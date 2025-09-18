뉴욕 규제 당국, 은행에 블록체인 분석 도입 촉구

뉴욕의 최고 금융 규제 기관이 은행들에게 블록체인 분석 도구를 도입할 것을 촉구하며, 암호화폐 관련 리스크에 대한 감독을 강화하는 신호를 보냈습니다. 이러한 움직임은 전통적인 금융 기관들이 디지털 자산에 대한 노출이 증가하고 있다는 규제 기관의 우려를 반영합니다. 암호화폐 전문 기업들이 이미 모니터링 도구에 의존하고 있는 반면, 금융 서비스국은 이제 은행들도 불법 활동을 탐지하기 위해 이러한 도구를 사용할 것을 기대하고 있습니다. NYDFS, 규정 준수 기대치 개요 제시 수요일에 에이드리언 해리스 감독관이 발표한 이 공지는 모든 주 인가 은행과 외국 지점에 적용됩니다. 뉴욕주 금융 서비스국(NYDFS)은 업계 서한에서 각 은행의 규모, 운영 및 리스크 평가에 따라 블록체인 분석이 규정 준수 프로그램에 통합되어야 한다고 강조했습니다. 규제 기관은 암호화폐 시장이 빠르게 진화하고 있어 기관들이 정기적으로 프레임워크를 업데이트해야 한다고 경고했습니다. "신기술은 강화된 모니터링 도구가 필요한 진화하는 위협을 도입합니다,"라고 공지는 명시했습니다. 이는 은행들이 가상 통화 거래와 관련된 자금 세탁, 제재 위반 및 기타 불법 금융을 방지해야 할 필요성을 강조했습니다. 이를 위해 부서는 블록체인 분석이 적용될 수 있는 특정 영역을 나열했습니다: 암호화폐 노출이 있는 고객 지갑을 스크리닝하여 리스크를 평가합니다. 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)로부터의 자금 출처를 확인합니다. 자금 세탁이나 제재 노출을 탐지하기 위해 생태계를 전체적으로 모니터링합니다. 제3자 플랫폼과 같은 상대방을 식별하고 평가합니다. 달러 한계치를 포함한 예상 대비 실제 거래 활동을 평가합니다. 출시 전 새로운 디지털 자산 제품과 관련된 리스크를 평가합니다. 이러한 예시들은 기관들이 리스크 관리 프레임워크를 강화하기 위해 모니터링 도구를 어떻게 맞춤화할 수 있는지 보여줍니다. 이 지침은 2022년부터 주의 암호화폐 감독을 관리해 온 NYDFS의 가상 통화 관련 활동(VCRA) 프레임워크를 확장합니다. 규제 기관, 더 넓은 영향 신호 시장 관찰자들은 이 공지가 새로운 규칙보다는 기대치를 명확히 하는 것에 관한 것이라고 말합니다. 전통 금융에서 블록체인 분석의 역할을 공식화함으로써, 뉴욕은 은행들이 암호화폐 노출을 틈새 관심사로 취급할 수 없다는 아이디어를 강화하고 있습니다. 분석가들은 또한 이 접근 방식이 뉴욕을 넘어 파급될 수 있다고 믿습니다. 연방 기관들과 다른 주의 규제 기관들은 이 지침을 디지털 자산 채택의 현실과 은행 감독을 조정하기 위한 청사진으로 볼 수 있습니다. 기관들에게 블록체인 인텔리전스 도구를 채택하지 않으면 규제 감시를 초래하고 고객 신뢰를 보호하는 능력을 약화시킬 수 있습니다. 암호화폐가 이제 글로벌 금융에 확고하게 자리 잡은 상황에서, 뉴욕의 입장은 블록체인 분석이 은행들에게 더 이상 선택 사항이 아니라 금융 시스템의 무결성을 보호하는 데 필수적이라는 것을 시사합니다.