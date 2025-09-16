디지털 자산 재무부, 비트코인(BTC), 솔라나(SOL)보다 이더(ETH)에 더 큰 원동력: StanChart

디지털 자산 재무부가 비트코인(BTC)보다 이더(ETH)와 솔라나(SOL)에 더 큰 원동력: StanChart라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 디지털 자산 재무부(DAT), 대차대조표에 암호화폐를 보유한 상장 기업들은 최근 몇 주 동안 시장 NAV(mNAV)가 1 아래로 떨어지면서 큰 타격을 입었다고 스탠다드 차타드의 제프 켄드릭이 새 보고서에서 밝혔습니다. 앞으로 이더(ETH) DAT는 스테이킹 수익, 규제 명확성, 성장 여력 덕분에 가장 강한 지속력을 가질 것으로 보인다고 켄드릭은 주장했습니다. mNAV 비율은 매우 중요합니다. 이것이 하락하면, 이러한 기업들은 암호화폐를 계속 구매할 인센티브(때로는 능력)를 잃게 되어 비트코인 BTC$115,487.94, 이더 및 솔라나(솔라나)에 대한 주요 수요원이 위협받게 됩니다. 켄드릭은 DAT의 다음 단계는 차별화의 단계가 될 것이라고 말했습니다. 승자는 가장 낮은 비용으로 자금을 조달하고, 유동성과 투자자의 관심을 끄는 규모를 달성하며, 무엇보다도 스테이킹 수익을 얻을 수 있는 기업이 될 것입니다. 마지막 포인트는 수익이 없는 비트코인보다 이더와 솔라나 재무부에 유리하게 작용합니다. 시장 포화 상태도 영향을 미치고 있습니다. 주력 BTC 재무부로서의 전략의 성공은 모방자들의 홍수를 불러일으켰으며, 최근 집계에 따르면 거의 90개에 달하는 기업들이 함께 150,000 BTC 이상을 보유하고 있으며, 이는 올해 6배 증가한 수치라고 분석가는 지적했습니다. 그러나 mNAV가 1 아래로 유지된다면, 스탠다드 차타드는 통합을 예상합니다. BTC 재무부의 경우, 이는 세일러의 전략과 같은 기업들이 공개 시장에서 새로운 비트코인을 구매하는 대신 경쟁자들을 인수하는 것을 의미할 수 있으며, 이는 새로운 수요가 아닌 코인 순환입니다. 이더 재무부는 더 나은 위치에 있는 것으로 보입니다. 그들은 6월 이후 ETH 유통 공급량의 3.1%를 구매하며 적극적으로 축적해왔습니다. 가장 큰 플레이어인 비트마인(BMNR)은 200만 ETH 스택을 계속 추가하기에 좋은 위치에 있다고 보고서는 말했습니다. 암호화폐 시장에서 이것은 중요합니다. DAT 구매는 2025년 비트코인과 이더 가격의 주요 원동력이었습니다. 그러나 BTC 재무부가 통합 압력에 직면하고 솔라나 재무부가 여전히 상대적으로 작은 상황에서, 스탠다드...