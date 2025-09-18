MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
Pi Coin 가격 예측 정체 & MYX Finance 분석 약화
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Pi 코인 가격 전망 정체 및 MYX Finance 분석 약화. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 17일 | 23:00 Pi의 성장이 둔화되었으며, 최신 Pi 코인 가격 전망은 채택이 증가하지 않는 한 $0.34-$0.36 근처의 좁은 범위를 가리키고 있습니다. MYX Finance(MYX) 시장 분석은 폭발적인 변동성을 강조하지만, 낮은 유동성 문제와 예측할 수 없는 변동으로 인해 많은 사람들이 모멘텀을 유지할 수 있을지 확신하지 못합니다. 그렇다면 질문은, 매일 규모를 입증하는 프로젝트가 있는데 왜 불확실성에 안주해야 할까요? BlockDAG(BDAG)는 워밍업을 기다리지 않습니다. 매일 1,000명의 새로운 홀더를 추가하고, 프리세일 자금으로 4억 600만 달러를 확보하며, 130개국에 걸쳐 20,000대의 채굴자를 배송하고 있습니다. X 앱에서 마이닝하는 300만 명의 사용자와 함께, 이는 단순한 저자본 투자가 아니라 출시 전에 형성되는 글로벌 인프라입니다. 지금 최고의 암호화폐를 찾고 있다면, BlockDAG의 빠른 채택과 실제 하드웨어 출시는 다른 것들이 정체되어 있는 동안 빠르게 움직이는 옵션으로 두드러집니다. BlockDAG의 일일 성장으로 인해 놓치는 것이 비싸진다 BlockDAG는 단순히 숫자를 추가하는 것이 아니라 모멘텀을 강화하고 있습니다. 이미 312,000명 이상의 고유 홀더가 참여했으며, 매일 1,000명이 더 유입되고 있습니다. 이러한 꾸준한 채택은 이것이 단타매매나 틈새 가상 커뮤니티 프로젝트가 아님을 보여줍니다. X1 앱을 통해 마이닝하는 300만 명과 전 세계적으로 확장되는 하드웨어 수요로, BlockDAG는 특히 가격 변동 전에 일찍 참여하는 것을 중요시하는 사람들에게 지금 최고의 암호화폐 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 프리세일 수치가 실제 이야기를 말해줍니다. BlockDAG는 지금까지 4억 600만 달러를 모았으며, 지난 달에만 4,000만 달러가 유입되어 하루에 약 100만 달러가 모였습니다. 각 배치 가격 인상은 늦게 참여하는 사람들이 동일한 할당에 더 많은 비용을 지불해야 함을 의미하므로 타이밍이 중요합니다. BDAG당 $0.013에, 홀더들은 오래 지속되지 않을 것이라고 많은 사람들이 믿는 가격을 확보하고 있습니다. 하드웨어 출시는 신뢰의 또 다른 핵심 동인입니다. 20,000대 이상의...
NEAR
$2.854
-3.31%
T
$0.01509
-0.33%
REAL
$0.08248
-1.18%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 05:44
공유하기
중요한 미국 암호화폐 규제 원탁회의 종료: 획기적인 진전
중요한 미국 암호화폐 규제 원탁회의 종료: 획기적인 진전이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요한 미국 암호화폐 규제 원탁회의 종료: 획기적인 진전 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 중요한 미국 암호화폐 규제 원탁회의 종료: 획기적인 진전 출처: https://bitcoinworld.co.in/us-crypto-regulation-roundtable/
COM
$0.011198
+1.96%
FORWARD
$0.0002197
-1.43%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 05:31
공유하기
뉴욕 은행들, 블록체인 분석 활용 권고받아: NYDFS
뉴욕 은행들에게 블록체인 분석 활용 권고: NYDFS라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕 금융서비스 감독관 에이드리언 해리스는 수요일에 모든 뉴욕 은행 조직에 가상화폐 활동과 관련된 컴플라이언스를 강화하고 리스크를 관리하기 위해 블록체인 분석 사용을 고려할 것을 권고하는 지침서를 발행했습니다. NYDFS, 은행에 대한 새로운 공지에서 이전 VCRA, 분석 지침 연결 금융서비스부(DFS 또는 NYDFS) [...] 출처: https://news.bitcoin.com/new-york-banks-advised-to-leverage-blockchain-analytics-nydfs/
COM
$0.011198
+1.96%
VIRTUAL
$1.0536
-5.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 04:33
공유하기
주요 금리: 연준이 마침내 양보하고 시장이 요동치다
파월은 조심스럽게 금리를 인하하고, 트럼프는 그 어느 때보다 크게 외치며, 암호화폐는 환호합니다. 워싱턴에서는 FED가 무기를 내려놓는 동안, 비트코인과 스테이블코인은 그들의 움직임을 재조정합니다. 기사 '핵심 금리: 연준이 마침내 항복하고 시장이 요동치다'가 Cointribune에 처음 등장했습니다.
