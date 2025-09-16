아메리칸 비트코인(ABTC) 주식: 트럼프 가족의 최신 암호화폐 플레이 설명

American Bitcoin (ABTC)이 나스닥에 상장되어 큰 화제를 모았습니다. 첫날에 주가는 식기 전에 100% 이상 상승했습니다. 한때 트럼프 형제의 지분은 25억 달러 이상의 가치가 있었습니다. 이것은 조용한 부업이 아닙니다. 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어는 암호화폐 마이닝 분야의 가장 큰 이름 중 하나인 Hut 8과 함께 American Bitcoin을 설립했습니다. 그들은 목표가 간단하다고 말합니다: 비트코인을 채굴하고, 더 많은 비트코인을 구매하며, 미국을 이 분야의 리더로 만드는 것입니다. 데뷔는 American Bitcoin Gryphon 합병을 통해 이루어졌으며, 이를 통해 회사는 주식 시장에 빠르게 진출할 수 있었습니다. 이제 ABTC 주식이 상장되었고, 투자자들이 주목하고 있습니다. 일부는 비트코인의 미래에 대한 대담한 베팅으로 보고 있습니다. 다른 이들은 정치와 연결된 위험한 플레이로 보고 있습니다. 어느 쪽이든, American Bitcoin 주식은 트럼프 가족이 암호화폐 분야에 내딛은 가장 큰 발걸음일 수 있으며(이는 많은 것을 의미합니다), 정치와 비트코인이 어떻게 결합하는지에 대한 대화를 바꿀 수 있습니다. 주요 하이라이트: American Bitcoin (ABTC)은 2025년에 에릭과 도널드 트럼프 주니어가 Hut 8과 함께 설립했으며, 미국을 비트코인 마이닝과 축적의 리더로 만드는 것을 목표로 합니다. American Bitcoin Gryphon 합병으로 ABTC는 나스닥에 상장되었으며, 데뷔 당일 장중에 주가가 두 배로 상승한 후 16% 상승으로 마감했습니다. 회사의 전략은 새로운 비트코인 마이닝과 대규모 자금 구축을 결합하여, 이미 2,400개 이상의 BTC를 보유하고 있으며 확장을 위해 21억 달러 조달을 계획하고 있습니다. 트럼프 가족의 깊은 관여는 가시성을 높이지만 정치, 암호화폐, 월스트리트가 충돌하면서 이해 충돌 우려도 불러일으킵니다. American Bitcoin (ABTC)이란 무엇인가요? American Bitcoin은 2025년 초에 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어가 북미 최대 비트코인 마이너 중 하나인 Hut 8과 함께 설립했습니다. Hut 8은 대부분의 새로운 벤처가 부족한 것을 가져옵니다: 기존 네트워크...