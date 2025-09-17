비트코인 정체: 미국 정책 불확실성이 BTC의 124K 달러 이상 경로를 흐림

주요 요점 비트코인이 왜 압박을 받고 있나요? 미국 EPU 지수가 939.7로 급등하여 평균보다 9배 높아졌으며, 투자, 일자리, 소비 전반에 걸쳐 2-5% 수축 위험을 높였습니다. 이번 사이클은 BTC에게 어떻게 다른가요? 활성 주소는 신고가 경신과 ETF 유입에도 불구하고 계속 감소했으며, 투자자들이 온체인 활동보다 거래소와 기관 수단에 더 의존하고 있음을 시사합니다. 비트코인[BTC]은 $124,000까지 거래된 후 자본 유입이 낮게 유지되면서 새로운 고점에 도달하기 위해 고군분투하고 있습니다. 미국 경제 데이터는 유입이 더욱 줄어들 수 있음을 시사하며, 약한 가격과 거래량의 위험을 높였습니다. 그럼에도 불구하고, 더 넓은 시장 전반의 감성은 자산에 대한 다른 경로를 가리켰습니다. 정책 스트레스가 비트코인에 부담 Alphractal에 따르면, 미국 경제 정책 불확실성(EPU) 지수는 9월 15일에 939.7을 기록했으며, 이는 COVID-19 팬데믹 기간인 2020년 이후 최고치입니다. EPU는 시장이 어떻게 수행되고 있는지 추적하고 경기 침체와 같은 주요 이벤트를 예측합니다. Alphractal은 2-5%의 예상 위험이 여전히 존재한다고 언급했습니다. 요인으로는 관세 충격, 3% 이상의 지속적인 인플레이션, 그리고 워싱턴에서의 격렬한 재정 분쟁이 포함되었습니다. 이러한 압력은 비트코인과 같은 리스크 자산을 적어도 단타매매 하락에 취약하게 만들었습니다. 출처: Alphractal 암호화폐 분석가 Joao Wedson은 "역사는 항상 반복된다"고 경고하며, 2024년 1월 EPU가 1,024로 급증하고 비트코인이 $48,969에서 $38,555로 21% 하락했을 때의 비트코인 성과를 언급했습니다. "이것은 수세기 동안 반복되어 온 사회적 프랙탈에 불과합니다." Wedson은 이 기간이 강력한 축적 기회를 제공할 수 있다고 덧붙이며, 이러한 조건은 일반적으로 단기적이라고 강조했습니다. 비트코인이 사이클의 저주를 깰 것인가? 새로운 시장 통찰력은 현재 비트코인 시장 사이클이 과거 사이클과 다를 수 있음을 시사했습니다. 암호화폐 분석가 Darkforst는 이전 강세장에서 비트코인의 온체인 활동이 급증했으며, 활성 주소(AA)가 가격과 함께 상승했다고 언급했습니다. 이번에는 다른 것 같습니다. 반면...