TRUMP
$7.521
-0.71%
EVER
$0.01912
-0.46%
공유하기
Coinstats
2025/09/18 04:15
공유하기
또 다른 나스닥 상장 기업이 대규모 비트코인(BTC) 구매를 발표! 14번째 대형 기업이 되다! - 트럼프 연계 알트코인에도 투자할 예정!
또 다른 나스닥 상장 기업이 대규모 비트코인(BTC) 구매를 발표! 14번째 대형 기업이 되다! - 트럼프 관련 알트코인에도 투자할 예정!이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC) 보유 기업의 수가 나날이 증가하는 가운데, 또 다른 나스닥 상장 기업이 BTC 구매를 발표했습니다. 이에 따르면, 라이브 방송 및 전자상거래 기업 GD Culture Group이 7억 8750만 달러 규모의 비트코인 구매 계약을 발표했습니다. 공식 성명에 따르면, GD Culture Group은 영국령 버진아일랜드에 등록된 기업인 Pallas Capital Holding으로부터 7,500 비트코인을 포함한 8억 7500만 달러 상당의 자산을 인수하는 자산 계약을 체결했다고 발표했습니다. GD Culture는 8억 7540만 달러 상당의 비트코인을 포함한 Pallas Capital의 모든 자산과 교환하여 약 3920만 주의 보통주를 발행할 예정입니다. GD Culture의 CEO Xiaojian Wang은 이번 인수 계약이 비트코인을 준비 자산 및 가치 저장 수단으로서의 기관 수용이 증가하는 추세를 활용하면서 강력하고 다양한 암호화폐 자산 준비금을 구축하려는 회사의 계획을 직접적으로 지원할 것이라고 말했습니다. 이번 인수로 GD Culture는 14번째로 큰 상장 비트코인 보유 기업이 될 것으로 예상됩니다. 비트코인 재무 전략을 채택하는 기업의 수는 크게 증가하여 2025년까지 190개를 초과할 것으로 예상됩니다. 계약 발표 직후, GD Culture 주식은 28.16% 하락한 6.99달러로, 1년 중 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 또한 기억하실 수 있듯이, GD Culture는 5월에 암호화폐 준비금을 만들 것이라고 발표했습니다. 이 시점에서 회사는 최대 3억 달러 규모의 주식 발행을 통해 비트코인과 도널드 트럼프 대통령의 공식 밈 코인인 TRUMP 토큰에 투자할 계획이라고 발표했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/another-nasdaq-listed-company-announces-massive-bitcoin-btc-purchase-becomes-14th-largest-company-theyll-also-invest-in-trump-linked-altcoin/
TRUMP
$7.521
-0.71%
BTC
$121,847.9
-0.90%
ALTCOIN
$0.0004066
-17.79%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 04:06
공유하기
SOL 옵션 거래 시작을 앞두고 CME에 818만 솔라나 커밋됨
CME에서 솔라나 오픈 인터레스트 6% 급증
SOL
$221.85
-0.52%
LIVE
$0.01158
-5.54%
OPEN
$0.56408
-7.79%
공유하기
Coinstats
2025/09/18 04:05
공유하기
FOMC가 9월 25 베이시스 포인트 금리 인하를 확정함에 따라 비트코인 변동성 급증
FOMC가 9월 25 베이시스 포인트 금리 인하를 확인함에 따라 비트코인 변동성 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 9월 17일 연방준비제도가 25 베이시스 포인트 금리 인하를 확인하면서 연방기금금리 목표 범위를 4%에서 4.25%로 낮추자 급등락했습니다. 이번 결정으로 지급준비금 잔액에 대한 이자율은 4.15%로, 주요 대출 금리는 4.25%로 인하되었으며, 두 조치 모두 9월 18일부터 유효합니다. 