웨어러블 테크의 미래를 엿보다
혁신적인 메타 스마트 글래스: 웨어러블 테크의 미래를 엿보다
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 16:43
미국 국회의사당 밖에 비트코인을 들고 있는 황금 트럼프 동상이 등장
비트코인이더리움뉴스닷컴에 미국 국회의사당 밖에 비트코인을 들고 있는 황금 트럼프 동상이 등장했다는 게시물이 올라왔습니다. 수요일 저녁 워싱턴의 미국 국회의사당 밖에 비트코인을 움켜쥐고 있는 12피트 높이의 황금 트럼프 동상이 설치되었습니다. 이 설치물은 연방준비제도(Fed)의 최신 금리 발표 직전에 등장했습니다. 이 동상은 오전 9시부터 오후 4시까지 3번가를 따라 서 있었으며, 암호화폐를 손에 들고 의회를 내려다보는 대통령의 폼 버전을 이해하려는 D.C.에 군중을 모았습니다. 오후 2시, 연준은 기준금리를 0.25 퍼센트 포인트 인하하여 단기 금리를 4.3%에서 4.1%로 낮췄습니다. 이는 일자리 성장 둔화와 실업률 상승에 대한 우려가 있었던 1년 후인 12월 이후 첫 금리 인하입니다. 연준은 또한 올해 말까지 두 번 더 인하할 계획을 발표했지만, 2026년에는 한 번의 인하만 예상한다고 밝혔습니다. 이는 Cryptopolitan이 광범위하게 보도한 바와 같이, 내년까지 다섯 번의 인하를 예상했던 월스트리트의 기대에 부합하지 않았습니다. 암호화폐 주최자들, 트럼프 동상 지원을 위한 토큰 라이브스트림 이 동상은 대부분 익명으로 남아있는 암호화폐 투자자 그룹에 의해 자금이 지원되었습니다. 그들의 목표는 암호화폐의 미래와 정부 권력에 대해 크고 피할 수 없는 메시지를 전달하는 것이었습니다. 그룹을 대표해 발언한 Hichem Zaghdoudi는 다음과 같이 말했습니다: "이 설치물은 정부 발행 통화의 미래에 대한 대화를 촉발하기 위해 설계되었으며, 현대 정치와 금융 혁신의 교차점을 상징합니다. 연방준비제도가 경제 정책을 형성함에 따라, 이 동상이 암호화폐의 증가하는 영향력에 대한 성찰을 촉진하기를 바랍니다." 메시지를 더욱 강화하기 위해, 그룹은 Pump.fun에서 밈 코인을 출시했습니다. 그들은 여러 라이브스트림을 통해 토큰을 홍보하고 이를 동상 이벤트와 직접 연결했습니다. 화요일 스트림 중 발언한 한 주최자는 동상이 이동을 용이하게 하기 위해 "매우 단단한 폼"을 사용하여 제작되었다고 말했습니다. 그들의 X 계정의 게시물...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 15:20
연준이 12월 이후 처음으로 금리 인하한 가운데 비트코인 안정세
비트코인, 연준이 12월 이후 처음으로 금리 인하한 가운데 안정세 유지라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 요약하자면 연방준비제도는 지난 12월 이후 금리를 동결해왔습니다. 미국 도널드 트럼프 대통령은 연준에 금리 인하를 강력히 요구해왔습니다. 암호화폐와 다른 자산들은 일반적으로 금융 유동성을 증가시키는 금리 인하로부터 혜택을 받습니다. 미국 중앙은행은 예상대로 수요일에 연방기금금리를 0.25% 인하했습니다. 이는 최근 경제가 약화되고 부양이 필요하다는 신호와 도널드 트럼프 대통령의 끊임없는 압박 속에서 이루어졌습니다. 비트코인과 다른 주요 디지털 자산들은 이후 대체로 보합세를 보였습니다. 암호화폐 시장 데이터 제공업체 CoinGecko에 따르면, 시가총액 기준 최대 암호화폐는 최근 116,000달러를 약간 상회하는 가격에 거래되었으며, 지난 몇 시간 동안 0.2% 상승했습니다. BTC는 투자자들이 예상된 결정을 가격에 반영했을 가능성이 있는 가운데 최근 며칠간 상승세를 보였습니다. 시가총액 기준 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 같은 기간 동안 보합세를 보이며 4,501달러에 거래되었습니다. 연준은 노동부 보고서의 하향 수정 이후 금리를 4%에서 4.25% 사이로 인하했습니다. 이 보고서는 미국이 3월에 끝난 1년 동안 처음 보고된 것보다 911,000개 적은 일자리를 창출했다는 것과 다른 우려스러운 경제 신호를 보여주었습니다. "경제 전망에 대한 불확실성이 여전히 높다"고 연준은 성명에서 밝혔습니다. 