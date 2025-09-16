MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
G-DRAGON X LINE FRIENDS 콜라보 'ZO&FRIENDS' 팝업 전 세계적으로 매진
G-DRAGON X LINE FRIENDS 콜라보 'ZO&FRIENDS' 팝업창 전 세계적으로 매진되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS Belle*가 Universal CityWalk Hollywood의 LINE FRIENDS SQUARE 앞에 도착했을 때는 오전 05시 50분이었습니다. 이미 오전 05시 30분부터 약 5~10명의 사람들이 그곳에 있었습니다. 전 세계의 팬들은 G-DRAGON, IPX, LINE FRIENDS의 콜라보레이션인 ZO&FRIENDS 컬렉션을 가장 먼저 구매할 기회를 간절히 기다리고 있었습니다. 자신의 실제 고양이 Princess Zoa에서 영감을 받아, G-DRAGON은 ZOA라는 애니메이션 버전과 그의 상징적인 모티프를 대표하는 데이지 캐릭터인 그녀의 가장 친한 친구 A&NE를 만들었습니다. "미국에서 열리는 유일한 팝업창이에요,"라고 Belle은 말했습니다. "저는 ZOA 캐릭터의 큰 팬이에요. 그 캐릭터의 까칠하면서도 귀여운 성격이 정말 마음에 들었어요. ZOA의 첫 이미지가 공개되었을 때, 저는 하나가 필요하다는 것을 알았어요. 어떤 기회도 놓치고 싶지 않았고 줄이 더 길어질 것이라고 생각했어요." 매장은 보통 오전 11시까지 열지 않지만, 직원들은 그날 아침에 예외를 두어 10시 30분에 문을 열었습니다. 개장 시간이 되자, 줄은 뒤쪽의 인접한 상점들 주변으로 늘어섰습니다. 사람들은 독점 상품을 구매할 기회를 위해 따뜻한 날씨 속에서 기다리고 있었습니다. 상품 중에는 ZOA 인형 세 종류 - 키링, 중형, XL, A&NE 인형 키링, ZOA와 A&NE 러그, 접시, 스티커, 스카프, 그리고 재사용 가능한 토트백이 포함되어 있었습니다. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS 불행히도, 매장에는 중형과 XL 인형과 같은 대형 상품들이 제한된 수량으로 보내졌고, 이것들이 가장 먼저 매진되었습니다. 사람들이 자신의 목록에 있는 모든 것을 구매하지 못할 수도 있다는 것을 깨닫자 줄에서 긴장감이 고조되었습니다. 줄 중간에 있던 한 어린 소녀가 울음을 터뜨렸습니다...
G
$0.009667
-2.04%
M
$2.08458
-1.16%
T
$0.01506
-0.33%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 08:25
공유하기
블랙핑크, 자신의 라디오 기록과 동률
블랙핑크가 자체 라디오 기록을 경신했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블랙핑크의 "Jump"는 8주 동안 팝 에어플레이 차트에 머물며 "Ice Cream"과 "Pink Venom"과 동일한 기록을 세우는 동시에 빌보드에서 새로운 최고 기록을 달성했습니다. INDIO, CA – 4월 12일: (왼쪽부터) 'BLACKPINK'의 제니 김, 로제, 리사, 지수가 2019년 4월 12일 캘리포니아 인디오에서 열린 코첼라 2019 YouTube 뮤직 아티스트 라운지에서 포착되었습니다. (사진: Roger Kisby/Getty Images for YouTube) Getty Images for YouTube 블랙핑크는 빌보드 팝 에어플레이 차트에서 소수의 히트곡만 기록했지만, 이 그룹은 이미 해당 차트에서 역대 가장 성공적인 K-팝 아티스트 중 하나입니다. 