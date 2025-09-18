2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
분석가, FOMC 결정과 관계없이 BTC의 '업토버' 랠리 예측

분석가, FOMC 결정과 관계없이 BTC의 '업토버' 랠리 예측

분석가, FOMC 결정과 관계없이 비트코인의 '업토버' 랠리를 예측한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 9월 17일 14시 04분(UTC) 기준 116,236달러에 거래되었으며, 지난 24시간 동안 약 1% 상승하여 연방준비제도이사회의 정책 발표를 기다리는 시장에서 주요 레벨 위에서 유지되고 있습니다. 분석가들의 의견 Dean Crypto Trades는 X에서 비트코인이 선거 이후 지역 최고점보다 약 7% 높은 수준인 반면, 같은 기간 S&P 500은 9% 상승했고 금은 36% 급등했다고 언급했습니다. 그는 비트코인이 이러한 자산들보다 더 압축되어 있어 다음 큰 움직임을 주도할 가능성이 높지만, 더 확장되기 전에 "낮은 고점"을 형성할 수 있다고 말했습니다. 그는 이더가 5,000달러를 돌파하고 가격 발견 단계에 진입하면 합류할 수 있다고 덧붙였습니다. Lark Davis는 9월 FOMC 회의를 둘러싼 비트코인의 역사를 지적하며, 2022년 약세장 기간을 제외하고 2020년 이후 모든 9월 결정 이후에 강한 랠리가 있었다고 말했습니다. 그는 이 패턴이 연준의 금리 선택 자체보다는 계절적 역학에 관한 것이라고 강조하며, 비트코인이 "업토버"로 향하는 이 기간에 번창하는 경향이 있다고 주장했습니다. CoinDesk Research의 기술적 분석 CoinDesk Research의 기술적 분석 데이터 모델에 따르면, 비트코인은 9월 16-17일 분석 기간 동안 약 0.9% 상승하여 115,461달러에서 116,520달러로 올랐습니다. BTC는 9월 17일 07시 00분(UTC)에 117,317달러의 세션 최고치에 도달한 후 통합되었습니다. 그 정점 이후, 비트코인은 116,400-116,600달러 범위를 여러 번 테스트하여 이를 단기 지지 구간으로 확인했습니다. 세션의 마지막 시간인 11시 39분에서 12시 38분(UTC) 사이에 BTC는 돌파를 시도했습니다: 가격은 116,351달러와 116,376달러 사이에서 좁게 움직이다가 12시 34분에 더 높은 거래량으로 116,551달러로 급등했습니다. 이는 횡보구간-돌파 패턴을 확인했지만, 상승폭은 완만했습니다. 전반적으로 비트코인은 116,000달러 위에서 견고하게 유지되고 있으며, 116,400달러 부근에서 지지를 받고 117,300달러 부근에서 저항을 받고 있습니다. 최신 24시간 및 1개월 차트 분석 14시 04분(UTC)에 종료된 최신 24시간 CoinDesk 데이터 차트...
니어
NEAR$2,856-3,25%
1
1$0,007017+50,45%
비트코인
BTC$121 841,47-0,90%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/18 12:42
공유하기
2025년 비트코인의 다음 이야기

