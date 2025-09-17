비트코인, 금이 새로운 최고 기록을 세우는 가운데 115,000달러 유지

비트코인이 $115,000에 머무르는 동안 금은 신고가를 경신했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인은 월스트리트 개장 시 $115,000을 중심으로 롱 포지션 청산을 시도합니다. 시장은 수요일 연방준비제도(FRB) 회의를 앞두고 숏으로 전환하고 있습니다. 금은 $3,700 이상으로 신고가를 경신한 후 조정되었습니다. 비트코인(BTC)은 화요일 월스트리트 개장 시 분석가들이 잠재적 청산을 주시하는 가운데 흔들렸습니다. BTC/USD 1분 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView 비트코인 레버리지 급증과 위험에 처한 롱 포지션 Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 미국 거래 세션이 시작되면서 BTC/USD가 불안정해졌습니다. 가격은 $114,800에서 $115,300 사이에서 변동했으며, 거래소 주문장에서 상하로 유동성 블록에 둘러싸여 있었습니다. "현재 가격 아래에 특히 114724.3 수준 주변에 대규모 롱 청산 클러스터가 있습니다. 이는 많은 롱 포지션이 갇혀 있다는 의미입니다,"라고 거래 리소스 TheKingfisher가 X에 올린 최신 논평에서 일부 관찰했습니다. BTC 주문장 청산 수준. 출처: TheKingfisher/X 함께 제공된 차트는 현물 가격 위아래로 트레이더들의 관련 "고통" 수준을 보여주었습니다. "이 차트는 미래를 예측하지는 않지만, 고통이 어디에 있는지 알려줍니다. 그리고 고통이 있는 곳에는 종종 가격 움직임이 따릅니다,"라고 TheKingfisher는 시장에서 활발한 높은 수준의 레버리지를 언급하며 덧붙였습니다. 전날, 인기 트레이더 Skew는 비슷한 저시간대 변동성을 식별하며, 그가 암시한 조작적 가격 행동에 의문을 제기했습니다. $BTC 심리전은 계속됩니다 https://t.co/yJAKAijXLt pic.twitter.com/JY5tBX49RV — Skew Δ (@52kskew) 2025년 9월 15일 "시장은 지속적인 공급과 가격으로의 매도로 상단이 무거운 상태를 유지하고 있습니다,"라고 그는 최신 시장 보도에서 요약했습니다. Skew는 트레이더들이 이번 주 주요 거시경제 이벤트인 미국 연방준비제도의 금리 결정을 앞두고 숏으로 전환하고 있다고 말했습니다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 2025년 처음으로 금리를 25 베이시스 포인트 인하할 것으로 예상되었습니다. "FOMC를 앞두고 이미 상당히 큰 포지셔닝 감소가 있었으며, 놀랍지는 않지만 FOMC를 앞두고 합의 거래로 숏 포지셔닝이 증가하기 시작하고 있습니다,"라고 그는 결론지었습니다...