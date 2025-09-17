MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
BDAG 신규 테스트넷 곧 라이브 예정! Mantle 급등세 사라지고 AVAX 고전
BDAG 신규 테스트넷 곧 출시! Mantle 상승세 약화 및 AVAX 고전 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 17일 | 16:00 BlockDAG의 4억 7백만 달러 프리세일 및 곧 출시될 어웨이크닝 테스트넷이 왜 최고 인기 암호화폐가 되어 Mantle의 상승세와 Avalanche의 가격 추세를 앞서고 있는지 알아보세요. 일부 프로젝트들은 실제 네트워크 강점을 증명하는 데 계속 미끄러지고 있습니다. 많은 이들이 이야기하는 Mantle(MNT) 가격 상승은 모멘텀을 보여주지만, 이 프로젝트는 여전히 지속적인 채택의 명확한 신호가 부족합니다. Avalanche(AVAX) 가격 추세는 최근 더 나아 보이지만, 주요 저항 수준 위에서 얼마나 오래 유지할 수 있을지에 대한 의문이 남아 있습니다. 그렇다면 질문은, 이미 강력하게 운영되고 있는 무언가의 일부가 될 수 있는데 왜 안정성을 기다리며 지켜봐야 할까요? BlockDAG(BDAG)는 이론에만 머물러 있지 않습니다. 기대를 모으고 있는 어웨이크닝 테스트넷이 곧 출시될 예정입니다. 이는 상장일을 기다리는 것이 아닙니다. 대중보다 먼저 실시간 시스템에 연결되는 것입니다. 그래서 BlockDAG는 단순한 또 다른 프로젝트가 아니라 초기 진입을 놓치고 싶지 않은 사람들에게 설득력 있고 유익한 최고의 프로젝트 중 하나입니다. BlockDAG, 마이닝 및 어웨이크닝 테스트넷으로 실제 유틸리티 증명 대부분의 프로젝트는 출시 후에만 마이닝 보상에 대해 이야기합니다. BlockDAG는 테스트넷 단계에서 이를 준비하고 있습니다. Stratum 프로토콜을 통해 X-시리즈 하드웨어 마이너들은 어웨이크닝 테스트넷과 동기화되어 활발하게 해싱할 수 있습니다. 이는 초기 채택자들이 메인넷이 도착하기 전에 네트워크를 테스트하고, BDAG를 획득하며, 작동을 증명할 수 있다는 것을 의미합니다. 이러한 설정은 드물며 BlockDAG를 마이너들이 약속을 기다리는 대신 실시간으로 결과를 볼 수 있는 몇 안 되는 주목할 만한 암호화폐 중 하나로 만듭니다. 영향은 간단합니다: 마이너를 가진 사람들은 실시간 생태계에 연결할 수 있게 됩니다. 차트를 쫓고 거래소가 열리기를 기다리는 대신, 이 참가자들은 자신의 보유량을 구축할 수 있게 됩니다. 앉아서...
T
$0.01509
-0.33%
REAL
$0.08244
-1.11%
GET
$0.004214
-1.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 21:29
공유하기
블록체인 생태계 확장 — XRP 클라우드 마이닝 앱 글로벌 출시
SitonMining은 글로벌 XRP 클라우드 마이닝 앱을 출시하여 사용자가 하드웨어 비용 없이 XRP를 채굴하고, 실시간 수익 추적 및 일일 지급을 받을 수 있게 합니다.
