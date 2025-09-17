메타, 디스플레이 탑재된 최신 스마트 글래스 공개 예정

Meta가 최신 디스플레이 탑재 스마트 안경을 공개할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Meta는 수요일 Connect 컨퍼런스에서 내장 디스플레이가 있는 최신 스마트 안경을 공개할 계획입니다. 이번 행보는 Meta의 증강현실 계획을 발전시키는 한편, 회사는 어린이를 위한 소셜 미디어 보호에 대한 조사를 받고 있습니다. 캘리포니아 멘로 파크에 있는 Meta 본사에서 열리는 이틀간의 행사에서 Zuckerberg는 회사의 첫 상업적으로 실현 가능한 화면이 있는 안경을 소개할 계획입니다. 분석가들은 이 기기가 약 800 달러에 데뷔할 것으로 예상합니다. 내부적으로 이 프로젝트는 "Hypernova"로 알려져 왔으며, 제품은 "Celeste"라는 이름으로 시장에 출시될 것으로 예상됩니다. 이번 출시는 OpenAI와 Alphabet의 Google과 같은 경쟁사들에 맞서 AI 기반 하드웨어에서 경쟁력을 유지하려는 Meta의 노력을 확장할 것이지만, 분석가들은 가격이 수요에 영향을 미칠 수 있다고 말합니다. 이 안경은 작년 Connect에서 강조된 프로토타입인 "Orion"보다 훨씬 덜 발전된 것으로 예상되며, Zuckerberg는 이를 "미래로 가는 타임머신"이라고 묘사했습니다. Orion은 2027년 출시 예정입니다. Meta의 AI 스마트 안경은 어린이 안전에 대한 우려를 불러일으킵니다 Meta는 Oakley와 Ray-Ban과 함께 제작된 두 가지 AI 지원 안경 라인을 판매하고 있습니다. 이 제품들은 카메라, 음성 제어, 그리고 Instagram과 Facebook으로 라이브 스트리밍할 수 있는 기능을 제공합니다. Zuckerberg는 2020년부터 600억 달러 이상을 회사의 AR 부문에 투자해왔습니다. 그는 스마트 안경이 "초지능"을 일상 생활에 도입하는 주요 경로가 될 것이라고 말했습니다. AI 리더십을 추구하면서, 그는 또한 경쟁 기업에서 선도적인 연구원들을 영입함으로써 비용이 많이 드는 인재 경쟁을 촉발했습니다. 로이터는 Meta의 인공지능 지침이 챗봇이 인종과 같은 주제에 대해 어린이들과 대화할 수 있게 했다고 보도했습니다. Meta는 손실에도 불구하고 새로운 기술을 계속 추진합니다 디스플레이가 장착된 안경과 함께, Meta는 착용자가 손동작을 사용하여 안경을 제어할 수 있게 해주는 1세대 손목 밴드를 공개할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 새롭게 개선된 Ray-Ban...