이 차트는 가장 큰 히트곡과 가장 잘 알려진 이름만을 다루는 톱 40 팝 방송국에 초점을 맞추기 때문에 매우 경쟁이 치열한 것으로 알려져 있습니다. 블랙핑크의 싱글 "Jump"는 계속해서 차트에 머물고 있으며, 이로써 미국 팝 라디오에서 그룹의 다른 두 히트곡과 동일한 기록을 세웠습니다. 블랙핑크의 "Jump" 역사를 만들다 "Jump"는 현재 팝 에어플레이 차트에서 8주 동안 머물렀습니다. 현재 시점에서, 이는 이 걸그룹의 디스코그래피에서 차트에 가장 오래 머문 히트곡과 동일한 기록입니다. 셀레나 고메즈와의 협업곡인 "Ice Cream"과 "Pink Venom" 역시 차트에서 8주 동안 머물렀습니다. 놀랍게도, 블랙핑크의 세 차트 히트곡 모두 정확히 같은 기간 동안 차트에 머물렀지만, 이는 오래 지속되지 않을 수도 있습니다. "Jump" 최고 순위 유지 "Jump"는 팝 에어플레이 차트에서 역대 최고 순위인 19위를 유지하고 있습니다. 이 싱글은 이미 블랙핑크의 가장 높은 순위의 성공작으로 자리 잡았으며, 빌보드가 다시 차트를 발표할 때 거의 확실하게 9주 차를 기록할 것입니다. "Jump"는 이 시점에서 앞으로 몇 주, 아니 몇 달 더 차트에 머물 수 있을 것입니다. 블랙핑크가 획득한...
K
$0.0603
-7.37%
PHOTO
$0.7818
+31.86%
MORE
$0.03591
+70.67%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 07:47
공유하기
비트코인 ETF, 지난 주 23억 달러 유입, '명확한 수요 충격' 표시
비트코인 ETF, 지난주 23억 달러 유입으로 '명확한 수요 충격' 표시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 미국 현물 비트코인 ETF는 9월 8일부터 12일까지 약 23억 달러를 유치했습니다. 블랙록의 IBIT와 피델리티의 FBTC가 대부분의 자금 흐름을 차지했으며, 다른 발행사들은 더 작은 이익을 기록했습니다. 관찰자들은 이러한 급증이 기관들의 구조적 수요를 반영하며, 유입이 더욱 확대될 것으로 예상된다고 말했습니다. 미국 현물 비트코인 상장지수펀드는 지난주 약 23억 달러를 유치하며 7월 중순 이후 가장 높은 주간 유입액을 기록했습니다. Farside와 SoSoValue의 집계 데이터에 따르면, 이 연속 흐름은 9월 8일부터 9월 12일까지 5개 거래 세션 모두에서 이어졌습니다. 블랙록의 iShares 비트코인 트러스트가 10억 달러가 조금 넘는 유입액으로 선두를 차지했고, 피델리티의 Wise Origin 비트코인 펀드는 거의 8억 5천만 달러를 유치했습니다. Ark Invest와 Bitwise를 포함한 다른 발행사들도 이익을 기록했지만 규모는 더 작았습니다. 일일 자금 흐름은 꾸준한 수요를 보여주었습니다. 월요일에는 3억 6400만 달러로 시작하여 화요일에는 2300만 달러로 주춤했습니다. 수요일에는 7억 4200만 달러, 목요일에는 5억 5300만 달러, 금요일에는 6억 4200만 달러로 속도가 가속화되었습니다. 파생상품 트레이더이자 탈중앙화 프로토콜 TYMIO의 창립자인 게오르기 베르비츠키는 Decrypt에 지난주의 유입이 "의미 있고 시기적절해 보이는 명확한 수요 충격을 신호한다"고 말했습니다. 9월부터 10월까지가 "비즈니스 시즌의 시작"을 의미하는 가운데, 베르비츠키는 이것이 "종종 연말까지 이어지는 트렌드의 기조를 설정한다"고 언급했습니다. 그는 이것이 "4분기까지 추가 성장 가능성이 높은 새로운 상승 추세의 시작"일 수 있다고 덧붙였습니다. 그러나 유입액이 7월 중순 수준으로 뚜렷하게 회복되었음에도 불구하고, "그 숫자 자체는 독자적으로 변혁적이지 않다"고 블록체인 엔지니어링 회사 FP Block의 CEO 웨슬리 크룩이 Decrypt에 말했습니다. 크룩은 "이러한 활동의 대부분은 기업들이 시장에 진입하는 더 넓은 추세와 함께 금리 인하에 대한 기대에 의해 주도되고 있다"고 말하며, 그는 이 모멘텀이...
