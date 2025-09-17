분석 회사, 비트코인(BTC) 가격의 주요 레벨 공유! 저점과 고점은 무엇일까요?
비트코인(BTC) 가격에 대한 주요 레벨을 공유하는 분석 회사! 바닥과 상단은 어디일까? 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석 회사 Alphractal은 다층적 가치 관점에서 비트코인의 시장 사이클을 평가하는 포괄적인 분석을 발표했습니다. 이 회사는 12개 이상의 온체인 평가 모델을 통합하여 투자자들이 시장 체제를 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 보고서에 따르면, 비트코인의 주요 경제적 가격 수준에는 53,300달러의 실현 가격, 78,700달러의 실제 시장 평균, 85,500달러의 활성 실현 가격이 포함됩니다. 투자자 그룹을 살펴보면, 단타매매 투자자의 비용 하한가는 110,800달러로 계산되는 반면, 장타매매 투자자의 비용 하한가는 36,500달러로 계산됩니다. 회사에 따르면, 알파 가격(공정 가격)은 169,400달러, CVDD 모델은 41,900달러, 사이클 상단을 알리는 알파 CVDD는 239,800달러입니다. 또한, 써모 가격으로 알려진 장기 지지점은 4,300달러입니다. 다른 지표 중에서는 역사적 평균 가격이 16,800달러, 델타 가격이 36,500달러, 과거 최고점을 설정한 피크 가격이 586,800달러로 두드러집니다. Alphractal은 투자자들이 현물 가격과 투자자 비용 하한가(STH, LTH, 활성 및 일반 투자자 가격) 사이의 교차점에 특히 주의를 기울여야 한다고 언급합니다. 회사에 따르면, 이러한 교차점은 일반적으로 추세 반전을 알리며, CVDD 또는 써모 수준에 접근하는 가격은 역사적으로 강력한 매수 구간을 나타냈습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다.
