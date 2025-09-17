MEXC 거래소
Botanix, 비트코인 네이티브 수익을 제공하는 stBTC 출시
Botanix, 비트코인 네이티브 수익을 제공하는 stBTC 출시 Botanix Labs가 네트워크 가스 수수료를 사용자에게 직접 재분배하여 비트코인을 수익 창출 자산으로 전환하도록 설계된 유동성 스테이킹 토큰인 stBTC를 출시했습니다. 이 프로토콜은 이번 주 후반에 수익 발생을 시작할 예정이며, Genesis Vault는 9월 25일에 개설되어 50 BTC로 제한됩니다. 이 이니셔티브는 인플레이션 토큰 모델이나 중앙화된 관리자에 의존하지 않고 비트코인 네이티브 수익을 창출하는 최초의 시도 중 하나입니다. stBTC는 사용자가 Botanix의 무허가 스마트 계약에 비트코인을 예치하고, 스테이킹 풀의 지분을 나타내는 stBTC 토큰을 받는 방식으로 작동합니다. 거래가 발생하면 BTC로 지불되는 Botanix 네트워크 가스 수수료의 50%가 stBTC 홀더에게 돌아갑니다. 시간이 지남에 따라 stBTC의 가치는 BTC 대비 증가하여 사용자가 원금과 수익을 상환받을 수 있게 합니다. Botanix는 초기 수익률이 연간 20-50%에 달할 수 있으며, 이후 6-8% 수준으로 안정화될 것으로 예상하는데, 이는 이더리움 스테이킹과 유사한 수준이지만 완전히 비트코인으로 표시됩니다. Botanix는 Spearbit와 Sigma Prime에 의해 보안 감사가 완료되었으며, 이 프로토콜은 이더리움 기반 스테이킹 제품의 기반이 되는 EIP-4626 볼트 표준으로 구축되었다고 밝혔습니다. Galaxy, Alchemy, Fireblocks를 포함한 16개의 독립 기관이 운영하는 회사의 Spiderchain 아키텍처가 네트워크를 보호합니다. 채택이 증가하면 Botanix는 이 시스템이 비트코인을 탈중앙화 금융을 위한 생산적이고 조합 가능한 자산으로 만들면서 네트워크 합의를 강화할 수 있다고 주장합니다. 이 기사는 현재 진행 중인 소식입니다. 이 기사는 AI의 도움을 받아 작성되었으며 출판 전 편집자 Jeffrey Albus의 검토를 받았습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 02:37
케이티의 냉동 피자, 2천만 달러 소매 거래로 타겟에 입점
케이티의 장인 냉동 피자는 9월 17일부터 전국 모든 타겟 매장에서 구매할 수 있습니다. 케이티 리가 중독과 노숙 생활에서 벗어나 번창하는 수제 냉동 피자 회사의 창립자가 된 이야기는 전형적인 미국식 재기 스토리입니다. 한때 고등학교 중퇴 노숙자였던 리는 고향인 세인트루이스에 동네 피자 가게를 소유하는 꿈을 2008년에 현실로 만들었습니다 - 알코올과 약물 의존으로 인해 수년간 이루지 못했던 꿈이었습니다. 오늘날, 그녀의 아름답고 현대적인 이탈리안 레스토랑은 도시 전역에 세 곳의 사랑받는 지점을 자랑하며, 놀라운 이정표로 9월 17일부터 그녀의 장인 냉동 피자 라인이 전국 모든 타겟 매장에서 판매될 예정입니다. 