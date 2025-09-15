MEXC 거래소
2025-10-09
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
BitMine의 Tom Lee, 연준 금리 인하에 따른 비트코인과 이더의 '괴물급' 상승 예측
비트코인과 이더리움은 연준이 이번 주 오랫동안 기대해온 금리 인하를 진행한다면 극적인 랠리를 앞두고 있을 수 있다고 이더리움 재무 BitMine의 회장인 톰 리가 말했습니다. CNBC와의 인터뷰에서 리는 중앙은행이 정책을 완화할 때 디지털 자산이 유동성에 가장 민감한 섹터 중에서 두각을 나타낸다고 말했습니다. 그는 연준이 방향을 전환했던 1998년 9월과 2024년 9월의 과거 사례를 자신의 전략으로 언급했습니다. 그는 향후 3개월 내에 비트코인과 이더리움에서 특히 "엄청난 움직임"이 있을 것이라고 예측했습니다. 수개월간 동결 후 금리 인하 준비하는 정책 입안자들 연준은 화요일부터 이틀간의 정책 회의를 시작하며, 9월 17일 수요일 오후 2시(ET)에 결정이 예정되어 있습니다. 시장은 연방기금금리를 4.00%에서 4.25%로 낮추는 25 베이시스 포인트 인하를 예상하고 있으며, 이는 4.25%에서 4.50%를 수개월간 유지한 후 올해 첫 인하가 될 것입니다. 이러한 기대는 더딘 일자리 증가와 7월에 4.2%까지 상승한 실업률을 포함한 미국 노동시장 냉각 신호에 의해 형성되었습니다. 그러나 인플레이션은 관세와 기타 공급 측면의 압력으로 인해 약 3% 수준에서 고착되어 있습니다. 트럼프, 더 큰 금리 인하 요구하며 압박 가중 CME FedWatch 도구로 추적된 트레이더들은 대부분 소폭 인하를 예상하지만, 일부는 50 베이시스 포인트의 더 큰 인하 가능성도 작게나마 보고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 공개적으로 더 큰 인하를 요구하며 연준의 심의에 정치적 압력을 가하고 있습니다. 발표를 앞두고 시장은 관망 모드였습니다. 아시아 주식은 새로운 고점에 도달했고, 달러는 상승세를 유지하기 위해 고군분투했습니다. 투자자들은 이미 정책 변화를 반영했으며, 기술주와 암호화폐 자산이 최근 상승을 주도했습니다. 비트코인은 최근 $115,800에 거래되며 지난 주 대비 3.4% 상승했습니다. 이더리움은 $4,528 근처에서 움직이며 같은 기간 5% 상승했습니다. 두 암호화폐 모두 더 저렴한 유동성이 위험 자산에 대한 수요를 증가시킬 것이라는 낙관론에 힘입었습니다. 완화 주도 급등의 중심에 위치한 암호화폐 리는 기술과 암호화폐 외에도 소형주와 금융주도 금리 인하의 혜택을 받는 경향이 있다고 언급했습니다. 그러나 그는 비트코인과 이더리움이 계절적 강세와 통화 완화에 대한 민감도를 고려할 때 두드러진 거래가 될 수 있다고 제안했습니다. 암호화폐 투자자들에게 더 쉬운 유동성의 전망은 변동성이 큰 여름을 지난 후 다시 한번 큰 수익에 대한 희망을 불러일으켰습니다. 수요일 연준의 명확한 신호는 연말까지 글로벌 시장의 기조를 설정할 수 있으며, 비트코인과 이더리움은 리가 예측하는 위험 랠리의 중심에 위치해 있습니다.
CryptoNews
2025/09/16 14:40
아메리칸 익스프레스, 고객에게 기념품으로 NFT 여행 스탬프 제공 시작
아메리칸 익스프레스가 Base 블록체인에서 발행된 대체 불가능 토큰(NFT) 스탬프 형태로 고객들에게 디지털 기념품을 제공하기 시작했습니다. 9월 16일부터 아메리칸 익스프레스는 결제 대기업이 제공하는 Amex Passport 이니셔티브를 공식적으로 공개했습니다...
