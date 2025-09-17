2025-10-09 목요일

수요일, 9월 17일 오늘의 워들 #1551 힌트와 정답

오늘의 Wordle #1551 힌트와 정답 (수요일, 9월 17일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 Wordle을 푸는 방법. SOPA Images/LightRocket via Getty Images 다시 Wordle 수요일이 왔습니다, 여러분. 이는 오늘의 Wordle을 풀기 전에 추가 퍼즐을 풀어볼 수 있다는 의미입니다. 매주 수요일마다 저는 수수께끼, 두뇌 테스터, 논리 퍼즐 또는 가끔 시각적 퍼즐로 이곳의 분위기를 바꿉니다. Wordle 주간 중 제가 가장 좋아하는 날이며, 여러분도 이 추가 도전을 즐기시길 바랍니다. 오늘의 퍼즐입니다: 화요일 Wordle을 찾고 계신가요? 여기에서 가이드를 확인하세요. Wordle 플레이 방법 Wordle은 숨겨진 다섯 글자 단어를 6번 이하의 시도로 맞추는 것이 목표인 일일 단어 퍼즐 게임입니다. 각 추측 후, 게임은 정답에 가까워지는 데 도움이 되는 피드백을 제공합니다: 녹색: 글자가 단어에 있고 올바른 위치에 있습니다. 노란색: 글자가 단어에 있지만 잘못된 위치에 있습니다. 회색: 글자가 단어에 전혀 없습니다. 이러한 단서를 사용하여 추측의 범위를 좁히세요. 매일 새로운 단어가 나오며, 전 세계 모든 사람들이 같은 퍼즐을 풀고 있습니다. 일부 Wordler들은 친구, 가족, Wordle 봇 또는 저와 같은 겸손한 해설자와 경쟁적 Wordle을 플레이하기도 합니다. 경쟁적 Wordle의 규칙은 이 게시물 끝 부분을 참조하세요. 오늘의 Wordle 힌트와 정답 Wordle 봇의 시작 단어: SLATE 오늘 제 시작 단어: BRAID (501개 단어 남음) 힌트: 이 Wordle은 물어뜯는 느낌이 있습니다. 단서: 이 Wordle은 이중 이중 글자가 있습니다. 자, 아래에 스포일러가 있습니다! 정답이 곧 나옵니다! . . . 정답: 오늘의 Wordle 스크린샷: Erik Kain Wordle 분석 매일 저는 Wordle 봇을 확인하여 제 추측 게임을 분석합니다. 여기에서 Wordle 봇으로 Wordle 점수를 확인할 수 있습니다. BRAID는 좋지 않은 시작 추측이었고 놀랍지 않습니다. 때로는 그렇게...
BTC 및 ETH, 연준의 금리 인하 결정을 앞두고 상승세 노려

BTC와 ETH, 연준의 금리 인하 결정을 앞두고 상승세 기대한다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BTC는 연준의 주요 결정 전 거래량이 72% 감소한 가운데 115,000달러 근처에서 매집박스 형성 ETH는 옵션 시장이 연말 5,000달러-6,000달러를 목표로 하는 가운데 4,500달러 이상 유지 트레이더들은 연준의 금리 인하와 ETF 자금 유입이 비트코인과 이더리움 랠리의 원동력이 될 것으로 전망 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 이번 주 연방준비제도의 결정을 앞두고 거래량이 감소하면서 9월 중순에 보유 패턴에 진입했습니다. 분석가들은 현재의 소강상태가 소진보다는 매집박스에 가깝다고 강조하며, 통화 정책이 지지적으로 기울면 두 자산 모두 연말까지 상승할 것으로 예상합니다. 거래량 감소 속에서 BTC와 ETH 범위 유지 BTC는 글 작성 시점에 115,000달러-116,000달러 범위 내에서 거래되며, 연방준비제도의 정책 결정을 앞두고 거래량이 감소했음에도 불구하고 회복력을 보여주고 있습니다. 데이터에 따르면 가격은 115,449.88달러로 24시간 동안 0.61% 상승했으며, 시가총액은 2.29조 달러입니다. 