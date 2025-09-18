MEXC 거래소
이탈리아 밀라노에서 비트코인 테마 트램 운행 시작
이탈리아 밀라노에서 비트코인 테마 트램 운행 시작이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 이탈리아 밀라노에서 비트코인 테마 트램이 운행 중이며, 다가오는 루가노 플랜 B 포럼을 홍보하고 있습니다. 이 트램은 도시를 가로지르며 눈에 띄는 비트코인 브랜딩을 특징으로 하여 암호화폐 채택의 대중적 홍보 역할을 하고 있습니다. Tether CEO 파올로 아르도이노가 공개한 비트코인 테마 트램이 이탈리아 밀라노에서 운행 중이며, 다가오는 루가노 플랜 B 포럼을 홍보하고 이 지역의 디지털 자산 수용 증가를 강조하고 있습니다. 이 트램은 이탈리아 도시를 통과하며 비트코인 브랜딩과 이미지를 특징으로 합니다. 밀라노는 점점 더 블록체인 관련 이벤트와 프로모션의 쇼케이스가 되고 있으며, 이는 이탈리아의 디지털 자산에 대한 관심 증가를 반영합니다. 이탈리아 주요 도시들은 유럽의 디지털 자산 생태계에서 역할을 하려는 국가의 야망을 강조하는 컨퍼런스와 산업 모임을 개최해 왔습니다. 암호화폐 결제의 지역 채택은 이탈리아의 핀테크 및 혁신 의제에 의해 지원되어 꾸준히 증가하고 있습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitcoin-themed-tram-lugano-switzerland/
하루 만에 XRP에 50억 달러 유입; 그 이유는
하루 만에 XRP에 50억 달러 유입; 그 이유는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP는 9월 18일 랠리를 확장하여 24시간 이내에 시장 가치가 50억 달러 이상 증가했습니다. 토큰은 3달러에서 3.10달러로 상승하여 발행 시점에 시가총액이 1804억 7000만 달러에서 1857억 9000만 달러로 증가했습니다. Finbold가 CoinMarketCap에서 검색한 데이터에 따르면 거래 활동도 급증하여 24시간 거래량이 57% 증가한 72억 1000만 달러를 기록했습니다. 이러한 움직임은 REX-Osprey XRP ETF($XRPR)가 초기 지연 이후 오늘 데뷔한다는 확인과 일치합니다. 전통적인 현물 ETF와 달리 $XRPR은 현금 및 국채와 함께 XRP를 보유하는 등록 투자 회사(RIC) 구조로 운영됩니다. 분석가들은 이 상품이 세 가지 주요 신호를 제공한다고 말합니다: 직접적인 XRP 보관 없이 미국 투자자들에게 규제된 노출을 제공하고, 다른 ETF 신청에 대한 SEC의 주저함에도 불구하고 증가하는 기관 수용을 강조하며, 이미 현물 시장에서 ETF 주도의 거래 활동을 촉발하고 있습니다. 향후 몇 주 동안 2억 달러 이상의 일일 거래량을 유지하는 것이 중요한 시험이 될 것입니다. XRP 기술적 분석 기술적 관점에서 XRP는 7일 SMA(3.06달러)와 23.6% 피보나치 되돌림(3.07달러)을 상회했습니다. MACD 히스토그램은 양수(+0.0223)로 전환되었으며, RSI(57.09)는 과매수 상태에 빠지지 않고 확장할 여지가 있음을 시사합니다. 즉각적인 저항선은 3.18달러에 위치하며, 깔끔한 돌파는 127.2% 피보나치 확장에서 3.48달러 목표로 가는 길을 열어줍니다. XRP의 최근 움직임은 ETF 주도의 기관 관심, 기술적 회복력, 알트코인 시장의 순풍을 결합합니다. ETF 구조가 현물 상품만큼 적극적으로 직접적인 XRP 수요를 촉진하지 않을 수 있지만, 그 새로움은 새로운 자본 풀을 유치하고 미국 시장에서 자산을 더욱 합법화할 수 있습니다. 출처: https://finbold.com/5-billion-floods-into-xrp-in-a-day-heres-why/
