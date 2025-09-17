2025-10-09 목요일

PayPal, P2P에 암호화폐 추가: 비트코인, ETH, 및 더 많은 것이 곧 출시 예정
BitcoinEthereumNews2025/09/17 17:07
연준의 금리 인하가 비트코인을 새로운 고점으로 유혹하다

연준의 금리 인하가 비트코인을 새로운 고점으로 유혹하다

연준의 금리 인하가 비트코인을 새로운 고점으로 유혹한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 연방준비제도(FRB)는 오늘 금리를 인하할 것으로 널리 예상되며, 이는 시장 참가자들이 이미 25 베이시스 포인트 인하를 예상한 움직임입니다. 암호화폐 시장은 활기를 띠고 있으며, 투자자들은 터키 표준시 21:00에 있을 제롬 파월 연준 의장의 발표와 21:30에 있을 기자회견을 간절히 기다리고 있습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 16:34
기업 비트코인 금고가 BTC 수익 혁신을 주도할 것입니다

기업 비트코인 금고가 BTC 수익 혁신을 주도할 것입니다

기업 비트코인 자금이 BTC 수익 혁신을 주도할 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공개: 여기에 표현된 견해와 의견은 전적으로 저자의 것이며 crypto.news 편집부의 견해와 의견을 대표하지 않습니다. 월스트리트는 Strategy가 처음으로 비트코인(BTC)을 대차대조표에 추가했을 때 당황했습니다. 이것이 소프트웨어 회사였을까요, 아니면 세계 최초의 기업 비트코인 ETF였을까요? 투자자들은 즉흥적으로 대응해야 했고, 회사의 주식은 빠르게 소프트웨어 기본 원칙에 따른 거래를 중단하고 순수한 비트코인 대리자처럼 행동하기 시작했습니다. 요약 금리가 4% 이상인 상황에서 유휴 비트코인은 이제 비효율적으로 간주되어 기업 자금이 규정을 준수하는 수익 창출 솔루션을 요구하도록 압박하고 있습니다. 현재 옵션 - 붕괴된 대출 기관, 랩드 BTC 및 해외 DeFi - 은 보관, 감사 가능성 또는 리스크에 대한 기관 표준을 충족하지 못합니다. 기관들은 토큰 기믹이 아닌 실제 경제 활동과 연결된 투명한 증명과 수익을 갖춘 비트코인에 직접 보장된 수익을 원합니다. 비트코인이 이러한 레일을 빠르게 제공하면 다음 금융 레이어의 기반이 될 수 있습니다. 그렇지 않으면 자본은 이더리움, 솔라나 또는 더 안전한 수익을 제공하는 전통적인 시장으로 이동할 것입니다. 그 논쟁은 오늘날 끝났습니다. BlackRock과 Fidelity와 같은 자산 관리자들은 이제 비트코인 ETF를 주류 시장에 마케팅하고 있으며, 기업 자금은 집단적으로 수십억 달러의 BTC를 보유하고 있습니다. 그러나 비트코인을 보유하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 금리가 여전히 4% 이상인 세계에서 유휴 BTC는 큰 기회 비용을 수반합니다. 자금은 자산을 휴면 상태로 두는 것이 아니라 유동성을 최적화하고 준비금에서 수익을 창출하도록 의무화되어 있습니다. 기업 채택의 첫 번째 물결에서 허용되었던 것이 이제는 명백한 비효율성으로 보입니다. 오늘날의 비트코인 네이티브 솔루션은 충분하지 않습니다 지금까지 비트코인을 활용할 수 있는 옵션이 충분하지 않으며, 어느 것도 자금이 적용하는 기본 테스트를 통과하지 못합니다. Celsius와 같은 수탁 대출 기관은 소매 투자자들에게 두 자릿수 수익을 제시했지만, 결국 붕괴되어 예금을 날려버렸습니다. wBTC와 같은 랩드 비트코인 제품은 자산을 비트코인 기본 레이어에서 밀어내고...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 16:32
비트코인 흐름 급증, Lyno AI가 100배 잠재력 보여줘

