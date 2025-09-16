MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인 다시 2017-21 추세선에 부딪히고, SOL '슈팅스타' 경고 표시
비트코인이 다시 2017-21 추세선에 부딪히고, SOL은 '슈팅 스타' 경고를 보내다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이는 CoinDesk 분석가이자 공인 시장 기술자인 Omkar Godbole의 일일 분석입니다. 며칠 전, CoinDesk는 비트코인(BTC)의 120,000달러를 향한 행진을 방해할 수 있는 세 가지 잠재적 장애물을 강조했는데, 그 중 하나는 7월부터 존재해 온 116,000달러 이상의 잘 확립된 상승 피로 구간이었습니다. 예상대로, BTC의 최근 107,200달러 근처 저점에서의 반등은 지난 금요일 이후 116,000달러를 확실히 돌파하지 못하고 벽에 부딪혔습니다. 이 저항선은 2017년 12월과 2021년 11월의 상승장 정점을 연결하는 주요 추세선과 밀접하게 일치하며, 월간 캔들의 긴 상단 윅이 보여주듯이 7월과 8월에 BTC의 상승을 제한했습니다. 상승세는 이미 두 번 시도했지만 이 선 위에서 유지하지 못했습니다. 상승세가 세 번째 시도에서 돌파할 수 있을까요? 가능성은 있습니다. 많은 분석가들은 널리 예상되는 Fed 금리 인하에 힘입어 비트코인이 연말까지 계속 상승할 것으로 예상합니다. 그러나 여기서 세 번째 연속 실패는 하락세의 손을 강화하여 잠재적으로 더 깊은 조정을 촉발할 수 있습니다. 붕괴의 첫 번째 경고 신호는 현재 불확실성 구간으로 작용하는 일목균형표 아래로 일일 가격이 미끄러질 경우 나타날 수 있습니다. 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 그 클라우드 내에서 거래되며, 방향성에 대한 명확성이 거의 없습니다. 이 클라우드 위나 아래로의 교차는 종종 모멘텀의 변화를 신호하므로 트레이더들은 주의 깊게 지켜봐야 합니다. SOL의 '슈팅 스타' 경고 솔라나(SOL)의 가격 전망에 대한 열정이 여전히 높지만, 기술적 지표는 주의를 기울일 것을 제안합니다. 일요일에 SOL은 250달러 근처의 다개월 최고치를 기록한 후 종가에서 급격히 하락하며 전형적인 "슈팅 스타" 캔들스틱을 형성했습니다. SOL의 경우처럼 장기 상승 추세 후 작은 실체와 긴 상단 그림자를 가진 이 패턴은 구매자들이 가격을 더 높게 밀어 올렸지만 결국 판매자들에게 통제권을 잃어 가격이 다시 근처로 하락했음을 나타냅니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 04:38
공유하기
Glassnode은 비트코인 단타 투자자들이 Fed 회의에서 긍정적인 결과를 예상한다고 말해
Glassnode는 단타매매 비트코인 투자자들이 Fed 회의에서 긍정적인 결과를 예상한다고 말했습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 연방준비제도이사회의 FOMC 회의가 다가옴에 따라 단타매매 비트코인 투자자들의 신뢰가 높아지고 있습니다. Glassnode의 온체인 데이터는 투자자들이 Fed의 결정에서 긍정적인 결과를 위해 포지션을 취하고 있음을 보여줍니다. 블록체인 분석 회사 Glassnode에 따르면, 단타매매 비트코인 투자자들은 이번 주 연방공개시장위원회 회의를 앞두고 새로운 자신감을 보이고 있습니다. 온체인 데이터는 이러한 투자자들이 Fed의 다가오는 결정에서 긍정적인 결과를 위해 포지션을 취하고 있음을 나타냅니다. Glassnode는 BTC가 107,000달러를 유지함에 따라 최근 구매자들의 SOPR 비율이 반등했으며, 이는 단타 홀더들이 Fed 결정 전에 다시 수익을 내고 있음을 보여준다고 말했습니다. 이러한 새로운 모멘텀은 주로 BTC가 모든 3개월 미만 홀더들의 비용 기준을 회복한 데서 비롯되며, Glassnode는 이를 111,800달러에서 114,200달러 사이로 추정합니다. 신뢰를 유지하기 위해서는 Fed 결정 이후에도 비트코인이 이 범위 위에 머물러야 합니다. 그렇지 못할 경우 "뉴스 매도" 시장 구조의 위험이 있을 수 있습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitcoin-glassnode-sopr-fed/
