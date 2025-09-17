MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
블랙록의 IBIT, 9월 16일에 2억 920만 달러 상당의 비트코인 1,810개 매입
BlackRock의 IBIT, 9월 16일에 2억 920만 달러 상당의 1,810 비트코인 매수 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 BlackRock의 비트코인 ETF, IBIT가 9월 16일에 1,810 비트코인을 매수했습니다. 이 매수 금액은 2억 920만 달러에 달합니다. BlackRock의 비트코인 ETF IBIT는 9월 16일에 2억 920만 달러 상당의 1,810 비트코인을 매수했습니다. 이 매수는 상장지수펀드 수단을 통한 주요 디지털 자산에 대한 기관 투자의 지속을 나타냅니다. 출처: https://cryptobriefing.com/blackrock-ibit-buys-1810-bitcoin-sept-16/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 12:44
케빈 듀란트, 래리 피츠제럴드 및 기타 운동선수들이 Rec의 1100만 달러 시리즈A 자금 조달에 참여
케빈 듀란트, 래리 피츠제럴드 및 기타 운동선수들이 Rec의 1100만 달러 시리즈A 자금 조달에 참여했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 애틀랜타, GA - 12월 16일: 애리조나 카디널스의 래리 피츠제럴드 #11이 2018년 12월 16일 조지아주 애틀랜타의 메르세데스-벤츠 스타디움에서 애틀랜타 팔콘스의 브라이언 풀 #34를 상대로 리셉션을 잡고 있습니다. (사진: 케빈 C. 콕스/게티 이미지) 게티 이미지 공원 및 레크리에이션 산업을 위한 기술 회사인 Rec는 여러 전직 및 현직 프로 운동선수들이 참여한 시리즈A 자금 조달 라운드에서 1100만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 사람들이 스포츠 수업 및 기타 프로그램에 등록하고, 테니스 코트와 체육관을 예약하며, 레크리에이션 디렉터가 주민들의 문의를 더 쉽게 처리할 수 있도록 돕는 소프트웨어와 앱을 제공합니다. 캘리포니아주 멘로 파크의 벤처캐피털인 크로스링크 캐피털이 시리즈A 라운드를 주도했으며, 작년 620만 달러의 시드 라운드에 참여했던 NFX, 프리커서 벤처스, 롱 저니 벤처스와 같은 기존 투자자들도 후속 자본을 제공했습니다. 시카고 컵스의 자회사인 마키 벤처스도 투자했습니다. 휴스턴 로켓츠의 포워드 케빈 듀란트, 애리조나 카디널스의 공격 라인맨 켈빈 비첨, 전 올프로 와이드 리시버 래리 피츠제럴드, 명예의 전당 쿼터백 조 몬태나도 시리즈A 라운드에 투자한 운동선수들 중 일부였습니다. 자신의 벤처캐피털 회사를 운영하며 2013년부터 약 150개의 초기 단계 투자를 해온 피츠제럴드는 미니애폴리스 지역의 레크리에이션 센터에서 수많은 시간을 보내며 자랐기 때문에 Rec에 관심을 갖게 되었다고 말했습니다. 그는 레크리에이션 디렉터들이 원활하게 운영하기 위해 필요한 노력을 이해한다고 말했습니다. "이런 곳들에 가보면 인력이 심각하게 부족합니다," 피츠제럴드는 인터뷰에서 말했습니다. "두세 명이 일하면서 모든 활동과 이벤트, 진행 중인 일들을 조직하려고 노력하고 있어요. 그리고 당신은 '이런, 이건 기술 솔루션으로 쉽게 해결할 수 있을 텐데'라고 생각하게 됩니다." 그것은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 12:27