가장 주목할 만한 점은, 리와 그녀의 수상 경력이 있는 셰프 팀이 불가능한 것을 받아들여 모든 것을 해냈다는 것입니다 - 많은 지역 및 유기농 재료를 사용하여 모든 케이티의 피자는 수제로 만들어집니다. 이 요리 업적은 리와 그녀의 팀에게 개인적인 승리이며, 그들의 첫 번째 목표는 손으로 늘리고, 장작으로 구운 프리미엄 피자를 만드는 전통적인 과정을 존중하는 것입니다. 여기서는 자동화가 허용되지 않습니다 - 이것들은 열심히 일하는 사람들이 만든 진짜 피자입니다. 그리고 집에 가져가서 구워 맛보면 그 차이는 명확합니다. 맛이 가득한 레스토랑 품질의 나폴리 스타일 바삭한 크러스트 피자를 얻을 수 있습니다. "바쁜 워킹맘으로서, 편리하고 진짜 음식을 찾기 어려워서 우리가 직접 만들었어요," 라고 리는 말합니다. "이것은 최고의 재료로 수제작된 영혼을 위한 진짜 음식입니다. 이와 같은 것은 없으며 우리는 그것을 자랑스럽게 지지합니다." 케이티가 냉동 피자 산업을 혁신하는 방법 "우리는 단지 타겟에 입점한 것이 아니라 - 우리가 직접 지은 시설에서 기계가 아닌 셰프들과 함께 모든 피자를 손으로 만들면서 그곳에 도달했습니다," 라고 리는 말합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 00:53
BoC 금리 결정을 앞두고 CAD 소폭 하락 - Scotiabank
스코샤은행의 수석 외환 전략가 숀 오스본과 에릭 테오렛의 보고에 따르면, 캐나다 달러(CAD)는 약세를 보이며 수요일 BoC/Fed 금리 결정을 앞두고 USD 대비 0.1% 소폭 하락했습니다. 시장은 금리 인하를 기다리고 있습니다. 캐나다 중앙은행도 ET 기준 9시 45분에 25bpt 금리 인하를 단행할 것으로 널리 예상되며, 맥클렘 총재는 ET 기준 10시 30분에 기자회견을 개최할 예정입니다. 연준과 마찬가지로, 시장이 실제로 오늘의 결정에 대해 거의 29bpt의 완화와 연말까지 거의 50bpt의 완화를 가격에 반영하고 있다는 점을 감안할 때, 비둘기파적 BoC 서프라이즈에 대한 장벽이 다소 높아진 것으로 보입니다. 맥클렘의 커뮤니케이션은 시장이 최근 무역 정책 발전 이후 인플레이션과 가격 안정성 전망에 대한 핵심 발언을 주시하는 가운데 중요할 것입니다. 화요일 연방 예산의 11월 4일 발표 날짜 공지를 감안할 때, 캐나다의 재정 상황에 대한 발언도 면밀히 검토될 것입니다. CAD 펀더멘털 측면에서, 우리는 수익률 스프레드의 안정화를 주목합니다. 현재 우리의 USDCAD FV 평가는 1.3561이며 여전히 현물의 현재 수준과 의미 있는 차이를 보이고 있지만, 잔차의 범위는 좁아지는 것으로 보입니다. "USD/CAD의 기술적 그림은 화요일 50일 이동평균(1.3772) 추세 지지선 돌파 이후 더욱 확실하게 약세로 전환된 것으로 보입니다. 상대 강도 지수(RSI)도 50 아래로 약세 영역으로 떨어졌으며, 단기 리스크 균형은 추가 하락과 최근 1.37대 중반 지지선 돌파를 선호합니다. 우리는 1.3700에서 1.3800 사이의 단기 범위를 예상합니다."