연준은 뉴욕 연준의 공개시장 데스크가 최대 5000억 달러의 하루짜리 환매 계약과 역환매에 대한 1600억 달러의 거래상대방별 일일 한도를 포함하여 새로운 범위를 유지하기 위한 공개시장 운영을 수행할 것이라고 밝혔습니다. CryptoSlate 데이터에 따르면, 비트코인은 성명 발표 전 116,318달러의 장중 고가까지 급등했다가 트레이더들이 "뉴스를 매도"하면서 114,820달러로 급격히 반전되었습니다. 하락세는 격렬했지만 단기간에 그쳤으며, 비트코인은 보도 시점 기준 115,639달러로 회복되었습니다. 이러한 급격한 변동은 디지털 자산이 달러 유동성과 연준 정책 변화에 여전히 매우 민감하게 반응한다는 점을 강조합니다. 금리 인하는 널리 예상되었지만, 높은 차입 비용을 유지한 후 몇 개월 만에 연준의 첫 정책 조정을 의미했습니다. 시장은 이미 이 결정을 반영했지만, 비트코인의 반응 속도는 트레이더들이 통화 정책 변화에 어떻게 포지션을 취하고 있는지를 보여주었습니다. 투자자들은 이제 중앙은행이 연말 전에 추가 인하를 단행할 수 있을지에 대한 추가 지침을 위해 제롬 파월 의장의 기자회견을 기다리고 있습니다. 주식 시장도 발표 후 변동성을 보였고, 채권 시장이 완화된 금융 여건을 반영하면서 국채 수익률은 소폭 하락했습니다. 비트코인의 과장된 움직임은 더 날카로운 장중 변동과 함께 광범위한 위험 심리를 반영했습니다. 비트코인 시장 데이터 2025년 9월 17일 16시 38분(KST) 보도 시점 기준, 비트코인은 시가총액 1위이며 가격은 지난 24시간 동안 0.8% 하락했습니다. 비트코인의 시가총액은 2.3조 달러이며 24시간 거래량은 525억 달러입니다.…
BTC
$121,847.9
-0.90%
BOND
$0.1594
+1.39%
CAP
$0.11026
-16.26%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 03:16
공유하기
연방준비제도 금리 25 베이시스 포인트 인하; 비트코인 116,000달러 이상으로 상승
연방준비제도이사회(FRB)가 기준금리를 25bp 인하; 비트코인 116,000달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 연방준비제도이사회는 수요일에 기준금리를 0.25%p 인하하여 연방기금금리 목표범위를 4.00%에서 4.25%로 낮췄습니다. 시장에서 널리 예상했던 이번 조치는 중앙은행이 수년 만에 처음으로 금리를 인하한 것으로, 일자리 증가 둔화와 미국 경제의 하방 위험 증가에 대한 우려를 반영합니다. 성명서에서 연방공개시장위원회(FOMC)는 "최근 지표들은 올해 상반기 경제 활동 성장이 완화되었음을 시사한다. 일자리 증가가 둔화되었고, 실업률이 소폭 상승했지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 인플레이션은 상승했으며 다소 높은 수준을 유지하고 있다"고 언급했습니다. 연준은 최대 고용과 물가 안정이라는 이중 책무를 강조하면서도 "경제 전망에 대한 불확실성이 여전히 높다"며 "고용에 대한 하방 위험이 증가했다"고 인정했습니다. 25bp 금리 인하 결정은 제롬 파월 의장을 포함한 11명의 위원회 위원들이 지지했습니다. 스티븐 I. 미란 위원만이 50bp 인하를 주장하며 반대 의견을 냈습니다. 비트코인, 연준 금리 인하에 반응 발표 이후, Bitcoin Magazine Pro의 데이터에 따르면 비트코인(BTC)은 116,000달러를 소폭 상회했습니다. 이는 완화된 통화 정책이 비트코인과 같은 암호화폐를 포함한 위험 자산을 지원할 수 있다는 투자자들의 심리를 반영합니다. 시장 분석가들은 비트코인의 빠른 반응이 거시 경제에 민감한 자산으로서의 역할이 커지고 있다는 신호라고 지적했습니다. S&P 500과 나스닥이 소폭 상승한 반면, 비트코인 가격의 급등은 디지털 자산이 완화된 금융 환경에 대한 기대로부터 불균형적으로 혜택을 받을 수 있음을 강조했습니다. 정책 전망 연준은 추가 조정이 향후 데이터에 따라 결정될 것이라고 강조했습니다. "연방기금금리 목표범위에 대한 추가 조정을 고려할 때, 위원회는 들어오는 데이터, 변화하는 전망, 그리고 위험의 균형을 신중하게 평가할 것"이라고 성명서는 밝혔습니다. FOMC는 또한...