Crypto.news
2025/09/16 14:35
메타마스크, 월렛-네이티브 스테이블 코인 mUSD 출시; 모든 세부 정보
메타마스크, 지갑 네이티브 스테이블 코인 mUSD 출시; 모든 세부 정보가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타마스크가 스테이블 코인 시장에 진출했습니다. 인기 있는 웹3.0 지갑은 최초의 지갑 네이티브 스테이블 코인인 메타마스크 USD(mUSD)의 출시를 발표했습니다. 토큰 페이지에 따르면, mUSD는 출시 시점에 1804만의 총 공급량으로 1802만 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다. 이번 행보는 단순한 토큰 출시 이상입니다. 메타마스크를 단순한 지갑이 아닌 스테이블 코인 경제의 직접적인 참여자로 자리매김하게 합니다. MetaMask USD($mUSD)가 이제 출시되었습니다. 🦊 암호화폐를 오가는 최고의 방법이 여기 있습니다. pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) 2025년 9월 15일 mUSD란 무엇인가요? 메타마스크 USD($mUSD)는 메타마스크 생태계에 완전히 통합된 달러 표시 스테이블 코인입니다. 스왑, 브릿지, 온/오프 램프 전반에 걸쳐 원활하게 작동합니다. 사용자는 전 세계 1억 5000만 이상의 가맹점에서 사용 가능한 메타마스크 카드를 통해 실제 세계에서도 사용할 수 있습니다. 이 스테이블 코인은 M0 프로토콜을 사용하여 토큰을 발행하고 소각하는 Stripe 소유 기업인 Bridge에서 발행합니다. Bridge는 M0 네트워크의 첫 번째 미국 규제 발행사로, mUSD를 규정을 준수하는 규제 자산으로 만듭니다. 메타마스크는 이것이 단순한 또 하나의 스테이블 코인이 아니라고 강조합니다. 메타마스크 경험에 긴밀하게 통합된 최초의 지갑 네이티브 스테이블 코인입니다. @MetaMask USD 🦊, 메타마스크의 지갑과 생태계를 위한 네이티브 디지털 달러가 이제 출시되었습니다. M0의 범용 스테이블 코인 플랫폼에 구축되었습니다. pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) 2025년 9월 15일 메타마스크 주요 기능 메타마스크는 mUSD의 여러 기능을 강조했습니다: 🦊 Linea에서의 강력한 유동성 및 인센티브 🦊 메타마스크에서 직접 최저 비용의 법정화폐 온램프 🦊 메타마스크 스왑 및 브릿지와의 네이티브 통합 🦊 1억 5000만 이상의 가맹점에서 메타마스크 카드로 사용 가능 🦊 원활한 사용자 접근을 위한 Transak 지원 $mUSD의 컨트랙트 주소는 다음과 같습니다: `0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da` 스테이블 코인은 오랫동안 DeFi의 중심이었습니다. 유동성 풀, 거래 페어, 대출 프로토콜 및 결제를 지원합니다. 하지만 지금까지는 외부적이었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 14:28
중요한 롱/숏 비율 인사이트 해제
이 게시물 '중요한 롱/숏 비율 인사이트 공개'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BTC 무기한 선물: 중요한 롱/숏 비율 인사이트 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 BTC 무기한 선물: 중요한 롱/숏 비율 인사이트 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-4/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:57
중국 위안화, 달러 대비 9년 최고가 기록하며 유럽과 일본 대비 폭락
CNBC 데이터에 따르면, 위안화는 월요일 달러당 7.118로 거래되며 9년 만에 미국 달러 대비 가장 강세를 보였습니다. 동시에, 다른 모든 주요 통화에 대해서는 약세를 보이며 인도에서 멕시코까지 경보를 울리고 있습니다. 하지만 이것은 이상한 우연이 아니라, 정확히 [...]
