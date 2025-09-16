MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
세일러와 리, 비트코인 준비금에 관해 의원들과 만날 18명 중에 포함
세일러와 리 등 18명이 비트코인 준비금에 관해 의원들과 만날 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 의원들은 화요일에 Strategy 회장 마이클 세일러를 포함한 18명의 암호화폐 업계 임원들과 만나 의회가 도널드 트럼프 대통령의 전략적 비트코인 준비금을 어떻게 진행할 수 있는지 논의할 예정입니다. 암호화폐 옹호 단체인 디지털 챔버스가 월요일 코인텔레그래프와 공유한 전체 명단에 따르면, 참석자에는 BitMine의 회장이기도 한 Fundstrat CEO 톰 리와 MARA CEO 프레드 티엘도 포함됩니다. 업계 임원들은 정부가 5년에 걸쳐 100만 비트코인(BTC)을 획득하도록 요구하는, 3월 미국 상원의원 신시아 루미스가 도입한 조치인 비트코인 전략 비축 법안에 대한 모멘텀을 구축하려고 합니다. 이 구매는 연방준비제도(FRB)와 재무부를 통해 자금을 조달할 예정이며, 트럼프의 행정명령은 예산 중립적 전략을 통해 자금을 조달해야 한다고 명시하고 있습니다. 원탁회의는 디지털 챔버스와 그 계열사인 디지털 파워 네트워크가 주최할 것이라고 그들은 말했습니다. 비트코인 전략 비축 법안은 7월 GENIUS Act 스테이블코인 법안 통과 노력에 이어 암호화폐 법안에 대한 의원들의 다음 주요 초점이 될 수 있습니다. 출처: 마이클 세일러 비트코이너들이 아이디어를 제안하고 답변을 구하다 디지털 챔버스가 코인텔레그래프에 전한 바에 따르면, 비트코인 업계 임원들은 미국이 납세자에게 영향을 주지 않고 이러한 비트코인 구매에 자금을 조달할 수 있는 방법에 대한 아이디어를 제안할 것입니다. "초점은 전략적 비트코인 준비금이 예산 중립적인 방식으로 진행되도록 보장하고 비트코인 전략 비축 법안을 진전시키는 데 필요한 연합을 구축하는 것입니다." 지금까지 제안된 예산 중립적 전략 중에는 재무부의 금 증서와 관세 수입의 재평가가 있습니다. 그들은 또한 지난 6개월 동안 비트코인 전략 비축 법안의 모멘텀이 정체된 이유와 의원들 사이에서 이 법안에 대한 가장 큰 반대가 무엇인지 알아보려고 할 것입니다. 비트코인 채굴업자, VC, 은행가들도 의원들과 만날 예정 여러...
SIX
$0.01951
-1.31%
TRUMP
$7.513
-0.70%
BTC
$121,695.53
-0.94%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 23:20
공유하기
비트코인과 이더리움 가격, 연준 금리 인하로 향후 3개월 내 급등 가능성
비트코인과 이더리움 가격, Fed 금리 인하로 향후 3개월 내 급등할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BitMine 회장 Tom Lee는 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 결정할 경우 비트코인과 이더리움이 향후 3개월 동안 두각을 나타내는 거래가 될 수 있다고 예측했습니다. 랠리는 어떤 모습을 보일까요? 요약 BitMine 회장 Tom Lee는 Fed가 금리 인하를 결정할 경우 향후 3개월 동안 비트코인과 이더리움에 "괴물 같은 움직임"이 있을 것으로 예상한다고 말했습니다. 전체 암호화폐 시장은 Fed 금리 결정의 영향에 대비하는 것으로 보이며, 여론조사에서는 금리 인하에 대한 강한 낙관론을 보여주고 있습니다. CNBC와의 인터뷰에서 이더리움 재무 담당 BitMine 회장 Tom Lee는 디지털 자산이 향후 3개월 동안 큰 부양을 받을 수 있는 부문 중 하나라고 말했습니다. 연방준비제도가 금리 인하를 진행하기로 결정하면 이 부문은 향후 몇 주 동안 큰 움직임을 볼 수 있습니다. 그는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 모두 "계절적으로 강세"이며, Fed 금리 인하 이후 더 큰 도약을 할 준비가 되어 있다고 말했습니다. "저는 그들이 향후 3개월 동안 엄청난, 정말 거대한 움직임을 보일 수 있다고 생각합니다,"라고 Tom Lee는 인터뷰에서 말했습니다. CBS에 따르면, Fed는 9월 17일 오후 2시(EST)에 다음 금리 결정을 발표할 예정입니다. CME FedWatch는 0.25% 포인트 인하 가능성이 96%라고 인용하며, 이는 30일 Fed 펀드 선물 가격에 의존하여 가능성을 결정합니다. 암호화폐 트레이더들은 더 많은 자금을 스테이블코인 시장에 배치하여 온체인에 배포함으로써 Fed 결정에 대비하고 있습니다. 또한, 가장 큰 수혜자로는 Nasdaq 100, 특히 금리 인하로 인해 상승할 MAG7 및 AI 주식이 포함됩니다. Tom Lee가 예측을 위해 사용한 참조 지점은 작년 9월에 일어난 일과 마찬가지로...
