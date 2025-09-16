금융 전문가 라울 팔이 1,000달러를 투자하는 방법과 '아무것도 신경 쓰지 말라'는 조언을 설명합니다

BitcoinEthereumNews.com에 게재된 '금융 전문가 Raoul Pal이 $1,000 투자 방법과 '아무것도 신경 쓰지 않는' 방법을 설명하다'라는 글. 유명한 거시 투자자 Raoul Pal은 시장 변동에 대해 지속적으로 걱정하지 않고 $1,000를 투자하려는 사람들을 위한 전략을 설명했습니다. Pal은 포트폴리오의 70%를 저비용 ETF를 통해 Nasdaq 100에 할당할 것을 권장했는데, 이는 미국 주요 기술 및 성장 기업에 대한 노출을 제공합니다. 그는 9월 15일에 공개된 The Diary of a CEO 팟캐스트에 출연하여 이 접근법을 공유했습니다. Pal에 따르면, 나머지 30%는 포트폴리오 다각화와 더 높은 상승 잠재력을 제공하기 위해 암호화폐에 투자해야 합니다. 그의 관점에서, 이러한 간단한 조합은 투자자들이 일상적인 관리 필요성을 최소화하면서 자금을 운용할 수 있게 해줍니다. 리스크 감수 능력이 낮은 사람들을 위해, Pal은 현금 보유량을 늘리거나 투자의 일부를 금과 같은 더 안정적인 자산으로 전환하여 할당을 조정할 것을 제안했습니다. "NASDAQ 100을 구매하세요. 이것은 ETF로, 비용이 없습니다. 저는 70%를 여기에, 그리고 30%를 암호화폐에 투자하면 아무것도 신경 쓸 필요가 없다고 말하고 싶습니다. 만약 다른 리스크 감수 능력을 가지고 있다면, 이러한 비율을 조정할 수 있습니다,"라고 Pal은 말했습니다. 그러나 그는 주식에서 암호화폐, 심지어 금에 이르기까지 모든 주요 자산 클래스가 통화 가치 하락과 같은 동일한 거시경제적 힘에 반응하는 경향이 있다고 강조했습니다. 이상적인 투자 전략 동시에, Real Vision CEO는 시장이 종종 함께 오르내리기 때문에 변동성이 높은 투자는 자연스럽게 더 큰 하락을 가져온다고 경고했습니다. 이러한 하락을 두려워하기보다는, 그는 이것이 제공하는 기회를 강조했으며, 더 낮은 가격에 더 많은 자산을 구매하면 장기적인 복리 효과를 가속화하고 궁극적으로 부를 쌓을 수 있다고 말했습니다. Pal이 디지털 자산에 30% 할당을 권장했지만, 그는 또한 상승할 것으로 예상되는 여러 암호화폐를 주목할 가치가 있다고 밝혔습니다. Finbold가 8월 말에 보도한 바와 같이, Pal은 디지털 자산 시장이 주요 돌파구의 직전에 있다고 언급하며, 현재 상황을...