비트코인 흐름 급증, Lyno AI가 100배 잠재력 보여줘

비트코인 유입량 급증, Lyno AI는 100배 성장 가능성 보여 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 11일, 연준의 금리 인하가 예상되었을 때, 비트코인 현물 ETF는 엄청난 거래량과 함께 최대 5억 5278만 달러의 자금 유입을 기록했습니다. 이러한 호황은 암호화폐에 대한 새로운 기관 투자자들의 관심을 보여줍니다. 한편, Lyno AI의 프리세일이 탄력을 받고 있으며, 이는 투자자들이 기하급수적인 수익을 얻을 가능성이 크다는 지표입니다. 비트코인 ETF 유입은 시장 신뢰도 증가를 시사 비트코인 현물 ETF에 5억 5278만 달러가 추가된 것은 암호화폐 자산에 대한 기관 투자자들의 신뢰가 커지고 있음을 보여줍니다. 거래량이 11만 1000달러에 도달하고 시장이 연준 정책 완화 가능성에 반응하면서, 비트코인은 여전히 유동성 급증을 받고 있습니다. 이러한 배경은 새로운 암호화폐 프로젝트가 번창할 수 있는 완벽한 토대를 제공합니다. Lyno AI, 100배 상승 가능성을 가진 최고의 프리세일로 부상 이 역동적인 환경에서 가장 유망한 프리세일 기회는 Lyno AI입니다. 이 프로젝트는 얼리버드 판매자 단계에서 각 0.050달러의 가격으로 498222개의 토큰을 판매하여 24911달러를 모금했습니다. 두 번째 단계에서는 토큰당 0.055달러로, 네 번째 단계에서는 토큰당 0.100달러로 인상될 예정입니다. Lyno AI는 다중 체인 거래, 유동성 마이닝 보상 및 즉시 청산 전략을 자동화하여 소매 투자자가 기관 트레이더보다 우위를 점할 수 있게 하는 차세대 AI 지원 크로스 체인 차익거래를 제공합니다. Lyno AI의 시장 인텔리전스와 자율 AI 알고리즘은 비트코인의 유동성 흐름만으로는 도달할 수 없는 위험을 관리하고 수익 기회를 추구할 수 있습니다. 이는 중동의 소규모 사업주를 포함하여 전 세계 어디에서나 사용자를 끌어들일 계층화된 스테이킹 수익률이 될 것입니다. 2025년에 XRP가 3달러까지 오를 것이라고 정확히 예측한 최고의 투자자들이 현재 Lyno가 1000배 성장할 것으로 보고 있어, $LYNO를 소매업체를 위한 독특한 윈-윈 제품으로 만들고 있습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 15:30
분석 회사, 비트코인(BTC) 가격의 주요 레벨 공유! 저점과 고점은 무엇일까요?

분석 회사, 비트코인(BTC) 가격의 주요 레벨 공유! 저점과 고점은 무엇일까요?

비트코인(BTC) 가격에 대한 주요 레벨을 공유하는 분석 회사! 바닥과 상단은 어디일까? 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석 회사 Alphractal은 다층적 가치 관점에서 비트코인의 시장 사이클을 평가하는 포괄적인 분석을 발표했습니다. 이 회사는 12개 이상의 온체인 평가 모델을 통합하여 투자자들이 시장 체제를 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 보고서에 따르면, 비트코인의 주요 경제적 가격 수준에는 53,300달러의 실현 가격, 78,700달러의 실제 시장 평균, 85,500달러의 활성 실현 가격이 포함됩니다. 투자자 그룹을 살펴보면, 단타매매 투자자의 비용 하한가는 110,800달러로 계산되는 반면, 장타매매 투자자의 비용 하한가는 36,500달러로 계산됩니다. 회사에 따르면, 알파 가격(공정 가격)은 169,400달러, CVDD 모델은 41,900달러, 사이클 상단을 알리는 알파 CVDD는 239,800달러입니다. 또한, 써모 가격으로 알려진 장기 지지점은 4,300달러입니다. 다른 지표 중에서는 역사적 평균 가격이 16,800달러, 델타 가격이 36,500달러, 과거 최고점을 설정한 피크 가격이 586,800달러로 두드러집니다. Alphractal은 투자자들이 현물 가격과 투자자 비용 하한가(STH, LTH, 활성 및 일반 투자자 가격) 사이의 교차점에 특히 주의를 기울여야 한다고 언급합니다. 회사에 따르면, 이러한 교차점은 일반적으로 추세 반전을 알리며, CVDD 또는 써모 수준에 접근하는 가격은 역사적으로 강력한 매수 구간을 나타냈습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:58
베센트, 상호 관세에 대한 11월 기한 전 중국과의 무역 협정 가능성 전망