BTC
$121,695.53
-0.94%
GET
$0.004214
-1.77%
MORE
$0.03587
+69.91%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 22:21
공유하기
비트코인 재무 기업들이 주가 하락에 직면하는 이유
비트코인 재무 기업들이 주가 하락에 직면하는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Next Technology Holding의 주식인 NXTT는 기업이 추가 비트코인(BTC) 인수와 기타 기업 목적을 위해 5억 달러를 조달할 계획을 발표한 후 소폭 하락했습니다. 이는 압박을 받고 있는 유일한 비트코인 재무 기업이 아닙니다. KindlyMD의 NAKA 주식은 CEO가 투자자들에게 '주가 변동성' 증가가 예상된다고 경고한 후 55% 이상 하락했습니다. Next Tech Holding, 5억 달러 공모 계획, 주가 하락 스폰서 스폰서 미국 증권거래위원회에 제출한 Form S-3 신고서에서 기업은 하나 이상의 공모를 통해 최대 5억 달러의 보통주를 판매할 계획을 공개했습니다. 조달된 자금은 비트코인 인수를 포함한 일반 기업 활동에 할당될 것이라고 언급했습니다. "우리는 이 투자설명서에 따라 제공되는 모든 증권 판매의 순수익을 비트코인 인수를 포함하되 이에 국한되지 않는 일반 기업 목적에 사용할 의도가 있습니다"라고 신고서에 나와 있습니다. 이 결정은 기업들이 디지털 자산에 대한 노출을 증가시키는 더 넓은 추세와 일치하며, 비트코인이 가장 두드러진 선택으로 남아 있습니다. Bitcoin Treasuries에 따르면, Next Technology Holding 자체는 이미 6억 7396만 달러 가치의 5,833 코인을 보유한 BTC 기업 보유자 상위 20위 안에 들어 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 발표는 투자자 신뢰를 심어주지 못했습니다. Yahoo Finance 데이터에 따르면 NXTT 주식은 0.14달러로 4.79% 하락했습니다. NXTT 주식 성과. 출처: Yahoo Finance PIPE 주식이 시장에 출시된 후 KindlyMD 주식 55% 폭락 한편, Next Technology의 좌절은 고립된 것이 아닙니다. 비트코인 트레저리를 설립하기 위해 Nakamoto Holdings와 합병한 나스닥 상장 의료 기업인 KindlyMD는 더 큰 손실을 보았습니다. NAKA는 55% 이상 폭락했으며, 주식의 종가는 1.24달러였습니다. 장전 거래에서 주식은 약 4%의 소폭 상승을 보였지만, 손실을 되돌리기에는 충분하지 않았습니다. 스폰서 스폰서 이 하락은 더 넓은 하락세의 일부입니다. 이 주식은...
