로버트 기요사키, ETF는 '패자들을 위한 것'이라고 말하며 트럼프의 401(k) 개편안 지지

로버트 기요사키가 ETF를 '패자들을 위한 것'이라고 부르며 트럼프의 401(k) 개편을 지지한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자인 로버트 기요사키가 다시 한번 상장지수펀드(ETF)를 겨냥하고 있습니다. 그는 비트코인 ETF가 계속해서 대규모 자금 유입을 끌어들이고 있음에도 불구하고 이를 "패자들을 위한 것"이라고 비난했습니다. 기요사키는 진정한 투자자들이 비트코인, 금, 또는 부동산과 같은 자산을 직접 소유해야 한다는 자신의 믿음을 더욱 강조했습니다. 저자의 발언은 도널드 트럼프의 8월 행정명령에 대한 큰 찬사와 함께 나왔습니다. 이 조치는 미국 401(k) 퇴직 계획에 대체 투자를 포함할 수 있는 길을 열었습니다. 여기에는 암호화폐, 사모펀드, 부동산 및 귀금속이 포함됩니다. 기요사키, 트럼프 지지하고 ETF 비난 X 게시물에서 기요사키는 "트럼프의 새로운 행정명령은 투자자들을 성인처럼 대우한다"고 말하며 이 조치가 자신이 선호하는 자산인 금, 은, 비트코인을 "더 가치 있게 만든다"고 덧붙였습니다. 그러나 그는 "더 똑똑하고" 더 규율 있는 투자자들만이 이러한 정책 변화를 활용해야 한다고 예상했습니다. "공부하고 숙제할 의지가 없다면, 평범한 뮤추얼 펀드와 ETF에 머물러라"고 그는 썼습니다. 하지만 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자는 오랜 협력자인 앤디 쉑트먼이 이 정책 변화를 알려준 것에 감사를 표했습니다. 트럼프의 행정명령은 고용주들이 퇴직 계획 투자와 관련된 소송을 우려하면서 법적 장애물에 직면해 있습니다. 한편, 법률 전문가들은 정부가 기업들을 소송으로부터 완전히 보호할 수 없다고 경고했습니다. 이로 인해 사모펀드, 암호화폐 및 기타 고위험 자산이 얼마나 빨리 주류 퇴직 포트폴리오에 진입할 수 있을지에 대한 의문이 남아 있습니다. 기요사키는 트럼프의 개혁을 자신의 투자 철학의 검증으로 강경한 입장을 취했습니다. 업계는 이미 그가 오랫동안 금과 은과 같은 실물 자산을 선호해 왔다는 것을 알고 있습니다. 중요 소식: 친구 앤디 쉑트먼에 따르면....2025년 8월 7일....트럼프 대통령이 "401k 투자자를 위한 대체 투자 접근 민주화"라는 행정명령에 서명했습니다. 여러분 중 일부는 제가 뮤추얼 펀드나 ETF에 투자하지 않는다는 것을 알고 계실 겁니다. 제게 뮤추얼...