베센트, 상호 관세에 대한 11월 기한 전 중국과의 무역 협정 가능성 전망

베센트, 상호 관세 11월 기한 전 중국과의 무역 협정 가능성 전망이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스콧 베센트 재무장관은 화요일 중국과의 무역 협정이 임박했다는 확신을 표명했습니다. 11월에 발효될 예정인 이른바 상호 관세
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:15
아왈 은행, 사우디 블록체인에서 선구적인 길을 개척하다

아왈 은행, 사우디 블록체인에서 선구적인 길을 개척하다

이 게시물 Awwal Bank, 사우디 블록체인에서 개척적인 길을 열다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Chainlink 파트너십: Awwal Bank, 사우디 블록체인에서 개척적인 길을 열다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Chainlink 파트너십: Awwal Bank, 사우디 블록체인에서 개척적인 길을 열다 출처: https://bitcoinworld.co.in/awwal-bank-chainlink-partnership/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:14
"비트코인과 실물 연계 자산으로 아시아의 금융 혁신을 주도하다" – Blockstream, Safeheron, EchoX가 도쿄에서 독점 금융 리더십 서밋 개최

"비트코인과 실물 연계 자산으로 아시아의 금융 혁신을 주도하다" – Blockstream, Safeheron, EchoX가 도쿄에서 독점 금융 리더십 서밋 개최

"비트코인과 실물 연계 자산으로 아시아의 금융 혁신을 이끌다" - Blockstream, Safeheron, EchoX가 도쿄에서 독점 금융 리더십 서밋 개최 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "비트코인과 실물 연계 자산으로 아시아의 금융 혁신을 이끌다" - Blockstream, Safeheron, EchoX가 도쿄에서 독점 금융 리더십 서밋 개최 - BitcoinWorld 콘텐츠로 건너뛰기 홈 보도자료 "비트코인과 실물 연계 자산으로 아시아의 금융 혁신을 이끌다" - Blockstream, Safeheron, EchoX가 도쿄에서 독점 금융 리더십 서밋 개최 출처: https://bitcoinworld.co.in/powering-asias-financial-transformation-with-bitcoin-and-rwa-blockstream-safeheron-and-echox-host-an-exclusive-financial-leadership-summit-in-tokyo/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 13:29
6만 9,000명의 피해자, 사진당 200달러: 인도 직원이 코인베이스 데이터 유출과 연관됨

6만 9,000명의 피해자, 사진당 200달러: 인도 직원이 코인베이스 데이터 유출과 연관됨

69,000명의 피해자, 사진당 $200: 인도 직원이 Coinbase 데이터 유출과 연관됨이라는 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 최근 공개된 법원 기록과 주 기록에 따르면 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Coinbase에서 발생한 대규모 데이터 유출에 대한 세부 정보가 밝혀졌습니다. Coinbase의 고객 서비스 계약업체인 TaskUs 직원과 연관된 이 사건으로 69,000명 이상의 고객의 민감한 데이터가 노출되었으며, 손실액은 최대 4억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다. 내부자 유출...
CoinPedia2025/09/17 13:14
비트코인 2030년까지 75만 달러, ETH와 SOL은 살아남을 것

비트코인 2030년까지 75만 달러, ETH와 SOL은 살아남을 것

비트코인 2030년까지 750K 달러, ETH와 SOL이 살아남을 것이라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pantera CEO: 비트코인 2030년까지 750K 달러, ETH와 SOL이 살아남을 것 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Jake Simmons는 2016년부터 비트코인 애호가입니다. 비트코인에 대해 처음 들은 이후로 매일 이 주제를 공부하며 자신의 지식을 다른 사람들과 공유하려고 노력해왔습니다. 그의 목표는 법정화폐 시스템을 대체할 비트코인의 금융 혁명에 기여하는 것입니다. BTC와 암호화폐 외에도 Jake는 대학에서 비즈니스 정보학을 공부했습니다. 2017년 졸업 후, 그는 블록체인과 암호화폐 분야에서 일해왔습니다. 트위터 @realJakeSimmons에서 Jake를 팔로우할 수 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 계속 이 웹사이트를 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-750000-by-2030-eth-sol-survive-pantera-ceo/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 13:01