Cryptopolitan
2025/09/16 13:47
REX-Osprey, 미국 증권거래위원회 승인 후 이번 주 XRP 및 Dogecoin ETF 출시 예정
REX-Osprey, 미국 증권거래위원회 승인 후 이번 주 XRP 및 Dogecoin ETF 출시 예정이라는 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 미국 역사상 처음으로 투자자들은 XRP와 Dogecoin에 직접 연결된 ETF를 거래할 수 있게 됩니다. 미국 기반 ETF 제공업체인 REX Shares는 자사의 REX-Osprey 펀드가 SEC 보안 검토를 통과했으며, 두 ETF 모두 이번 주 출시될 예정이라고 확인했습니다. 이번 출시는 알트코인에 있어 큰 진전을 의미하며, 규제 기관이 ...
CoinPedia
2025/09/16 13:47
비트코인(ETH), 이더(ETH), 기타 암호화폐 곧 P2P 결제에 추가
비트코인(ETH), 이더(ETH), 기타 암호화폐가 곧 P2P 결제에 추가된다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 결제 회사 PayPal(PYPL)은 월요일에 발표한 바와 같이 암호화폐 이체를 결제 흐름에 추가함으로써 P2P 서비스를 확장한다고 밝혔습니다. 월요일 보도 자료에서 회사는 미국 사용자들이 곧 비트코인 BTC$108,783.53, 이더(ETH), PayPal의 달러 스테이블코인 PYUSD 및 기타 디지털 자산을 PayPal, Venmo 및 전 세계적으로 증가하는 암호화폐 호환 지갑 간에 전송할 수 있게 될 것이라고 말했습니다. 이 통합은 사용자가 돈을 보내거나 요청하기 위한 일회용 개인화된 링크를 생성할 수 있게 해주는 새로운 도구인 "PayPal 링크"와 함께 제공됩니다. 이 링크는 문자 메시지, 채팅 또는 이메일에 삽입되어 일상 대화에 지불을 포함시킬 수 있습니다. 회사에 따르면, 친구와 가족 간의 개인 이체는 IRS 1099-K 세금 보고 요건에서 계속 면제되어, 거래에 암호화폐가 포함되더라도 선물, 환급 및 공유 비용에 대한 세금 양식이 생성되지 않을 것이라고 합니다. 회사는 이번 조치가 가장 큰 디지털 지갑과 지불 시스템을 연결하는 것을 목표로 하는 새로운 상호 운용성 이니셔티브인 "PayPal World"를 기반으로 한다고 밝혔습니다. P2P 결제는 주요 성장 동력으로, 소비자 결제 볼륨이 2분기에 전년 대비 10% 증가했습니다. 7월에 회사는 글로벌 디지털 통화 결제에 대한 더 깊은 진출의 일환으로 미국 상인들을 위한 암호화폐 결제를 확대한다고 밝혔습니다. 더 읽기: PayPal, 국경 간 수수료 절감을 위해 미국 상인들을 위한 암호화폐 결제 확대 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/15/paypal-adding-crypto-to-peer-to-peer-payments-allowing-direct-transfer-of-btc-eth-others
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:38
회사, 대규모 비트코인 투자로 포지션 강화
이 게시물 회사가 대규모 비트코인 투자로 입지를 강화했다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Strategy는 6천만 달러를 들여 추가로 525 비트코인을 구매함으로써 암호화폐 업계에 파장을 일으켰으며, 비트코인에 대한 헌신을 강조했습니다. 73억 달러 이상의 가치를 지닌 638,985 비트코인이라는 인상적인 컬렉션으로, 이 회사는 비트코인 시장의 중요한 기여자로서의 명성을 공고히 했습니다. 계속 읽기: 회사가 대규모 비트코인 투자로 입지를 강화 출처: https://en.bitcoinhaber.net/company-fortifies-position-with-massive-bitcoin-investment
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:32
비트코인 뉴스 오늘: 연준 금리 인하 기대 앞서 주요 지표 하락세에서 중립으로 전환, 법원 트럼프 항소 기각
coingape.com에서 전체 기사를 읽어보세요.
Coinstats
2025/09/16 13:00
2025년 최고의 Worldcoin (WLD) 지갑: 보안 및 사용 편의성을 위한 최상의 선택
월드 리버티 파이낸셜 한눈에 보기 토큰: WLF | 설립: 2023 | 초점: 탈중앙화 금융 + 신원 | 목표: 예금, 대출 및 결제에 대한 글로벌 접근
Crypto News Flash
2025/09/15 22:00
