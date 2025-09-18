BTC 레버리지가 12만 달러 근처에서 형성, 큰 시험대 앞두고 있어

BTC 레버리지가 12만 달러 근처에서 쌓이고, 큰 시험이 앞에 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 11만 8천 달러-12만 달러에서 높은 레버리지가 쌓이면서 이 구간이 비트코인의 다음 중요한 저항 테스트로 변모하고 있습니다. 관심 지점에서의 거부와 델타 다이버전스는 최근 FOMC 주도 급등 이후 모멘텀이 식고 있음을 시사합니다. BTC가 12만 달러 위로 돌파하지 못할 경우 11만 4천 달러-11만 5천 달러의 지지선이 구매자들을 끌어들일 수 있습니다. BTC 레버리지가 12만 달러 근처에서 쌓이고, 큰 시험이 앞에 있습니다 비트코인은 일일 거래량이 591억 달러에 가까운 11만 7,099달러 근처에서 거래되고 있습니다. 가격은 지난 24시간 동안 0.01%의 미미한 상승을 보였고 지난 주에는 2% 상승했습니다. Killa가 공유한 데이터에 따르면 11만 8천 달러와 12만 달러 사이에서 높은 레버리지가 쌓이고 있습니다. 히트 맵 차트는 이 구간에서 밀집된 유동성 밴드를 보여주며 이를 뒷받침합니다. 이러한 주문 클러스터는 시장이 유동성이 쌓인 곳으로 움직이는 경향이 있기 때문에 종종 가격 움직임에 대한 자석 역할을 합니다. POI 주변의 가격 움직임 JoelXBT의 분석은 비트코인이 최근 FOMC 주도 급등 동안 주요 관심 지점(POI)에 도달했음을 강조합니다. 이 움직임은 "최대 델타 고통 구간"이라 불리는, 공격적인 거래량이 주문 흐름에 불균형을 남긴 수준과 일치했습니다. 출처: JoelXBT /X 이 영역 테스트 이후, BTC는 거부되고 후퇴하기 시작했습니다. 델타 지표는 가격은 상승하는 반면 구매자 강도는 약화되는 확장된 다이버전스를 보여주었습니다. 이러한 불일치는 수요가 랠리 속도를 따라가지 못했음을 시사하며, 단기 냉각을 위한 여지를 남겼습니다. 저항 및 지지 수준 11만 8천 달러-12만 달러 범위는 현재 주요 저항대로 자리 잡고 있습니다. 12만 달러를 깔끔하게 돌파하면 레버리지 숏 포지션이 커버되도록 강제할 수 있어 추가 상승을 유도할 가능성이 있습니다. 하락세에서는 11만 4천 달러-11만 5천 달러 근처에서 더 작은 유동성 클러스터가 보입니다. 상단에서 거부가 유지된다면, 이 수준들은 구매자들이 개입을 시도할 수 있는 첫 번째 지지대 역할을 할 가능성이 높습니다. 시장 전망 비트코인의 다음 결정적인 움직임은 아마도...