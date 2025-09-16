MEXC 거래소
2030년까지 놀라운 BTC 미래 열기
비트코인 가격 예측: 2030년까지 놀라운 BTC 미래 열기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 19:33
1M BTC 트레저리 푸시 견인력 얻어
주요 내용 Cynthia Lummis 상원의원의 비트코인 전략 비축 법안은 트럼프 시대의 행정명령을 확장하고 재무부에 비트코인 획득을 지시합니다. 100만 BTC 획득은 예산 중립적 전략을 통해 5년에 걸쳐 이루어질 것입니다. 현재까지 이 법안은 공화당의 지지만 받고 있지만, 업계 지지자들은 비트코인 준비금을 우선순위로 만들기 위해 노력하고 있습니다. Strategy(NASDAQ: MSTR)의 집행 의장인 Michael Saylor는 미국의 주요 암호화폐 리더들과 함께 이번 주 워싱턴 D.C.의 국회의사당에서 열리는 암호화폐 원탁회의에 참석할 예정입니다. 목표는 미국 재무부의 일환으로 총 100만 BTC BTC $115 460 24시간 변동성: 0.5% 시총: $2.30 T 24시간 거래량: $39.20 B를 획득하는 것을 목표로 하는 비트코인 전략 비축 법안을 추진하는 것입니다. 100만 비트코인 트레저리 계획 추진 9월 16일, 미국의 "전략적 비트코인 준비금" 설립을 위한 법안의 공화당 후원자인 Cynthia Lummis 상원의원과 Nick Begich 하원의원이 주최하는 국회의사당 원탁회의에 십여 명의 암호화폐 지지자들이 참석할 예정입니다. 올해 초 3월, Lummis 상원의원은 Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide Act라는 제목의 BITCOIN Act를 재도입했습니다. 이 법안은 비트코인을 전략적 준비 자산으로 지정할 것을 제안합니다. 이는 Donald Trump 대통령이 서명한 행정명령을 더욱 확장하여 미국 정부가 국가의 금 보유고와 유사한 영구적인 비트코인 보유를 만들도록 지시합니다. 이 법안은 Scott Bessent 미국 재무장관이 제안한 대로 "예산 중립적 전략"을 통해 5년에 걸쳐 미국이 100만 비트코인을 획득할 것을 요구합니다. 또한 정부에 몰수된 비트코인 및 기타 암호화폐 자산의 판매를 금지한 Trump의 명령을 확대하여, 대신 이러한 자산을 별도의 "비축"에 보관하도록 요구합니다. 이러한 노력은 의회가 암호화폐 관련 법안을 계속 진전시키는 가운데 이루어집니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 18:30
830만 BTC 유동성 상실 예정: 피델리티, 비트코인 공급 부족 예측
주요 내용 피델리티는 8.3백만 BTC(공급량의 42%)가 2032년까지 유동성이 없어질 수 있다고 예측합니다. 장타매매 홀더와 상장 기업들이 비트코인의 잠긴 공급을 주도하고 있습니다. 고래들은 장기 축적에도 불구하고 30일 동안 127억 달러 상당의 BTC를 매도했습니다. 비트코인의 미래 공급은 상당히 타이트해질 수 있으며, 자산 관리사 피델리티는 현재 축적 추세가 지속된다면 8.3백만 이상의 BTC BTC $115 553 24시간 변동성: 0.6% 시총: $2.30 T 24시간 거래량: $39.32 B, 즉 유통 공급량의 약 42%가 2032년까지 "유동성이 없어질" 수 있다고 예측합니다. 피델리티의 비유동성 전망 9월 15일 발표된 보고서에서 피델리티는 비트코인을 지속적으로 잠그는 두 집단을 확인했습니다. 즉, 최소 7년 동안 코인을 이동시키지 않은 장기 보유자와 각각 1,000 BTC 이상을 보유한 상장 기업들입니다. 이 그룹들은 꾸준히 보유량을 늘려왔으며 매도할 의향이 거의 없습니다. 마지막으로 7년 이상 전에 이동된 비트코인 | 출처: 피델리티 2032년까지 8.3백만 피델리티는 2025년 2분기까지 이러한 기관들이 6백만 이상의 BTC, 즉 총 공급량의 약 28%를 통제할 것으로 예상합니다. 