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 00:50
FOMC를 앞두고 USD 안정세 – Scotiabank
미국 달러(USD)는 수요일 FOMC를 앞두고 안정화 조짐을 보이며, G10 통화 대부분에 대해 소폭 상승하면서 이번 주 손실의 일부를 회복하려는 모습을 보이고 있다고 Scotiabank의 최고 외환 전략가 Shaun Osborne과 Eric Theoret이 보고합니다. USD, 이번 주 손실의 일부 회복 중 "이러한 움직임은 명확한 촉매제가 없으며 오후 2시(ET) 금리 결정을 앞두고 포지션 정리를 시사합니다. 시장은 전반적으로 잘 예고된 25bp 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 연말까지 가격에 반영된 추가 45bp 완화에 대한 기대를 정당화할 성명, 전망 및 기자회견이 동반되어야 할 것입니다. 개별 G10 통화들은 성과 측면에서 혼조세를 보이고 있으며, JPY, MXN, GBP는 USD 대비 거의 보합세를 유지하는 반면, CAD와 CHF는 다소 방어적으로 거래되고 있습니다. EUR은 소폭 하락세를 보이고 있지만 여전히 다년간 최고치에 근접해 거래되고 있으며, 성장에 민감하고 베타가 높은 통화인 NZD, AUD, SEK, NOK는 더 큰 약세를 보이고 있습니다." "USD에 대한 하락세 심리와 포지션이 이미 크게 기울어져 있는 상황에서 비둘기파적 서프라이즈에 대한 기대치는 높아 보입니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 00:20
시장 혼란 속에서 투자자들은 안정성과 장기적인 수익을 위해 오픈 채굴자 클라우드 마이닝으로 눈을 돌리고 있습니다.
시장 혼란 속에서 투자자들은 안정성과 장기적인 수익을 위해 Open Miner 클라우드 마이닝으로 눈을 돌리고 있습니다. 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 런던, 2025년 9월 – 디지털 자산 투자가 계속해서 주류로 진입함에 따라, 클라우드 마이닝은 가장 빠르게 성장하는 수동적 수입원 중 하나로 부상했습니다. 오늘, Open Miner는 전 세계 투자자들에게 안전하고 접근 가능하며 친환경적인 암호화폐 채굴 기회를 제공하기 위해 설계된 전용 모바일 앱 출시를 발표했습니다. 친환경 채굴 표준 개척 기존의 채굴 작업과 달리, Open Miner는 완전히 재생 에너지원으로 구동되는 200개 이상의 분산 데이터 센터를 운영합니다. 풍력, 태양열, 수력에 의존함으로써, 이 플랫폼은 탄소 배출을 줄일 뿐만 아니라 암호화폐 채굴이 수익성 있고 동시에 지속 가능할 수 있다는 것을 증명합니다. 모바일 앱의 주요 기능 iOS, Android 및 Windows에서 사용 가능한 Open Miner 앱은 투자 과정의 모든 단계를 통합합니다: 계약 관리 – 스마트폰에서 직접 채굴 계약을 구매하고 갱신합니다. 멀티 자산 지갑 – 여러 암호화폐에서 자금을 원활하게 입금, 출금 및 이체합니다. 스마트 알림 – 시장 동향 및 계약 성과에 대한 실시간 업데이트를 받습니다. 고급 보안 – 2단계 인증(2FA), 오프라인 보관 및 글로벌 사이버 보안 보호로 사용자 자산을 안전하게 유지합니다. 유연한 계약 옵션 Open Miner는 비트코인 및 6개 이상의 주요 알트코인을 포함하는 계층화된 채굴 계약을 제공합니다. 단 100달러부터 시작하는 초급 계약으로 소규모 및 중간 규모 투자자는 예측 가능한 일일 수익에 접근할 수 있으며, 더 높은 가치의 계약은 경험 많은 참가자에게 더 큰 수익 잠재력을 제공합니다. 커뮤니티 및 보상 이 플랫폼은 평생 수수료를 제공하는 추천 프로그램을 통해 커뮤니티 참여를 촉진합니다. 프로모터는 직접 추천으로 최대 7%를 얻을 수 있으며, 2차 및 3차 연결에서 추가 보상을 받아 사용자가 수동적 수입을 구축하면서 네트워크를 확장할 수 있습니다. 규정 준수 및 신뢰 Open Miner는 영국 등록 회사인 Open Commercial Finance Limited 하에서 운영되며 금융행위감독청(FCA)의 완전한 라이선스를 보유하고 있습니다. 이러한 규제 지원은 Open Miner를 몇 안 되는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 23:56
