디스터브드의 휴식기 전 앨범이 15년 전 차트 정상에 올랐다
Disturbed의 휴식기 전 앨범이 15년 전 차트 정상에 올랐다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Disturbed는 2010년까지 빌보드 200에서 4연속 1위를 기록했으며, Asylum은 팝 음악이 주류였던 시대에 15년 전 이번 주에 밴드의 성공을 공고히 했습니다. Not So Silent Night에서의 Disturbed 백스테이지. Live 105의 "Not So Silent Night" 콘서트 2002 - 미국 캘리포니주 산호세 HP 파빌리온 백스테이지에서. (사진: J. Shearer/WireImage) WireImage 록 밴드 Disturbed는 2025년 초 새 싱글 "I Will Not Break"로 복귀하면서 또 다른 앨범을 준비 중일 수 있습니다. 이 곡은 빌보드의 여러 록 중심 차트에서 빠르게 히트를 쳤으며, 이 그룹은 이제 이런 성과에 익숙해져 있습니다. 팬들이 더 많은 소식을 기다리는 가운데, 그룹의 가장 성공적인 앨범 중 하나가 특별한 이정표를 기념합니다. Asylum, 2010년 9월 1위로 데뷔 15년 전, Disturbed는 앨범 Asylum으로 빌보드 200 차트 정상에 올랐습니다. 이 정규 앨범은 2010년 9월 18일자 차트에서 17만 9천 장의 판매량으로 1위로 출발했습니다. 그룹의 다섯 번째 앨범은 빌보드 200에서 네 번째 1위 앨범이 되었으며, 당시에는 스트리밍 플랫폼이 아직 업계를 장악하지 않았기 때문에 순수 판매량만을 기준으로 했습니다. The Sickness로 하드 록과 메탈에서 가장 흥미로운 이름 중 하나로 등장한 지 10년 후, Disturbed는 이후의 모든 프로젝트 — Believe, Ten Thousand Fists, Indestructible, 그리고 Asylum — 을 차트 1위에 올렸습니다. 빌보드 200에서 록의 큰 해 2010년에는 빌보드 200이 팝, 랩, 컨트리가 번갈아가며 지배하는 점점 더 경쟁이 치열해지는 상황에서도 하드 록은 인기의 흥미진진한 순간을 맞이하고 있었습니다. Asylum은 2010년 차트를 지배한 여러 록 그룹 프로젝트 중 하나로, Godsmack의 The Oracle, Avenged Sevenfold의 Nightmare 등과 함께...
1
$0.007017
+50.45%
PHOTO
$0.7818
+30.75%
MORE
$0.03592
+69.99%
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 00:02
비트코인, '유망한' 4분기를 위한 준비, 다음 2주가 결정적일 수 있어
비트코인, '유망한' 4분기를 위한 준비, 향후 2주가 결정적일 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Rubmar는 지난 4년 동안 암호화폐 애호가로 활동해 온 작가이자 번역가입니다. 작가로서 그녀의 목표는 암호화폐 분야에 입문하는 사람들이 쉽게 접근할 수 있는 유익하고 완전하며 이해하기 쉬운 글을 만드는 것입니다. 2019년 암호화폐에 대해 배운 후, Rubmar는 이 산업이 제공하는 가능성의 세계에 호기심을 갖게 되었고, 발전하는 기술과 함께 금융적 자유가 그녀의 손안에 있다는 것을 빠르게 깨달았습니다. 어린 시절부터 Rubmar는 언어가 어떻게 작동하는지에 호기심이 많았으며, 언어유희와 방언의 특이성에 특별한 관심을 가졌습니다. 그녀의 호기심은 십대 시절 열렬한 독서가가 되면서 더욱 커졌습니다. 그녀는 좋아하는 책을 통해 자유와 새로운 단어를 탐구했고, 이는 그녀의 세계관을 형성했습니다. Rubmar는 대학에서 문학과 언어학을 공부하며 심층 연구와 분석적 사고에 필요한 기술을 습득했습니다. 그녀의 연구는 여러 주제에 대한 날카로운 시각을 제공했고, 조사에서 모든 돌을 뒤집어볼 수 있게 했습니다. 2019년, 그녀는 친구가 비트코인과 암호화폐를 소개했을 때 처음으로 암호화폐 산업에 발을 담갔지만, 2020년이 되어서야 산업의 깊이에 뛰어들기 시작했습니다. Rubmar가 암호화폐 영역의 메커니즘을 이해하기 시작하면서, 그녀는 아직 탐험되지 않은 새로운 세계를 보았습니다. 암호화폐 여정의 시작에서, 그녀는 자신의 재정을 통제할 수 있게 해주는 새로운 시스템을 발견했습니다. 21세기의 젊은 성인으로서, Rubmar는 전통적인 은행 시스템의 도전과 법정 화폐의 제한에 직면했습니다. 그녀의 고국 경제가 실패한 후, 전통적인 금융의 한계가 명확해졌습니다. 관료적이고 구식의 구조는 초인플레이션으로 인해 만들어진 공격적이고 왜곡된 시스템 속에서 그녀를 절망적이고 무력하게 만들었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 23:00
BTC 및 XRP 홀더, PAXMINING 클라우드 마이닝을 통해 하루 9,000달러 이상 수익 창출
PAXMINING은 BTC/XRP 보유자를 위한 클라우드 마이닝을 제공하며, $15 가입 보너스, $100부터 시작하는 플랜, 일일 지급, 친환경 에너지 농장 및 다중 코인 보상을 제공합니다.