앤서니 스카라무치, NAKA 주식 변동성 속에서 '모든 것이 잘될 것'이라고 말해: 데이비드 베일리는 '투자자들이 손실을 보고 있다'고 인정
스카이브리지 캐피털의 창립자이자 매니징 파트너인 앤서니 스카라무치는 화요일에 데이비드 베일리를 지지했으며, 그는 최근 설립한 비트코인(CRYPTO: BTC) 자금 관리 회사인 Kindly MD Inc.(NASDAQ:더 읽기
Coinstats
2025/09/17 11:21
메타, 디스플레이 탑재된 최신 스마트 글래스 공개 예정
Meta가 최신 디스플레이 탑재 스마트 안경을 공개할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Meta는 수요일 Connect 컨퍼런스에서 내장 디스플레이가 있는 최신 스마트 안경을 공개할 계획입니다. 이번 행보는 Meta의 증강현실 계획을 발전시키는 한편, 회사는 어린이를 위한 소셜 미디어 보호에 대한 조사를 받고 있습니다. 캘리포니아 멘로 파크에 있는 Meta 본사에서 열리는 이틀간의 행사에서 Zuckerberg는 회사의 첫 상업적으로 실현 가능한 화면이 있는 안경을 소개할 계획입니다. 분석가들은 이 기기가 약 800 달러에 데뷔할 것으로 예상합니다. 내부적으로 이 프로젝트는 "Hypernova"로 알려져 왔으며, 제품은 "Celeste"라는 이름으로 시장에 출시될 것으로 예상됩니다. 이번 출시는 OpenAI와 Alphabet의 Google과 같은 경쟁사들에 맞서 AI 기반 하드웨어에서 경쟁력을 유지하려는 Meta의 노력을 확장할 것이지만, 분석가들은 가격이 수요에 영향을 미칠 수 있다고 말합니다. 이 안경은 작년 Connect에서 강조된 프로토타입인 "Orion"보다 훨씬 덜 발전된 것으로 예상되며, Zuckerberg는 이를 "미래로 가는 타임머신"이라고 묘사했습니다. Orion은 2027년 출시 예정입니다. Meta의 AI 스마트 안경은 어린이 안전에 대한 우려를 불러일으킵니다 Meta는 Oakley와 Ray-Ban과 함께 제작된 두 가지 AI 지원 안경 라인을 판매하고 있습니다. 이 제품들은 카메라, 음성 제어, 그리고 Instagram과 Facebook으로 라이브 스트리밍할 수 있는 기능을 제공합니다. Zuckerberg는 2020년부터 600억 달러 이상을 회사의 AR 부문에 투자해왔습니다. 그는 스마트 안경이 "초지능"을 일상 생활에 도입하는 주요 경로가 될 것이라고 말했습니다. AI 리더십을 추구하면서, 그는 또한 경쟁 기업에서 선도적인 연구원들을 영입함으로써 비용이 많이 드는 인재 경쟁을 촉발했습니다. 로이터는 Meta의 인공지능 지침이 챗봇이 인종과 같은 주제에 대해 어린이들과 대화할 수 있게 했다고 보도했습니다. Meta는 손실에도 불구하고 새로운 기술을 계속 추진합니다 디스플레이가 장착된 안경과 함께, Meta는 착용자가 손동작을 사용하여 안경을 제어할 수 있게 해주는 1세대 손목 밴드를 공개할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 새롭게 개선된 Ray-Ban...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 11:12
비트코인 가격 MSTR, NAKA와 같은 트레저리 주식 폭락 속에 117,000달러 도달