트레이더들, 비트코인 업그레이드를 계획하는 이 바이럴 알트코인으로 몰려들어: $HYPER 1640만 달러 돌파
이 게시물 트레이더들이 비트코인 업그레이드를 계획하는 이 바이럴 알트코인에 몰려들다: $HYPER 1640만 달러 돌파가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 하이퍼($HYPER) 프리세일은 계속해서 뜨거워지며, 고래들이 대거 유입되면서 1640만 달러 가격 마일스톤을 돌파했습니다. 월요일부터 6만 9800달러에 달하는 비트코인 하이퍼($HYPER) 토큰의 대규모 구매가 이 암호화폐 모금을 주목받게 만들었고, 올해 가장 뜨거운 프리세일 중 하나로 자리매김하게 했습니다. 이 프로젝트가 비트코인 생태계에 속도, 낮은 거래 비용, 확장된 유틸리티를 제공하려는 목표를 추구함에 따라 상황은 더욱 흥미진진해질 것입니다. 왜 비트코인에 레이어 2 블록체인이 필요한가 2009년 출시 이후, 비트코인은 세계 최고의 암호화폐로 자리매김했습니다. 2조 3000억 달러가 넘는 시가총액과 최근 12만 4000달러까지 치솟은 가격으로 계속해서 시장을 지배하고 있습니다. 기관 투자자들도 비트코인을 비축하기 시작했으며, 기업 금고에는 총 공급량의 4.7%에 해당하는 100만 $BTC 이상을 보유하고 있습니다. 다시 말해, 비트코인은 디지털 자산에 투자하려는 사람들에게 여전히 최고의 선택입니다. 하지만 그 지위에도 불구하고, 비트코인은 느리고 비싼 거래와 같은 문제들로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이는 부분적으로 가장 안전한 암호화폐 중 하나로 만들기 위해 단순화된 기본 코드 때문입니다. 그러나 이로 인해 코인의 유틸리티가 심각하게 제한되어, 스마트 계약, DApp, DeFi 프로토콜 및 NFT에 사용할 수 없게 됩니다. 또한 초당 최대 7개의 트랜잭션(TPS)만 처리할 수 있습니다. 이후 등장한 블록체인들은 훨씬 더 많은 처리가 가능하며, 예를 들어 솔라나는 최대 6만 5000 TPS를 처리할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 단순히 코드를 다시 작성하는 것 이상이 필요합니다. 그렇게 하면 비트코인의 강력한 보안이 손상될 수 있습니다. 해결책은? 비트코인을 위한 레이어 2 블록체인입니다. 비트코인 하이퍼: 비트코인 고속도로 구축하기 현재 프리세일 중인 비트코인 하이퍼($HYPER) 프로젝트는 비트코인 거래를 더 빠르고 저렴하게 만들고, 일반적인...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 23:27
8억 7500만 달러 비트코인 거래 후 GD 컬처 주식 28% 하락
8억 7500만 달러 비트코인 거래 후 GD Culture 공유 28% 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Pallas Capital로부터 48 BTC를 인수한 후, GDC 공유는 9월 16일에 28% 하락했습니다. 이는 회사가 지난 12개월 동안 경험한 가장 큰 하락입니다. 비트코인 보유 기업의 수는 2025년에 크게 증가했습니다. GD Culture Group(GDC)이 Pallas Capital과 비트코인 BTC $115 700 24시간 변동성: 0.4% 시총: $2.30 T 24시간 거래량: $43.26 B 매수 계획을 체결한 직후, 그 공유는 약 28% 하락했습니다. 이는 지난 12개월 동안 공유가 경험한 가장 큰 하락으로 지정되었습니다. Google Finance 데이터에 따르면 장전 거래에서 3.7%의 약간의 회복이 있었습니다. GD Culture, 48 비트코인 인수를 위해 공유 판매 Google Finance에 따르면, GD Culture Group의 공유는 9월 16일에 28.16% 하락하여 $6.99에 도달했습니다. 이는 GDC의 12개월 이상 중 가장 큰 하락이 되어, 시총이 1억 1740만 달러로 눈에 띄게 감소하게 되었습니다. 