T
$0.01506
-0.33%
U
$0.009414
-2.71%
LOOKS
$0.013471
-1.07%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 07:04
공유하기
도지코인이 힘을 잃는 동안 페페토가 상승하고 있는가
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 "도지코인이 힘을 잃는 동안 Pepeto가 부상하고 있다"라는 글. 크립토 뉴스 2025년 9월 16일 | 00:25 도지코인이 정말 죽어가고 있을까? 트레이더들이 지금 구매할 최고의 암호화폐와 2025년에 투자할 최고의 암호화폐를 찾는 가운데, 도지코인(DOGE)은 여전히 밈 문화를 소유하고 있지만, 모멘텀은 커뮤니티와 실제 온체인 유틸리티를 결합한 프로젝트로 이동하고 있습니다. "지금 구매할 최고의 암호화폐"를 검색하는 구매자들은 출시된 제품, 감사, 명확한 토크노믹스를 원합니다. 이것이 실제 비교를 설정합니다: 도지코인 대 Pepeto. Pepeto(PEPETO)는 이더리움 기반 밈 코인으로 실제 작동하는 시스템을 갖추고 있습니다: PepetoSwap(수수료 0 DEX)과 원활한 크로스 체인 이동을 위한 Pepeto Bridge. 오늘날 사람들이 사용할 수 있는 도구와 이야기를 결합하고, 2025년 암호화폐 프리세일 수요에 직접 대응함으로써, Pepeto는 유틸리티, 명확성, 분배를 전면에 내세웁니다. 레거시 밈 코인이 감성에 따라 표류할 위험이 있는 시장에서, Pepeto의 실행은 "지금 구매할 최고의 암호화폐" 논쟁에서 신뢰할 수 있는 주장을 제공합니다. 먼저, 도지코인이 왜 쇠퇴하고 있는지 이해해 봅시다. 도지코인이 정말 힘을 잃고 있을까? 도지코인이 암호화폐를 쉽게 느끼게 했던 때를 기억하시나요? 2013년, DOGE는 밈을 돈으로, 커뮤니티를 운동으로 바꿨습니다. 10년 후, 더 이상 초기 시절의 끊임없는 모멘텀을 누리지 못합니다; 시장 상황이 분명히 바뀌었습니다. 오늘날 도지코인 가격은 $0.30 근처에 있습니다: 구매자들은 현재 수준을 방어하고 있지만, 하락하는 20일 평균과 중간 범위 모멘텀은 단타매매에서 판매자들에게 유리함을 줍니다. $0.21을 잃으면 $0.19-$0.16이 시야에 들어옵니다. 가격을 넘어, 도지코인은 여전히 결제에 중점을 두고 있으며 네이티브 스마트 계약이 부족합니다; 영지식 증명 검증이 제안되었지만, 프로그래밍 가능한 체인과 비교하면 유틸리티 격차가 있습니다. 더 넓은 기능이 출시되고 실제 사용될 때까지, DOGE의 상승은 새로운 온체인 앱보다는 브랜드와 사이클에 더 의존합니다. 동일한 코인에서 "인생을 바꾸는 수익"을 추구한 수년 후, 많은 트레이더들은 더 일찍, 암호화폐 프리세일에 주목하고 있습니다. 여기서 Pepeto가 등장합니다: 주목받는 프리세일...