비트코인 ETF 투자자들, 연준 결정에 반응하다
비트코인 ETF 투자자들, 연준 결정에 반응하다라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 놀랍게도, 현물 비트코인 ETF는 연방준비제도의 정책 전망 조정 이후 일주일 만에 처음으로 상당한 일일 자금 유출을 경험했습니다. 이러한 변화는 시장이 규제 환경의 변화 조짐에 대응할 준비가 되어 있음을 보여주며, 중앙은행의 신호에 대한 민감성을 반영합니다. 계속 읽기: 비트코인 ETF 투자자들, 연준 결정에 반응하다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etf-investors-react-to-feds-decision
분석가: 트럼프가 비트코인 파동을 타고 달러를 강화했다
분석가: 트럼프가 비트코인 파동을 타고 달러를 강화했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 기사에서 Alex Gladstein은 트럼프의 갑작스러운 비트코인 수용에는 숨은 의도가 있다고 주장합니다. 그는 트럼프의 암호화폐에 대한 관심이 법정화폐를 대체하는 것보다는 스테이블 코인을 촉진하여 달러의 패권을 확장하는 것에 더 관련이 있다고 믿습니다. 분석가는 트럼프가 스테이블 코인을 위한 트로이 목마로 비트코인을 사용했다고 믿습니다. 트럼프 행정부의 비트코인에 대한 관심 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/analyst-trump-rode-the-bitcoin-wave-to-strengthen-the-dollar/
황금 트럼프 비트코인 동상, 워싱턴에서 주목을 받다
골든 트럼프 비트코인 동상, 워싱턴에서 주목을 받다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 18일 | 22:05 (KST) 비트코인을 들고 있는 도널드 트럼프 대통령의 반짝이는 12피트 동상이 이번 주 워싱턴에서 가장 많이 촬영된 인물이 되었습니다. 이 설치물은 연방준비제도(FRB)의 기대를 모은 금리 결정과 시기를 맞춰 국회의사당에서 불과 몇 걸음 떨어진 곳에 등장했습니다. 몇 시간 동안 이 거대한 조각상은 3번가 위로 솟아올라 황금빛 표면으로 관광객, 직원, 통근자들의 시선을 사로잡았습니다. 호기심 많은 구경꾼들은 세계적으로 가장 잘 알려진 암호화폐를 쥐고 있는 폼으로 만들어진 트럼프의 특이한 모습에 당황하며 사진을 찍었습니다. FRB 정책 드라마의 배경 동상이 밖에서 군중을 모으는 동안, FRB는 안에서 헤드라인을 장식하고 있었습니다. 정책 입안자들은 금리를 0.25 퍼센트 포인트 인하하여 단기 기준금리를 4.1%로 설정했습니다. 관계자들은 연말까지 두 번 더 인하될 수 있다고 밝혔지만, 2026년 전망은 트레이더들이 기대했던 것보다 훨씬 느린 완화 속도를 시사했습니다. 최대 다섯 번의 인하를 예상했던 시장은 눈에 띄는 실망감으로 반응했습니다. 암호화폐 활동가들이 주장을 펼치다 이 장관은 암호화폐 애호가 연합에 의해 자금이 조달되었습니다. 그룹을 대표해 발언한 히셈 자그두디는 이 작품이 디지털 자산과 전통적인 통화 시스템 간의 충돌에 대한 논의를 촉발하기 위한 것이라고 말했습니다. 이 이벤트를 강화하기 위해 주최자들은 새로운 밈코인을 발행하고 온라인 시청자들에게 공개 행사를 실시간 스트리밍했습니다. X에 공유된 영상은 트럼프의 모습을 조각하는 기계, 조각을 제자리에 옮기는 작업자들, 그리고 마침내 보행자들이 멈춰 서서 지켜보는 가운데 우뚝 서 있는 동상의 제작 과정을 보여주었습니다. 한 주최자는 트럼프 본인이 지나가길 바란다고 스트림에서 농담했지만, 당시 대통령은 해외에 있었습니다. 항의 예술에서 찬사로 워싱턴의 정치적 동상은 새로운 것이 아니지만, 트럼프와 관련된 대부분의 게릴라 예술은 그를 기리기보다는 조롱해왔습니다. 최근 사례로는 자유의 왕관을 짓누르는 황금 손과...
