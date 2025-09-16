MEXC 거래소
한국 법원, 도난당한 BTC에 대해 18개월 형을 선고
한국 법원, 도난당한 BTC에 대해 18개월 형을 선고했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 획기적인 암호화폐 믹싱 사례: 한국 법원, 도난당한 BTC에 대해 18개월 형 선고 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 획기적인 암호화폐 믹싱 사례: 한국 법원, 도난당한 BTC에 대해 18개월 형 선고 출처: https://bitcoinworld.co.in/crypto-mixing-south-korea-sentence/
2025/09/16 12:06
2025/09/16 12:06
비트코인 코어, 기본 릴레이 수수료 90% 삭감: 업데이트 출시
비트코인 코어, 기본 릴레이 수수료 90% 삭감: 업데이트 출시 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 내용입니다. 비트코인의 코어 소프트웨어가 거래에 대한 기본 최소 릴레이 수수료를 낮추어, 네트워크를 통해 자금을 경제적으로 이동하는 데 있어 수년 만에 가장 중요한 변화 중 하나를 이루었습니다. 9월 4일에 출시된 비트코인 코어 29.1은 기본 최소 릴레이 수수료율을 천 가상 바이트당 100 사토시(0.1 사토시/vB)로 설정했으며, 이는 이전 기본 요율인 1 사토시/vB에서 90% 감소한 수치입니다. 사용자들은 사토시(비트코인의 최소 단위)에 거래 크기를 곱한 수수료를 지불합니다. 모든 개별 노드 운영자가 이 설정을 변경할 수 있지만, 대부분은 기본값을 유지할 것으로 예상됩니다. 노드는 최소 릴레이 수수료율로 설정한 값보다 낮은 수수료의 거래를 릴레이하지 않고 대부분 무시합니다. 이 변경을 결정한 것은 8월 15일 비트코인 코어 개발자들이 "지난 약 10년간의 비트코인 환율 변화에 대응하여" 내린 결정이었습니다. 제안서는 최소 수수료가 서비스 거부(DoS) 공격 보호 규칙이지만, 현재 가격이 크게 높아진 상황에서 비트코인(BTC)의 더 낮은 수수료가 허용 가능하다고 제안했습니다. 채택은 천천히 진행될 것으로 예상 BitRef 데이터에 따르면, 모든 비트코인 노드의 72.5% 이상(18,811개)이 비트코인 코어 노드 소프트웨어를 실행하고 있으며, 나머지 약 27.25%는 더 많은 사용자 제어를 보장하는 데 중점을 둔 비트코인 코어 소프트웨어의 포크인 비트코인 노츠를 실행하고 있습니다. 더 깊은 분석에 따르면, 가장 인기 있는 노드 소프트웨어는 비트코인 코어 29로, 4,510개의 노드가 네트워크의 18% 이상을 차지합니다. 관련: 오디널스 개발자, 검열 우려 속에 비트코인 코어 포킹 제안 그 다음으로는 3,991개의 비트코인 코어 28.1 노드(약 16%)와 3,083개의 비트코인 노츠 29.1 노드(12.31%)가 있습니다. 비트코인 코어 29.1을 실행하는 노드는 571개에 불과하며, 이는 네트워크의 2.3% 미만을 차지합니다. 비트코인 노츠 29.1은 비트코인 코어 29.1을 기반으로 하지만, 그것의...