REAL
$0.08244
-1.11%
XRP
$2.8123
-2.40%
CLOUD
$0.13813
+6.32%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/17 20:00
공유하기
GD 컬처 주가, 비트코인 트레저리 이동 이후 거의 28% 하락
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "GD 컬처 주식, 비트코인 트레저리 이동 이후 거의 28% 하락" 게시물이 등장했습니다. GD 컬처 주식은 3920만 신규 주식 발행을 통한 8억 7500만 달러 비트코인 매수 계획 발표 후 28% 폭락했습니다. 팔라스 캐피털로부터의 구매로 7,500 BTC를 추가하여 GDC는 14번째로 큰 상장 비트코인 보유 기업이 되었습니다. 나스닥 상장 라이브스트리밍 기업 GD 컬처 그룹은 8억 7500만 달러 규모의 비트코인 매수를 선언한 후 1년 이상 만에 최악의 거래일을 기록하며 28% 하락했습니다. 이 주식 폭락은 투자자들이 회사가 암호화폐 매수 거래를 마무리하기 위해 거의 3920만 주의 신규 주식을 판매할 것이라는 사실을 알게 된 후 발생했습니다. 인공지능을 활용하는 이 라이브스트리밍 회사는 약 8억 7540만 달러 가치의 7,500 비트코인 토큰을 포함한 모든 자산을 구매하기 위해 팔라스 캐피털 홀딩스와 계약을 체결했습니다. 이번 매수로 GD 컬처는 시장에서 14번째로 큰 상장 기업 비트코인 보유자가 되었습니다. 주식 희석 전략에 대한 시장 우려 화요일, GD 컬처 주식은 6.99달러로 하락했으며, 이는 2024년 초 이후 회사의 가장 큰 하락이자 시가총액이 1억 1740만 달러로 떨어진 것입니다. 장 후 거래에서는 일부 투자자들이 급격한 하락을 잠재적 과매도 상황으로 간주하면서 주식이 3.7% 상승하며 일부 회복했습니다. 대규모 주식 발행은 현재 주주들의 소유권을 희석시키며, 비트코인 트레저리 기업 정책의 실현 가능성에 관해 투자자들 사이에 대규모 공포를 유발합니다. VanEck는 이미 주식을 희석시켜 암호화폐 구매 자금을 조달하는 기업들이 주가가 급격히 하락할 경우 주주 가치를 잃을 위험이 있다고 경고했습니다. 샤오지안 왕 CEO는 이번 매수가 강력하고 다양한 암호화폐 자산 준비금 구축과 비트코인의 기관 채택을 활용할 기회를 직접적으로 촉진할 것이라고 말하며 매수를 정당화했습니다. 이 회사는 틱톡 기반 라이브스트리밍 서비스에서 AI 기반 가상 인격을 활용한 이커머스 애플리케이션을 제공합니다. 이번 매수는 비트코인을 채택하는 더 큰 기업 트렌드의 일부로, 비트코인을 보유한 상장 기업들이...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:59
공유하기
메타플래닛, 비트코인 수익 사업 확장을 위해 미국 자회사 메타플래닛 인컴 코프 설립
메타플래닛이 비트코인 수익 사업을 확장하기 위해 미국 자회사 메타플래닛 인컴 코프를 설립했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 일본 기업 메타플래닛이 미국 자회사로 메타플래닛 인컴 코프를 설립했습니다. 이 새로운 법인은 메타플래닛의 비트코인 수익 사업을 확장하기 위한 것입니다. 메타플래닛은 오늘 비트코인 수익 사업을 확장하기 위해 메타플래닛 인컴 코프라는 미국 자회사를 설립했습니다. 이 일본 기업은 비트코인 관련 수익 창출에 초점을 맞춘 사업 확장 전략의 일환으로 새로운 미국 법인의 설립을 발표했습니다. 메타플래닛이 디지털 자산 사업 활동을 확대하려는 가운데, 이 자회사는 미국에서 운영될 예정입니다. 이번 움직임은 메타플래닛이 미국 기반 기업 구조를 통해 비트코인 중심 서비스로의 지속적인 확장을 나타냅니다. 출처: https://cryptobriefing.com/metaplanet-us-subsidiary-bitcoin-income-expansion/
U
$0.009413
-2.44%
LOOKS
$0.01347
-1.07%
MOVE
$0.108
-2.35%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:53
공유하기
비트코인 프록시 메타플래닛, 주가 하락 속에 미국, 일본 자회사 신설 발표
비트코인 프록시 메타플래닛, 주가 하락 속에 미국, 일본 자회사 설립 발표가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아시아의 마이크로스트래티지라고도 불리는 메타플래닛은 주가 하락 속에서도 비트코인 수익 창출 사업을 확장하기 위해 미국과 일본에 새로운 자회사를 설립한다고 발표했습니다. 이는 메타플래닛 인컴 코프, 비트코인 재팬 주식회사, 비트코인 재팬 유한회사입니다. 이는 회사가 국제 공모를 마무리하기 위해 14억 달러를 조달받은 최근 '침묵 기간' 이후에 이루어졌습니다. 비트코인 트레저리 기업 메타플래닛, 주요 계획 공개 아시아 최대 기업 비트코인 트레저리 회사인 메타플래닛은 9월 17일 이사회가 주요 계획을 승인함에 따라 여러 발표를 했습니다. 주요 발전 중 하나는 비트코인 수익 창출 사업을 강화하기 위한 새로운 미국 자회사인 메타플래닛 인컴 코프의 설립을 포함합니다. 이는 미국 기반 메타플래닛 홀딩스의 완전 자회사가 될 것입니다. 회사의 다음 성장 단계와 더 많은 비트코인을 구매하기 위해 조달된 14억 달러의 마감에 대해 CEO 사이먼 게로비치는 다음과 같이 말했습니다: "미국의 메타플래닛 인컴 코프는 우리의 비트코인 수익 창출 사업을 더욱 확장할 것입니다. 이 사업은 일관된 수익과 순이익을 창출하는 우리의 성장 엔진이 되었습니다. 우리는 현금 흐름이 긍정적이며, 미래 이니셔티브를 지원하기 위한 상당한 내부 현금 흐름을 생성하고 있습니다." 비트코인 트레저리 회사는 또한 일본에서의 입지를 강화하기 위해 "Bitcoin.jp" 도메인의 전략적 매수를 발표했습니다. 또한, 회사는 20번째부터 22번째 시리즈의 주식 매수권에 대한 최소 행사 가격 조정을 발표했습니다. 해외 공모와 주식권에 관한 Q&A도 공개했습니다. 메타플래닛의 전략적 도메인 매수 메타플래닛은 1억 1200만 달러 상당의 1,009 BTC를 마지막으로 구매한 후 총 비트코인 보유량을 23억 달러 이상의 가치를 지닌 20,136 BTC로 확대했습니다. 주가는 계속 압박 받아 메타플래닛 주가는 발표에도 불구하고 1.16% 하락한 594 JPY를 기록했습니다. 24시간 최저가와 최고가는 각각 571 JPY와 614 JPY였습니다. 야후 파이낸스에 따르면, 주가는 한 달 동안 31% 하락하여...