T
$0.01506
-0.52%
BTC
$121,695.53
-0.94%
NAKA
$0.2127
-6.50%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 22:03
공유하기
JP모건, 이제 프라이빗 제트기나 집사 찾는 것을 도와드립니다
JPMorgan이 이제 프라이빗 제트기나 집사를 찾는 데 도움을 줄 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 7월 10일 아이다호주 선 밸리에서 열린 앨런 & 컴퍼니 선 밸리 컨퍼런스 기간 동안 프리드먼 메모리얼 공항에 주차된 프라이빗 제트기. Kevin Dietsch | Getty Images J.P. Morgan Private Bank는 부유한 고객을 위한 새로운 라이프스타일 서비스를 출시하여 프라이빗 제트기 비행과 여행부터 가사 직원 고용 및 예술품 복원에 이르기까지 모든 것에 대한 할인 및 추천 서비스를 제공합니다. 이러한 움직임은 프라이빗 뱅크와 자산 관리 회사들이 점점 더 상품화되고 있는 핵심 투자 및 금융 조언 외에도 고객을 위한 서비스 방법을 찾고 있는 가운데 나왔습니다. J.P. Morgan은 초고액 자산가 고객과 패밀리 오피스가 더 넓은 비금융 조언을 위해 자산 관리사에게 점점 더 많이 의존하고 있다고 밝혔습니다. "전통적인 자산 관리 외에도 우리의 조언을 원하는 고객들 사이에서 증가하는 추세가 있습니다,"라고 J.P. Morgan Private Bank의 글로벌 패밀리 오피스 프랙티스 공동 책임자인 William Sinclair가 말했습니다. "그들은 우리 고객들 때문에 J.P. Morgan을 신뢰할 수 있는 출처로 보고 있습니다." 이 서비스는 J.P. Morgan Private Bank의 미국 고객들에게 은행이 신중하게 검증하고 선별한 특화된 기업 네트워크에 접근할 수 있게 해줍니다. 서비스 이용에 추가 요금이 없으며, 고객들은 플랫폼의 기업들로부터 독점 제안, 무료 상담, 할인된 요금 및 기타 혜택을 받게 됩니다. 서비스에는 프라이빗 제트기 비행 및 럭셔리 여행부터 가사 직원 고용, 의료 관리 및 수집품 조언에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 또한 초부유층 투자자와 패밀리 오피스에서 강한 수요가 있는 통합 금융 보고 프로그램, 부기 및 청구서 지불 서비스("CFO 서비스"로 알려진)도 포함됩니다. 여행 조언을 위해 고객들은 J.P. Morgan이 2022년 여행 관리 회사 Frosch 인수의 일환으로 인수한 Valerie Wilson Travel에 접근할 수 있게 됩니다. 은행은 플랫폼에서 이용 가능한 다른 회사들의 이름을 밝히지 않았지만 다양한 제공업체들이 포함되어 있다고 말했습니다...
T
$0.01506
-0.52%
U
$0.009423
-2.34%
SUN
$0.026004
+2.10%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 21:40
공유하기
암호화폐 ETF 인기 지속: 비트코인 및 이더 펀드, 총 6억 달러 이상 유입
암호화폐 ETF 인기 지속: 비트코인 및 이더 펀드, 총 6억 달러 이상 유입되었다고 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 비트코인 ETF는 2억 6천만 달러의 자금 유입으로 6일 연속 상승세를 기록했으며, 이더 ETF는 3억 6천만 달러로 5일 연속 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이러한 연속적인 상승세는 두 주요 디지털 자산 펀드에 대한 투자자들의 급증하는 관심을 보여줍니다. 비트코인 ETF, 이더 ETF 뒤따라 6일 연속 상승세 이어가 암호화폐 상장지수펀드(ETF)는 그 모멘텀을 이어갔습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-stay-hot-bitcoin-and-ether-funds-pull-in-over-600-million-combined/
SIX
$0.01951
-1.31%
COM
$0.011198
+2.04%
HOT
$0.0008473
-2.70%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 21:38
공유하기
비트코인 뉴스 오늘: 의회, 100만 BTC 준비금 제안에 관한 18명의 임원 초청
비트코인 뉴스 투데이: 의회, 100만 BTC 준비금 제안에 관해 18명의 임원들과 회의 개최라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 최근 비트코인 뉴스는 러미스 법안이 5년에 걸쳐 100만 BTC 준비금(1,150억 달러)을 추구한다고 강조합니다. 세일러와 리를 포함한 18명의 암호화폐 리더들이 화요일 의회와 만납니다. 옵션에는 관세 잉여금, 재무부 금 증서가 포함됩니다. 오늘의 비트코인 뉴스에서, 미국 의원들은 2025년 9월 16일에 18명의 암호화폐 산업 임원들과 회의를 열어 BITCOIN 법안을 추진했습니다. 이 법안은 현재 BTC당 115,140달러의 가격으로 1,150억 달러 이상의 가치가 있는 100만 비트코인을 획득하는 것을 제안합니다. 디지털 챔버와 디지털 파워 네트워크가 주최한 원탁회의는 도널드 트럼프 대통령의 전략적 비트코인 준비금을 위한 예산 중립적 자금 조달을 논의하는 것을 목표로 했으며, 참가자에는 마이크로스트래티지 회장 마이클 세일러와 펀드스트랫 CEO 톰 리가 포함되었습니다. 