BTC
$121,695.53
-0.94%
MORE
$0.03587
+69.91%
COM
$0.011198
+2.04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 02:54
공유하기
중국 비트코인 기업, BTC 위한 5억 달러 주식 판매 목표
중국 비트코인 기업, BTC를 위한 5억 달러 주식 판매 목표 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국 최대 기업 비트코인 보유 기업인 Next Technology Holding은 더 많은 비트코인 구매와 기타 목적을 위해 최대 5억 달러의 보통주를 판매할 계획이라고 밝혔습니다. "이 투자설명서에 따라 제공되는 모든 증권 판매의 순수익을 비트코인 매수를 포함하되 이에 국한되지 않는 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다,"라고 이 소프트웨어 회사는 월요일 미국 증권 규제 기관에 제출한 서류에서 밝혔습니다. Next Technology는 현재 6억 7,180만 달러 가치의 5,833 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 David Bailey의 KindlyMD, Semler Scientific 및 GameStop보다 높은 15번째로 큰 비트코인 보유 기업이라고 BitcoinTreasuries.NET 데이터는 보여줍니다. BTC 보유량 기준 상위 20개 기업 비트코인 보유 기업. 출처: BitcoinTreasuries.NET 5억 달러 제안의 절반만 비트코인에 할당해도 나스닥 상장 기업은 현재 가격으로 추가 2,170 비트코인을 확보할 수 있어 총 보유량이 8,000 비트코인 이상으로 증가할 것입니다. Next Technology는 공개 기업들이 자본, 전환사채를 통한 부채, 영구 우선주 제공, 심지어 특수목적인수회사를 통해 비트코인 구매 자금을 조달하는 더 넓은 비트코인 보유 채택 추세의 일부입니다. 현재 190개의 상장 기업이 대차대조표에 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 연초 100개 미만에서 증가한 수치이며, 이들의 총 보유량은 이번 달 초 100만 비트코인을 넘어섰습니다 - 이는 비트코인 현재 공급량의 5% 이상을 차지합니다. Michael Saylor의 Strategy는 대차대조표에 거의 639,000 비트코인을 기록하며 계속해서 선두를 유지하고 있습니다. 뉴스에 Next Technology 주가 하락 Next Technology(NXTT) 주가는 월요일 나스닥에서 4.76% 하락한 0.14달러를 기록했으며, 뉴스가 발표된 장외 시간에 추가로 7.43% 하락했다고 Google Finance 데이터는 보여줍니다. 월요일 NXTT의 주가 변동, 장외 시간 포함. 출처: Google Finance 그러나 이 회사는 비트코인 보유로 상당한 평가 이익을 얻었습니다...
CHANGE
$0.00159133
-3.37%
BTC
$121,695.53
-0.94%
MORE
$0.03587
+69.91%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 02:53
공유하기
톰 리, 예상되는 연준 금리 인하에 비트코인, 이더리움 랠리 전망
톰 리, 예상되는 연준 금리 인하에 따른 비트코인, 이더리움 랠리 전망이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 톰 리는 나스닥 100, 비트코인, 이더리움을 연준 금리 인하의 주요 수혜자로 지목했습니다. BitMine 회장은 3개월 내 암호화폐의 "괴물 같은 움직임"을 예상합니다. 연준은 96.4%의 시장 확률로 25 베이시스 포인트 인하를 발표할 것으로 예상됩니다. BitMine 회장 톰 리는 잠재적인 연방준비제도 금리 인하에 대한 투자 논리를 공유했습니다. 그는 비트코인과 이더리움을 완화된 통화 정책의 주요 수혜자 중 하나로 지목했습니다. CNBC와의 인터뷰에서 리는 중앙은행이 예상된 금리 인하를 진행할 경우 암호화폐를 나스닥 100 주식과 함께 가장 유망한 기회로 포지셔닝했습니다. 