이러한 우려는 연간 기준 2.9%로 상승한 인플레이션 위협보다 더 중요하게 여겨졌으며, 이는 은행의 오랜 2% 목표를 고집스럽게 상회하고 있습니다. 최근 취임한 백악관 지명자인 스티븐 미란 총재는 이번 결정에 반대하며 0.50% 금리 인하에 투표했습니다. 연준은 인플레이션을 낮게 유지하고 완전 고용을 보장하는 이중 임무를 가지고 있습니다. Decrypt에 보낸 텔레그램 메시지에서, Crypto Is Macro Now 뉴스레터의 저자인 노엘 아치슨은 중요한 것은 예상된 금리 인하가 아니라 연준 관계자들의 업데이트된 경제 전망이라고 썼으며, 이는 중앙은행가들이 "...에 대해 더 불안해하고 있음"을 보여준다고 했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 14:49
도지코인 ETF 오늘 출시 예정
도지코인 ETF 오늘 실전 거래 시작 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 2025년 9월 18일 | 09:35 미국 시장은 암호화폐 투자에서 최초의 순간을 목격하게 될 예정입니다. 9월 18일부터 투자자들은 XRP와 도지코인에 직접 연결된 상장지수펀드(ETF)를 구매할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 가장 인지도 높은 두 디지털 자산을 주류 브로커리지 계정으로 가져오게 됩니다. REX-Osprey XRP ETF(XRPR)와 REX-Osprey 도지코인 ETF(DOJE)라는 이 상품들은 REX Shares와 Osprey Funds 간의 파트너십을 통해 출시됩니다. 이는 미국 트레이더들에게 현물 XRP와 현물 DOGE 익스포저가 ETF 형태로 제공되는 첫 번째 사례로, 분석가들은 이를 더 넓은 디지털 자산 공간에서 역사적인 움직임이라고 설명합니다. 업계 목소리들은 빠르게 이 출시의 중요성을 강조했습니다. ETF Store 사장 네이트 게라치는 이번 출시가 첫 도지코인 ETF를 소개할 뿐만 아니라 전통적인 투자자들에게 마침내 현물 XRP 접근을 제공한다고 언급했습니다. 블룸버그 ETF 분석가 에릭 발추나스와 제임스 세이파트는 원래 일정에서 약간 지연된 후 9월 18일에 거래가 시작될 것이라고 확인했습니다. 두 ETF는 TRUMP와 BONK를 위한 계획된 펀드도 포함하는 단일 투자설명서 아래 있지만, 이러한 출시는 아직 확정된 날짜를 받지 못했습니다. 이러한 토큰들을 ETF 구조로 포장함으로써, 투자자들은 더 이상 익스포저를 얻기 위해 암호화폐 거래소나 지갑을 탐색할 필요가 없을 것입니다 - 대신, 브로커리지 계정을 통해 주식을 구매하는 것만큼 간단하게 접근할 수 있을 것입니다. 이러한 상품들의 도착은 새로운 알트코인 기반 ETF의 물결을 위한 무대를 마련할 수 있으며, 비트코인과 이더리움을 넘어 풍경을 확장하고 다른 인기 있는 토큰들의 주류 채택을 위한 문을 열 수 있습니다. 저자 알렉산더 즈드라브코프는 항상 사물 뒤에 있는 논리를 찾는 사람입니다. 그는 독일어에 능통하며 암호화폐 공간에서 3년 이상의 경험을 가지고 있으며, 그곳에서 그는 새로운...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 14:38
BMW, BAYC NFT를 실물 연계 1/1 에이프카로 변환하여 IAA 뮌헨에서 컬렉터에게 차량 전달
BMW는 2025년 9월 12일 뮌헨의 BMW 벨트에서 열린 IAA 모빌리티 행사 중 컬렉터 데니스 바이드너에게 단 하나뿐인 "에이프카 1/1"을 전달했으며, Otherside 메타버스의 Bored Ape Yacht Club(BAYC) 대체 불가능 토큰(NFT)을 실제 맞춤형 차량으로 변형시켰습니다. 유가 랩스가 원래 디지털 아트워크로 제작한 에이프카는 [...]
Coinstats
2025/09/18 14:30
도지코인 모멘텀 얻는 가운데, 아발론은 암호화폐 부동산 섹터에서 주목받아
YouTube에서 좋아하는 동영상과 음악을 즐기고, 오리지널 콘텐츠를 업로드하고, 친구, 가족 및 전 세계와 모두 공유하세요.