최신 비트코인 뉴스에서 BITCOIN 법안 세부 사항 공개 이 비트코인 뉴스 업데이트에서 논의의 핵심은 BITCOIN 법안 자체입니다. 제안에 따르면, 재무부와 연준은 5년에 걸쳐 최대 1,000,000 비트코인을 구매할 것입니다. 신시아 러미스 상원의원은 2025년 3월에 BITCOIN 법안을 소개했습니다. 최근 비트코인 뉴스 보도에 따르면, 오늘날의 BTC 가격으로 그 규모는 1,150억 달러를 초과할 것입니다. 구매는 예산 중립적 방법으로 자금을 조달할 예정입니다 — 즉, 연준/재무부는 순 적자 지출이 증가하지 않도록 지출을 상쇄해야 합니다. 자금은 연방준비제도와 재무부에서 나옵니다. 트럼프의 행정명령은 납세자 비용을 피하기 위해 예산 중립적 방법을 요구합니다. 이 법안은 2025년 7월에 통과된 GENIUS 법안 스테이블 코인 법안을 따릅니다. 비트코인 뉴스 보도에서 강조된 바와 같이, 임원들은 원탁회의에서 전략을 제안했습니다. 옵션에는 재무부 금 증서 재평가와 관세 수입 사용이 포함됩니다. 디지털 챔버는 초점이 재정적 영향 없이 준비금을 발전시키는 데 맞춰졌다고 밝혔습니다. 참가자들은 법안이 6개월 동안 지연된 이유를 찾고 의원들의 반대 의견을 다루었습니다. 지금까지 BITCOIN 법안은 공화당 의원들만 후원하고 있지만, 주최 측은 비트코인이 어떻게 통합될 수 있는지 보여주고 싶다고 말합니다...
SIX
$0.01951
-1.31%
TRUMP
$7.513
-0.70%
BTC
$121,695.53
-0.94%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 20:43
공유하기
1000배 수익을 위한 6가지 비밀 프리세일
6개의 프리세일 — Tapzi, Best Wallet Token, Harry Hippo, Guardians of the Car, Cogni AI, 그리고 SpacePay — 은 2025년 1000배 수익을 위한 강력한 유틸리티, 팀, 그리고 성장 잠재력을 보여줍니다.
SIX
$0.01951
-1.31%
HARRY
$0.09531
-7.69%
CAR
$0.007527
+0.18%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/16 20:41
공유하기
밴쿠버 시장, 소방관 자선단체를 위한 비트코인 기금 지원
밴쿠버 시장이 소방관 자선단체를 위한 비트코인 기금을 지원한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 밴쿠버 시장은 소방관 자선단체를 위한 비트코인 기금을 만드는 데 도움을 주었습니다. 이 움직임은 밴쿠버를 비트코인 기반 자선 기금을 지원하는 북미 최대 도시 중 하나로 자리매김하게 했습니다. 캐나다 밴쿠버 시장은 시의 소방관 자선단체를 위한 비트코인 기금을 조성했습니다. 이 움직임은 북미에서 가장 큰 도시 중 하나가 비트코인을 시정 운영의 일부로 채택한 사례를 보여줍니다. 밴쿠버는 캐나다에서 가장 인구가 많은 대도시 지역 중 하나입니다. 기금의 규모, 구조 또는 실행 일정에 대한 자세한 내용은 즉시 확인할 수 없었습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/vancouver-mayor-bitcoin-fund-firefighters/
CITY
$0.9779
-1.37%
MOVE
$0.1078
-2.53%
COM
$0.011198
+2.04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 20:21
공유하기
2030년까지 놀라운 BTC 미래 열기
2030년까지 놀라운 BTC 미래를 여는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격 예측: 2030년까지 놀라운 BTC 미래 열기 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 가격 예측: 2030년까지 놀라운 BTC 미래 열기 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-prediction-2030-2/
BTC
$121,695.53
-0.94%
COM
$0.011198
+2.04%
FUTURE
$0.11398
-13.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 19:33
공유하기
비트코인 채굴업체 시총, 주가 반등으로 500억 달러에 근접
비트코인 채굴자 시총이 주식 반등으로 500억 달러에 근접했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 지난 주 상장된 비트코인 채굴자들의 주식은 강한 반등을 보였으며, 여러 기업들이 급격히 상승하고 월요일에는 다수가 새로운 52주 최고치를 기록했습니다. 이 기사는 암호화폐 마이닝 산업을 위한 전문 간행물인 Theminermag에서 제공한 것으로, 기관 비트코인 마이닝 기업에 대한 최신 뉴스와 연구에 초점을 맞추고 있습니다. Bitfarms [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-miners-market-cap-nears-50b-as-stocks-stage-comeback/
CAP
$0.11004
-16.31%
COM
$0.011198
+2.04%
TRADE
$0.09748
-5.16%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 18:50
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다