리의 분석은 1998년 9월과 2024년 9월의 역사적 선례에서 비롯되었으며, 두 기간 모두 연방준비제도가 장기간의 중단 후 금리를 인하한 시기였습니다. 이더리움에 초점을 맞춘 마이크로스트래티지 스타일의 기업으로 운영되는 BitMine의 임원은 현재 금리 인하 기대가 현실화된다면 이러한 패턴이 반복될 것으로 예상합니다. 톰 리는 오늘 @CNBCClosingBell에서 연준이 금리를 인하하면 가장 큰 수혜자는 다음과 같을 것이라고 말했습니다: 1. 나스닥 100 (매그니피센트 7 + AI) 2. 비트코인 & 이더리움 — "향후 3개월 내에 괴물 같은 움직임을 보일 수 있음" 3. 소형주 & 금융주 pic.twitter.com/HoEW6VgdDt — 톰 리 트래커 (실제 톰이 아님) (@TomLeeTracker) 2025년 9월 15일 자산에 대한 3단계 프레임워크 리의 투자 프레임워크는 통화 정책 변화에 대한 민감도를 기반으로 세 가지 뚜렷한 카테고리에 우선순위를 둡니다. 나스닥 100이 첫 번째로 순위를 차지하며, 낮은 금리 하에서 개선된 성장 조건의 혜택을 받는 매그니피센트 세븐 주식과 인공지능 섹터 기업들이 이를 주도합니다. 통화 유동성 민감도는 두 번째 단계를 형성하며, 여기서 비트코인과 이더리움은 글로벌 중앙은행의 완화 정책으로부터 이점을 얻습니다. 리는 이 카테고리를 "계절적으로 강세"라고 특징지었으며, 금리 인하가 예상대로 진행된다면 암호화폐가 향후 3개월 내에 "괴물 같은 움직임"을 생성할 수 있다고 전망했습니다. 금리 민감 자산은 세 번째 카테고리를 구성하며, 일반적으로 감소된...
CAP
$0.11004
-16.31%
MOVE
$0.1078
-2.53%
TOM
$0.000237
-3.65%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 02:27
공유하기
주목: 오늘은 미국에서 Bitcoin(BTC)에게 중요한 날입니다! 주요 인사들이 참석하는 중요한 암호화폐 회의가 개최됩니다!
게시물 주목: 오늘은 미국에서 비트코인(BTC)에게 중요한 날입니다! 주요 인사들이 참석하는 중요한 암호화폐 회의가 개최됩니다! BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프는 공식 취임 이후 비트코인과 암호화폐에 관한 중요한 조치를 취했습니다. 이러한 조치에는 트럼프가 미국 전략적 비트코인 준비금에 관한 행정명령에 서명하고 신시아 루미스 상원의원의 비트코인 준비금 법안이 포함됩니다. BTC 준비금에 대한 기대가 계속되는 가운데, 오늘 미국 워싱턴에서 중요한 회의가 열릴 예정입니다. The Block에 따르면, 이 회의는 BITCOIN 법안을 추진한 신시아 루미스 상원의원이 주최하며, Strategy 창립자 마이클 세일러와 Bitmine 사장 톰 리와 같은 저명한 인사들이 참석할 예정입니다. 이에 따라, 회의에서는 미국에 전략적 비트코인 준비금을 만들기 위한 법안의 채택과 지원에 대해 논의할 예정입니다. "우리의 초점은 전략적 비트코인 준비금이 예산 중립적인 방식으로 진행되도록 하고 BITCOIN 법안을 추진하는 데 필요한 연합을 구축하는 것입니다." 참가자들에는 Strategy 창립자 마이클 세일러, 이더리움 스타트업 BitMine 회장 겸 Fundstrat CEO 톰 리, MARA Holdings CEO 프레드 티엘, CleanSpark CEO 매트 슐츠와 같은 암호화폐 업계 임원들이 포함될 것으로 예상됩니다. 루미스는 이전에 미국 정부가 5년 동안 매년 200,000 BTC를 구매하여 총 100만 BTC를 축적하도록 요구하는 법안을 발의했습니다. 3월에 신시아 루미스 상원의원이 발의한 BITCOIN 법안은 7월에 GENIUS 법안을 통과시키기 위한 노력에 이어 입법자들의 다음 주요 암호화폐 법안 초점이 될 수 있습니다. 이 법안은 미국이 현재 가격으로 1,150억 달러 이상의 가치가 있는 100만 비트코인을 5년 내에 예산 독립적인 전략을 통해 전략적 준비금으로 획득하고, 이러한 구매가 5년에 걸쳐 분산되며(연간 200,000 BTC), 납세자, 즉 대중에게 부담을 주지 않는 자원으로 구매가 이루어질 것을 제안합니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점적인 내용을 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요...