불행히도, 이 하락은 회사를 2021년 2월 19일에 기록한 ATH $235.80에서 97% 하락한 위치에 놓았습니다. 새로운 비트코인 매수 계획이 공유 가격 하락에 "경보를 울렸을" 수 있습니다. 이 라이브스트리밍 회사는 Pallas Capital로부터 7,500 BTC를 인수하기 위해 수천만 주의 공유를 교환하는 전략적 거래를 체결했습니다. GD Culture는 약 3920만 주의 보통주를 발행하고 이를 Pallas Capital의 모든 자산과 교환할 계획입니다. Pallas의 자산 중에는 8억 7540만 달러 상당의 비트코인이 있습니다. GD Culture의 CEO 겸 회장인 Xiaojian Wang은 이 거래가 "강력하고 다양한 암호화폐 자산 보유고"를 구축하는 계획을 "직접 지원할" 것이라고 인정했습니다. 그는 또한 이것이 BTC를 준비 자산 및 저장소로서 증가하는 기관 수용으로부터 혜택을 받기 위해 회사를 포지셔닝하는 데 역할을 할 것이라고 말했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 23:22
로버트 기요사키, ETF는 '패자들을 위한 것'이라고 말하며 트럼프의 401(k) 개편안 지지
로버트 기요사키가 ETF를 '패자들을 위한 것'이라고 부르며 트럼프의 401(k) 개편을 지지한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자인 로버트 기요사키가 다시 한번 상장지수펀드(ETF)를 겨냥하고 있습니다. 그는 비트코인 ETF가 계속해서 대규모 자금 유입을 끌어들이고 있음에도 불구하고 이를 "패자들을 위한 것"이라고 비난했습니다. 기요사키는 진정한 투자자들이 비트코인, 금, 또는 부동산과 같은 자산을 직접 소유해야 한다는 자신의 믿음을 더욱 강조했습니다. 저자의 발언은 도널드 트럼프의 8월 행정명령에 대한 큰 찬사와 함께 나왔습니다. 이 조치는 미국 401(k) 퇴직 계획에 대체 투자를 포함할 수 있는 길을 열었습니다. 여기에는 암호화폐, 사모펀드, 부동산 및 귀금속이 포함됩니다. 기요사키, 트럼프 지지하고 ETF 비난 X 게시물에서 기요사키는 "트럼프의 새로운 행정명령은 투자자들을 성인처럼 대우한다"고 말하며 이 조치가 자신이 선호하는 자산인 금, 은, 비트코인을 "더 가치 있게 만든다"고 덧붙였습니다. 그러나 그는 "더 똑똑하고" 더 규율 있는 투자자들만이 이러한 정책 변화를 활용해야 한다고 예상했습니다. "공부하고 숙제할 의지가 없다면, 평범한 뮤추얼 펀드와 ETF에 머물러라"고 그는 썼습니다. 하지만 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자는 오랜 협력자인 앤디 쉑트먼이 이 정책 변화를 알려준 것에 감사를 표했습니다. 트럼프의 행정명령은 고용주들이 퇴직 계획 투자와 관련된 소송을 우려하면서 법적 장애물에 직면해 있습니다. 한편, 법률 전문가들은 정부가 기업들을 소송으로부터 완전히 보호할 수 없다고 경고했습니다. 이로 인해 사모펀드, 암호화폐 및 기타 고위험 자산이 얼마나 빨리 주류 퇴직 포트폴리오에 진입할 수 있을지에 대한 의문이 남아 있습니다. 기요사키는 트럼프의 개혁을 자신의 투자 철학의 검증으로 강경한 입장을 취했습니다. 업계는 이미 그가 오랫동안 금과 은과 같은 실물 자산을 선호해 왔다는 것을 알고 있습니다. 중요 소식: 친구 앤디 쉑트먼에 따르면....2025년 8월 7일....트럼프 대통령이 "401k 투자자를 위한 대체 투자 접근 민주화"라는 행정명령에 서명했습니다. 여러분 중 일부는 제가 뮤추얼 펀드나 ETF에 투자하지 않는다는 것을 알고 계실 겁니다. 제게 뮤추얼...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 22:35
구글이 암호화폐 결제가 가능한 AI Agent를 계획하고, FOMC 회의를 앞두고 비트코인 ETF 유입이 기록을 경신하는 등의 오늘의 비트코인 전망