비트코인 가격이 $117,000에 도달하는 동안 MSTR, NAKA와 같은 트레저리 주식 폭락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 페이퍼 비트코인 여름 환상에서 오는 숙취가 빠르고 고통스럽게 찾아왔습니다. 우리는 이를 비트코인 가격에서는 볼 수 없습니다. 비트코인은 다시 한번 차분하고 특별할 것 없이 상승하고 있으며 - 화요일 저녁 $117,000에 근접하고 있습니다 - 하지만 비트코인 트레저리 기업들의 주가에서는 볼 수 있습니다. 이들은 모두 학살당하고 있습니다: $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company의 그래프를 보면 모두 동일한 패턴을 보입니다 - 쉿코인 스타일로 하늘로 펌프된 후, 시작점(또는 그 아래)으로 돌아가는 장기적인 하락세를 보이고 있습니다. 한동안 우리와 월스트리트의 나머지 사람들은 누구나 금융 시장에서 재정 거래를 할 수 있다고 생각했습니다. 본질적 가치보다 높은 가격에 주식을 발행하고; 비트코인을 구매하고; 반복하는 방식이었죠. 이 현기증 나는 여름 한때, 월스트리트는 1달러 가치의 비트코인에 1달러 이상을 지불했고, 모두의 눈은 달러 기호로 빛났습니다; 이것은 할 수 있다면 하루 종일 기꺼이 할 거래였습니다. 하지만 이제 그것이 끝났고, 대가를 치러야 할 것입니다 - 그리고 악마는 이미 나와서 엉덩이를 차고 이름을 적고 있습니다. 오, 그리고 이미 쓰러진 사람을 차는 것은 좋지 않습니다(특히 그 사람이 어떤 의미에서는 당신의 상사일 때...) 하지만 $NAKA가 S3 PIPE 주식 제한 기간이 끝난 후 다른 날 무려 50%나 폭락했다는 점을 고려하면 - 이미 5월 펌프 앤 덤프 정점에서 87% 하락한 상태에서 - 우리 가격 치료사들이 다시 한번 살펴보지 않는 것은 소홀한 일일 것입니다. 따라서, 유통 가능한 주식 물량이 하룻밤 사이에 약 50배 증가했고 - 아마도 많은 2차 PIPE "내부자들"이 덤프-덤프-덤프하고 싶어할 것이라고 가정하면 - 공식은 매우 간단했습니다: 많은 추가 공급이 수요 부족을 만나 가격 폭락으로 이어졌습니다. 비트코인 트레저리 기업 분석가 Adam Livingston의 말에 따르면: "그리고 당신은..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 10:49
비트코인 15만 달러까지? - 왜 핵심 지표가 성장 여력을 보여주는가
비트코인 150K까지? - 왜 핵심 지표가 성장 여력을 보여주는지에 대한 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인의 랠리가 과열되거나 대규모 조정의 위험에 처해 있을까요? 비트코인의 NVT 골든 크로스가 0.3으로 중립 구간을 나타내며, 투기적 과잉 없이 성장할 여지가 있음을 보여줍니다. 채굴자들이 시장에 매도 압력을 가하고 있을까요? 채굴자 포지션 지수가 150% 급증했음에도 불구하고 수준은 0.10으로 낮게 유지되어, 채굴자들이 BTC를 덤핑하기보다는 보유하고 있음을 나타냅니다. 비트코인[BTC]의 NVT 골든 크로스는 보도 시점에 중립적인 0.3에 위치하여, 극단적인 과열이나 저평가 없이 건전한 상승 조건을 나타내고 있습니다. 역사적으로 2 이상의 수준은 사이클 정점과 일치했으며, 음수 값은 강한 축적 구간을 표시했습니다. 이 지표가 안정적으로 유지됨에 따라 비트코인은 투기적 과잉의 즉각적인 위험 없이 성장할 여지를 유지합니다. 이 중립 구간은 역사적 랠리와 일치하며, 장기 홀더 행동에 대한 주의가 커지는 동안에도 가격 확장이 가능함을 시사합니다. 출처: CryptoQuant 거래소 유입이 숨겨진 수익 실현을 암시하고 있을까요? 