2032년까지 이 수치는 8.3백만 BTC로 증가하여 사실상 공개 시장 유통에서 제외될 수 있습니다. 이미 상장 기업들은 약 1백만 BTC, 즉 공급량의 약 4.6%를 보유하고 있으며, 105개 이상의 기업이 참여하고 있습니다. 비트코인 공급 개요: 2010년 2분기-2025년 2분기 | 출처: 피델리티 특히, 유동 공급량 감소는 일반적으로 상승 압력을 강화합니다. 그러나 이는 또한 소유권 집중과 고래들이 매도를 결정할 경우의 위험에 대한 의문을 제기합니다. 장기 보유에도 불구한 시장 압력 피델리티의 예측은 장기적인 공급 감소를 시사하지만, 최근 데이터는 더 변동성이 큰 단기적 그림을 보여줍니다. 비트코인 고래들은 지난 30일 동안 약 127억 달러를 매도했으며, 이는 2022년 중반 이후 가장 급격한 매도세로, 같은 기간 동안 BTC를 2% 하락시켰습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 18:00
비트코인 상승이 Strategy의 주가 상승으로 이어지지 못해
비트코인의 가장 큰 공개 보유자인 Strategy는 주식 프리미엄이 계속 감소하는 가운데에도 보유량을 확대했습니다. 회사는 9월 15일에 코인당 평균 114,562달러를 지불하여 약 60.2백만 달러에 525 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이번 최신 구매로 Strategy의 2025년 비트코인 수익률은 25.9%로 상승했으며 총 보유량은 638,985 BTC로 증가했습니다. 코인당 평균 73,913달러에 47.23십억 달러에 획득한 이 보유량은 현재 73.97십억 달러의 가치를 지니며, 회사에 약 57%의 미실현 이익을 제공하고 있습니다. Strategy는 진행 중인 주식 판매 수익을 통해 최근 비트코인 구매 자금을 조달했다고 밝혔으며, Strife 주식을 통해 약 24백만 달러, Strike 주식을 통해 17.3백만 달러, 그리고 Stride 영구 제공을 통해 추가로 17백만 달러를 조달했습니다. MSTR의 하락하는 mNAV Strategy가 계속해서 비트코인을 축적하는 동안, 시장 순자산 가치(mNAV)는 2024년 1월 이후 최저 수준으로 하락했습니다. Bitcoin Treasuries 데이터에 따르면, 회사의 주식이 기초 비트코인과 비교하여 얼마나 프리미엄이나 할인된 가격에 거래되는지를 추적하는 이 비율은 1.26x로 하락했습니다. 이는 2024년 11월에 보였던 3.14x 수준에서 급격히 하락한 것입니다. 하락하는 프리미엄은 투자자 심리의 변화를 나타냅니다. Strategy의 코인 가치보다 훨씬 높은 가격을 지불하는 대신, 주주들은 이제 주식 가격을 실제 보유량에 더 가깝게 책정하고 있습니다. 이러한 하락은 또한 Strategy의 MSTR 주식 가치의 현재 하락과 일치하며, 7월 최고치 457달러에서 보도 시점 기준 327달러로 28% 이상 하락했습니다. 주목할 만한 점은 Metaplanet과 같은 다른 비트코인 보유 회사들에서도 동일한 추세가 관찰된다는 것입니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 17:33
아메리칸 비트코인(ABTC) 주식: 트럼프 가족의 최신 암호화폐 플레이 설명
American Bitcoin (ABTC)이 나스닥에 상장되어 큰 화제를 모았습니다. 첫날에 주가는 식기 전에 100% 이상 상승했습니다. 한때 트럼프 형제의 지분은 25억 달러 이상의 가치가 있었습니다. 이것은 조용한 부업이 아닙니다. 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어는 암호화폐 마이닝 분야의 가장 큰 이름 중 하나인 Hut 8과 함께 American Bitcoin을 설립했습니다. 그들은 목표가 간단하다고 말합니다: 비트코인을 채굴하고, 더 많은 비트코인을 구매하며, 미국을 이 분야의 리더로 만드는 것입니다. 데뷔는 American Bitcoin Gryphon 합병을 통해 이루어졌으며, 이를 통해 회사는 주식 시장에 빠르게 진출할 수 있었습니다. 이제 ABTC 주식이 상장되었고, 투자자들이 주목하고 있습니다. 일부는 비트코인의 미래에 대