Google이 암호화폐 결제가 가능한 AI Agent를 계획하고, FOMC 회의를 앞두고 비트코인 ETF 유입이 기록을 경신하는 등의 오늘의 비트코인 예측에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 라이브 비트코인 하이퍼 업데이트: Google이 암호화폐 결제가 가능한 AI Agent를 계획하고, FOMC 회의를 앞두고 비트코인 ETF 유입이 기록을 경신하는 등의 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 저널리스트로 약 10년간의 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately 등 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 기사나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 인사이트와 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소, 그리고 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 유치하기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag) 등 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 여행하고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 주요 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-17-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 21:51
미국 소매 투자자들, ETH보다 BTC를 거의 두 배 더 많이 구매: Chainalysis
미국 소매 투자자들이 ETH보다 BTC를 거의 두 배 더 많이 구매: Chainalysis BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 미국 암호화폐 트레이더들은 중앙화 거래소에서 압도적으로 BTC를 선호하는 반면, 기관 자금은 토큰화된 국채와 암호화폐 ETF에 쏟아지고 있습니다. 지난 해, 비트코인(BTC)은 북미에서 사람들이 가장 선호하는 암호화폐임이 입증되었다고 Chainalysis 분석가들은 말합니다. 한편, 기관들은 미국 국채를 보유한 토큰화된 머니 마켓 펀드와 암호화폐 상장지수펀드(ETF)에 자금을 쏟아붓고 있습니다. The Defiant와 공유된 2025년 암호화폐 지리학 보고서 발췌문에서, 뉴욕에 본사를 둔 블록체인 포렌식 회사는 2024년 6월부터 올해 7월 사이에 미국의 일반 사용자들이 중앙화 거래소에서 미국 달러로 2.7조 달러 상당의 비트코인을 구매했으며, 이더리움(ETH) 구매는 1.5조 달러, USDT는 4540억 달러로 3위를 차지했다고 밝혔습니다. 보고서는 북미에서 비트코인 대 법정화폐 거래 쌍의 점유율이 "지난 4년 동안 믿을 수 없을 정도로 안정적으로 유지되어, 2022년 12월 모든 법정화폐 거래의 약 42%를 차지했고 2025년 6월에도 다시 모든 법정화폐 거래의 42%를 차지했다"고 언급했습니다. 글로벌 정부들이 '면밀히 모니터링할 것' 이러한 지속적인 수요는 스테이블 코인의 급속한 성장과 특히 USD에 고정된 스테이블 코인에 대한 전 세계적인 수요 증가와 일치합니다. 보고서에 따르면: "한편, 달러 기반 스테이블 코인의 글로벌 채택은 미국의 통화적 영향력을 전통적인 국경을 넘어 확장시키고 있으며, 글로벌 시장에서 미국 달러의 과도한 역할을 반영하고 강화하고 있습니다." Chainalysis의 보고서에 따르면, 스테이블 코인은 현재 매월 수조 달러의 유동성을 이동시키고 있으며, 이체 볼륨은 종종 매월 2조 달러를 초과하고 2025년에는 3조 달러에 근접한 정점을 찍었습니다. 총 조정된 스테이블 코인 볼륨. 출처: Chainalysis 이러한 역학은 규제 명확성과 함께 발생합니다 - 7월에 트럼프 대통령은 GENIUS 법안에 서명했으며, 이는 연방 및 주 감독에 대한 기준을 설정하고 발행자와 준비금에 대한 제한을 제공합니다. Chainalysis가 보고서 발췌문에서 설명한 바와 같이, 달러 참조 스테이블 코인은 "글로벌 금융에 통합되어"...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 21:07