거래소 유입 CDD가 3.17% 상승하여, 오래된 코인들이 장기간의 휴면 상태 후 거래소로 이동하고 있음을 보여줍니다. 이 지표는 종종 수익 실현 준비를 나타내며, 경험 많은 홀더들이 랠리 동안 유동성을 확보하기 위해 거래소를 이용하기 때문입니다. 증가세는 완만하지만, 이전에 비활성 상태였던 투자자들 사이에서 신념이 변화하고 있음을 강조합니다. 역사적으로 거래소 유입의 증가는 특히 가격 상승 단계에서 시장 조정을 예고했습니다. 그러나 현재의 움직임 규모는 광범위한 분배보다는 재배치를 시사하며, 비트코인의 상승 모멘텀은 현재로서는 그대로 유지됩니다. 출처: CryptoQuant 휴면 공급이 깨어나면서 코인 데이 디스트로이드 상승 전반적으로, 코인 데이 디스트로이드는 글 작성 시점에 거의 6% 상승했으며, 이는 장기간 비활성 상태였던 오래된 코인들이 소비되고 있음을 반영합니다. 이러한 움직임은 단기 거래보다는 장기 홀더 활동의 비중을 측정하기 때문에 중요합니다. 과거 사이클에서 CDD의 급증은 깨어난 공급이 시장에 새로운 유동성을 도입함에 따라 변동성 증가와 일치했습니다. 그러나 현재...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 10:28
Google, Coinbase AI 결제 프로토콜 출시에 협력
상세 정보: https://coincu.com/news/google-ai-payment-protocol-launch/
Coinstats
2025/09/17 10:09
Bitwise, 스테이블코인과 토큰화에 대한 대담한 ETF 베팅 추진
Bitwise, 스테이블 코인 및 토큰화에 대한 대담한 ETF 베팅을 추진하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인블록체인 2025년 9월 17일 | 05시 05분 다음 암호화폐 테마 ETF의 물결은 곧 업계에서 가장 빠르게 성장하는 두 가지 트렌드인 스테이블 코인과 실물 자산 토큰화에 중점을 둔 상품을 포함할 수 있습니다. Bitwise는 "스테이블 코인 및 토큰화 ETF"에 대한 승인을 요청하는 서류를 미국 규제 기관에 제출했으며, 이 펀드는 전통적인 주식과 디지털 자산 노출을 혼합하도록 설계되었습니다. 암호화폐에만 집중하는 대신, 제안된 구조는 두 영역 사이에 균등하게 나뉩니다. 절반은 스테이블 코인과 토큰화된 시장의 확장과 관련된 기업들을 추적합니다 - 지불 회사, 거래소, 인프라 제공업체, 심지어 선별된 소매업체까지 포함됩니다. 나머지 절반은 비트코인과 이더에 연결된 규제된 상장지수 상품을 따르며, 포트폴리오에 직접적인 암호화폐 노출을 제공하면서 과도한 포지션을 제한하기 위한 상한선을 유지합니다. 이 타이밍은 우연이 아닙니다. 도널드 트럼프 대통령이 1월에 취임한 이후, 워싱턴은 더 암호화폐 친화적인 입장으로 전환했습니다. 이번 여름 GENIUS 법안의 통과로 스테이블 코인에 대한 국가적 프레임워크가 수립되어 이 부문으로의 자본 유입이 급증했습니다. 9개월도 안 되는 기간 동안, 유통 중인 스테이블 코인은 2900억 달러에 가까워졌고, 국채 및 기타 금융 상품의 토큰화 버전은 약 760억 달러로 증가했습니다. SEC 의장 폴 앳킨스는 토큰화를 기관이 지원하고자 하는 혁신으로 공개적으로 표명했습니다. 2017년에 설립된 Bitwise는 ETF 공간에서 가장 활발한 운용사 중 하나가 되어, 이미 20개 이상의 암호화폐 중심 펀드를 관리하고 있습니다. 최신 제안은 혼합 전략을 테스트하는 Nicholas Wealth와 같은 경쟁사들과 함께 붐비는 분야에 합류하는 반면, 다른 자산 운용사들은 비트코인, 이더 및 알트코인 기반 ETF를 도입하기 위해 경쟁하고 있습니다. 분석가들은 SEC가 10월과 11월에 일련의 결정을 내릴 것으로 예상하며, Bitwise의 최신 상품은 검토 과정을 통과한다면 연말 전에 데뷔할 가능성이 높습니다. 이 신청서는 금융 시장에서의 대화가 얼마나 빠르게 변화했는지를 강조합니다. 한때 틈새 실험으로 여겨졌던...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 10:06