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 17:13
KBW 2025에서 열리는 독점적인 AI 및 블록체인 축제
KBW 2025에서 독점적인 AI 및 블록체인 엑스트라바간자에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크립토 배시 공개: KBW 2025에서 독점적인 AI 및 블록체인 엑스트라바간자 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 KBW 2025에서 크립토 배시 공개: 독점적인 AI 및 블록체인 엑스트라바간자 출처: https://bitcoinworld.co.in/the-crypto-bash-kbw-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 16:30
전략의 비트코인 보유량이 트레저리에 638,985 BTC로 730억 달러에 도달
전략의 비트코인 보유량이 638,985 BTC로 트레저리에서 730억 달러에 도달했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Michael Saylor가 공동 설립한 비즈니스 인텔리전스 회사인 전략은 트레저리 전략의 일환으로 보고된 구매 후 비트코인 보유량을 730억 달러 이상으로 증가시켰습니다. 월요일 공지에서 Saylor는 회사가 코인당 평균 가격 114,562달러에 약 6천만 달러에 525 비트코인(BTC)을 인수했다고 밝혔습니다. 추가 비트코인으로 인해 전략의 보유량은 발행 당시 730억 달러 이상의 가치가 있는 638,985 BTC에 달했습니다. 출처: Michael Saylor 비트코인 구매는 2020년 8월 2억 5천만 달러의 BTC 투자로 시작된 전략의 축적 전략의 일부였습니다. 그 초기 투자 이후, 회사는 8월 말과 9월 초에 4억 5천만 달러 구매 보고를 포함하여 정기적으로 상당한 BTC 구매를 발표했습니다. Saylor가 전략을 통해 비트코인을 축적한 것은 회사가 인플레이션에 대한 잠재적 헤지로 암호화폐 트레저리를 설정하는 최초의 중요한 움직임 중 하나였습니다. 미국과 전 세계의 많은 다른 회사들이 BTC에 투자하기 위해 유사한 할당을 따로 설정한 반면, 다른 회사들은 솔라나(SOL), 이더(ETH), 심지어 도지코인(DOGE)에 대한 투자를 탐색하고 있습니다. 관련: TON 전략이 주가 7.5% 하락하는 동안 2억 5천만 달러 자사주 매입 시작 다양한 투자 수단을 통한 암호화폐 노출 일부 미국 주 트레저리가 전략적 준비금을 통해 비트코인과 같은 암호화폐를 직접 보유하는 방법을 모색하는 동안, 다른 주들은 직접 투자를 제한하거나 대중의 반발이 있을 수 있는 정책이 있는 경우 디지털 자산에 노출되는 수단으로 전략의 주식(MSTR)을 사용했습니다. 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 플로리다, 루이지애나, 메릴랜드, 뉴저지, 텍사스 및 유타의 연금 기금은 2024년에 MSTR을 보유하고 있다고 보고했습니다. 8월에 미국 대통령 도널드 트럼프가 서명한 행정 명령은 401(k) 퇴직 계획이 투자 전략에 암호화폐를 포함할 수 있도록 함으로써 이러한 유형의 채택을 가속화할 수도 있습니다. 또한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 16:08
PIPE 투자자 주식 등록 후 KindlyMD 주가 55% 하락
TLDR KindlyMD(NAKA)가 금요일 PIPE 투자자 주식이 매각 등록된 후 55% 하락 AI 중심 마이닝 주식 Bitfarms, IREN 및 Hive는 두 자릿수 상승으로 강세 지속 테슬라는 일론 머스크가 미국 증권거래위원회 제출에서 공개된 260만 주 매입 후 6% 상승한 $420 기록 NAKA CEO 데이비드 베일리는 단타매매 트레이더들에게 퇴장을 권고하며 [...] 이 글 "KindlyMD 주식, PIPE 투자자 주식 등록 후 55% 하락"은 CoinCentral에 처음 게시되었습니다.
