안 추가된 4350억 달러보다 많아지면서 15년 기록을 경신했습니다. 최근 트윗에서 크립토퀀트 CEO 기영주는 비트코인 온체인 자본 흐름 비교를 강조했습니다. 2009년부터 2024년까지 15년 기간 동안 비트코인은 4350억 달러의 자본 유입을 받았습니다. 한편, 2024년부터 2025년까지 지난 18개월 또는 1.5년 동안 비트코인은 6250억 달러의 자본 유입을 추가했습니다. 당신이 또한 좋아할 수 있는 크립토퀀트 CEO는 비트코인의 실현 시가총액 차트 스크린샷을 게시했는데, 이는 코인이 마지막으로 거래된 가격에서의 가치를 측정하는 온체인 지표입니다. 차트에 따르면, 비트코인이 움직일 때만 가치를 매기는 비트코인의 실현 시가총액은 1조 달러를 넘어섰습니다. 비트코인 가격 암호화폐 시장은 월요일 초 대체로 하락세를 보이며, 비트코인은 초기 채택자들이 계속 매도함에 따라 다시 한번 116,000달러 이상을 유지하지 못했습니다. 기사 작성 시점에 비트코인은 일중 최고가 116,802달러에 도달한 후 지난 24시간 동안 0.78% 하락한 114,988달러를 기록하며 3일 연속 하락세를 이어갔습니다. 당신이 또한 좋아할 수 있는 트레이더들은 연방준비제도(FRB)가 이번 주 후반에 금리 인하를 진행할 것으로 예상합니다. 연방준비제도의 금리 결정 패널 위원들은 9월 17일 결정을 발표하기 전에 이번 주 이틀 동안 회의를 할 것으로 예상됩니다. 시장은 25베이시스포인트 인하와 10월과 12월에도 비슷한 움직임을 예상하고 있습니다. 지난주 데이터에 따르면 미국 소비자 물가 지수(CPI)는 8월 연간 기준 2.9%로 증가했으며, CPI는 1월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했습니다. 연준 관계자들이 더 면밀히 주시하는 연간 핵심 인플레이션은 3.1%로 증가했습니다. 출처:...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 00:12
어려운 사건? 악명 높은 의뢰인? Marc Agnifilo는 승리를 위해 싸울 것입니다
이 게시물 어려운 사건? 악명 높은 의뢰인? Marc Agnifilo는 승리를 위해 싸울 것입니다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Marc Agnifilo 회사: Agnifilo Intrater 직함: 공동 창립자 포브스 목록: 2025년 미국 최고 변호사 Marc Agnifilo는 공적 영역에서 가장 도전적이고 복잡하며 악명 높은 사건들을 맡아왔습니다—다른 변호사들이 수임을 주저할 만한 종류의 사건들입니다. "저는 거친 법정 변호사 같은 사람입니다,"라고 Agnifilo는 말합니다. "제가 되고 싶은 변호사는 기업이 더 나은 버전의 자신이 되도록 돕는 종류가 아닙니다. 많은 훌륭한 변호사들이 그런 일을 합니다—많은 친구들이 그렇습니다. 하지만 저는 재판, 갈등, 매혹적인 인간적 요소를 사랑합니다. 재판은 훌륭한 이야기이고 저는 그 부분을 정말 좋아합니다." Agnifilo는 30년 경력 동안 주 및 연방 검사와 개인 변호사로서 200건 이상의 사건을 변호했으며, 무기 밀매부터 횡령, 자금 세탁부터 살인에 이르기까지 모든 것을 다루었습니다. 많은 사건들이 헤드라인을 장식했으며, "파마 브로" Martin Shkreli와 전 NXIUM 컬트 리더 Keith Raniere의 변호를 포함합니다. 하지만 그의 가장 높은 프로필의 사건은 지금까지 올해 가장 주목받는 재판에서 음악 제작자 Sean "Diddy" Combs의 변호였습니다. 분할 평결에서 배심원단은 Combs에게 가장 심각한 혐의인 연방 조직범죄 및 성매매 혐의에 대해 무죄를 선고했지만, 매춘 목적의 개인 운송 혐의에 대해서는 유죄를 선고했습니다. Combs는 10월에 선고를 받을 예정이지만, 이 사건은 Agnifilo 팀의 성공으로 널리 간주되고 있습니다—잠재적 종신형을 면했기 때문입니다. "우리에게 좋은 방어책이 있다는 것을 항상 알고 있었습니다,"라고 Agnifilo는 말합니다. "정부는 재판의 95%에서 이기지만, 저는 항상 이것이 그 5% 중 하나가 될 수 있다고 생각했습니다." Agnifilo의 다음 사건은: 그의 아내이자 유명한 형사 변호사인 Karen Friedman Agnifilo와 함께 UnitedHealthcare CEO Brian Thompson 총격 사망에 대한 주 및 연방 혐의에 직면한 Luigi Mangione의 변호를 돕는 것입니다. 이것은 또 다른 선정적인...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 00:02
수요일 FOMC 회의를 위한 준비 - ING
수요일 FOMC 회의를 위한 준비 - ING 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본의 공휴일로 인해 글로벌 외환 시장에서 이번 주는 조용하게 시작되었습니다. 야간 뉴스 측면에서는, 더 많은 경기 부양책을 요구하는 중국의 부진한 활동 데이터가 있었습니다. 또한 정부가 양도소득세 기준치 인하 계획을 폐기한 후 한국 자산 시장의 랠리를 주목할 수 있습니다. 이로 인해 USD/KRW가 다시 1400에서 멀어졌다고 ING의 외환 분석가 크리스 터너가 언급합니다. DXY는 97.20-98.00 범위 내에서 계속 거래될 전망 "앞으로 중앙은행 회의가 많은 중요한 한 주가 될 것입니다. G10 중앙은행 중 다섯 곳이 회의를 열고, 그 중 세 곳은 금리 인하가 예상됩니다. 물론 하이라이트는 수요일의 FOMC 회의입니다. 우리와 강력한 컨센서스는 25bp 인하를 예상하고, 이후 10월과 12월에 추가로 25bp씩 인하할 것으로 보고 있습니다. 시장은 현재 올해 예상되는 75bp 인하 중 68bp를 반영하고 있습니다. 우리는 달러가 회의까지 완만하게 제시되고, 만약 회의에서 50bp 인하가 대부분의 예상보다 더 가까운 결정으로 판명된다면 약간 더 하락할 수 있다고 봅니다." "FOMC 회의 이외에도, 이번 주 미국 일정의 하이라이트는 화요일 8월 소매 판매 데이터 발표와 목요일 주간 실업 청구 및 7월 재무부 국제 자본(TIC) 데이터 발표입니다. 지난 주 실업 청구 증가는 잠시 달러에 타격을 주었으며, TIC 데이터는 외국 투자자들이 미국 자산을 단순히 헤지하는 것이 아니라 완전히 매도하고 있는지에 대한 징후를 면밀히 조사할 것입니다." "우리는 여전히 달러를 완만하게 지지하는 일부 계절적 효과가 있다고 생각하지만, 이번 주 FOMC는 4분기까지의 기조를 설정할 것입니다. DXY는 수요일 저녁까지 97.20-98.00의 좁은 범위 내에서 계속 거래될 것으로 예상됩니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/usd-gearing-up-for-wednesdays-fomc-meeting-ing-202509151106
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 23:35
