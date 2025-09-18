MEXC 거래소
비트코인 트레이더들에게, 연준 금리 인하가 이미 가격에 반영되었을까?
비트코인 트레이더들에게 연준의 금리 인하가 이미 반영되었을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 시장은 수요일에 연방준비제도가 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 비트코인 가격은 이번 주에 상승했지만 일부 분석가들은 발표에 따라 자산이 상승할 것으로 예상하지 않습니다. 대신, 트레이더들은 결정 이후 연준 의장 제롬 파월의 발언에 주목할 것이라고 분석가들이 Decrypt에 말했습니다. 비트코인은 일반적으로 저금리 환경에서 좋은 성과를 보였지만, 수요일에 널리 예상되는 미국 중앙은행의 금리 인하 이후에는 자산이 상승하지 않을 수 있다고 분석가들은 말하며, 시장이 이미 금리 인하를 반영했다고 믿고 있습니다. 분석가들은 트레이더들이 발표 이후 연방준비제도 의장 제롬 파월이 기자회견에서 무엇을 말하는지에 더 주목할 것이라고 말합니다. "꽤 반영된 것 같습니다," Bitwise의 수석 투자 전략가인 후안 레온이 Decrypt에 말했습니다. "[인하]는 시장에 의해 소화되었습니다. 흥미로운 부분은 파월이 이후에 무엇을 말하느냐입니다 - 그곳에서 암호화폐 시장이 평평해지거나 랠리를 볼 수 있을 것입니다," 그는 계속했습니다. 투자자 심리의 널리 지켜보는 지표인 CME의 FedWatch 도구에 따르면, 연준이 금리를 0.25포인트 인하할 확률은 현재 96%입니다. 주식과 암호화폐는 이 데이터에 이번 주 급등했습니다. 화요일 한때, 비트코인 가격은 한 달 내 거의 최고 수준으로 상승했습니다. 암호화폐 시장 데이터 제공업체 CoinGecko에 따르면, 시가총액 기준 최대 디지털 자산은 최근 116,559달러로 가격이 책정되어 지난 7일 동안 거의 5% 상승했습니다. 이 암호화폐는 8월에 설정된 사상 최고치인 124,128달러보다 약 7% 낮은 수준을 유지하고 있습니다. Myriad 시장은 소비자 10명 중 거의 9명이 9월 내내 가격이 105,000달러 이상을 유지할 것으로 예상한다는 것을 발견했습니다. (공개: Myriad는 편집상 독립적인 Decrypt의 모회사인 Dastan이 개발한 예측 시장 및 참여 플랫폼입니다.) 다른 주요 디지털 자산들...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 09:22
분석가, AI를 활용해 XRP ETF가 승인될 경우 XRP 가격이 얼마나 오를지 보여줘
암호화폐 분석가 Rob Cunningham이 AI를 사용하여 XRP ETF가 결국 출시될 경우 XRP 가격이 얼마나 상승할 수 있는지 계산했습니다. 예측에 따르면, 이 알트코인은 이러한 펀드로의 자금 유입만으로도 최대 $50까지 상승할 수 있습니다. XRP ETF가 승인될 경우 XRP 가격이 얼마나 상승할 수 있는지 [...]