2025년 비트코인의 다음 이야기

2025년 다음 비트코인 이야기 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 18일 | 07:39 비트코인이 모호한 개념에서 글로벌 자산으로 성장한 과정은 모든 진지한 투자자가 연구하는 교본이며, 아직 그 이야기는 끝나지 않았습니다. 비트코인은 현재 115,000달러 이상에 거래되고 있으며, 이는 인생을 바꾸는 상승세가 대부분의 사람들이 주목하기도 전에 시작된다는 것을 상기시켜 줍니다. 이번 사이클에 걸린 질문은 간단합니다: 새로운 경쟁자가 먼저 움직이려는 사람들에게 여전히 기회의 창이 열려 있는 동안, 더 빠르고, 깔끔하고, 더 일찍 그 궤적을 압축할 수 있을까요? 아직 프리세일 중인 코인들이 이 이야기를 반복할 수 있는 코인들이며, 그 중에서도 이더리움 블록체인 기반의 밈 코인이 가장 많은 관심을 끌고 있습니다. 이 팀은 오늘날의 시장에서 영향력을 발휘하기로 결심한 것으로 보이며, 문화와 실용적인 도구를 융합하고 늦게 쫓아오는 사람들보다 초기 참여자에게 보상하는 디자인을 갖추고 있습니다. 만약 당신이 다음 비대칭적 기회를 찾고 있다면, 이것이 바로 모멘텀과 메커니즘이 만나는 지점이며, 이것이 많은 트레이더들이 조용히 이 특정 밈 코인을 혼잡한 시장에서 지금 구매할 최고의 암호화폐로 꼽는 이유입니다. 더 깊이 들어가기 전에, 모든 암호화폐 데스크가 잘 알고 있는 사례 연구를 빠르게 되돌아보겠습니다: 비트코인이 약 0.0025달러에서 100,000달러 이상으로 성장하여 틈새 실험을 모든 후속 사례의 기준이 되는 이야기로 바꾼 방법입니다. 비트코인 2010-2025 가격 역사 기본 원칙으로 돌아가보면: 2010년에 이상한 인터넷 화폐가 등장하고 단계적으로 전체 시장을 재편했습니다. 비트코인이 약 0.0025달러에서 100,000달러 이상으로 성장한 궤적은 모든 데스크가 여전히 인용하는 사례 연구입니다. 이는 한 코인이 전체 게임을 바꿀 수 있다는 것을 증명하기 때문입니다. 2009년에는 거의 아무도 그 목적지를 예상하지 못했습니다. 2009년 1월 3일에 출시된 비트코인은 2010년 피자 거래에서 BTC 가치가 0.0025달러에 근접했을 때 가격 신호를 얻었고, 초기 거래소 호가는 일부에 불과했습니다...
니어
NEAR$2,856-3,25%
스레숄드
T$0,01509-0,33%
비트코인
BTC$121 841,47-0,90%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/18 12:41
공유하기
도쿄 패션 브랜드, 비트코인과 AI로 확장

도쿄 패션 브랜드, 비트코인과 AI로 확장

이 게시물 도쿄 패션 브랜드, 비트코인과 AI로 확장이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수요일, 일본의 캐주얼 의류 소매업체 맥 하우스는 주주들이 Gyet Co., Ltd.로의 사명 변경을 승인했다고 발표했으며, 이는 암호화폐와 디지털 자산으로의 전략적 전환을 의미합니다. 이 움직임은 암호화폐, 블록체인 및 AI를 중심으로 한 더 넓은 기업 계획을 강조합니다. 이는 국내외 관찰자들의 관심을 끌며 글로벌 비트코인 재무 프로그램을 시작하려는 회사의 야망을 반영합니다. "Yet"와 그 글로벌 의미 Gyet의 개정된 기업 헌장은 암호화폐 인수, 거래, 관리 및 지불 서비스를 추가하는 광범위한 디지털 이니셔티브를 도입합니다. 새로운 목표는 또한 암호화폐 마이닝, 스테이킹, 대출 및 수익률 파밍뿐만 아니라 블록체인 시스템 개발, NFT 관련 프로젝트, 생성형 AI 및 데이터 센터 운영 연구도 포함합니다. 이러한 변화는 의류를 넘어 다양화하고 글로벌 기술 및 금융 부문 내에서 회사를 위치시키려는 명확한 의도를 나타냅니다. 스폰서 스폰서 리브랜딩은 Gyet가 더 넓은 국제적 시각으로 운영하려는 목표를 반영합니다. 새로운 이름은 "Growth Yet," "Global Yet," 그리고 "Generation Yet"라는 세 가지 개념을 전달하며, 일본 국내 시장을 넘어 확장하면서 미래 세대를 위한 기술 주도의 가치를 창출하려는 욕구를 나타냅니다. 비트코인 구매 및 마이닝 Gyet는 2025년 6월에 디지털 자산에 대한 야망을 선언했으며 7월에는 마이닝 회사 Zerofield와 기본 협력 계약을 체결했습니다. 그 이후 회사는 1,160만 달러 규모의 비트코인 인수 프로그램을 시작했으며 텍사스와 조지아와 같은 미국 주에서 전기 비용이 상대적으로 낮은 마이닝 운영을 테스트하고 있습니다. 1,000 BTC 이상을 보유하려는 목표는 전 세계적으로 볼 때 겸손하지만, 소매 현금 흐름으로 구매와 마이닝을 자금 조달하는 모델은 의류 사업에서는 여전히 특이합니다. 일본 내에서 Gyet는 Hotta Marusho와 Kitabo와 같은 회사들을 따르고 있으며, 이들 역시 원래 운영과는 구별되는 암호화폐 활동으로 다각화했습니다. 이러한 움직임은 금융 전략으로서의 기업 비트코인 보유를 가속화하고, 일본 기업들의 해외 마이닝 벤처에 대한 관심을 끌 수 있으며...
1
1$0,007017+50,45%
ChangeX
CHANGE$0,0015915-3,50%
비트코인
BTC$121 841,47-0,90%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/18 11:13
공유하기
비트코인 8% 상승으로 2025년 9월 이미 두 번째로 좋은 성과