이더리움도 비슷한 경로를 따라 0.33%의 일일 하락 후 4,501.43달러에 거래되어 시가총액은 5,433.4억 달러입니다. 거래 활동 및 시장 역학 그러나 거래량은 다른 이야기를 보여줍니다. 비트코인의 24시간 거래 금액은 71.8% 감소한 420억 달러였고, 이더리움은 27.4% 감소한 280억 달러였습니다. 둔화에도 불구하고 유동성 지표는 온전히 유지되었습니다: BTC의 거래량 대 시가총액 비율은 1.86%였고, ETH는 5.22%였습니다. 관련: Tom Lee, 연준 금리 인하 후 비트코인과 이더리움이 '괴물 같은 움직임'을 보일 수 있다고 말해 단기 가격 움직임은 우유부단함을 반영했습니다. 비트코인은 115,150달러 아래로 떨어졌다가 115,750달러를 테스트하기 위해 회복했고, 이더리움은 잠시 4,520달러를 넘어섰다가 4,505달러 아래로 다시 내려갔습니다. 분석가들은 이러한 변동을 주요 지지선과 저항선 주변의 범위 내 매집박스로 해석합니다. 옵션 데이터는 강한 연말 기대치 신호 파생상품 포지셔닝은 트레이더들이 더 큰 움직임을 예상하고 있음을 시사합니다. dYdX의 연구 책임자인 Sean Dawson은 12월에 만료되는 BTC 콜 옵션이 140,000달러에서 200,000달러 사이에 집중되어 있다고 강조했습니다. 이더리움의 경우, 포지셔닝은 5,000달러에서 6,000달러 사이의 목표를 가리킵니다. 이러한 설정은 ETF 자금 유입이...
비트코인 정체: 미국 정책 불확실성이 BTC의 124K 달러 이상 경로를 흐림

비트코인 정체: 미국 정책 불확실성이 BTC의 $124K 이상 경로를 흐림이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인이 왜 압박을 받고 있나요? 미국 EPU 지수가 939.7로 급증하여 평균보다 9배 높아졌으며, 투자, 일자리, 소비 전반에 걸쳐 2-5% 수축 위험을 높였습니다. 이번 사이클은 BTC에게 어떻게 다른가요? 활성 주소는 신고가 경신과 ETF 유입에도 불구하고 계속 감소했으며, 투자자들이 온체인 활동보다 거래소와 기관 수단에 더 의존하고 있음을 시사합니다. 비트코인[BTC]은 $124,000까지 거래된 후 자본 유입이 낮게 유지되면서 새로운 고점에 도달하기 위해 고군분투하고 있습니다. 미국 경제 데이터는 유입이 더욱 줄어들 수 있음을 시사하며, 약한 가격과 거래량의 위험을 높였습니다. 그럼에도 불구하고, 더 넓은 시장 전반의 감성은 자산에 대한 다른 경로를 가리켰습니다. 정책 스트레스가 비트코인에 부담 Alphractal에 따르면, 미국 경제 정책 불확실성(EPU) 지수는 9월 15일에 939.7을 기록했으며, 이는 COVID-19 팬데믹 기간인 2020년 이후 최고치입니다. EPU는 시장이 어떻게 수행되고 있는지 추적하고 경기 침체와 같은 주요 이벤트를 예측합니다. Alphractal은 2-5%의 예상 위험이 여전히 존재한다고 언급했습니다. 요인으로는 관세 충격, 3% 이상의 지속적인 인플레이션, 그리고 워싱턴에서의 격렬한 재정 분쟁이 포함되었습니다. 이러한 압력은 비트코인과 같은 리스크 자산을 적어도 단타매매 하락에 취약하게 만들었습니다. 출처: Alphractal 암호화폐 분석가 Joao Wedson은 "역사는 항상 반복된다"고 경고하며, 2024년 1월 EPU가 1,024로 급증하고 비트코인이 $48,969에서 $38,555로 21% 하락했을 때의 비트코인 성과를 언급했습니다. "이것은 수세기 동안 반복되어 온 사회적 프랙탈에 불과합니다." Wedson은 이 기간이 강력한 축적 기회를 제공할 수 있다고 덧붙이며, 이러한 조건은 일반적으로 단기적이라고 강조했습니다. 비트코인이 사이클의 저주를 깰 것인가? 새로운 시장 통찰력은 현재 비트코인 시장 사이클이 과거 사이클과 다를 수 있음을 시사했습니다. 암호화폐 분석가 Darkforst는 이전 강세장에서 비트코인의 온체인 활동이 급증했으며, 활성 주소(AA)가 가격과 함께 상승했다고 언급했습니다. 이번에는 다른 것 같습니다. 반면...