TRUMP
$7.513
-0.70%
BTC
$121,695.53
-0.94%
TOM
$0.000237
-3.65%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 01:47
공유하기
판타지 풋볼 주가 보고서 3주차: 상승세 5명과 하락세
판타지 풋볼 주가 보고서 3주차: 상승률 TOP 5명과 하락자들이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2주차에는 몇 가지 놀라운 기록들이 나왔습니다. 그 중에는 재러드 고프가 베어스를 상대로 한 승리에서 5개의 터치다운 패스를 기록한 것이 있었습니다. 또한 마이클 페닉스 주니어가 바이킹스를 상대로 단 135야드만 던진 것과 같은 많은 실망스러운 경기도 있었습니다. 판타지 풋볼 3주차에 관심을 돌리면서, 지난 주에 주가가 상승한 몇몇 선수들과 함께 이제 드롭할 때가 된 다른 선수들을 살펴보겠습니다. 디트로이트, 미시간 - 12월 05일: 그린베이 패커스의 터커 크래프트 #85가 디트로이트 라이온스를 상대로 3쿼터 중 12야드 터치다운을 득점한 후 포드 필드에서 열린 경기에서 축하하고 있습니다. 2024년 12월 05일, 디트로이트, 미시간. (사진: 닉 안타야/게티 이미지) 게티 이미지 판타지 풋볼 상승세 터커 크래프트, TE, 그린베이 패커스 크래프트는 목요일 밤 풋볼에서 패커스가 커맨더스를 물리치는 데 중요한 역할을 했습니다. 그는 7번의 타겟을 받아 6개의 캐치로 124야드와 1개의 터치다운을 기록했습니다. 이는 1주차에 라이온스를 상대로도 터치다운을 기록한 데 이어진 것입니다. 지난 시즌 그의 70번의 타겟 중 15번은 레드존 안에서 이루어졌습니다. 이로 인해 그는 7개의 터치다운으로 시즌을 마쳤습니다. 패커스는 2주차에 제이든 리드가 쇄골 골절을 당하면서 와이드 리시버 포지션에 타격을 입었습니다. 그는 최소 6주 동안 결장할 것으로 예상되며, 이는 크리스찬 왓슨이 여전히 전방십자인대 파열에서 회복 중인 패커스에게 좋은 타이밍이 아닙니다. 이미 터치다운 위협으로 입증된 크래프트는 앞으로 타겟 점유율이 확대될 것으로 보입니다. 완'데일 로빈슨, WR, 뉴욕 자이언츠 자이언츠가 특히 3번째 다운에서 로빈슨에게 공을 전달하고 싶어한다는 것은 비밀이 아닙니다. 그는 지난 시즌 140번의 타겟을 받아 93개의 리셉션을 기록했습니다. 그러나...
T
$0.01506
-0.52%
SIX
$0.01951
-1.31%
TORN
$14.593
-2.99%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 01:19
공유하기
PSG가 영국 라이벌을 상대로 연속 승리할 수 있을까?