Coincentral
2025/09/16 15:49
Ripple, 법적 승리를 확보하고 안정적인 수동 수입을 위해 IOTA 채굴자들에게 1500만 XRP 전송
Ripple이 법적 승리를 확보하고 안정적인 수동 수입을 위해 IOTA 채굴자에게 1500만 XRP를 이체했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Ripple의 법적 승리와 1500만 XRP 이체 미국 증권거래위원회(SEC)와의 주요 전투에서 승리한 지 몇 시간 후, Ripple은 조용히 1500만 XRP 이체를 실행했습니다. 원장 항목: #98,741,614 수수료: 단 0.000015 XRP — 사실상 제로 비용 분석가들은 이 이체가 다음과 관련될 수 있다고 믿습니다: 거래소 유동성 관리 국경 간 결제 채널 확장 잠재적 ETF 유동성 준비 이번 조치는 Ripple 네트워크의 효율성과 초저 수수료를 다시 한번 강조하며, 실제 결제에서의 강점을 증명합니다. 시장 반응 및 투자자 전환 XRP 가격이 약 2.96달러로 약간의 시장 위축을 보인 반면, 투자자들의 관심은 암호화폐의 보석으로 알려지기 시작한 신흥 클라우드 마이닝 플랫폼인 IOTA 채굴자로 빠르게 전환되고 있습니다. IOTA 채굴자: 수동 수입을 위한 새로운 숨겨진 보석 수익이 가격 변동성에 의존하는 거래와 달리, IOTA 채굴자는 투자자들에게 일관된 일일 수익을 제공합니다. 미국 소매 및 기관 투자자들이 주목하는 이유: 안정적인 수동 수입 — 시장 방향에 관계없이 일일 마이닝 보상 획득. 낮은 진입 장벽 — 비싼 하드웨어가 필요 없음; 모바일 앱을 통해 마이닝 시작. 하방 보호 — 가격 하락 중에도 수익은 안정적으로 유지. 거시적 추진력 — 연준 금리 인하가 임박하고 규제 명확성이 개선됨에 따라 IOTA 채굴자와 같은 플랫폼이 인기를 얻고 있습니다. 한 초기 사용자는 다음과 같이 공유했습니다: "XRP와 DOGE 가격이 계속 변동하는 동안, 내 IOTA 채굴자 계정은 매일 안정적인 수입을 생성합니다. 그것은 단순히 코인을 거래하는 것보다 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다." IOTA 채굴자로 클라우드 마이닝을 세 단계로 시작하세요: ✅ 1단계: 모든 E-mail 계정을 사용하여 빠르게 계정 등록 ✅ 2단계: 자신에게 가장 적합한 클라우드 마이닝 계약 계획 선택 ✅ 3단계: 계약 기간이 끝난 후, 원금을 인출하거나 더 많은 수익을 얻기 위해 새 계획 구매 인기...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 15:34
비트코인(BTC) 채굴 수익성, 8월에 하락했다고 제프리스 말해
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게재된 "비트코인(BTC) 마이닝 수익성이 8월에 하락했다고 제퍼리스가 밝혔다"는 글. 비트코인 BTC$115,882.42 마이닝 수익성은 주로 네트워크 해시레이트 증가로 인해 지난달 5% 하락했다고 투자은행 제퍼리스가 일요일 연구 보고서에서 밝혔다. 조나단 피터슨이 이끄는 분석가들은 "가상의 1 EH/s 규모의 BTC 채굴자 집단은 8월 동안 하루에 약 5만 5천 달러의 수익을 창출했을 것이며, 이는 7월의 약 5만 8천 달러/일, 1년 전의 약 4만 4천 달러와 비교된다"고 썼다. 해시레이트는 작업증명 블록체인에서 트랜잭션을 채굴하고 처리하는 데 사용되는 총 계산 능력을 의미하며, 업계 경쟁과 채굴 난이도의 대리 지표이다. 이는 엑사해시/초(EH/s)로 측정된다. 보고서에 따르면 미국 상장 마이닝 기업들은 8월에 3,573 비트코인을 채굴했으며, 이는 7월의 3,598개와 비교된다. 이 채굴자들은 지난달 비트코인 네트워크의 26%를 차지했으며, 이는 7월과 동일하다. 제퍼리스에 따르면 MARA 홀딩스(MARA)가 705,703개의 토큰으로 그룹 중 가장 많은 비트코인을 채굴했으며, 그 뒤를 IREN(IREN)이 이었다. 보고서는 MARA의 활성화된 해시레이트가 59.4 EH/s로 여전히 그룹 중 가장 크며, CleanSpark(CLSK)가 50 EH/s로 2위라고 덧붙였다. 더 읽기: 비트코인 네트워크 해시레이트가 8월에 사상 최고치로 돌아왔다: JPMorgan 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/bitcoin-mining-profitability-fell-in-august-jefferies-says
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 15:20
