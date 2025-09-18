Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe
이 게시물 Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 18일 | 05:39 2025년 최고의 암호화폐 투자를 찾고 계신가요? 프리세일은 포트폴리오를 빠르게 뒤집을 수 있고 잘 선택하면 하룻밤 사이에 인생을 바꿀 수도 있습니다. 그래서 우리는 슬로건 대신 영수증으로 시작하고 현재 라이브 상태이며, 감사를 받았고, 오늘 사용 가능한 것에 직접 집중합니다. 몇 달 동안 주기가 바뀌고 서사가 사라질 가능성이 있는 모호한 열망이 아닙니다. 이 일대일 비교에서 우리는 Pepeto(PEPETO)를 Blockdag, Layer Brett, Remittix, Little Pepe와 간단한 기준, 팀의 의도와 전달, 온체인 데이터, 토크노믹스 명확성, DEX 및 크로스 체인 브릿지 준비, PayFi 레일, 스테이킹, 상장 준비를 사용하여 비교합니다. 이를 통해 과장이 아닌 사실에 근거하여 행동하고 다음 상승세가 당신을 방관자로 만들기 전에 자신 있게 결정할 수 있습니다.
Pepeto의 유틸리티 플레이: 현물 거래 수수료 0 DEX, 브릿지, 그리고 강력한 잠재력
Pepeto는 밈 코인 플레이북을 농담이 아닌 플랫폼 브리프로 취급합니다. 팀은 빠르게 배포하고, 세부 사항을 다듬고, 매주 등장하며, 일시적인 인기보다는 지속적인 힘을 목표로 합니다. 하드캡 디자인은 PepetoSwap을 지원하며, 이는 모든 거래가 화제성이 아닌 내장된 사용을 위해 PEPETO를 통해 라우팅되는 수수료 0 거래소입니다. 이미 850개 이상의 프로젝트가 리스팅을 신청했으며, 리스팅이 이어진다면 거래량을 위한 비옥한 토양이 될 것입니다. 내장된 크로스 체인 브릿지는 유동성을 통합하고, 추가 홉을 줄이고, 슬리피지를 줄이는 스마트 라우팅을 추가하여 모든 스왑이 PEPETO를 터치하기 때문에 활동을 안정적인 토큰 수요로 전환합니다. Pepeto는 독립 전문가인 Solidproof와 Coinsult의 감사를 받았으며, 이는 프리세일에서 이미 670만 달러 이상 모금된 신뢰 마커입니다. 초기 모멘텀이 눈에 띕니다. 프리세일은 초기 구매자를 스테이킹과 단계별 가격 인상으로 줄의 맨 앞에 두며, 그 줄은 점점 길어지고 있습니다. 유틸리티와 목적, 문화와 도구, 단순한 과장보다 더 멀리 달릴 수 있는 조합입니다. 번역하자면: Pepeto는 소음에서 사용으로 졸업하고 있습니다. 만약...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 10:41