PSG가 잉글랜드 라이벌을 상대로 연속 우승할 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 모나코, 모나코 - 8월 27일: UEFA 챔피언스 리그 트로피가 2025/26 유럽 클럽 축구 시즌 킥오프를 앞두고 2025년 8월 27일 모나코, 모나코에서 무대 위에 전시되어 있습니다. (사진: Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images 챔피언스 리그가 돌아왔습니다! 파리 생제르맹이 뮌헨에서 인터 밀란을 5-0으로 대파하고 처음으로 트로피를 들어올린 지 3개월이 조금 지난 지금, 유럽 축구의 가장 명망 높은 상이 다시 경쟁에 부쳐집니다. 현 우승팀은 화요일에 시작되는 리그 단계에 참가하는 36개 팀 중 하나로, 지난 시즌과 마찬가지로 1월 말까지 189개의 대규모 경기를 통해 24개 팀으로 추려질 예정입니다. 프리미어 리그 팀들은 역대 최다인 6개 팀이 참가하는 가장 많은 대표 리그이며, 노르웨이의 보도/글림트와 벨기에 클럽 유니온 생질루아즈가 데뷔전을 치르고, 키프로스의 파포스와 레알 마드리드와 대결할 카자흐스탄의 카이라트도 데뷔합니다. 여느 때와 마찬가지로 CBS 스포츠와 Paramount+는 미국에서 독점 영어 중계권을 보유하고 있으며, TNT 스포츠와 아마존 프라임은 영국에서 TV 중계권을 공유합니다. 챔피언스 리그가 시작됨에 따라 주목할 만한 5가지 이야기가 있습니다. 새로운 챔피언스 리그 형식이 여전히 유지되나요? 네, 적어도 2027년까지는 많은 비판자들의 불만에도 불구하고 유지될 것입니다. 올 시즌 챔피언스 리그는 작년에 처음 도입된 것과 동일한 형식을 따를 것입니다. 32개 팀이 4개씩 8개 그룹으로 나뉘는 대신 36개 팀이 소위 리그 단계에 진출합니다. 이전 형식에서는 클럽들이 그룹 내 다른 세 팀과 홈 앤 어웨이 경기를 치렀지만, 이제는 8경기를 치르며, 그 중 4경기는 홈에서, 4경기는...
SIX
$0.01951
-1.31%
REAL
$0.08227
-1.31%
PHOTO
$0.7818
+30.58%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 00:46
공유하기
비트코인, 연준 정책 기다리는 시장 속에서 태국 세금 감면에 직면
비트코인, 태국의 세금 감면 혜택을 받는 동안 시장은 연준 정책을 기다립니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 태국의 0% 양도소득세로 아시아 최고의 암호화폐 허브가 되었습니다. 비트코인 가격은 연준 금리 인하 후 반등하기 전에 하락할 수 있습니다. 분석가들은 단기 변동성 이후 장기적인 비트코인 상승세를 예측합니다. 비트코인, 태국의 세금 감면 혜택을 받는 동안 시장은 연준 정책 결정을 기다립니다 비트코인(BTC)은 최근 태국 정부가 국내 거래소에서 거래되는 비트코인에 대해 0% 양도소득세를 도입하면서 주목할 만한 움직임을 보였습니다. 이 결정으로 태국은 아시아에서 가장 매력적인 암호화폐 친화적 국가 중 하나가 되었습니다. 비트코인 투자자들은 또한 분석가들이 중요한 시장 변동을 예상함에 따라 금리에 관한 연방준비제도의 조치를 주시하고 있습니다. 비트코인에 대한 태국의 새로운 세금 정책 태국 정부는 현지 거래소에서 이루어지는 비트코인 거래에 대해 0% 양도소득세를 발표했습니다. 이 조치는 아시아에서 암호화폐 허브로서의 태국의 위치를 강화할 것으로 예상됩니다. 세금 장벽을 제거함으로써 정부는 암호화폐 부문에 대한 국내외 투자를 장려하고 있습니다. 이러한 세금 감면은 정부가 암호화폐를 경제에 통합하는 방법을 모색하는 글로벌 트렌드를 따르고 있습니다. 🚨 새소식: 태국, 비트코인을 수용합니다 🇹🇭 태국 정부는 국내 거래소에서 거래되는 #비트코인에 대해 0% 양도소득세를 도입했습니다. 이 조치로 태국은 아시아에서 가장 암호화폐 친화적인 관할권 중 하나가 되었으며, 현지 시장에 대규모 자금 유입을 유치할 수 있습니다. pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 2025년 9월 16일 태국 당국은 이 조치가 더 많은 암호화폐 거래자와 기관 투자자를 유치하여 태국의 금융 시장을 더욱 강화할 것이라고 믿고 있습니다. 연준 결정을 앞둔 비트코인 가격 움직임 그러나 비트코인 가격이 변동성을 유지하는 가운데, 모든 이목은 금리에 관한 연방준비제도의 다가오는 결정에 집중되어 있습니다. 암호화폐 시장은 이 발표를 앞두고 변동을 경험할 것으로 예상됩니다. 한 시장 관찰자는 내일 연준의 금리 인하가 있을 것이며, 분석가들은 비트코인이 ...을 볼 수 있다고 제안했습니다.