비트코인 8% 상승으로 2025년 9월 이미 두 번째로 좋은 성과

비트코인 8% 상승으로 2025년 9월 역대 두 번째 최고 실적 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인은 8% 상승하며 계절성 추세를 거스르고 2012년 이후 최고의 9월 실적을 기록하고 있습니다. 2025년 9월이 역대 최강의 달이 되려면 20% 상승이 필요합니다. BTC 가격 변동성은 이례적인 상승 사이클에서 거의 볼 수 없었던 수준입니다. 비트코인(BTC)은 2012년 이후 어느 해보다 올해 9월에 더 많이 상승했으며, 이는 새로운 상승장 기록입니다. CoinGlass와 BiTBO의 역사적 가격 데이터에 따르면 8%로 비트코인의 2025년 9월 상승세는 역대 두 번째로 좋은 성과입니다. 비트코인, 8% 상승으로 "Rektember" 피해 9월은 전통적으로 비트코인의 가장 약한 달로, 평균 약 8%의 손실을 기록합니다. BTC/USD 월간 수익률(스크린샷). 출처: CoinGlass 올해는 역사적 패턴이 다음 상승장 정점을 요구하고 다른 위험 자산들이 반복적으로 신고가 경신을 기록하면서 BTC 가격 계절성에 대한 중요성이 높아졌습니다. 금과 S&P 500이 가격 발견 단계에 있는 동안, BTC/USD는 전월에 자체 신고가를 설정한 후 9월 내내 안정세를 유지했습니다. 그러나 "단지" 8%에 불과하더라도 이번 9월의 성과는 현재 비트코인의 13년 만에 가장 강한 달이 되기에 충분합니다. 9월이 비트코인 강세장에 더 수익성이 높았던 유일한 때는 2012년으로, BTC/USD가 약 19.8% 상승했습니다. 작년에는 상승세가 7.3%에 그쳤습니다. BTC/USD 월간 수익률. 출처: BiTBO BTC 가격 변동성 사라짐 이 수치들은 비트코인에게 매우 이례적인 상승장 정점의 해를 강조합니다. 관련 기사: BTC '가격에 반영 중'인 것: 이번 주 비트코인에 대해 알아야 할 5가지 이전 상승장과 달리, BTC 가격 변동성은 2025년에 사라졌으며, 이는 이전 성과를 기반으로 한 장기 시장 참여자들의 예상과 반대됩니다. CoinGlass 데이터에 따르면 변동성이 10년 이상 보지 못한 수준으로 떨어졌으며, 특히 4월부터 급격히 하락했습니다. 비트코인 역사적 변동성(스크린샷). 출처: CoinGlass 한편, 온체인 분석 회사 Glassnode는...
비트코인
BTC$121 841,47-0,90%
Moonveil
MORE$0,03592+69,99%
BRC20.COM
COM$0,011198+1,96%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/18 11:09
공유하기
Spiko의 EU T-Bills 머니 마켓 펀드, 3억 달러 AUM 달성, 투자자 관심 증가 신호

