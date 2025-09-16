비트코인, 연준 정책 기다리는 시장 속에서 태국 세금 감면에 직면

비트코인, 태국의 세금 감면 혜택을 받는 동안 시장은 연준 정책을 기다립니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 태국의 0% 양도소득세로 아시아 최고의 암호화폐 허브가 되었습니다. 비트코인 가격은 연준 금리 인하 후 반등하기 전에 하락할 수 있습니다. 분석가들은 단기 변동성 이후 장기적인 비트코인 상승세를 예측합니다. 비트코인, 태국의 세금 감면 혜택을 받는 동안 시장은 연준 정책 결정을 기다립니다 비트코인(BTC)은 최근 태국 정부가 국내 거래소에서 거래되는 비트코인에 대해 0% 양도소득세를 도입하면서 주목할 만한 움직임을 보였습니다. 이 결정으로 태국은 아시아에서 가장 매력적인 암호화폐 친화적 국가 중 하나가 되었습니다. 비트코인 투자자들은 또한 분석가들이 중요한 시장 변동을 예상함에 따라 금리에 관한 연방준비제도의 조치를 주시하고 있습니다. 비트코인에 대한 태국의 새로운 세금 정책 태국 정부는 현지 거래소에서 이루어지는 비트코인 거래에 대해 0% 양도소득세를 발표했습니다. 이 조치는 아시아에서 암호화폐 허브로서의 태국의 위치를 강화할 것으로 예상됩니다. 세금 장벽을 제거함으로써 정부는 암호화폐 부문에 대한 국내외 투자를 장려하고 있습니다. 이러한 세금 감면은 정부가 암호화폐를 경제에 통합하는 방법을 모색하는 글로벌 트렌드를 따르고 있습니다. 🚨 새소식: 태국, 비트코인을 수용합니다 🇹🇭 태국 정부는 국내 거래소에서 거래되는 #비트코인에 대해 0% 양도소득세를 도입했습니다. 이 조치로 태국은 아시아에서 가장 암호화폐 친화적인 관할권 중 하나가 되었으며, 현지 시장에 대규모 자금 유입을 유치할 수 있습니다. pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 2025년 9월 16일 태국 당국은 이 조치가 더 많은 암호화폐 거래자와 기관 투자자를 유치하여 태국의 금융 시장을 더욱 강화할 것이라고 믿고 있습니다. 연준 결정을 앞둔 비트코인 가격 움직임 그러나 비트코인 가격이 변동성을 유지하는 가운데, 모든 이목은 금리에 관한 연방준비제도의 다가오는 결정에 집중되어 있습니다. 암호화폐 시장은 이 발표를 앞두고 변동을 경험할 것으로 예상됩니다. 한 시장 관찰자는 내일 연준의 금리 인하가 있을 것이며, 분석가들은 비트코인이 ...을 볼 수 있다고 제안했습니다.