BitMine의 Tom Lee, 연준 금리 인하에 따른 비트코인과 이더의 '괴물급' 상승 예측

비트코인과 이더리움은 연준이 이번 주 오랫동안 기대해온 금리 인하를 진행한다면 극적인 랠리를 앞두고 있을 수 있다고 이더리움 재무 BitMine의 회장인 톰 리가 말했습니다. CNBC와의 인터뷰에서 리는 중앙은행이 정책을 완화할 때 디지털 자산이 유동성에 가장 민감한 섹터 중에서 두각을 나타낸다고 말했습니다. 그는 연준이 방향을 전환했던 1998년 9월과 2024년 9월의 과거 사례를 자신의 전략으로 언급했습니다. 그는 향후 3개월 내에 비트코인과 이더리움에서 특히 "엄청난 움직임"이 있을 것이라고 예측했습니다. 수개월간 동결 후 금리 인하 준비하는 정책 입안자들 연준은 화요일부터 이틀간의 정책 회의를 시작하며, 9월 17일 수요일 오후 2시(ET)에 결정이 예정되어 있습니다. 시장은 연방기금금리를 4.00%에서 4.25%로 낮추는 25 베이시스 포인트 인하를 예상하고 있으며, 이는 4.25%에서 4.50%를 수개월간 유지한 후 올해 첫 인하가 될 것입니다. 이러한 기대는 더딘 일자리 증가와 7월에 4.2%까지 상승한 실업률을 포함한 미국 노동시장 냉각 신호에 의해 형성되었습니다. 그러나 인플레이션은 관세와 기타 공급 측면의 압력으로 인해 약 3% 수준에서 고착되어 있습니다. 트럼프, 더 큰 금리 인하 요구하며 압박 가중 CME FedWatch 도구로 추적된 트레이더들은 대부분 소폭 인하를 예상하지만, 일부는 50 베이시스 포인트의 더 큰 인하 가능성도 작게나마 보고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 공개적으로 더 큰 인하를 요구하며 연준의 심의에 정치적 압력을 가하고 있습니다. 발표를 앞두고 시장은 관망 모드였습니다. 아시아 주식은 새로운 고점에 도달했고, 달러는 상승세를 유지하기 위해 고군분투했습니다. 투자자들은 이미 정책 변화를 반영했으며, 기술주와 암호화폐 자산이 최근 상승을 주도했습니다. 비트코인은 최근 $115,800에 거래되며 지난 주 대비 3.4% 상승했습니다. 이더리움은 $4,528 근처에서 움직이며 같은 기간 5% 상승했습니다. 두 암호화폐 모두 더 저렴한 유동성이 위험 자산에 대한 수요를 증가시킬 것이라는 낙관론에 힘입었습니다. 완화 주도 급등의 중심에 위치한 암호화폐 리는 기술과 암호화폐 외에도 소형주와 금융주도 금리 인하의 혜택을 받는 경향이 있다고 언급했습니다. 그러나 그는 비트코인과 이더리움이 계절적 강세와 통화 완화에 대한 민감도를 고려할 때 두드러진 거래가 될 수 있다고 제안했습니다. 암호화폐 투자자들에게 더 쉬운 유동성의 전망은 변동성이 큰 여름을 지난 후 다시 한번 큰 수익에 대한 희망을 불러일으켰습니다. 수요일 연준의 명확한 신호는 연말까지 글로벌 시장의 기조를 설정할 수 있으며, 비트코인과 이더리움은 리가 예측하는 위험 랠리의 중심에 위치해 있습니다.