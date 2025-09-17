기업 비트코인 금고가 BTC 수익 혁신을 주도할 것입니다

월스트리트는 Strategy가 처음으로 비트코인(BTC)을 대차대조표에 추가했을 때 당황했습니다. 이것이 소프트웨어 회사였을까요, 아니면 세계 최초의 기업 비트코인 ETF였을까요? 투자자들은 즉흥적으로 대응해야 했고, 회사의 주식은 빠르게 소프트웨어 기본 원칙에 따른 거래를 중단하고 순수한 비트코인 대리자처럼 행동하기 시작했습니다. 요약 금리가 4% 이상인 상황에서 유휴 비트코인은 이제 비효율적으로 간주되어 기업 자금이 규정을 준수하는 수익 창출 솔루션을 요구하도록 압박하고 있습니다. 현재 옵션 - 붕괴된 대출 기관, 랩드 BTC 및 해외 DeFi - 은 보관, 감사 가능성 또는 리스크에 대한 기관 표준을 충족하지 못합니다. 기관들은 토큰 기믹이 아닌 실제 경제 활동과 연결된 투명한 증명과 수익을 갖춘 비트코인에 직접 보장된 수익을 원합니다. 비트코인이 이러한 레일을 빠르게 제공하면 다음 금융 레이어의 기반이 될 수 있습니다. 그렇지 않으면 자본은 이더리움, 솔라나 또는 더 안전한 수익을 제공하는 전통적인 시장으로 이동할 것입니다. 그 논쟁은 오늘날 끝났습니다. BlackRock과 Fidelity와 같은 자산 관리자들은 이제 비트코인 ETF를 주류 시장에 마케팅하고 있으며, 기업 자금은 집단적으로 수십억 달러의 BTC를 보유하고 있습니다. 그러나 비트코인을 보유하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 금리가 여전히 4% 이상인 세계에서 유휴 BTC는 큰 기회 비용을 수반합니다. 자금은 자산을 휴면 상태로 두는 것이 아니라 유동성을 최적화하고 준비금에서 수익을 창출하도록 의무화되어 있습니다. 기업 채택의 첫 번째 물결에서 허용되었던 것이 이제는 명백한 비효율성으로 보입니다. 오늘날의 비트코인 네이티브 솔루션은 충분하지 않습니다 지금까지 비트코인을 활용할 수 있는 옵션이 충분하지 않으며, 어느 것도 자금이 적용하는 기본 테스트를 통과하지 못합니다. Celsius와 같은 수탁 대출 기관은 소매 투자자들에게 두 자릿수 수익을 제시했지만, 결국 붕괴되어 예금을 날려버렸습니다. wBTC와 같은 랩드 비트코인 제품은 자산을 비트코인 기본 레이어에서 밀어내고...