NEAR
$2.854
-2.92%
REAL
$0.08227
-1.15%
BRIDGE
$0.06408
-1.41%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 06:53
공유하기
카르다노 가격 예측: ADA $3 목표, 하지만 투자자들은 40배 상승을 위해 이 바이럴 DeFi 토큰으로 눈을 돌리고 있다
카르다노 가격 예측: ADA $3를 바라보지만, 투자자들은 40배 상승을 위해 이 바이럴 DeFi 토큰으로 눈을 돌리고 있습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 카르다노(ADA)는 분석가들이 이 토큰이 부러움의 대상인 $3 가격에 다시 도달할 수 있을지에 대해 논쟁하는 가운데 계속해서 트렌드를 이어가고 있지만, 암호화폐 시장의 진정한 화제는 다른 방향으로 향하고 있습니다. DeFi 신생 프로젝트인 Mutuum Finance(MUTM)는 혁신적인 대출 프로토콜과 빠르게 성장하는 커뮤니티 존재감으로 40배 증가라는 야심찬 전망과 함께 이미 헤드라인을 장식하고 있습니다. Mutuum Finance는 이미 5라운드의 프리세일을 마감했으며, 여섯 번째 라운드는 현재 $0.035의 가격으로 진행 중입니다. 토큰을 구매한 투자자들은 코인이 공개 시장에 출시되면 엄청난 ROI를 누릴 수 있을 것입니다. 프리세일은 이미 16300명의 홀더를 보유하고 있으며 1580만 달러 이상을 모금했습니다. ADA가 꾸준히 상승함에 따라 투자자들은 탈중앙화 금융의 다음 혁신적인 코인으로 Mutuum Finance에 주목하기 시작했습니다. 카르다노 가격 $3 예측 ADA는 현재 $0.94의 가치를 지니고 있으며, 분석가들이 다음 시장 사이클에서 $3 마크까지 상승할 수 있을지 여부를 고려하는 가운데 안정적으로 거래되고 있습니다. ADA는 여전히 생태계 확장, 스마트 계약의 추가 통합, 그리고 더 큰 블록체인 생태계에서의 통합에 의존하여 미래를 결정짓습니다. ADA가 여전히 시장에서 상위 암호화폐 중 하나이지만, 점점 더 많은 투자자들이 Mutuum Finance와 같은 신규 프로젝트에 대해 이야기하고 있습니다. CertiK와 Mutuum Finance, $50,000 버그 바운티 출시 Mutuum Finance(MUTM)는 개발자, 보안 전문가 및 윤리적 해커들이 프로젝트의 버그를 찾는 작업에 참여하도록 $50,000 달러의 버그 바운티 프로그램을 구현했습니다. 프로토콜의 보안에 영향을 미칠 수 있는 취약점을 발견하고 보고하면 보상을 받게 됩니다. 지급액은 문제의 복잡성, 비중요 버그부터 심각한 위협까지에 따라 달라집니다. 이...