구글, 암호화폐 및 스테이블 코인 통합된 AI 결제 프로토콜 출시
Google의 AP2 프로토콜은 AI 결제 방식을 혁신하며, Coinbase, 이더리움 재단, 메타마스크 등과 협력하여 암호화폐, 스테이블 코인, 법정화폐를 하나의 신뢰할 수 있는 시스템으로 통합합니다. Google, AP2로 AI 결제 발전시키며 Coinbase 및 암호화폐 기업들과 협력 Google은 9월 16일 에이전트 결제 프로토콜(AP2)을 출시했다고 발표했으며, 이는 표준화된 프레임워크로 […]
Coinstats
2025/09/17 09:30
노인 남성이 경찰을 방해하기 위해 찰리 커크를 총으로 쏘았다고 허위 주장, 보안관 발표
노인이 경찰을 방해하기 위해 찰리 커크를 자신이 쏘았다고 허위 주장했다고 보안관이 밝혔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 찰리 커크 암살 직후 체포된 노인이 실제 범인을 찾기 위한 경찰의 대응을 방해하기 위해 자신이 보수 활동가를 쏘았다고 허위 주장했다고 유타 카운티 보안관 사무소가 화요일 밝혔습니다. 이 남성은 보수 활동가 찰리 커크를 쏜 사람이 자신이라고 허위 주장했습니다. (사진: Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images) Getty Images 주요 사실 보안관 사무소에 따르면, 71세의 조지 진은 유타 밸리 대학에서 열린 커크의 행사에 참석했으며 총격 직후 자신이 커크를 쏘았다고 주장하는 모습이 목격되었습니다. 보안관 사무소는 진을 체포하여 대학 경찰서로 데려갔고, 이후 그가 의료적 문제를 겪은 후 지역 병원으로 이송했습니다. 유타 카운티 보안관 사무소는 진이 병원에서 암살에 대한 지역 법 집행기관의 대응을 방해하기 위해 자신이 범인이라고 허위 주장했다고 말했습니다. 진이 화요일 커크 암살과 관련해 기소된 용의자 타일러 로빈슨과 공모했다는 정보는 없습니다. 진은 또한 법 집행기관 요원들이 자신의 휴대폰을 볼 수 있도록 허용했는데, 그 휴대폰에는 미성년자의 성적으로 노골적인 자료가 포함되어 있었습니다. 보안관 사무소는 진이 수사관들에게 그 이미지를 "보고 공유하는 것으로부터 성적 만족을 얻는다"고 인정했으며, "그가 선호하는 피해자 연령은 5세에서 12세"라고 말했다고 전했습니다. 진은 여전히 구금 상태이며 사법 방해 및 미성년자 성적 착취 중죄로 기소되었습니다. Forbes 속보 문자 알림 받기: 저희는 문자 메시지 알림을 시작하여 여러분이 항상 그날의 헤드라인을 형성하는 가장 큰 이야기들을 알 수 있도록 하고 있습니다. "Alerts"를 (201) 335-0739로 문자 보내거나 여기에서 가입하세요. 조지 진에 대해 더 알고 있는 것은 무엇인가요? 진은 2013년 보스턴 마라톤 폭탄 테러 며칠 후 솔트레이크시티 마라톤 주최 측에 위협을 보낸 혐의로 체포되었습니다. 보스턴 마라톤 폭탄 테러는 3명이 사망하고 260명 이상이 부상을 입었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 09:15