BTC
$121,695.53
-0.94%
MORE
$0.03587
+69.91%
MOVE
$0.1078
-2.53%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 00:33
공유하기
Bitdeer, 비트코인 채굴 장비를 위한 향상된 전력 효율성을 갖춘 SEALMINER A3 시리즈 공개
Bitdeer가 비트코인 채굴기의 전력 효율성을 개선한 SEALMINER A3 시리즈를 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Bitdeer가 차세대 비트코인 채굴기인 SEALMINER A3 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈는 A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air 및 A3 Hydro 4가지 모델로 구성되어 있습니다. Bitdeer는 오늘 전력 효율성을 개선하기 위해 설계된 4가지 모델을 갖춘 SEALMINER A3 시리즈로 차세대 비트코인 채굴기를 출시했습니다. 새로운 라인업에는 A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air 및 A3 Hydro 모델이 포함됩니다. A3 Pro Air 및 A3 Pro Hydro 모델은 12.5 J/TH의 전력 효율성을 제공하는 반면, A3 Hydro는 13.5 J/TH, A3 Air는 14.0 J/TH로 작동합니다. 이 시리즈는 비트코인 채굴 작업을 위한 다양한 성능 등급에 걸쳐 공랭식 및 수냉식 옵션을 모두 제공합니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitdeer-sealminer-a3-series-power-efficiency/
COM
$0.011198
+2.04%
PRO
$0.7095
-3.67%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 00:12
공유하기
소닉, 기관 자본을 유치하고 어텐션 이코노미를 위한 ACM 프로토콜 업그레이드 공개
소닉, 기관 자본을 유치하고 어텐션 이코노미를 강화하기 위한 ACM 프로토콜 업그레이드를 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 보도자료는 후원 콘텐츠이며 Finbold의 편집 콘텐츠의 일부가 아닙니다. 전체 면책 조항은 . 암호화폐 자산/제품은 매우 위험할 수 있습니다. 투자한 모든 돈을 잃을 준비가 되어 있지 않다면 절대 투자하지 마십시오. 서울, 대한민국, 2025년 9월 16일, Chainwire 소닉은 주목도를 프로그래밍 가능하고 거래 가능한 자산 클래스로 재정의하기 위한 ACM 프로토콜 업그레이드를 공개했습니다. 새로운 기관 자본 유치를 통해 소닉은 어텐션 캐피털 마켓(ACM)을 새로운 경제 인프라 레이어로 구축하여 솔라나 생태계의 어텐션 레이어로서의 위치를 공고히 할 것입니다. 주목도가 가장 집중되는 게임에서의 초기 뿌리에서 시작하여, 소닉은 주목도를 프로그래밍 가능하게 만드는 기반 네트워크로 진화하고 있습니다. 인상과 클릭과 같은 오프체인 신호와 거래 및 거래량과 같은 온체인 데이터를 모두 캡처하는 검증 가능한 데이터 레이어를 제공함으로써, 소닉은 주목도, 수익, 자산이 융합되는 새로운 애플리케이션 클래스로 주목도가 흐를 수 있게 합니다. ACM 업그레이드는 자본, 연구, 제품 및 생태계 전반에 걸쳐 강력한 모멘텀으로 출시되고 있습니다. DWF Labs와 Awaken Finance는 최근 자금 조달 라운드를 통해 전략적 투자자로 참여한 투자자들 중 하나로, 주목도를 완전히 유동적인 자산으로 만들려는 소닉의 사명에 대한 기관의 신뢰를 보여줍니다. 계산 경제학 분야의 인정받는 리더인 NYU의 Xi Chen 교수가 소닉 팀과 함께 ACM 백서를 공동 저술하여 프로그래밍 가능한 주목도를 자본 시장으로 이론적 기반을 마련함으로써 지적 깊이가 더해졌습니다. 이 출시는 200만 명 이상의 사용자를 유치한 TikTok에 직접 구축된 탭-투-언 게임 SonicX의 성공에서 영감을 받아 사용자 주목도에 대한 보상에 관한 소닉의 연구를 기반으로 합니다. 2025년 초, 소닉은 이러한 주목도를 체계적으로 측정하고 보상하는 방법에 대한 연구를 시작했으며, 이는 표준화된 지표, 에포크 및 보상 분배 시스템인 ACM 프레임워크로 culminating되었습니다...
SONIC
$0.16608
-3.65%
TAP
$0.444
-8.45%
GAME
$36.8719
+1.68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 23:04
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다