Spiko의 EU T-Bills 머니 마켓 펀드, 3억 달러 AUM 달성, 투자자 관심 증가 신호

Spiko의 마켓 펀드는 채택이 크게 증가하고 있으며, AUM이 3억 달러에 도달하여 제품으로의 강한 자금 유입을 나타내고 있습니다.
스레숄드
T$0,01509-0,33%
펀드
FUND$0,0197+19,75%
공유하기
Blockchainreporter2025/09/18 11:00
공유하기
Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe

Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe

이 게시물 Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 18일 | 05:39 2025년 최고의 암호화폐 투자를 찾고 계신가요? 프리세일은 포트폴리오를 빠르게 뒤집을 수 있고 잘 선택하면 하룻밤 사이에 인생을 바꿀 수도 있습니다. 그래서 우리는 슬로건 대신 영수증으로 시작하고 현재 라이브 상태이며, 감사를 받았고, 오늘 사용 가능한 것에 직접 집중합니다. 몇 달 동안 주기가 바뀌고 서사가 사라질 가능성이 있는 모호한 열망이 아닙니다. 이 일대일 비교에서 우리는 Pepeto(PEPETO)를 Blockdag, Layer Brett, Remittix, Little Pepe와 간단한 기준, 팀의 의도와 전달, 온체인 데이터, 토크노믹스 명확성, DEX 및 크로스 체인 브릿지 준비, PayFi 레일, 스테이킹, 상장 준비를 사용하여 비교합니다. 이를 통해 과장이 아닌 사실에 근거하여 행동하고 다음 상승세가 당신을 방관자로 만들기 전에 자신 있게 결정할 수 있습니다. Pepeto의 유틸리티 플레이: 현물 거래 수수료 0 DEX, 브릿지, 그리고 강력한 잠재력 Pepeto는 밈 코인 플레이북을 농담이 아닌 플랫폼 브리프로 취급합니다. 팀은 빠르게 배포하고, 세부 사항을 다듬고, 매주 등장하며, 일시적인 인기보다는 지속적인 힘을 목표로 합니다. 하드캡 디자인은 PepetoSwap을 지원하며, 이는 모든 거래가 화제성이 아닌 내장된 사용을 위해 PEPETO를 통해 라우팅되는 수수료 0 거래소입니다. 이미 850개 이상의 프로젝트가 리스팅을 신청했으며, 리스팅이 이어진다면 거래량을 위한 비옥한 토양이 될 것입니다. 내장된 크로스 체인 브릿지는 유동성을 통합하고, 추가 홉을 줄이고, 슬리피지를 줄이는 스마트 라우팅을 추가하여 모든 스왑이 PEPETO를 터치하기 때문에 활동을 안정적인 토큰 수요로 전환합니다. Pepeto는 독립 전문가인 Solidproof와 Coinsult의 감사를 받았으며, 이는 프리세일에서 이미 670만 달러 이상 모금된 신뢰 마커입니다. 초기 모멘텀이 눈에 띕니다. 프리세일은 초기 구매자를 스테이킹과 단계별 가격 인상으로 줄의 맨 앞에 두며, 그 줄은 점점 길어지고 있습니다. 유틸리티와 목적, 문화와 도구, 단순한 과장보다 더 멀리 달릴 수 있는 조합입니다. 번역하자면: Pepeto는 소음에서 사용으로 졸업하고 있습니다. 만약...
ChangeX
CHANGE$0,0015915-3,50%
Hyperbridge
BRIDGE$0,06422-1,23%
하이퍼리퀴드
HYPE$44,28-4,40%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/18 10:41
공유하기
사토시 시대 마운트 곡스의 1,000 비트코인 지갑 갑자기 재활성화