비트코인(BTC) 금리 인하 후 하락과 반등: 가격은 어떻게 될까?
비트코인(BTC) 연준 금리 인하 후 하락과 반등: 가격은 어떻게 될까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 예상된 연방준비제도(FRB) 금리 인하가 수요일에 발표되었습니다. 예상대로 마켓 메이커들은 비트코인을 114,800달러까지 매도했습니다. 그 후 가격은 강하게 반등하여 118,000달러 바로 아래에서 멈췄습니다. 이 반등은 이제 막 시작된 것일까요? 앞으로 3번 더 금리 인하가 있을까요? 미국 고용 시장의 부진은 의심할 여지 없이 연방준비제도의 손을 강제했으며, 수요일에 25베이시스 포인트 인하뿐만 아니라 분석가들은 연말까지 추가로 3번의 월간 인하를 예측하고 있습니다. 이러한 완화된 금융 조건은 비트코인과 암호화폐 시장 전반에 유리할 가능성이 높습니다. 하락 후 강한 반등 출처: TradingView BTC의 4시간 차트는 수요일 FOMC 회의 금리 인하 발표 전 초기 덤프 이후 가격이 강하게 반등했음을 보여줍니다. 가격이 상승 채널의 하단 추세선과 작은 불 플래그의 상단과 일치하는 바닥에 도달한 후, 활발하게 반등했습니다. 현재 불스는 117,500달러 수평 저항선과 싸우고 있습니다. 이는 BTC 가격이 신고가 경신으로 돌아가기 전에 극복해야 할 마지막 큰 레벨입니다. 캔들 바디가 저항 레벨을 뚫었지만 이 저항을 깨기 위해서는 캔들이 그 위에서 열려야 합니다. 두 저항의 이야기 출처: TradingView 일일 차트는 BTC 가격 앞에 있는 것에 대한 명확한 그림을 보여줍니다. 가격이 두 저항 중 첫 번째에 바로 붙어 있는 것을 관찰할 수 있습니다. 117,500달러가 무너지면 다음은 120,000달러가 될 것입니다. 이 두 저항 중 두 번째는 동시에 상승 채널의 상단 추세선이 저항으로 작용할 가능성이 높아 더 어렵게 깨질 수 있습니다. 그렇다 해도, 120,000달러의 돌파는 확실히...
골든 트럼프 비트코인 동상이 DC에 등장
골든 트럼프 비트코인 동상이 DC에 등장했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 미국 국회의사당 근처에 비트코인을 들고 있는 12피트 크기의 황금 트럼프 동상이 공개되었습니다. 암호화폐 PAC와 업계 리더들은 계속해서 트럼프의 친암호화폐 의제를 지지하고 있습니다. 주최측은 이 작품을 트럼프의 비트코인 채택 주류화 역할과 연결했습니다. 비트코인을 들고 있는 미국 대통령 도널드 트럼프의 거대한 12피트 황금 동상이 9월 17일 미국 국회의사당 바로 밖에서 공개되어 군중, 소셜 미디어 화제, 정치적 논쟁을 불러일으켰습니다. 이 설치물은 암호화폐 애호가와 밈코인 제작자 그룹에 의해 자금 지원 및 조직되었으며, 대통령의 친암호화폐 전망을 기리기 위한 Pump.fun 라이브스트림 이벤트의 일환으로 진행되었습니다. 우리의 구원자에게 경의를 표합니다. pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) 2025년 9월 17일 내셔널 몰에서의 상징적인 헌사 이 동상은 내셔널 몰의 유니온 스퀘어 근처에 위치하여 캐피톨 힐을 향하고 백악관에서 약 1마일 떨어진 곳에 배치되었습니다. 이 이벤트와 연결된 웹사이트는 이 작품을 트럼프의 "비트코인과 분산화된 기술을 통해 금융의 미래를 발전시키려는 확고한 의지"에 대한 헌사로 설명했습니다. 주최자 중 한 명인 히셈 자그두디는 지역 기자들에게 이 동상이 "정부 발행 통화의 미래에 대한 대화를 촉발하고 현대 정치와 금융 혁신의 교차점을 상징하도록 설계되었다"고 말했습니다. 온라인에 게시된 이미지는 경량의 경화된 폼으로 제작된 거대한 황금 트럼프가 여러 사람들에 의해 제자리에 운반되는 모습을 보여줍니다. 주최자들은 트럼프 본인이 이것을 볼 수 있기를 바랐지만, 당시 대통령은 영국에 있었습니다. 트럼프의 영국 방문에는 관세, AI, 무역에 관한 고위급 회담이 포함되었습니다. 암호화폐 리더들은 그가 영국을 더 명확한 디지털 자산 규칙으로 이끌도록 로비하고 있으며, 이 나라가 EU, 싱가포르, 두바이에 뒤처질 위험이 있다고 주장하고 있습니다. 블룸버그 보고서에 따르면, 코인베이스에서 리플에 이르는 업계 거물들이 영국 관리들에게 속도를 높이도록 압력을 가하고 있습니다...