U
$0.009413
-2.65%
BTC
$121,847.9
-0.90%
MOVE
$0.108
-2.43%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 03:12
공유하기
속보: 연준 의장 제롬 파월, 금리 결정 이후 연설 - 생중계
연준 의장 제롬 파월이 금리 결정 이후 실시간 기자회견을 진행하고 있습니다. 여기 세부 내용이 있습니다. 계속 읽기: 속보: 연준 의장 제롬 파월, 금리 결정 이후 연설 - 실시간
HERE
$0.000258
+7.94%
LIVE
$0.01158
-5.54%
공유하기
Coinstats
2025/09/18 02:38
공유하기
애덤 웨인라이트, 대릴 카일을 기리며 다시 마운드에 오르다
애덤 웨인라이트가 다릴 카일을 기리며 다시 마운드에 오른다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2023년 7월 18일 미주리주 세인트루이스의 부시 스타디움에서 마이애미 말린스와의 경기 2회 중 세인트루이스 카디널스의 애덤 웨인라이트. (사진: 브랜든 슬로터/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images 세인트루이스 카디널스의 평생 선수 애덤 웨인라이트는 매우 느긋한 사람으로, 야구 전통과 바비큐에 대해 이야기하거나 농담을 나누는 것을 꺼리지 않습니다. 그런 성격이 지난주 줌 통화 중에 드러났는데, 제가 처음으로 시카고 컵스 팬이라고 언급했을 때였습니다. 그는 제 팬심에 대한 언급에 "지금까지는 이 인터뷰가 잘 진행되고 있지 않은 것 같네요"라고 대답했습니다. 하지만 웨인라이트는 9월 19일 더 진지한 이유로 부시 스타디움에 돌아올 예정입니다. 이번에는 또 다른 전 카디널스 선수이자 친구인 고인이 된 다릴 카일을 기리기 위해서입니다. 웨인라이트는 선발 투수가 아닌, 경기의 시구를 던지기 위해 마운드에 오를 것입니다. 마운드에서 그와 함께할 사람은 카일의 딸 시에라로, 두 사람은 '플레잉 위드 하트'라는 새로운 프로그램을 출범시키는 데 도움을 줄 것입니다. "다릴의 죽음은 심장 질환이 최고의 신체 상태에 있는 엘리트 운동선수들조차도 차별하지 않는다는 것을 상기시켜 주었습니다"라고 웨인라이트는 말했습니다. "이 프로그램은 사람들이 위험을 인식하고, 행동을 취하며, 희망적으로는 생명을 구하는 데 도움을 주기 위한 것입니다." 2005년부터 2023년까지 세인트루이스 카디널스의 선발 투수로 활약한 웨인라이트는 야구 전통의 본질과 심장 건강에 관한 중요한 메시지를 결합하고자 합니다. 카디널스의 사랑받는 투수였던 카일은 2002년, 조기 발병 심장 질환으로 인해 33세의 나이로 비극적으로 세상을 떠났습니다. 그의 갑작스러운 죽음은 야구계를 충격에 빠뜨렸고 팀 동료, 팬들, 특히 그의 가족에게 지속적인 영향을 남겼습니다. 이제 20년이 넘는 시간이 흐른 후, 시에라 카일은 웨인라이트와 함께 나서서...
M
$2.08014
-1.36%
T
$0.01509
-0.33%
PHOTO
$0.7818
+30.75%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 02:08
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다