트럼프, 틱톡 기한 금지를 12월 16일까지 연장

트럼프, 틱톡 마감 금지를 12월 16일까지 연장했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령은 화요일 틱톡 매각 기한을 12월 16일까지 연장했으며, 이는 앱의 잠재적 셧다운을 지연시키는 것으로, 그가 기자들에게 앱의 미래에 관해 중국 관리들과 "합의"에 도달했다고 말한 지 몇 시간 후의 일입니다. 폴란드에서 2025년 7월 21일에 촬영된 이 일러스트레이션 사진에는 휴대폰 화면에 표시된 틱톡 로고와 배경의 노트북 화면에 표시된 헤이그에서 6월 25일에 촬영된 도널드 트럼프의 사진이 보입니다. (사진: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images 주요 사실 트럼프는 화요일 행정명령에 서명하여 매각을 마무리할 시간을 더 주었으며, 이는 그가 중국 시진핑 주석과 계획을 논의하기 위해 만날 예정인 날보다 며칠 앞선 일입니다. 스콧 베센트 재무장관은 화요일 일찍 CNBC에 바이트댄스 거래가 3월이나 4월에 "본질적으로" 완료되었지만, 중국이 트럼프의 관세 발표 이후 거래를 지연시켰다고 말했습니다. 접선 트럼프는 일요일 기자들에게 "우리는 [틱톡]이 사라지도록 할 수도 있다"고 말하며, "중국에 달려 있다"고 덧붙였습니다. 주목할 점 CNBC에 따르면, 이 거래는 향후 30일에서 45일 이내에 마무리될 것으로 예상됩니다. 주요 배경 이는 트럼프가 1월에 발효된 법률 이후 기한을 연장한 네 번째 경우로, 이 법률은 틱톡의 모회사인 바이트댄스가 중국 정부와의 연결과 관련된 보안 우려로 인해 앱을 비중국 소유자에게 매각하도록 요구하고 있습니다. 중국 관리들은 매각에 서명해야 합니다. 트럼프는 첫 임기 때보다 틱톡에 대해 더 관대한 접근법을 취하고 있으며, 2024년 대선에서 청년층 표를 얻는 데 도움이 되었다고 인정하고 있습니다. 추가 읽기 트럼프, 중국과 틱톡 '거래' 도달 시사 - 알아야 할 사항 (포브스) 트럼프, 틱톡 국가 안보 우려는 '과대평가됐다'고 말하며 금지 재연기 시사 (포브스) 틱톡을 위한 전투:...