2025/09/16 11:56
2025/09/16 11:56
DL 홀딩스 비트코인 채굴기, 홍콩의 암호화폐 시장에 불을 지피다
DL 홀딩스 비트코인 채굴자들이 홍콩의 암호화폐 현장에 불을 지피다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전략적 인수: DL 홀딩스 비트코인 채굴자들이 홍콩의 암호화폐 현장에 불을 지피다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 전략적 인수: DL 홀딩스 비트코인 채굴자들이 홍콩의 암호화폐 현장에 불을 지피다 출처: https://bitcoinworld.co.in/dl-holdings-bitcoin-miners/
2025/09/16 11:39
2025/09/16 11:39
비트코인 대규모 매도로 투자자들이 이 새로운 히든 젬으로 몰려
SEO 제목: 비트코인 대규모 매도로 투자자들이 숨겨진 보석으로 향하다 메타 설명: 비트코인은 투자자들이 대체 자산과 투기적 기회로 전환함에 따라 심한 매도 압력에 직면하고 있습니다. 비트코인은 고래 매도와 거시적 불확실성이 투자자 신념을 시험하면서 이번 9월에 상당한 시장 위축을 경험했습니다. 최근 데이터는 비트코인 현물 ETF가 자본을 유치하는 반면 이더리움 [...] 계속 읽기: 비트코인 대규모 매도로 투자자들이 이 새로운 숨겨진 보석으로 향하다
Coinstats
2025/09/16 11:30
이번 주 첫 '현물' XRP ETF 출시, 하지만 함정이 있다
이번 주 첫 '현물' XRP ETF 출시, 하지만 함정이 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 변형된 현물 ETF 기존 XRP ETF 미국 기반 상장지수펀드(ETF) 제공업체인 REX Shares는 REX-Osprey XRP ETF(XRPR)가 이번 주에 출시될 것이라고 확인했습니다. 월요일 발표에 따르면, Osprey Funds와 협력하여 이번 주 출시되는 이 상품은 미국 투자자들에게 "현물 노출"을 제공하는 첫 번째 미국 상품이 될 것입니다. 변형된 현물 ETF 일부 시장 관찰자들은 미국 증권거래위원회가 아직 현물 비트코인 ETF를 승인하지 않았다는 점을 고려할 때 이 발표에 당혹스러워했을 것입니다. 그러나 REX-Osprey XRP ETF는 구조상 일반적인 현물 ETF가 아닙니다. 리플 연계 토큰을 직접 보유하는 대신, 이 상품은 "40 Act" 펀드처럼 운영되도록 설계되었습니다. XRP 외에도 현금, 파생상품, 국채와 같은 다른 자산도 보유할 예정입니다. 이런 상품의 승인 과정은 SEC의 명시적인 승인이 필요하지 않기 때문에 크게 다릅니다. 기관이 출시를 차단하지 않는 한 75일 후에 효력이 발생합니다. 기존 XRP ETF 현재 이미 주요 토큰에 대한 레버리지 노출을 제공하는 여러 현물 XRP ETF가 있습니다. 여기에는 Teucrium 2x Long Daily XRP ETF와 Volatility Shares Trust XRP ETF(XRPI)가 포함됩니다. 따라서 REX-Osprey XRP ETF는 유일한 현물 스타일 상품으로 돋보일 것입니다. 그러나 가까운 미래에 승인될 것으로 크게 기대되는 여러 대기 중인 현물 ETF가 있습니다. U.Today가 보도한 바와 같이, SEC는 최근 Franklin Templeton의 XRP ETF에 대한 결정을 11월 14일로 연기했습니다. 출처: https://u.today/first-spot-xrp-etf-launching-this-week-but-theres-a-catch
2025/09/16 11:05
2025/09/16 11:05
MicroStrategy, 28번의 BTC 구매를 달성했지만 더 큰 비트코인 전략은 아직 오지 않았다
638k BTC, 270억 달러 이익 - MicroStrategy의 4분기 전략에 주목.
Coinstats
2025/09/16 11:00
Bitwise, SEC에 현물 AVAX ETF 신청서 제출
Bitwise가 미국 증권거래위원회에 현물 AVAX ETF를 신청했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 선도적인 글로벌 암호화폐 자산 관리사인 Bitwise는 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 양식을 제출하여 Avalanche 레이어 1 블록체인의 네이티브 토큰을 추적하는 상장지수펀드(ETF)를 만들려는 의도를 밝혔습니다. S-1 양식은 새로운 증권 발행을 위해 규제 기관이 요구하는 초기 등록 명세서를 나타냅니다. 이번 신청은 Bitwise가 기존 제품을 넘어 암호화폐 ETF 제공을 확장하기 위한 최신 노력을 보여줍니다. 위원회가 이 제안을 승인하면 Coinbase가 이 제품들의 수탁인 역할을 하게 됩니다. Bitwise가 SEC에 Avalanche ETF 제안서를 제출 9월 15일자 Bitwise의 S-1 신청서에서, 암호화폐 자산 관리사는 이 트러스트가 투자자들에게 일반 브로커리지 계정을 통해 Avalanche 시장에 접근할 수 있게 해준다고 언급했습니다. 회사에 따르면, 이를 통해 투자자들은 직접 Avalanche를 구매하고 보유하는 것과 관련된 문제와 위험을 피할 수 있습니다. 또한, 회사는 트러스트의 설계가 특정 투자자들이 Avalanche로 전략적이고 전술적인 자산 배분 전략을 효과적으로 구현하는 데 도움이 될 수 있다고 주장했습니다. Bitwise는 이것이 Avalanche를 구매, 보유, 거래하는 대신 주식에 투자함으로써 달성될 수 있다고 강조했습니다. SEC 신청서는 이 펀드가 CME CF Avalanche-달러 참조 비율에 따라 순 자산 가치(NAV)를 결정할 것이라고 밝히며, AVAX 토큰을 직접 보유하고 파생상품을 적용하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 한편, ETF의 NAV를 얻기 위해서는 자산의 총 가치에서 부채를 뺀 다음 이용 가능한 주식 수로 나누어야 하며, 이는 펀드의 주당 가치를 나타낼 것입니다. Bitwise의 제안이 다른 암호화폐 자산 관리사들의 현물 AVAX ETF 신청을 촉발 Bitwise는 처음에 2017년에 설립되었습니다. 그 이후로, 이 회사는...
