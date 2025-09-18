솔라나(SOL)의 최근 랠리는 인상적일 수 있지만, 인생을 바꿀 만한 투자수익률(ROI)을 목표로 하는 투자자들은 다른 곳을 주목하고 있다

솔라나(SOL)의 최근 랠리는 인상적일 수 있지만, 인생을 바꿀 만한 ROI를 노리는 투자자들은 다른 곳을 주목하고 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나(SOL)의 최근 랠리는 전 세계 투자자들의 관심을 끌었지만, 비전을 가진 투자자들에게 더 큰 이야기는 다음 인생을 바꿀 수익의 급등이 어디로 향하고 있는지입니다. 솔라나가 계속해서 높은 수준의 생태계 사용량과 네트워크 활용도를 보이는 가운데, 무툼 파이낸스(MUTM)를 위한 무대가 서서히 마련되고 있습니다. MUTM은 빠르게 성장하는 프리세일에서 $0.035의 가격으로 책정되어 있습니다. 다음 단계에서 투자자들이 기대할 수 있는 것은 14.3%의 가격 상승입니다. 프리세일이 계속 탄력을 받으면서 1585만 달러 이상이 모금되었습니다. 단기적인 워밍업 파도를 타는 대부분의 토큰들과 달리, 무툼 파이낸스는 더 많은 가치 잠재력을 가진 유틸리티 중심의 선택이 되고 있으며, 따라서 단순한 가격 움직임 이상을 찾는 투자자들에게 점점 더 나은 옵션이 되고 있습니다. 솔라나, 투기가 지속되는 가운데 $234 근처에서 상승세 유지 솔라나(SOL)는 현재 $234.08에 거래되고 있으며, 최근 추세를 보여주는 24시간 범위인 $234.42에서 $248.19 사이를 유지하고 있습니다. 이 토큰은 거래량 증가와 기관 매수에 힘입어 거의 13%에 달하는 강력한 7일 상승률을 기록했으며, 이는 대부분의 경쟁자들을 크게 앞서고 있습니다. 저항선은 $250-$260이고, 지지선은 $220-$230으로 보이며, 따라서 이는 잠재적인 돌파 또는 위축의 중요한 수준입니다. 그러나 시장 관찰자들은 아직 프리세일 단계에 있는 새로운 DeFi 암호화폐인 무툼 파이낸스가 더 많은 상승 잠재력을 가지고 있다고 생각하고 있습니다. 무툼 파이낸스 6단계 프리세일 무툼 파이낸스는 현재 프리세일 6단계에 있으며 토큰을 $0.035에 제공하고 있습니다. 프리세일은 매우 빠르게 진행되어 왔으며, 투자자들은 1585만 달러 이상을 모금했습니다. 이 프로젝트는 또한 편리한 결제와 장기적인 가치 보존을 위해 이더리움 블록체인에서 USD에 페그된 스테이블코인을 기대하고 있습니다. 무툼 파이낸스는 차용자와 대출자 모두에게 혜택을 주는 이중 대출, 다목적 DeFi 플랫폼입니다. 이는 소매 및...