비트코인이 판테라의 75만 달러 목표를 달성하면 XRP 가격은 얼마나 높이 오를 수 있을까

비트코인이 판테라의 $750K 목표를 달성하면 XRP 가격이 얼마나 높이 도달할 수 있을까라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 판테라 캐피털 창립자는 역사적 패턴에 기반하여 비트코인이 $750K에 도달할 수 있다고 예측합니다. XRP는 지난 3개월 동안 비트코인과 0.79의 상관 계수를 유지하고 있습니다. 보수적인 상관관계는 $19.2 목표를 제시하는 반면, 변동성 요소는 $28.54를 가리킵니다. 판테라 캐피털 창립자 댄 모어헤드는 비트코인이 5년 내에 $750,000에 도달할 수 있다고 전망하며, 이러한 성장이 XRP와 같은 상관관계가 있는 알트코인에 어떤 영향을 미칠지에 대한 의문을 제기했습니다. CNBC 스쿼크 박스 인터뷰에서 모어헤드는 지난 12년 동안 비트코인이 매년 대략 두 배씩 증가하는 역사적 패턴에 기반하여 이러한 전망을 내놓았습니다. 이 예측은 여러 시장 주기에 걸쳐 비트코인과 주요 알트코인 간의 확립된 상관관계로 인해 XRP에 영향을 미칩니다. Macroaxis 데이터에 따르면, 비트코인과 XRP는 지난 3개월 동안 0.79의 상관 계수를 유지하고 있으며, 이는 랠리와 조정 모두에서 가격 움직임이 일치하는 경향이 있음을 나타냅니다. 상관관계 분석에 기반한 수학적 예측 비트코인의 현재 수준인 약 $115,000에서 $750,000에 도달하려면 5년 기간 동안 552%의 가격 상승이 필요합니다. 이와 같은 백분율 상승을 XRP의 현재 가격 $2.97에 적용하면 목표 가격은 약 $19.20으로, 심리적 $20 임계값에 접근하게 됩니다. 그러나 상관관계 분석은 두 암호화폐 간의 관계에서 추가적인 복잡성을 드러냅니다. Macroaxis는 XRP가 긍정적인 시장 움직임 동안 비트코인보다 약 1.56배 더 많은 수익을 창출한다고 나타내지만, 이는 또한 XRP가 불리한 조건에서 1.56배 더 높은 변동성을 경험한다는 것을 의미합니다. 이 변동성 승수를 고려하면, 비트코인이 모어헤드의 $750,000 예측을 실현할 경우 XRP는 잠재적으로 861%의 상승을 달성할 수 있습니다. 이 계산은 XRP를 약 $28.54로 끌어올려 2021년 강세장 동안 달성한 이전 최고치를 넘어서는 새로운 ATH를 수립할 것입니다. 이 예측은 역사적 상관관계 패턴이 5년 기간 동안 계속된다고 가정하지만, 암호화폐 시장은 규제 발전, 기관 채택 및 시장 성숙도 요인에 따라 상관관계가 강화되거나 약화될 수 있음을 보여주었습니다. 모어헤드의...
FDA—트럼프 명령 이후—제약 대기업들에게 체중 감량 광고에 대해 경고

FDA가 트럼프 명령 이후 제약 대기업들에게 체중 감량 광고에 대해 경고한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 식품의약국(FDA)은 도널드 트럼프 대통령이 의약품 광고를 단속하기 위한 명령에 서명한 후, 인기 원격 의료 회사인 Hims & Hers와 제약 대기업 일라이 릴리(Eli Lilly)와 노보 노디스크(Novo Nordisk)를 포함한 수십 개의 제약 회사에 인기 체중 감량 제품에 대한 "허위 또는 오해의 소지가 있는 주장"을 수정할 것을 요구하는 경고장을 보냈습니다. 이 편지들은 일주일 전에 발송되었습니다. (사진: Sarah Silbiger/Getty Images) Getty Images 주요 사실 경고장은 100개 이상의 회사에 발송되었으며, 인터넷을 통한 소비자들에게 "승인되지 않고 잘못 표시된 약물의 불법 판매"를 겨냥했습니다. Hims & Hers는 인기 있는 당뇨병 및 체중 관리 약물인 세마글루타이드 복합 제품에 관한 편지를 받았으며, FDA는 특히 이 제품들이 "그렇지 않음에도 FDA 승인 제품과 동일하다"는 암시적 주장에 문제를 제기했으며, 복합 약물은 FDA 승인을 받지 않았다고 지적했습니다. 