2025/09/16 09:55
2025/09/16 09:55
영국 중앙은행의 스테이블 코인 상한 제안, '제한적'이라는 비판 받아
영국 중앙은행의 스테이블 코인 상한 제안이 '제한적'이라는 비판을 받다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 요약하자면 영국 중앙은행의 제안은 개인의 스테이블 코인 보유량을 £10,000-£20,000로, 기업은 £10 million으로 제한할 것입니다. 코인베이스의 한 임원은 이 상한선이 "영국 저축자들에게 나쁘고, 시티에 나쁘며, 파운드화에도 나쁠 것"이라고 말했습니다. 미국의 은행 관계자들도 스테이블 코인의 시장 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 암호화폐 그룹들은 영국 중앙은행(BoE)이 영국 내 개인과 기업이 보유할 수 있는 스테이블 코인의 양을 제한하는 계획을 포기하도록 촉구하고 있습니다. "스테이블 코인에 상한선을 두는 것은 영국 저축자들에게 나쁘고, 시티에 나쁘며, 파운드화에도 나쁩니다,"라고 코인베이스의 국제 정책 부사장인 톰 더프 고든이 파이낸셜 타임스에 말했습니다. "다른 주요 관할권에서는 상한선을 두는 것이 필요하다고 판단하지 않았습니다." 이러한 반발은 BoE 관계자들이 스테이블 코인에 관한 2023년 BoE 협의 문서의 시행을 계속 추진할 계획이라는 FT 보도 이후에 나왔습니다. 이 문서는 영국에서 지불에 널리 사용되거나 사용될 가능성이 있는 시스템적 스테이블 코인의 개인 보유량을 £10,000에서 £20,000($13,600-$27,200) 사이로 제한할 것을 제안했습니다. 기업은 약 £10 million($13.6 million)의 상한선에 직면할 것입니다. 중앙은행가들은 이러한 제한이 전통적인 은행 예금에서 대규모 유출을 방지하기 위해 필요하다고 주장하며, 이는 신용 공급과 금융 안정성을 위협할 수 있다고 합니다. 이 논쟁은 전 세계적으로 스테이블 코인에 대한 관심이 급속히 확대되고 있는 가운데 발생했습니다. CoinGecko에 따르면 글로벌 시가총액은 $293 billion에 달했습니다. 분석가들은 이 부문이 결국 수조 달러 규모로 성장할 수 있다고 예측합니다. 그렇긴 하지만, NFT와 메타버스와 같이 인기와 과대 광고 기간을 거쳤지만 결국 실패한 다른 암호화폐 시도에 대해서도 비슷한 예측이 이루어졌습니다. 영국의 접근 방식은 해외의 최근 발전과 대조됩니다. 미국 의회는 올해 7월 GENIUS 법안을 통과시켜 보유량에 제한을 두지 않고 스테이블 코인 발행자를 위한 라이선스 및 준비금 프레임워크를 만들었습니다. "이 뉴스는 어떻게...