Q
$0.025238
-15.53%
U
$0.009413
-2.44%
BTC
$121,795.44
-0.85%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:37
공유하기
비트코인 ETF, 2억 9200만 달러로 7일 연속 자금 유입 기록
비트코인 ETF, 2억 9200만 달러로 7일 연속 유입 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 ETF는 2억 9200만 달러로 7일 연속 유입 기록을 이어갔으며, 이더 ETF는 6200만 달러의 유출로 5일간의 연속 기록이 끊겼습니다. 이더 ETF의 5일 연승이 끝나면서 기관 자금 흐름은 비트코인에 유리하게 작용 9월 16일 화요일, 모멘텀은 비트코인 상장지수펀드(ETF) 뒤에서 확고하게 유지되었으며, 이 펀드들은 7번째 연속 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-log-7th-straight-day-of-inflows-with-292-million/
COM
$0.011198
+2.04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:34
공유하기
메타플래닛, 미국 및 일본 자회사로 비트코인 사업 확장
메타플래닛, 미국 및 일본 자회사로 비트코인 사업 확장이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 17일 | 22:00 (KST) "아시아의 마이크로스트래티지"로 불리는 메타플래닛은 최근 주가 하락에도 불구하고 글로벌 비트코인 전략을 계속 추진하고 있습니다. 이 회사는 9월 17일, 비트코인 관련 사업 운영을 강화하기 위한 노력의 일환으로 미국과 일본 양국에 새로운 자회사를 설립한다고 발표했습니다. 새로운 법인으로는 미국의 메타플래닛 인컴 코프와 일본 기반의 두 회사인 비트코인 재팬 주식회사와 비트코인 재팬 유한회사가 있습니다. 이사회에 따르면, 이러한 벤처는 성장의 핵심 동력이 된 비트코인에서 수익을 창출하는 회사의 비즈니스 모델을 확장하기 위해 설계되었습니다. 이 발표는 메타플래닛이 국제 확장을 지원하기 위해 14억 달러의 자금을 확보한 직후에 나왔습니다. 이 자본은 추가 비트코인 매수와 더 넓은 전략적 이니셔티브를 지원할 것으로 예상됩니다. 일본 중심 전략의 일환으로, 메타플래닛은 또한 Bitcoin.jp 도메인 인수를 공개하여 일본의 암호화폐 생태계에서 자사의 입지를 더욱 확고히 했습니다. 이러한 발전과 함께, 회사는 주식 매수 권리에 대한 조정을 설명하고 해외 제품에 대한 세부 사항을 명확히 하기 위한 Q&A를 발표했습니다. 시장 변동성에도 불구하고, 메타플래닛의 비트코인 보유고는 계속 증가하고 있습니다. 회사는 현재 1억 1,200만 달러 상당의 1,009 BTC를 최근 인수한 후, 23억 달러 이상의 가치를 지닌 20,136 BTC를 보유하고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 교육 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이선스가 있는 금융 어드바이저와 상담하십시오. 저자 알렉스는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐 애호가입니다. 암호화폐, 블록체인 및 핀테크 산업을 다루는 8년 이상의 경험을 가지고 있으며, 복잡하고 끊임없이 진화하는 세계에 정통합니다...