노보 노디스크는 오프라 윈프리의 체중 감량 약물에 관한 특집에 대해 경고를 받았는데, FDA는 노디스크의 당뇨병 및 체중 감량 약물인 웨고비(Wegovy), 오젬픽(Ozempic), 빅토자(Victoza)에 대한 허위 또는 오해의 소지가 있는 내용이 있다고 주장했습니다(익명의 FDA 대변인은 로이터에 이 편지들이 광고가 아닌 미디어 인터뷰를 대상으로 한다고 인정했습니다). FDA는 특집에 등장한 체중 관리 약물 젭바운드(Zepbound)와 문자로(Mounjaro)를 개발한 일라이 릴리에게도 오프라 에피소드에 관한 유사한 경고를 발행했습니다. 젭바운드에 관한 일라이 릴리의 두 홍보 비디오도 FDA 경고장의 대상이 되었으며, 기관은 이 비디오들이 "갑상선 C세포 종양 위험에 대한 박스 경고를 포함한 여러 심각하고 잠재적으로 생명을 위협하는 위험이 있는 약물"인 젭바운드의 안전성과 효과에 대해 소비자들을 오도한다고 주장했습니다. 포브스는 FDA, Hims & Hers, 노보 노디스크, 일라이 릴리에 논평을 요청했습니다. 제약 회사들의 주식은 어떻게 되고 있나요? Hims의 주식은...
알트코인 지수 75에 근접, BTC 점유율 57%로 하락

알트코인 인덱스 75에 근접, BTC 점유율 57%로 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 시즌 인덱스는 71에 도달하여 "알트시즌" 기준인 75에 근접했습니다. 비트코인 점유율은 2월 이후 최저치인 57.4%로 하락했습니다. S&P 500이 BTC를 앞서가며 비트코인 추격 랠리 가능성이 높아졌습니다. 알트코인 시즌 인덱스는 71까지 상승하여 완전한 알트시즌의 시작을 확인하는 75 마크에 근접했습니다. 트레이더들에게 이는 자본이 비트코인에서 솔라나(SOL)와 XRP 같은 토큰이 선두를 이끄는 알트코인으로 이동하고 있다는 신호입니다. 비트코인이 정체되는 동안 알트코인이 모멘텀을 구축하다 이 인덱스는 지난 90일 동안 비트코인보다 성과가 좋은 알트코인의 수를 측정합니다. 75를 넘으면 대부분의 트레이더들은 "알트시즌"이라고 선언합니다. 현재 솔라나(SOL)와 XRP 같은 토큰들이 선두를 이끌며 랠리를 촉진하고 소형 코인들을 끌어올리고 있습니다. 한편, 비트코인의 전체 암호화폐 시가총액 점유율은 2월 이후 최저치인 57.4%로 하락했습니다. 관련: 주요 알트코인이 비트코인보다 성과가 좋습니다: 알트코인 시즌이 왔나요? 이러한 급격한 하락은 자본이 비트코인에서 알트코인으로 이동하고 있음을 나타내며, 이는 역사적으로 알트코인 랠리의 전조입니다. 비트코인, 주식 시장에 뒤처지고 자본 이동 비트코인은 S&P 500에 뒤처지고 있습니다. CryptoQuant 기여자이자 분석가인 Darkfost는 S&P 500이 6,600의 기록을 세운 반면, BTC는 108,000달러에서 조정 후 116,000달러 아래에 머물러 있다고 강조했습니다. 이전에 이러한 디커플링이 발생했을 때, 비트코인은 나중에 100,000달러를 넘어섰습니다. Darkfost는 역사가 반복된다면 강한 반응이 곧 나타날 수 있다고 말했습니다. 거시적 호재가 BTC를 재점화할 수 있다 현재 알트코인으로의 자본 이동에도 불구하고, 비트코인은 오랫동안 조용히 있지 않을 수 있습니다. Fundstrat의 Tom Lee는 미국 통화 정책 완화에 힘입어 4분기에 비트코인과 이더리움 모두에서 "괴물 같은 움직임"을 예상합니다. Lee는 "다음 3개월" 동안 BTC와 ETH의 대규모 급등을 예상합니다. 한편, 현물 상장지수펀드(ETF)는 가장 높은 유입량을 기록했습니다...