Blockchainreporter
2025/09/18 14:00
GD 컬처, 팔라스 캐피털 자산 인수로 트레저리에 7,500 비트코인 추가
GD 컬처, 팔라스 캐피털 자산 인수로 7,500 비트코인을 트레저리에 추가한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. GD 컬처 그룹은 암호화폐 트레저리 전략을 가속화하기 위해 7,500 BTC를 포함한 팔라스 캐피털의 자산을 인수하는 주식 교환 계약을 체결했습니다. 팔라스 캐피털 인수로 GD 컬처의 트레저리 전략 강화 GD 컬처 그룹 리미티드(나스닥: GDC)는 팔라스 캐피털 홀딩 주식회사를 인수하는 획기적인 거래를 발표했으며, 이를 통해 대차대조표에 7,500 비트코인을 추가하게 됩니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/gd-culture-to-acquire-pallas-capital-assets-adding-7500-bitcoin-to-treasury/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 13:51
비트코인 ETF, 7월 이후 최강 23억 달러 급증: 가격 전망에 미치는 의미
비트코인 ETF, 7월 이후 가장 강력한 23억 달러 급증: 가격 전망에 미치는 의미에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 ETF, 7월 이후 가장 강력한 23억 달러 급증: 가격 전망에 미치는 의미 | Bitcoinist.com 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-see-2-3b-surge-since-july-what-it-mean/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 13:09
상승장이 끝나기 전에 이 새로운 알트코인이 어떻게 50배를 가져올 수 있을까
분석가들이 강세장이 끝나기 전에 50배 수익 가능성이 있는 새로운 알트코인을 조명합니다.
Blockchainreporter
2025/09/18 13:00
연준, 25bp 금리 인하 예상, 비트코인과 이더리움 안정세
연준, 25bp 금리 인하 예상, 비트코인과 이더리움 안정적 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 뉴스. Jenny Johnson은 3% 인플레이션이 지속됨에도 불구하고 강한 임금 상승과 소매 판매를 근거로 25 베이시스 포인트 연준 금리 인하를 예측합니다. Scott Melker은 신중한 25 베이시스 포인트 인하를 예상하며, Powell의 연설이 데이터 기반 결정에 초점을 맞출 것으로 예상합니다. 비트코인과 이더리움은 안정적이지만, 연말까지 추가 인하 힌트가 시장 랠리를 촉발할 수 있습니다. 연방준비제도이사회가 금리 결정을 발표했습니다. CNBC에서 Franklin Templeton의 CEO인 Jenny Johnson은 더 큰 50 베이시스 포인트 인하보다 작은 25 베이시스 포인트 금리 인하에 베팅한다는 자신의 견해를 공유했습니다. 그녀는 노동 시장 약화를 보여주는 최근 고용 수치를 언급했지만, 이러한 수치는 이미 알려진 정보라고 생각합니다. 대신, 그녀는 인플레이션이 3% 주변에 머물러 있음에도 불구하고 사람들이 여전히 소비하고 있음을 보여주는 강한 임금 상승과 증가하는 소매 판매를 지적했습니다. 연준의 다음 움직임을 이끄는 요인 Johnson은 25 베이시스 포인트 인하가 Jerome Powell 연준 의장에게 현명한 선택이라고 느낍니다. 그녀는 경제가 필요로 한다면 10월이나 12월에 금리를 더 인하할 여지가 있다고 언급했습니다. 경제는 안정적으로 보인다고 그녀는 말했지만, Jackson Hole에서 Powell의 약한 노동 시장에 대한 언급은 금리 인하가 없는 것은 선택지가 아님을 의미합니다. 시장 전문가 Scott Melker도 동의하며, 신중한 25 베이시스 포인트 인하를 예상하고, Powell이 추가 인하를 곧 약속하지 않고 미래 움직임이 데이터에 의존한다는 점을 강조할 가능성이 높다고 말합니다. 한편, 전 대통령 Donald Trump는 더 큰 인하를 촉구하고 있습니다. 비트코인, 이더리움 및 다른 암호화폐들은 투자자들이 Powell의 연설을 기다리는 동안 안정적으로 유지되고 있습니다. 분석가 Kevin Capital은 시장이 이미 인하를 예상하고 있지만, Powell이 연말까지 더 많은 인하를 암시한다면 랠리를 볼 수 있을 것이라고 말합니다. 모두가 Powell이 다음에 무엇을 말할지 지켜보고 있습니다. 출처: https://thenewscrypto.com/fed-expected-to-cut-rates-by-25-bps-bitcoin-and-ethereum-steady/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 12:46