DEFI
$0.0017
-5.66%
TOKEN
$0.01198
-4.84%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 06:20
공유하기
몬도 듀플란티스, 14번째 세계 기록 경신으로 세 번째 월드 타이틀 획득
몬도 듀플란티스, 14번째 세계 신기록 경신하며 세 번째 월드 타이틀 획득이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스웨덴 팀의 아르만드 듀플란티스가 2025년 9월 15일 일본 도쿄 국립 경기장에서 열린 세계 육상 선수권 대회 3일차 남자 장대높이뛰기 결승에서 6.30 미터를 성공하며 새로운 세계 신기록을 세웠습니다. (사진: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images 완벽한 세상이라면, 몬도 듀플란티스는 도쿄에서 월요일에 열린 세계 야외 육상 선수권 대회에서 남자 장대높이뛰기 7번째 시도에서 세계 신기록을 경신하며 완벽한 점프 시리즈를 선보였을 것입니다. 하지만 때로는 완벽함이 그렇게 재미있지 않습니다. 대신, 역사상 가장 위대한 장대높이뛰기 선수는 6.30 미터(20피트 8인치)의 바를 넘기 위해 세 번째이자 마지막 시도가 필요했고, 이로써 2020년 이후 14번째 세계 신기록을 확정지었습니다. 그는 월요일에 총 9번의 시도를 했습니다. "지난 올림픽에서 정말 근접했다고 느꼈어요," 듀플란티스는 이후 기자회견에서 말했습니다. "관중들과 군중의 완전한 에너지를 느낄 수 있었던 것이 차이를 만들었다고 생각합니다. 제가 경험한 최고의 경기장과 분위기, 경험 중 하나였기 때문입니다." 몬도 듀플란티스의 성장하는 성공 뒤에서 스웨덴의 슈퍼스타는 25세의 나이에 부다페스트와 유진에서의 이전 우승에 이어 세 번째 세계 선수권을 획득했습니다. 그는 또한 도쿄와 파리에서 최근 두 번의 올림픽 타이틀을 획득했습니다. 현재 시점에서 듀플란티스는 계속해서 높이 올라가고 있습니다. 그가 결국 얼마나 더 높이 갈지 누가 알겠습니까? 하지만 참고로, 프랑스의 르노 라빌레니가 듀플란티스 이전에 마지막으로 세계 신기록을 보유했으며, 그 기록은 6.18이었습니다. 월요일의 우승 기록은 그리스의 에마누일 카랄리스가 6.15에서 마지막 시도를 실패한 후 6.30으로 올라갔으며, 이는 그의 최고 기록인 6.29를...
T
$0.01506
-0.33%
FUN
$0.008645
+1.39%
PHOTO
$0.7818
+31.86%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 05:50
공유하기
S&P 500이 처음으로 6,600을 넘어 마감하면서 오라클 주식 3% 이상 급등
S&P 500이 사상 처음으로 6,600을 넘어선 가운데 Oracle 주식 3% 이상 급등 이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Oracle은 월요일에 3% 이상 급등했으며, 도널드 트럼프의 백악관이 마드리드에서 열린 미중 무역 회담 중 예비 틱톡 거래가 성사되었다고 확인한 후 강한 모멘텀을 보였습니다. S&P 500도 역사상 처음으로 6,600을 넘어 마감했습니다. 이 거래는 아직 완료되지 않았지만, 스콧 베센트 재무장관은 양국 정부가 프레임워크에 합의했으며, 트럼프와 시진핑이 금요일에 통화하여 이를 마무리할 것이라고 말했습니다. 틱톡의 미국 구매자는 아직 공식적으로 지명되지 않았지만, Oracle이 현재 유력 후보로 여겨지고 있습니다. 트럼프가 Truth Social에 거래에 대해 게시하면서 회사 주식은 장 전 거래에서 최대 5%까지 급등했으며, 그는 무역 회담이 "매우 잘 됐다!"고 말하며 "우리나라 젊은이들이 매우 구하고 싶어했던" "특정" 회사에 대한 거래가 성사되었다고 밝혔습니다. 주식은 하루 동안 다소 하락했지만 여전히 3% 이상 상승하며 마감했습니다. Oracle은 이미 틱톡의 미국 사용자 데이터를 보유하고 있습니다 Oracle과 틱톡의 연결은 새로운 것이 아닙니다. Cryptopolitan이 이전에 보도한 바와 같이, 이 회사는 이미 2022년경부터 시작된 Project Texas 협약을 통해 미국 틱톡 사용자 데이터를 저장하고 있습니다. 이 앱은 9월 17일 이전에 미국 동맹 기업에 매각되거나 금지 조치에 직면해야 합니다. 두 번째 임기를 맞은 트럼프는 기한을 다시 연장할 수 있다고 말했습니다. 하지만 현재로서는 Oracle이 인프라와 정치적 지원을 모두 갖추고 있어 거래를 신속하게 마무리할 수 있습니다. Politico에 따르면 백악관은 올해 초 Oracle이 틱톡을 운영하는 거래를 검토했지만, The Information은 이 계획이 여전히 중국 모회사인 ByteDance에 일부 통제권을 줄 수 있다고 지적했습니다. 이 협약의 해당 부분은 공개되지 않았습니다. 다른 입찰자로는 Frank McCourt Jr.가 이끄는 투자자 그룹, Microsoft, Mr. Beast, Perplexity AI 등이 있지만, 어느 누구도 Oracle이 가진 기존 설정을 갖추고 있지 않습니다...