비트코인과 이더리움 투자자들, 내일 연준 회의에 시장이 집중하는 가운데 신중하게 행동! 여기 세부 사항이 있습니다

비트코인과 이더리움 투자자들, 내일 Fed 회의에 초점을 맞추며 신중하게 행동! 여기 세부 사항이 있습니다 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장의 모든 이목은 수요일로 예정된 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에 집중되어 있습니다. 비트코인은 오늘 115,000달러에서 116,000달러 사이에서 거래되고 있으며, 이더리움은 투자자들이 Fed의 결정에 집중하면서 횡보하고 있습니다. Fed 결정을 앞두고 비트코인과 이더리움 횡보 21Shares 연구 전략가 Matt Mena는 회의에서 진짜 질문은 "금리 인하가 있을 것인가?"가 아니라 "얼마나 인하할 것인가?"라고 말했습니다. 시장의 주된 기대는 25 베이시스 포인트 인하이지만, Polymarket과 같은 플랫폼은 50 베이시스 포인트 인하 가능성을 낮은 확률로 제시하고 있습니다. Mena에 따르면, 예상 밖의 50 베이시스 포인트 인하는 암호화폐의 새로운 상승 물결을 촉발할 수 있습니다. Fed의 움직임은 7.5조 달러 규모의 머니마켓 펀드 수익률을 낮추기 때문에 주식과 암호화폐로의 자본 이동을 촉발할 수 있습니다. BRN의 연구 책임자인 Timothy Misir는 레버리지가 "칼날 위"에 있어 Fed 이후의 움직임이 강할 수 있다고 강조했습니다. 최근 미국 현물 비트코인과 이더리움 ETF로의 자금 유입이 증가했습니다. 9월 15일, 비트코인 ETF는 6일 연속 약 2억 6천만 달러의 자금 유입을 기록했으며, 이더리움 ETF는 5일 연속 3억 6천만 달러의 순 유입을 기록했습니다. 이는 기관 투자자들의 관심이 다시 높아졌음을 시사합니다. 전문가들은 9월이 역사적으로 암호화폐에게 어려운 달이었지만, 비트코인과 위험 자산은 일반적으로 연말에 강세를 보인다고 지적합니다. Derive.xyz의 데이터에 따르면, 옵션 시장은 연말까지 비트코인 140,000달러-200,000달러, 이더리움 5,000달러-6,000달러를 예상하며 선도하고 있습니다. 결국, 시장의 방향은 Fed가 얼마나 완화적인지에 따라 결정될 것입니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-investors-act-cautiously-as-markets-focus-on-tomorrows-fed-meeting-here-are-the-details/
주요 프랑스 다크 웹 사이트 DFAS 해체, 비트코인 압수

프랑스 주요 다크 웹 사이트 DFAS 해체, 비트코인 압수 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 프랑스 법 집행기관이 프랑스어 다크 웹의 주요 플랫폼 중 하나인 Dark French Anti System(DFAS)을 폐쇄했습니다. 마약 밀매와 무기 판매 등 불법 거래를 촉진한 다크넷 마켓에 대한 이번 작전은 장기간의 수사 끝에 이루어졌습니다. 프랑스 당국, 체포와 코인 압수로 DFAS 폐쇄 프랑스어권 다크 웹 부문의 선두 마켓 플레이스인 DFAS가 프랑스 경찰과 사법부에 의해 오프라인 상태가 되었습니다. 이번 조치는 수년간의 수사 작업 끝에 이루어진 것으로, 암호화폐 뉴스 포털 Journal du Coin이 화요일 보고서에서 언급했습니다. 