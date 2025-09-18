Pi Coin 가격 예측 정체 & MYX Finance 분석 약화

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Pi 코인 가격 전망 정체 및 MYX Finance 분석 약화. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 17일 | 23:00 Pi의 성장이 둔화되었으며, 최신 Pi 코인 가격 전망은 채택이 증가하지 않는 한 $0.34-$0.36 근처의 좁은 범위를 가리키고 있습니다. MYX Finance(MYX) 시장 분석은 폭발적인 변동성을 강조하지만, 낮은 유동성 문제와 예측할 수 없는 변동으로 인해 많은 사람들이 모멘텀을 유지할 수 있을지 확신하지 못합니다. 그렇다면 질문은, 매일 규모를 입증하는 프로젝트가 있는데 왜 불확실성에 안주해야 할까요? BlockDAG(BDAG)는 워밍업을 기다리지 않습니다. 매일 1,000명의 새로운 홀더를 추가하고, 프리세일 자금으로 4억 600만 달러를 확보하며, 130개국에 걸쳐 20,000대의 채굴자를 배송하고 있습니다. X 앱에서 마이닝하는 300만 명의 사용자와 함께, 이는 단순한 저자본 투자가 아니라 출시 전에 형성되는 글로벌 인프라입니다. 지금 최고의 암호화폐를 찾고 있다면, BlockDAG의 빠른 채택과 실제 하드웨어 출시는 다른 것들이 정체되어 있는 동안 빠르게 움직이는 옵션으로 두드러집니다. BlockDAG의 일일 성장으로 인해 놓치는 것이 비싸진다 BlockDAG는 단순히 숫자를 추가하는 것이 아니라 모멘텀을 강화하고 있습니다. 이미 312,000명 이상의 고유 홀더가 참여했으며, 매일 1,000명이 더 유입되고 있습니다. 이러한 꾸준한 채택은 이것이 단타매매나 틈새 가상 커뮤니티 프로젝트가 아님을 보여줍니다. X1 앱을 통해 마이닝하는 300만 명과 전 세계적으로 확장되는 하드웨어 수요로, BlockDAG는 특히 가격 변동 전에 일찍 참여하는 것을 중요시하는 사람들에게 지금 최고의 암호화폐 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 프리세일 수치가 실제 이야기를 말해줍니다. BlockDAG는 지금까지 4억 600만 달러를 모았으며, 지난 달에만 4,000만 달러가 유입되어 하루에 약 100만 달러가 모였습니다. 각 배치 가격 인상은 늦게 참여하는 사람들이 동일한 할당에 더 많은 비용을 지불해야 함을 의미하므로 타이밍이 중요합니다. BDAG당 $0.013에, 홀더들은 오래 지속되지 않을 것이라고 많은 사람들이 믿는 가격을 확보하고 있습니다. 하드웨어 출시는 신뢰의 또 다른 핵심 동인입니다. 20,000대 이상의...