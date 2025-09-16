비트코인 뉴스 오늘: 의회, 100만 BTC 준비금 제안에 관한 18명의 임원 초청

비트코인 뉴스 투데이: 의회, 100만 BTC 준비금 제안에 관해 18명의 임원들과 회의 개최라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 최근 비트코인 뉴스는 러미스 법안이 5년에 걸쳐 100만 BTC 준비금(1,150억 달러)을 추구한다고 강조합니다. 세일러와 리를 포함한 18명의 암호화폐 리더들이 화요일 의회와 만납니다. 옵션에는 관세 잉여금, 재무부 금 증서가 포함됩니다. 오늘의 비트코인 뉴스에서, 미국 의원들은 2025년 9월 16일에 18명의 암호화폐 산업 임원들과 회의를 열어 BITCOIN 법안을 추진했습니다. 이 법안은 현재 BTC당 115,140달러의 가격으로 1,150억 달러 이상의 가치가 있는 100만 비트코인을 획득하는 것을 제안합니다. 디지털 챔버와 디지털 파워 네트워크가 주최한 원탁회의는 도널드 트럼프 대통령의 전략적 비트코인 준비금을 위한 예산 중립적 자금 조달을 논의하는 것을 목표로 했으며, 참가자에는 마이크로스트래티지 회장 마이클 세일러와 펀드스트랫 CEO 톰 리가 포함되었습니다. 최신 비트코인 뉴스에서 BITCOIN 법안 세부 사항 공개 이 비트코인 뉴스 업데이트에서 논의의 핵심은 BITCOIN 법안 자체입니다. 제안에 따르면, 재무부와 연준은 5년에 걸쳐 최대 1,000,000 비트코인을 구매할 것입니다. 신시아 러미스 상원의원은 2025년 3월에 BITCOIN 법안을 소개했습니다. 최근 비트코인 뉴스 보도에 따르면, 오늘날의 BTC 가격으로 그 규모는 1,150억 달러를 초과할 것입니다. 구매는 예산 중립적 방법으로 자금을 조달할 예정입니다 — 즉, 연준/재무부는 순 적자 지출이 증가하지 않도록 지출을 상쇄해야 합니다. 자금은 연방준비제도와 재무부에서 나옵니다. 트럼프의 행정명령은 납세자 비용을 피하기 위해 예산 중립적 방법을 요구합니다. 이 법안은 2025년 7월에 통과된 GENIUS 법안 스테이블 코인 법안을 따릅니다. 비트코인 뉴스 보도에서 강조된 바와 같이, 임원들은 원탁회의에서 전략을 제안했습니다. 옵션에는 재무부 금 증서 재평가와 관세 수입 사용이 포함됩니다. 디지털 챔버는 초점이 재정적 영향 없이 준비금을 발전시키는 데 맞춰졌다고 밝혔습니다. 참가자들은 법안이 6개월 동안 지연된 이유를 찾고 의원들의 반대 의견을 다루었습니다. 지금까지 BITCOIN 법안은 공화당 의원들만 후원하고 있지만, 주최 측은 비트코인이 어떻게 통합될 수 있는지 보여주고 싶다고 말합니다...