지난 며칠 동안 현지 언론에 따르면 법 집행 조치 중 두 명이 구금되었습니다. 당국은 또한 당시 60만 유로 이상(70만 달러 이상)의 가치가 있는 6개 이상의 비트코인(BTC)을 압수했습니다. 이 작전에 대한 첫 세부 사항은 지난 주 말 파리 검찰청에 의해 발표되었습니다. DFAS는 2017년부터 활동해 왔으며, 수년에 걸쳐 프랑스어권 세계에서 조직 범죄를 위한 주요 다크넷 포럼으로 발전했습니다. 마약과 무기 거래 외에도, 이 사이트는 사기와 돈세탁 계획도 촉진했습니다. 또한 도난된 개인 데이터와 익명화 도구의 교환 장소로도 사용되었습니다. 폐쇄될 때까지 꾸준히 성장한 DFAS 사용자 기반 사이버 밀매 퇴치를 전문으로 하는 프랑스 세관 정보국(DNRED)의 부서인 Cyberdouane이 플랫폼의 발전을 면밀히 모니터링하고 있었습니다. 출시 이후 수년 동안 회원 수는 12,000명 이상에 도달했습니다. 웹사이트는 110,000개 이상의 광고와 메시지를 게시했습니다. 9월 8일에 체포된 사람 중 한 명은 DFAS를 만들고 최고 관리자로 일한 사람입니다. 다른 한 명은 서비스 테스트를 도운 공범입니다. 두 사람은 각각 1997년과 1989년에 태어났으며, 언론...
한 사용자가 실수로 거래한 후 MEV 봇에게 100만 달러의 USDC를 잃었습니다

BitcoinEthereumNews.com에 "한 사용자가 잘못된 거래로 $1M USDC를 MEV 봇에게 잃었다"는 게시물이 올라왔습니다. 한 사용자가 실수로 100만 달러의 USDC를 컨트랙트 주소로 보냈습니다. MEV 봇이 재빨리 개입하여 자금이 잠기기 전에 가져갔습니다. 이더리움 사용자는 흔한 실수를 했습니다 - 자금을 스마트 계약 주소로 직접 보낸 것입니다. 이 경우, 지갑 소유자는 100만 달러를 브릿지하려 했지만 올바른 절차를 따르지 않았습니다. 대신, 지갑 소유자는 자금을 컨트랙트 주소로 직접 보냈습니다. 이 거래는 기록되었고, 체결 완료되었다면 자금은 잘못된 주소로 보내는 것처럼 영원히 동결되었을 것입니다. 하지만 MEV 봇이 이를 발견하고 자금을 가져갔습니다. "불운한 누군가가 방금 100만 달러 USDC를 적절한 방법을 호출하는 대신 브릿지 컨트랙트로 직접 보냈고, 모든 자금이 즉시 MEV 봇에 의해 쓸려갔네요 😭😭💀💀 pic.twitter.com/N7WGMSG4vS — deebeez (@deeberiroz) 2025년 9월 16일" MEV 봇은 아마도 컨트랙트로의 거래를 감시하도록 설정되었을 것이며, 즉시 이체를 감지했습니다. 100만 달러를 보낸 최초 소유자는 대규모 지갑(아마도 거래소)에서 자금을 받은 후 스테이블 코인을 브릿지하려고 시도했습니다. MEV 봇이 전용 지갑에 자금 보관 목적지 MEV 봇 지갑은 방금 100만 USDC의 가장 큰 거래를 기록했습니다. 자금은 지금까지 가장 큰 단일 거래를 받은 지갑에 보관되어 있습니다. MEV 봇은 자금을 전용 지갑에 보관했으며, 이 지갑은 지금까지 가장 큰 거래를 받았습니다. | 출처: Etherscan 이전에 이 봇은 더 작은 USDT와 USDC 이체를 가져갔습니다. 현재로서는 MEV 봇이 자금을 반환할 수 있을지, 아니면 그 목적이 잃어버린 토큰을 구하는 것인지는 알 수 없습니다. 온체인 분석가들은 또한 봇의 행동에 브릿지 컨트랙트에 대한 익스플로잇 호출이 포함되어 있다고 지적했습니다...