T
$0.01506
-0.33%
U
$0.009414
-2.71%
WHITE
$0.0003045
-0.87%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 05:44
공유하기
금융 전문가 라울 팔이 1,000달러를 투자하는 방법과 '아무것도 신경 쓰지 말라'는 조언을 설명합니다
BitcoinEthereumNews.com에 게재된 '금융 전문가 Raoul Pal이 $1,000 투자 방법과 '아무것도 신경 쓰지 않는' 방법을 설명하다'라는 글. 유명한 거시 투자자 Raoul Pal은 시장 변동에 대해 지속적으로 걱정하지 않고 $1,000를 투자하려는 사람들을 위한 전략을 설명했습니다. Pal은 포트폴리오의 70%를 저비용 ETF를 통해 Nasdaq 100에 할당할 것을 권장했는데, 이는 미국 주요 기술 및 성장 기업에 대한 노출을 제공합니다. 그는 9월 15일에 공개된 The Diary of a CEO 팟캐스트에 출연하여 이 접근법을 공유했습니다. Pal에 따르면, 나머지 30%는 포트폴리오 다각화와 더 높은 상승 잠재력을 제공하기 위해 암호화폐에 투자해야 합니다. 그의 관점에서, 이러한 간단한 조합은 투자자들이 일상적인 관리 필요성을 최소화하면서 자금을 운용할 수 있게 해줍니다. 리스크 감수 능력이 낮은 사람들을 위해, Pal은 현금 보유량을 늘리거나 투자의 일부를 금과 같은 더 안정적인 자산으로 전환하여 할당을 조정할 것을 제안했습니다. "NASDAQ 100을 구매하세요. 이것은 ETF로, 비용이 없습니다. 저는 70%를 여기에, 그리고 30%를 암호화폐에 투자하면 아무것도 신경 쓸 필요가 없다고 말하고 싶습니다. 만약 다른 리스크 감수 능력을 가지고 있다면, 이러한 비율을 조정할 수 있습니다,"라고 Pal은 말했습니다. 그러나 그는 주식에서 암호화폐, 심지어 금에 이르기까지 모든 주요 자산 클래스가 통화 가치 하락과 같은 동일한 거시경제적 힘에 반응하는 경향이 있다고 강조했습니다. 이상적인 투자 전략 동시에, Real Vision CEO는 시장이 종종 함께 오르내리기 때문에 변동성이 높은 투자는 자연스럽게 더 큰 하락을 가져온다고 경고했습니다. 이러한 하락을 두려워하기보다는, 그는 이것이 제공하는 기회를 강조했으며, 더 낮은 가격에 더 많은 자산을 구매하면 장기적인 복리 효과를 가속화하고 궁극적으로 부를 쌓을 수 있다고 말했습니다. Pal이 디지털 자산에 30% 할당을 권장했지만, 그는 또한 상승할 것으로 예상되는 여러 암호화폐를 주목할 가치가 있다고 밝혔습니다. Finbold가 8월 말에 보도한 바와 같이, Pal은 디지털 자산 시장이 주요 돌파구의 직전에 있다고 언급하며, 현재 상황을...