2025/09/16 09:48
2025/09/16 09:48
월요일 밤에 오로라가 나타날 수 있는 곳
월요일 밤에 오로라가 나타날 수 있는 곳 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면, 지구에 영향을 미친 지자기 폭풍의 여파로 월요일 미국 북부 상공에 오로라(북극광)가 나타날 가능성이 중간 정도라고 합니다. 월요일 예보는 NOAA가 일요일 밤 G3 "강한" 지자기 폭풍을 기록한 후 나온 것입니다. Getty Images 주요 사실 NOAA 예보관들은 Kp 지수가 9점 만점에 5점이 될 것으로 예측하며, 이는 오로라가 "더 밝게" 나타나고 "움직임과 형태"가 더 많아질 수 있음을 의미합니다. NOAA에 따르면, 지구는 일요일 밤 강한 지자기 폭풍을 경험했으며, 태양의 더 차갑고 밀도가 높은 지역에서 빠져나온 태양풍의 영향으로 G3(5점 척도)에 도달했습니다. 어떤 주에서 오로라를 볼 수 있을까요? NOAA에 따르면, 캐나다 국경을 따라 있는 북부 주들은 모두 월요일 밤에 오로라를 볼 가능성이 있으며, 노스다코타와 미네소타 전체가 NOAA가 추정한 "시야선" 위에 있어 빛을 볼 수 있는 남쪽 경계점 위에 있습니다. 알래스카 전체와 위스콘신 최남단 지역을 제외한 모든 지역, 그리고 미시간 북부가 시야선 위에 있습니다. NOAA에 따르면, 워싱턴, 몬태나, 사우스다코타의 많은 지역과 아이다호, 와이오밍, 아이오와의 일부 북부 지역에서도 오로라를 볼 수 있습니다. 동부 해안에서는 뉴욕 북부, 버몬트, 뉴햄프셔, 메인 북부 지역에서도 오로라를 볼 수 있습니다. 북극광을 보는 가장 좋은 방법은 무엇인가요? NOAA의 전문가들은 최상의 시야를 얻기 위해 지구의 자기 북극에 더 가까이 이동할 것을 권장합니다. 관측자는 도시 불빛에서 멀리 떨어진 높은 전망대를 찾고, 오로라가 가장 활발한 시간대(일반적으로 22시부터 02시 사이)에 나가야 합니다. 추가 읽기 Forbes북극광: 태양의 구멍이 이번 주말 미국에서 오로라를 발생시킬 수 있습니다Jamie Carter 작성 출처: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/15/northern-lights-could-appear-in-these-15-states-monday-night/
2025/09/16 09:37
2025/09/16 09:37
디지털 자산 재무부, 비트코인(BTC), 솔라나(SOL)보다 이더(ETH)에 더 큰 원동력: StanChart
디지털 자산 재무부가 비트코인(BTC)보다 이더(ETH)와 솔라나(SOL)에 더 큰 원동력: StanChart라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 디지털 자산 재무부(DAT), 대차대조표에 암호화폐를 보유한 상장 기업들은 최근 몇 주 동안 시장 NAV(mNAV)가 1 아래로 떨어지면서 큰 타격을 입었다고 스탠다드 차타드의 제프 켄드릭이 새 보고서에서 밝혔습니다. 앞으로 이더(ETH) DAT는 스테이킹 수익, 규제 명확성, 성장 여력 덕분에 가장 강한 지속력을 가질 것으로 보인다고 켄드릭은 주장했습니다. mNAV 비율은 매우 중요합니다. 이것이 하락하면, 이러한 기업들은 암호화폐를 계속 구매할 인센티브(때로는 능력)를 잃게 되어 비트코인 BTC$115,487.94, 이더 및 솔라나(솔라나)에 대한 주요 수요원이 위협받게 됩니다. 켄드릭은 DAT의 다음 단계는 차별화의 단계가 될 것이라고 말했습니다. 승자는 가장 낮은 비용으로 자금을 조달하고, 유동성과 투자자의 관심을 끄는 규모를 달성하며, 무엇보다도 스테이킹 수익을 얻을 수 있는 기업이 될 것입니다. 마지막 포인트는 수익이 없는 비트코인보다 이더와 솔라나 재무부에 유리하게 작용합니다. 시장 포화 상태도 영향을 미치고 있습니다. 주력 BTC 재무부로서의 전략의 성공은 모방자들의 홍수를 불러일으켰으며, 최근 집계에 따르면 거의 90개에 달하는 기업들이 함께 150,000 BTC 이상을 보유하고 있으며, 이는 올해 6배 증가한 수치라고 분석가는 지적했습니다. 그러나 mNAV가 1 아래로 유지된다면, 스탠다드 차타드는 통합을 예상합니다. BTC 재무부의 경우, 이는 세일러의 전략과 같은 기업들이 공개 시장에서 새로운 비트코인을 구매하는 대신 경쟁자들을 인수하는 것을 의미할 수 있으며, 이는 새로운 수요가 아닌 코인 순환입니다. 이더 재무부는 더 나은 위치에 있는 것으로 보입니다. 그들은 6월 이후 ETH 유통 공급량의 3.1%를 구매하며 적극적으로 축적해왔습니다. 가장 큰 플레이어인 비트마인(BMNR)은 200만 ETH 스택을 계속 추가하기에 좋은 위치에 있다고 보고서는 말했습니다. 암호화폐 시장에서 이것은 중요합니다. DAT 구매는 2025년 비트코인과 이더 가격의 주요 원동력이었습니다. 그러나 BTC 재무부가 통합 압력에 직면하고 솔라나 재무부가 여전히 상대적으로 작은 상황에서, 스탠다드...
2025/09/16 09:32
2025/09/16 09:32