Bitcoinist
2025/09/18 08:00
금값 놀라운 신규 최고가 기록 달성
골드 가격, 놀라운 신고가 경신에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전례 없는 급등: 골드 가격, 놀라운 신고가 경신 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 전례 없는 급등: 골드 가격, 놀라운 신고가 경신 출처: https://bitcoinworld.co.in/gold-price-record-high/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:55
말라하이드에서 열린 첫 T20에서 잉글랜드의 강타자들이 아일랜드를 압도
말라하이드에서 열린 첫 T20에서 잉글랜드의 타이타닉급 타자들이 아일랜드를 가볍게 제압했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 더블린, 아일랜드 - 9월 17일: 2025년 9월 17일 더블린의 말라하이드 크리켓 클럽에서 열린 아일랜드와 잉글랜드 간의 첫 T20 국제 경기에서 아일랜드 위켓키퍼 로칸 터커가 지켜보는 가운데 잉글랜드의 필 솔트가 6점을 기록하고 있다. (사진: 가레스 콥리/게티 이미지) 게티 이미지 잉글랜드는 수요일 3경기 시리즈의 첫 경기에서 아일랜드를 꺾은 후 T20 국제 경기에서 강력한 기세를 이어갔습니다. 아일랜드해를 건너온 이번 여행은 대리 주장 제이콥 베텔에게 순조로운 출발이었으며, 그의 팀은 말라하이드 성과 정원의 매력적인 환경 속에서 그린 앤 화이트를 상대로 포괄적인 4위켓 승리를 거두었습니다. 잉글랜드는 이제 최근 두 T20 경기에서 500점 이상을 기록했습니다. 그들은 지난 화요일 맨체스터에서 남아프리카를 압도하며 이 형식에서 정회원국이 기록한 최고 점수를 기록했습니다. 올드 트래포드에서 141점을 기록한 필 솔트는 세계 최고의 T20 타자가 되기 위한 여정에서 또 다른 세기에 11점이 부족했습니다. 솔트는 화를 내며 경기장을 떠날 때 자신의 배트를 패드에 쳤지만, 그는 이 경기들에서 총 12개의 식스와 25개의 포스를 기록했습니다. 아일랜드는 비교적 차분한 파워플레이 이후 25개의 경계선을 기록하며 잘 타격했습니다. 테스트 크리켓에서 평균 40점 이상을 기록하는 로칸 터커는 여기서 그의 다양한 형식의 기술을 가볍게 선보였습니다. 위켓키퍼는 63점을 기록한 해리 텍터와 함께 123점의 스탠드를 기록하며 훌륭한 55점을 기록했습니다. 잉글랜드에 대한 유일한 오점은 볼링 노력이었습니다. 아딜 라시드는 프로테아스와의 단축된 시리즈에서 평소보다 더 고전했으며, 북 더블린에서도 몇몇 불안정한 공을 던졌습니다. 제이미 오버튼은 레드볼 선발에서 자신을 제외했지만, 길이에서 불안정했습니다. 잉글랜드의 만능 전문가인 샘 커런은 그의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:53
비트코인 가격 회복으로 단기 고래들의 수익률 되살아나, 랠리 지속될까?
비트코인 가격 회복으로 단타매매 고래들의 수익률이 되살아나다, 상승세 지속될까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격 회복으로 단타매매 고래들의 수익률이 되살아나다, 상승세 지속될까? | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 제 이름은 Godspower Owie이며, NewsBTC와 Bitcoinist 뉴스 플랫폼에서 일하고 있습니다. 저는 새로운 장소를 탐험하고, 새로운 것들, 특히 가치 있는 것들을 배우며, 아무리 작은 영향이라도 제 삶에 영향을 미치는 새로운 사람들을 만나는 것을 즐기기 때문에 가끔 제 자신을 탐험가라고 생각합니다. 저는 가족, 친구, 경력, 그리고 시간을 소중히 여깁니다. 정말로, 이것들은 아마도 모든 사람의 존재에서 가장 중요한 측면일 것입니다. 환상이 아닌, 꿈을 추구하는 것이 제가 하는 일입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-revives-sth-profit-margins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:33
한국거래소 계열사 KOSCOM, 스테이블 코인 상표 출원
한국거래소의 IT 인프라를 제공하는 계열사 KOSCOM이 암호화폐 및 디지털 자산 부서를 개편하는 것 외에도 스테이블코인 관련 상표 5개를 출원했습니다.