T
$0.01506
-0.33%
U
$0.009414
-2.71%
REAL
$0.08227
-1.15%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 05:17
공유하기
Starknet, DeFi 채택 촉진을 위한 BTC 스테이킹 도입
스타크넷, DeFi 채택 촉진을 위한 BTC 스테이킹 도입이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스타크넷은 0.25 스테이킹 파워와 다양한 랩드 BTC 토큰 지원으로 BTC 스테이킹을 출시합니다. 언스테이킹 기간이 21일에서 7일로 단축되어 사용자가 자금에 더 빠르게 접근할 수 있게 되었습니다. 업그레이드는 93.6%의 커뮤니티 지지로 통과되어 강력한 신뢰와 채택 가능성을 강조했습니다. 비트코인(BTC) 스테이킹 도입은 이더리움의 레이어-2 확장 솔루션인 스타크넷에서 비트코인의 보안과 DeFi 혁신의 중요한 결합을 나타냅니다. 이해관계자들은 일반적으로 9월 30일에 출시되는 메인넷에서 BTC를 스테이킹하고 네트워크 보상을 얻을 수 있게 됩니다. 이 새로운 설정에서 비트코인의 스테이킹 파워는 1/4로 설정되어 있으며, 이는 비트코인이 네트워크 합의 가중치의 25%를 기여하고 스타크넷의 네이티브 토큰인 STRK가 나머지 75%를 제공한다는 것을 의미합니다. 이는 탈중앙화와 보안을 더욱 강화하는 하이브리드 모델이며, 네트워크 거버넌스에서 BTC에 명확한 발언권을 부여합니다. 스타크넷은 또한 WBTC, LBTC, tBTC 및 SolvBTC를 포함한 여러 랩드 비트코인 토큰을 지원함으로써 접근성을 확장하여 광범위한 BTC 홀더가 참여할 수 있도록 했습니다. 주요 개선 사항은 언스테이킹 기간을 21일에서 단 7일로 줄인 것으로, 네트워크 안전성을 유지하면서 투자자들에게 자금에 더 빠른 접근을 제공합니다. 왜 이것이 중요한가 스타크넷에서 비트코인 스테이킹이 출시되면서 DeFi 세계가 훨씬 더 커졌으며, 이는 암호화폐의 두 주요 생태계를 통합합니다. 역사상 처음으로 BTC 소유자들은 자산을 포기하지 않고도 스타크넷에서 스테이킹할 수 있게 되어, 비트코인의 신뢰성과 이더리움 레이어-2의 유연성을 결합했습니다. 이러한 발전은 비트코인 보유량에서 수익을 창출하는 새로운 방법을 찾고 있는 소매 및 기관 투자자 모두에게 매력적일 수 있습니다. 더 빠른 출금 시간, 더 큰 보안, 그리고 저위험 참여는 이 제안을 특히 매력적으로 만듭니다. 이 업그레이드는 SNIP-31 거버넌스 제안을 통해 승인되었으며, 압도적인 93.6%의 커뮤니티 지지를 받았습니다. 높은 승인율은...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 04:40
공유하기
BitMine이 이더리움 보유량을 2.15M ETH로 증가시키고 192 BTC, 5억 6900만 달러의 현금, Eightco에 2억 1400만 달러의 지분을 보유
BitMine이 이더리움 보유량을 2.15M ETH로 증가시키고 192 BTC, $569M 현금, Eightco에 $214M 지분을 보유하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 BitMine은 이더리움 보유량을 81,676 ETH 증가시켜 총 2.15백만 ETH에 이르렀습니다. 비트코인 보유량은 192 BTC를 유지하고 있습니다. 보도 자료에 따르면, BitMine Immersion은 9월 7일 2.07백만에서 이더리움 보유량을 2.15백만 ETH로 증가시켰습니다. 이 투자 회사의 현재 포트폴리오에는 192 비트코인, $569백만의 담보 없는 현금, 그리고 Eightco에 $214백만의 지분이 포함되어 있습니다. 추가 이더리움 구매는 9월 초에 보고된 이전 포지션에서 약 82K ETH의 증가를 나타냅니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bmnr-tom-lee-boost-ethereum-holdings-portfolio-update/
BTC
$121,633.78
-0.85%
TOM
$0.000237
-3.65%
COM
$0.011195
+1.96%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 04:04
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다