Q
$0.025238
-15.53%
U
$0.009413
-2.44%
ALEX
$0.00543
-1.63%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 18:39
공유하기
경험 많은 분석가가 내일 연준이 금리를 인하할 경우 비트코인 가격을 예측
이 게시물 "경험 많은 분석가가 내일 연준이 금리를 인하할 경우 비트코인 가격을 예측하다"는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가 Alex Krüger가 내일 연준의 금리 결정에 대한 기대를 공유했습니다. "금리 시장이 이미 상당 부분을 반영했음에도 불구하고, 내일 완화적인 금리 인하를 예상합니다,"라고 Krüger는 말했습니다. 이 분석가는 FOMC와 경제에 관한 글을 쓸 것이라고 밝혔지만, 시장 관점에 큰 변화가 없음을 강조했습니다: "저는 여전히 주식과 비트코인에 대해 낙관적입니다. 시장은 종종 비트코인이 얼마나 빠르게 움직일 수 있는지 잊곤 합니다." Krüger는 비트코인이 연말까지 신고가를 경신할 가능성이 높다고 말했습니다. Saylor의 제한된 구매력과 이전 투자자들의 수익 실현에도 불구하고, 이 분석가는 BTC가 새로운 기록적인 고점에 도달할 가능성이 높다고 믿습니다. 이를 수학적으로 설명하면서, Krüger는 변동성이 시간의 제곱근에 따라 확장된다고 주장했습니다. 따라서 실현 변동성이 연말까지 약 40% 수준을 유지한다면, 이는 향후 4개월 동안 23%의 변동성으로 해석됩니다. 이는 분석가에 따르면 비트코인 가격이 약 23% 상승하여 136,000달러까지 오를 수 있음을 의미합니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-analyst-predicts-bitcoin-price-if-the-fed-cuts-interest-rates-tomorrow/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 18:16
공유하기
비트코인, 금이 새로운 최고 기록을 세우는 가운데 115,000달러 유지
비트코인이 $115,000에 머무르는 동안 금은 신고가를 경신했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인은 월스트리트 개장 시 $115,000을 중심으로 롱 포지션 청산을 시도합니다. 시장은 수요일 연방준비제도(FRB) 회의를 앞두고 숏으로 전환하고 있습니다. 금은 $3,700 이상으로 신고가를 경신한 후 조정되었습니다. 비트코인(BTC)은 화요일 월스트리트 개장 시 분석가들이 잠재적 청산을 주시하는 가운데 흔들렸습니다. BTC/USD 1분 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView 비트코인 레버리지 급증과 위험에 처한 롱 포지션 Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 미국 거래 세션이 시작되면서 BTC/USD가 불안정해졌습니다. 가격은 $114,800에서 $115,300 사이에서 변동했으며, 거래소 주문장에서 상하로 유동성 블록에 둘러싸여 있었습니다. "현재 가격 아래에 특히 114724.3 수준 주변에 대규모 롱 청산 클러스터가 있습니다. 이는 많은 롱 포지션이 갇혀 있다는 의미입니다,"라고 거래 리소스 TheKingfisher가 X에 올린 최신 논평에서 일부 관찰했습니다. BTC 주문장 청산 수준. 출처: TheKingfisher/X 함께 제공된 차트는 현물 가격 위아래로 트레이더들의 관련 "고통" 수준을 보여주었습니다. "이 차트는 미래를 예측하지는 않지만, 고통이 어디에 있는지 알려줍니다. 그리고 고통이 있는 곳에는 종종 가격 움직임이 따릅니다,"라고 TheKingfisher는 시장에서 활발한 높은 수준의 레버리지를 언급하며 덧붙였습니다. 전날, 인기 트레이더 Skew는 비슷한 저시간대 변동성을 식별하며, 그가 암시한 조작적 가격 행동에 의문을 제기했습니다. $BTC 심리전은 계속됩니다 https://t.co/yJAKAijXLt pic.twitter.com/JY5tBX49RV — Skew Δ (@52kskew) 2025년 9월 15일 "시장은 지속적인 공급과 가격으로의 매도로 상단이 무거운 상태를 유지하고 있습니다,"라고 그는 최신 시장 보도에서 요약했습니다. Skew는 트레이더들이 이번 주 주요 거시경제 이벤트인 미국 연방준비제도의 금리 결정을 앞두고 숏으로 전환하고 있다고 말했습니다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 2025년 처음으로 금리를 25 베이시스 포인트 인하할 것으로 예상되었습니다. "FOMC를 앞두고 이미 상당히 큰 포지셔닝 감소가 있었으며, 놀랍지는 않지만 FOMC를 앞두고 합의 거래로 숏 포지셔닝이 증가하기 시작하고 있습니다,"라고 그는 결론지었습니다...
T
$0.01509
-0.33%
BTC
$121,795.44
-0.85%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 17:34
공유하기
LimeWire, Fyre Festival 인수 – 악명 높은 브랜드의 새로운 시대
LimeWire가 23만 달러에 악명 높은 Fyre Festival 브랜드를 인수하고, 암호화폐가 통합된 재출시를 계획 중입니다. 블록체인 기술이 실패한 페스티벌을 부활시킬 수 있을까요?
ERA
$0.4984
-4.99%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/17 17:30
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다