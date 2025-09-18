연준, 25bp 금리 인하 예상, 비트코인과 이더리움 안정세

연준, 25bp 금리 인하 예상, 비트코인과 이더리움 안정적 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 뉴스. Jenny Johnson은 3% 인플레이션이 지속됨에도 불구하고 강한 임금 상승과 소매 판매를 근거로 25 베이시스 포인트 연준 금리 인하를 예측합니다. Scott Melker은 신중한 25 베이시스 포인트 인하를 예상하며, Powell의 연설이 데이터 기반 결정에 초점을 맞출 것으로 예상합니다. 비트코인과 이더리움은 안정적이지만, 연말까지 추가 인하 힌트가 시장 랠리를 촉발할 수 있습니다. 연방준비제도이사회가 금리 결정을 발표했습니다. CNBC에서 Franklin Templeton의 CEO인 Jenny Johnson은 더 큰 50 베이시스 포인트 인하보다 작은 25 베이시스 포인트 금리 인하에 베팅한다는 자신의 견해를 공유했습니다. 그녀는 노동 시장 약화를 보여주는 최근 고용 수치를 언급했지만, 이러한 수치는 이미 알려진 정보라고 생각합니다. 대신, 그녀는 인플레이션이 3% 주변에 머물러 있음에도 불구하고 사람들이 여전히 소비하고 있음을 보여주는 강한 임금 상승과 증가하는 소매 판매를 지적했습니다. 연준의 다음 움직임을 이끄는 요인 Johnson은 25 베이시스 포인트 인하가 Jerome Powell 연준 의장에게 현명한 선택이라고 느낍니다. 그녀는 경제가 필요로 한다면 10월이나 12월에 금리를 더 인하할 여지가 있다고 언급했습니다. 경제는 안정적으로 보인다고 그녀는 말했지만, Jackson Hole에서 Powell의 약한 노동 시장에 대한 언급은 금리 인하가 없는 것은 선택지가 아님을 의미합니다. 시장 전문가 Scott Melker도 동의하며, 신중한 25 베이시스 포인트 인하를 예상하고, Powell이 추가 인하를 곧 약속하지 않고 미래 움직임이 데이터에 의존한다는 점을 강조할 가능성이 높다고 말합니다. 한편, 전 대통령 Donald Trump는 더 큰 인하를 촉구하고 있습니다. 비트코인, 이더리움 및 다른 암호화폐들은 투자자들이 Powell의 연설을 기다리는 동안 안정적으로 유지되고 있습니다. 분석가 Kevin Capital은 시장이 이미 인하를 예상하고 있지만, Powell이 연말까지 더 많은 인하를 암시한다면 랠리를 볼 수 있을 것이라고 말합니다. 모두가 Powell이 다음에 무엇을 말할지 지켜보고 있습니다. 출처: https://thenewscrypto.com/fed-expected-to-cut-rates-by-25-bps-bitcoin-and-ethereum-steady/