사토시 시대 마운트 곡스의 1,000 비트코인 지갑 갑자기 재활성화

Satoshi 시대 Mt. Gox의 1,000 비트코인 지갑이 갑자기 재활성화되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Timechain Index 익스플로러 창립자의 X 계정 @SaniExp가 6년간 휴면 상태였던 BTC 지갑이 활성화되었음을 보여주는 데이터를 공개했습니다. 그러나 트윗에 따르면 이 지갑은 13년 전에 설정되었으며, 이는 말하자면 Satoshi Nakamoto의 그림자가 여전히 존재하던 시기였습니다. X 게시물에 따르면 이 트윗은 2010년대 초반 대규모 해킹을 당했던 악명 높은 초기 비트코인 거래소 Mt. Gox에 관한 것이며, 작년에는 해당 해킹으로 암호화폐를 잃은 고객들에게 보상 지급을 시작했습니다. 마감일은 결국 2025년 10월로 연장되었습니다. Mt. Gox의 1,000 BTC 지갑 재활성화 위에서 언급한 데이터 소스는 Timechain Index 익스플로러의 스크린샷을 공유했으며, 확인된 것으로 표시된 여러 거래가 총 1,000 비트코인을 이동시키는 것을 보여줍니다. 이 암호화폐 금액은 거래 시작 시점에 116,195,100달러의 가치가 있었습니다. 작년에 Mt. Gox는 채권자들에게 보상금을 지급하기 위해 거대한 자금의 잔액을 이동하기 시작했습니다. 올해 초에는 Mt. Gox 투자자들에게 자금을 분배하기 위해 파트너 거래소에 여러 건의 대규모 거래를 진행했습니다. 모든 보상은 2025년 10월 31일까지 지급될 것으로 약속되었습니다. 앞서 언급한 거래는 또 다른 지급을 위한 준비일 가능성이 높습니다. 이 거래소는 여러 건의 감지되지 않은 보안 침해로 인해 수년간 해킹을 당했으며, 2014년 사이트가 오프라인 상태가 되었을 때 744,408 비트코인이 도난당한 것으로 보고되었습니다. 출처: https://u.today/satoshi-era-mtgoxs-1000-bitcoin-wallet-suddenly-reactivated
1
1$0,007017+50,45%
Union
U$0,009423-2,55%
SIX
SIX$0,01951-1,36%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/18 10:18
공유하기
파월, 금리 전략으로서 연준의 이중 책무 재확인

파월, 금리 전략으로서 연준의 이중 책무 재확인

상세 정보: https://coincu.com/markets/powell-clarifies-fed-dual-mandate/
BRC20.COM
COM$0,011198+1,96%
공유하기
Coinstats2025/09/18 09:41
공유하기
속보: CME, XRP 선물 옵션 출시 예정

속보: CME, XRP 선물 옵션 출시 예정

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 속보: CME, XRP 선물 옵션 출시 예정. 시카고 기반 거래 거물 CME 그룹이 XRP 선물에 대한 옵션을 출시한다고 발표했습니다. 이는 10월 13일에 출시될 예정입니다(규제 승인 대기 중). 수요일 발표에 따르면 동일한 상품이 솔라나 선물에도 출시될 예정입니다. 선물 옵션은 트레이더들에게 만기 전이나 만기 시점에 특정 가격으로 이러한 암호화폐와 연결된 선물 계약을 구매하거나 판매할 권리를 제공합니다. XRP 옵션은 특히 기관, 활성화 트레이더 및 유동성 공급자를 대상으로 합니다. XRP 선물에 대한 인상적인 수요 U.Today가 보도한 바와 같이, CME 그룹은 5월에 XRP 선물을 도입했습니다(솔라나 기반 상품 직후). 이 상품은 매우 성공적이었으며, 10억 달러에 도달한 가장 빠른 상품이 되었습니다. 일부 분석가들은 이 수준의 수요가 XRP ETF에 좋은 징조가 될 수 있다고 믿습니다. 따라서 XRP 선물 옵션이 이제 자연스러운 단계로 여겨지는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 출처: https://u.today/breaking-cme-to-launch-xrp-futures-options
Union
U$0,009423-2,55%
옥토푸스 네트워크
OCT$0,07541-1,89%
리플
XRP$2,8119-2,48%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/18 09:36
공유하기
뉴욕 규제 당국, 은행에 블록체인 분석 도입 촉구

