BTC 및 ETH, 연준의 금리 인하 결정을 앞두고 상승세 노려
BTC와 ETH, 연준의 금리 인하 결정을 앞두고 상승세 기대한다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BTC는 연준의 주요 결정 전 거래량이 72% 감소한 가운데 115,000달러 근처에서 매집박스 형성 ETH는 옵션 시장이 연말 5,000달러-6,000달러를 목표로 하는 가운데 4,500달러 이상 유지 트레이더들은 연준의 금리 인하와 ETF 자금 유입이 비트코인과 이더리움 랠리의 원동력이 될 것으로 전망 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 이번 주 연방준비제도의 결정을 앞두고 거래량이 감소하면서 9월 중순에 보유 패턴에 진입했습니다. 분석가들은 현재의 소강상태가 소진보다는 매집박스에 가깝다고 강조하며, 통화 정책이 지지적으로 기울면 두 자산 모두 연말까지 상승할 것으로 예상합니다. 거래량 감소 속에서 BTC와 ETH 범위 유지 BTC는 글 작성 시점에 115,000달러-116,000달러 범위 내에서 거래되며, 연방준비제도의 정책 결정을 앞두고 거래량이 감소했음에도 불구하고 회복력을 보여주고 있습니다. 데이터에 따르면 가격은 115,449.88달러로 24시간 동안 0.61% 상승했으며, 시가총액은 2.29조 달러입니다. 이더리움도 비슷한 경로를 따라 0.33%의 일일 하락 후 4,501.43달러에 거래되어 시가총액은 5,433.4억 달러입니다. 거래 활동 및 시장 역학 그러나 거래량은 다른 이야기를 보여줍니다. 비트코인의 24시간 거래 금액은 71.8% 감소한 420억 달러였고, 이더리움은 27.4% 감소한 280억 달러였습니다. 둔화에도 불구하고 유동성 지표는 온전히 유지되었습니다: BTC의 거래량 대 시가총액 비율은 1.86%였고, ETH는 5.22%였습니다. 관련: Tom Lee, 연준 금리 인하 후 비트코인과 이더리움이 '괴물 같은 움직임'을 보일 수 있다고 말해 단기 가격 움직임은 우유부단함을 반영했습니다. 비트코인은 115,150달러 아래로 떨어졌다가 115,750달러를 테스트하기 위해 회복했고, 이더리움은 잠시 4,520달러를 넘어섰다가 4,505달러 아래로 다시 내려갔습니다. 분석가들은 이러한 변동을 주요 지지선과 저항선 주변의 범위 내 매집박스로 해석합니다. 옵션 데이터는 강한 연말 기대치 신호 파생상품 포지셔닝은 트레이더들이 더 큰 움직임을 예상하고 있음을 시사합니다. dYdX의 연구 책임자인 Sean Dawson은 12월에 만료되는 BTC 콜 옵션이 140,000달러에서 200,000달러 사이에 집중되어 있다고 강조했습니다. 이더리움의 경우, 포지셔닝은 5,000달러에서 6,000달러 사이의 목표를 가리킵니다. 이러한 설정은 ETF 자금 유입이...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 08:26