Coinstats
2025/09/18 07:30
Lyft 주가, Waymo 파트너십 이후 3년 최고가 기록
Waymo 파트너십 이후 Lyft 주식 3년 최고가 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Lyft 주식은 수요일에 14% 이상 상승하여 라이드셰어 회사가 자율주행 차량 호출 서비스인 Waymo와의 파트너십을 발표한 후 3년 최고가를 기록했습니다. 2023년 1월 23일 유타주 파크 시티에서 열린 선댄스 영화제 중 Lyft 간판의 전경. (사진: Mat Hayward/Getty Images) Getty Images 주요 사실 Lyft 주식은 수요일 장 마감 약 30분 전에 11.9% 상승한 22.60달러에 거래되었습니다. 주가 급등으로 Lyft 주식은 2022년 5월 이후 최고점에 도달했는데, 당시에는 전년도 코로나19 봉쇄 이후 호황에서 급격히 하락했었습니다. Lyft와 Waymo의 파트너십은 Waymo의 로보택시 서비스를 내슈빌에 도입하며, 로스앤젤레스, 피닉스, 샌프란시스코, 애틀랜타, 오스틴 등의 도시에서 제공하는 회사의 서비스를 확장합니다. 이 계약에 따라 Lyft는 차량 유지보수, 인프라 및 차고지 운영을 제공할 예정입니다. 이용자들은 처음에는 회사의 앱을 통해, 그리고 내슈빌 서비스가 성장함에 따라 나중에는 Lyft 앱을 통해 Waymo의 로보택시 서비스를 이용할 수 있게 됩니다. Forbes 속보 문자 알림 받기: 하루의 주요 헤드라인을 형성하는 가장 큰 이야기를 항상 알 수 있도록 문자 메시지 알림을 시작합니다. "Alerts"를 (201) 335-0739로 문자 보내거나 여기에서 가입하세요. 관련 내용 Lyft의 경쟁사인 Uber의 주식은 동부 시간 14시 30분에 4.2% 하락하여 지난 주 거래에서 얻은 이익을 상쇄했습니다. Uber의 주식은 올해 53% 이상 상승했습니다. 주요 배경 Lyft의 주식은 8월에 2분기 실적을 발표한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 당시 매출(16억 달러)과 주당 순이익(0.10달러)에서 애널리스트 예상치에 미치지 못했지만, 총 예약액은 45억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 12% 증가한 수치입니다. Waymo는 내년에 자율주행 서비스 시장을 확장할 계획으로, 워싱턴 D.C., 마이애미, 뉴욕시에 서비스를 도입할 예정입니다. 또한 여러 도시에서 테스트를 진행하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:11
오늘 최고의 암호화폐 투자는 Pepeto, Shiba Inu와 Pepe보다 더 좋음
투자자들은 유틸리티를 원합니다; 미래가 없는 토큰에 현금을 풋팅하는 것은 룰렛과 같습니다. 스마트한 접근법은 프리세일에 있습니다. [...] 게시물 "오늘 할 수 있는 최고의 암호화폐 투자는 Pepeto, Shiba Inu와 Pepe보다 더 좋습니다"가 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/18 06:39
솔라나(SOL)의 최근 랠리는 인상적일 수 있지만, 인생을 바꿀 만한 투자수익률(ROI)을 목표로 하는 투자자들은 다른 곳을 주목하고 있다
솔라나(SOL)의 최근 랠리는 인상적일 수 있지만, 인생을 바꿀 만한 ROI를 노리는 투자자들은 다른 곳을 주목하고 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나(SOL)의 최근 랠리는 전 세계 투자자들의 관심을 끌었지만, 비전을 가진 투자자들에게 더 큰 이야기는 다음 인생을 바꿀 수익의 급등이 어디로 향하고 있는지입니다. 솔라나가 계속해서 높은 수준의 생태계 사용량과 네트워크 활용도를 보이는 가운데, 무툼 파이낸스(MUTM)를 위한 무대가 서서히 마련되고 있습니다. MUTM은 빠르게 성장하는 프리세일에서 $0.035의 가격으로 책정되어 있습니다. 