뉴욕 규제 당국, 은행에 블록체인 분석 도입 촉구

뉴욕의 최고 금융 규제 기관이 은행들에게 블록체인 분석 도구를 도입할 것을 촉구하며, 암호화폐 관련 리스크에 대한 감독을 강화하는 신호를 보냈습니다. 이러한 움직임은 전통적인 금융 기관들이 디지털 자산에 대한 노출이 증가하고 있다는 규제 기관의 우려를 반영합니다. 암호화폐 전문 기업들이 이미 모니터링 도구에 의존하고 있는 반면, 금융 서비스국은 이제 은행들도 불법 활동을 탐지하기 위해 이러한 도구를 사용할 것을 기대하고 있습니다. NYDFS, 규정 준수 기대치 개요 제시 수요일에 에이드리언 해리스 감독관이 발표한 이 공지는 모든 주 인가 은행과 외국 지점에 적용됩니다. 뉴욕주 금융 서비스국(NYDFS)은 업계 서한에서 각 은행의 규모, 운영 및 리스크 평가에 따라 블록체인 분석이 규정 준수 프로그램에 통합되어야 한다고 강조했습니다. 규제 기관은 암호화폐 시장이 빠르게 진화하고 있어 기관들이 정기적으로 프레임워크를 업데이트해야 한다고 경고했습니다. "신기술은 강화된 모니터링 도구가 필요한 진화하는 위협을 도입합니다,"라고 공지는 명시했습니다. 이는 은행들이 가상 통화 거래와 관련된 자금 세탁, 제재 위반 및 기타 불법 금융을 방지해야 할 필요성을 강조했습니다. 이를 위해 부서는 블록체인 분석이 적용될 수 있는 특정 영역을 나열했습니다: 암호화폐 노출이 있는 고객 지갑을 스크리닝하여 리스크를 평가합니다. 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)로부터의 자금 출처를 확인합니다. 자금 세탁이나 제재 노출을 탐지하기 위해 생태계를 전체적으로 모니터링합니다. 제3자 플랫폼과 같은 상대방을 식별하고 평가합니다. 달러 한계치를 포함한 예상 대비 실제 거래 활동을 평가합니다. 출시 전 새로운 디지털 자산 제품과 관련된 리스크를 평가합니다. 이러한 예시들은 기관들이 리스크 관리 프레임워크를 강화하기 위해 모니터링 도구를 어떻게 맞춤화할 수 있는지 보여줍니다. 이 지침은 2022년부터 주의 암호화폐 감독을 관리해 온 NYDFS의 가상 통화 관련 활동(VCRA) 프레임워크를 확장합니다. 규제 기관, 더 넓은 영향 신호 시장 관찰자들은 이 공지가 새로운 규칙보다는 기대치를 명확히 하는 것에 관한 것이라고 말합니다. 전통 금융에서 블록체인 분석의 역할을 공식화함으로써, 뉴욕은 은행들이 암호화폐 노출을 틈새 관심사로 취급할 수 없다는 아이디어를 강화하고 있습니다. 분석가들은 또한 이 접근 방식이 뉴욕을 넘어 파급될 수 있다고 믿습니다. 연방 기관들과 다른 주의 규제 기관들은 이 지침을 디지털 자산 채택의 현실과 은행 감독을 조정하기 위한 청사진으로 볼 수 있습니다. 기관들에게 블록체인 인텔리전스 도구를 채택하지 않으면 규제 감시를 초래하고 고객 신뢰를 보호하는 능력을 약화시킬 수 있습니다. 암호화폐가 이제 글로벌 금융에 확고하게 자리 잡은 상황에서, 뉴욕의 입장은 블록체인 분석이 은행들에게 더 이상 선택 사항이 아니라 금융 시스템의 무결성을 보호하는 데 필수적이라는 것을 시사합니다.
Trust The Process
TRUST$0,0003735-0,87%
Shiba Inu Treat
TREAT$0,001038+2,16%
Moonveil
MORE$0,03592+69,99%
공유하기
Coinstats2025/09/18 08:49
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다