BTC 레버리지가 12만 달러 근처에서 형성, 큰 시험대 앞두고 있어
BTC 레버리지가 12만 달러 근처에서 쌓이고, 큰 시험이 앞에 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 11만 8천 달러-12만 달러에서 높은 레버리지가 쌓이면서 이 구간이 비트코인의 다음 중요한 저항 테스트로 변모하고 있습니다. 관심 지점에서의 거부와 델타 다이버전스는 최근 FOMC 주도 급등 이후 모멘텀이 식고 있음을 시사합니다. BTC가 12만 달러 위로 돌파하지 못할 경우 11만 4천 달러-11만 5천 달러의 지지선이 구매자들을 끌어들일 수 있습니다. BTC 레버리지가 12만 달러 근처에서 쌓이고, 큰 시험이 앞에 있습니다 비트코인은 일일 거래량이 591억 달러에 가까운 11만 7,099달러 근처에서 거래되고 있습니다. 가격은 지난 24시간 동안 0.01%의 미미한 상승을 보였고 지난 주에는 2% 상승했습니다. Killa가 공유한 데이터에 따르면 11만 8천 달러와 12만 달러 사이에서 높은 레버리지가 쌓이고 있습니다. 히트 맵 차트는 이 구간에서 밀집된 유동성 밴드를 보여주며 이를 뒷받침합니다. 이러한 주문 클러스터는 시장이 유동성이 쌓인 곳으로 움직이는 경향이 있기 때문에 종종 가격 움직임에 대한 자석 역할을 합니다. POI 주변의 가격 움직임 JoelXBT의 분석은 비트코인이 최근 FOMC 주도 급등 동안 주요 관심 지점(POI)에 도달했음을 강조합니다. 이 움직임은 "최대 델타 고통 구간"이라 불리는, 공격적인 거래량이 주문 흐름에 불균형을 남긴 수준과 일치했습니다. 출처: JoelXBT /X 이 영역 테스트 이후, BTC는 거부되고 후퇴하기 시작했습니다. 델타 지표는 가격은 상승하는 반면 구매자 강도는 약화되는 확장된 다이버전스를 보여주었습니다. 이러한 불일치는 수요가 랠리 속도를 따라가지 못했음을 시사하며, 단기 냉각을 위한 여지를 남겼습니다. 저항 및 지지 수준 11만 8천 달러-12만 달러 범위는 현재 주요 저항대로 자리 잡고 있습니다. 12만 달러를 깔끔하게 돌파하면 레버리지 숏 포지션이 커버되도록 강제할 수 있어 추가 상승을 유도할 가능성이 있습니다. 하락세에서는 11만 4천 달러-11만 5천 달러 근처에서 더 작은 유동성 클러스터가 보입니다. 상단에서 거부가 유지된다면, 이 수준들은 구매자들이 개입을 시도할 수 있는 첫 번째 지지대 역할을 할 가능성이 높습니다. 시장 전망 비트코인의 다음 결정적인 움직임은 아마도...
