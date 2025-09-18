비트코인이 상승 가능성을 보는 가운데 Fed, '자산 관리' 조치로 금리 인하

비트코인이 상승 가능성을 보이는 가운데 연준이 '리스크 관리' 조치로 금리 인하를 단행했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미 연방준비제도는 미국 경제에 대해 10개월 동안 관망하는 접근 방식을 취한 후 완화 모드로 돌아왔습니다. 수요일에 널리 예상된 조치로, 미국 중앙은행은 기준 연방기금 금리 범위를 25 베이시스 포인트 인하하여 4%-4.25%로 낮췄으며, 이는 2022년 12월 이후 최저치로, 연준 의장 제롬 파월이 "리스크 관리 인하"라고 부른 조치입니다. 연준은 올해 상반기 경제 성장이 "완화"되었고 고용 시장이 "둔화"되었다고 인정했습니다. 파월은 기자회견에서 이러한 둔화는 주로 이민 변화 때문이라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고, 그는 더 큰 폭의 인하에 대한 광범위한 지지가 없었다고 말하며, 연준이 금리 인하를 기다린 것이 옳았고 더 공격적인 인하를 서두르지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이번 결정은 미국 노동 시장이 결정적으로 약화되기 시작했다는 증가하는 징후에 따른 것으로, 가장 최근의 8월 고용 보고서는 경제에 단 22,000개의 일자리만 추가되었고 실업률이 4.3%로 상승했음을 보여주었으며, 이는 2021년 이후 최고치입니다. "연준은 더 완화적인 입장을 취하도록 압력을 받고 있으며, 파월의 후임자는 더 빠르고 깊은 금리 인하를 선호할 가능성이 높습니다,"라고 갤럭시의 유동성 액티브 전략 책임자인 크리스 라인이 말했습니다. "리스크 자산은 이번 인하를 대부분 반영했지만, 업데이트된 점도표는 최근 매도 측 예측과 일치하며, 앞으로 50bps의 추가 인하를 가리키고 있습니다." 이와 함께, 이전 몇 달 보고서의 수정 내용은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 적은 일자리가 창출되었음을 보여주었습니다. 여기에 트럼프 대통령이 인플레이션이 완화되고 있다고 주장하는 상황에서 연준의 행동 주저함에 대한 반복적인 비판 형태의 정치적 압력이 더해졌습니다. 파월은 수요일 기자회견에서 연준이 "독립성 유지에 강하게 전념하고 있다"고 말했습니다. 비트코인 '신고가 경신'...