다음 단계에서 투자자들이 기대할 수 있는 것은 14.3%의 가격 상승입니다. 프리세일이 계속 탄력을 받으면서 1585만 달러 이상이 모금되었습니다. 단기적인 워밍업 파도를 타는 대부분의 토큰들과 달리, 무툼 파이낸스는 더 많은 가치 잠재력을 가진 유틸리티 중심의 선택이 되고 있으며, 따라서 단순한 가격 움직임 이상을 찾는 투자자들에게 점점 더 나은 옵션이 되고 있습니다. 솔라나, 투기가 지속되는 가운데 $234 근처에서 상승세 유지 솔라나(SOL)는 현재 $234.08에 거래되고 있으며, 최근 추세를 보여주는 24시간 범위인 $234.42에서 $248.19 사이를 유지하고 있습니다. 이 토큰은 거래량 증가와 기관 매수에 힘입어 거의 13%에 달하는 강력한 7일 상승률을 기록했으며, 이는 대부분의 경쟁자들을 크게 앞서고 있습니다. 저항선은 $250-$260이고, 지지선은 $220-$230으로 보이며, 따라서 이는 잠재적인 돌파 또는 위축의 중요한 수준입니다. 그러나 시장 관찰자들은 아직 프리세일 단계에 있는 새로운 DeFi 암호화폐인 무툼 파이낸스가 더 많은 상승 잠재력을 가지고 있다고 생각하고 있습니다. 무툼 파이낸스 6단계 프리세일 무툼 파이낸스는 현재 프리세일 6단계에 있으며 토큰을 $0.035에 제공하고 있습니다. 프리세일은 매우 빠르게 진행되어 왔으며, 투자자들은 1585만 달러 이상을 모금했습니다. 이 프로젝트는 또한 편리한 결제와 장기적인 가치 보존을 위해 이더리움 블록체인에서 USD에 페그된 스테이블코인을 기대하고 있습니다. 무툼 파이낸스는 차용자와 대출자 모두에게 혜택을 주는 이중 대출, 다목적 DeFi 플랫폼입니다. 이는 소매 및...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 06:23
메타플래닛, 일본과 미국에 비트코인 중심 자회사 설립
메타플래닛이 일본과 미국에 비트코인 중심 자회사를 설립했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본 최대 비트코인 BTC$116,183.54 보유 기업인 메타플래닛(3350)은 일본과 미국에 각각 하나씩 두 개의 자회사를 설립하고 bitcoin.jp 도메인 이름을 구매하여 세계 최대 암호화폐에 대한 약속을 강화했다고 밝혔습니다. 도쿄에 본사를 둔 Bitcoin Japan Inc.는 인터넷 도메인과 Bitcoin Magazine Japan을 포함한 비트코인 관련 미디어, 컨퍼런스 및 온라인 플랫폼 제품군을 관리할 예정입니다. 미국 법인인 Metaplanet Income Corp.는 마이애미에 본사를 두고 파생상품을 포함한 비트코인 관련 금융 상품에서 수익을 창출하는 데 중점을 둘 것이라고 회사는 X에 게시한 글에서 밝혔습니다. 메타플래닛은 2024년 마지막 분기에 비트코인 수익 창출 사업을 시작했으며 새로운 자회사를 통해 이러한 운영을 더욱 확장하는 것을 목표로 한다고 언급했습니다. 두 완전 소유 자회사는 부분적으로 메타플래닛 CEO 사이먼 게로비치가 이끌고 있습니다. 이달 초, 이 회사는 비트코인 보유량을 2만 BTC 이상으로 늘렸습니다. BitcoinTreasuries 데이터에 따르면 현재 대차대조표에 20,136 BTC를 보유한 세계 6위 비트코인 보유 기업입니다. 선두 기업인 Strategy(MSTR)는 638,985 BTC를 보유하고 있습니다. 이 자회사들은 회사가 BTC 보유량을 강화하기 위해 국제 주식 판매를 통해 순 2,041억 엔(14억 달러)을 조달할 계획을 발표한 직후에 설립되었습니다. 수요일에 메타플래닛 주가는 1.16% 하락했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/17/metaplanet-sets-up-u-s-japan-subsidiaries-buys-bitcoin-jp-domain-name
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 06:12