BTC
$121,911.49
-0.84%
MORE
$0.03592
+69.99%
XRP
$2.8126
-2.45%
Blockchainreporter
2025/09/18 23:00
비트코인이 상승 가능성을 보는 가운데 Fed, '자산 관리' 조치로 금리 인하
비트코인이 상승 가능성을 보이는 가운데 연준이 '리스크 관리' 조치로 금리 인하를 단행했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미 연방준비제도는 미국 경제에 대해 10개월 동안 관망하는 접근 방식을 취한 후 완화 모드로 돌아왔습니다. 수요일에 널리 예상된 조치로, 미국 중앙은행은 기준 연방기금 금리 범위를 25 베이시스 포인트 인하하여 4%-4.25%로 낮췄으며, 이는 2022년 12월 이후 최저치로, 연준 의장 제롬 파월이 "리스크 관리 인하"라고 부른 조치입니다. 연준은 올해 상반기 경제 성장이 "완화"되었고 고용 시장이 "둔화"되었다고 인정했습니다. 파월은 기자회견에서 이러한 둔화는 주로 이민 변화 때문이라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고, 그는 더 큰 폭의 인하에 대한 광범위한 지지가 없었다고 말하며, 연준이 금리 인하를 기다린 것이 옳았고 더 공격적인 인하를 서두르지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이번 결정은 미국 노동 시장이 결정적으로 약화되기 시작했다는 증가하는 징후에 따른 것으로, 가장 최근의 8월 고용 보고서는 경제에 단 22,000개의 일자리만 추가되었고 실업률이 4.3%로 상승했음을 보여주었으며, 이는 2021년 이후 최고치입니다. "연준은 더 완화적인 입장을 취하도록 압력을 받고 있으며, 파월의 후임자는 더 빠르고 깊은 금리 인하를 선호할 가능성이 높습니다,"라고 갤럭시의 유동성 액티브 전략 책임자인 크리스 라인이 말했습니다. "리스크 자산은 이번 인하를 대부분 반영했지만, 업데이트된 점도표는 최근 매도 측 예측과 일치하며, 앞으로 50bps의 추가 인하를 가리키고 있습니다." 이와 함께, 이전 몇 달 보고서의 수정 내용은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 적은 일자리가 창출되었음을 보여주었습니다. 여기에 트럼프 대통령이 인플레이션이 완화되고 있다고 주장하는 상황에서 연준의 행동 주저함에 대한 반복적인 비판 형태의 정치적 압력이 더해졌습니다. 파월은 수요일 기자회견에서 연준이 "독립성 유지에 강하게 전념하고 있다"고 말했습니다.
U
$0.009425
-2.53%
MODE
$0.001249
-7.13%
TRUMP
$7.529
-0.60%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 22:54
연준이 금리를 인하함에 따라 비트코인 하이퍼와 알트코인의 랠리를 촉발할 가능성이 있는 오늘의 비트코인 예측
연준이 금리를 인하하면서 비트코인 하이퍼와 알트코인의 랠리를 촉발할 가능성이 있는 오늘의 비트코인 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 비트코인 하이퍼 실시간 업데이트: 연준이 금리를 인하하면서 비트코인 하이퍼와 알트코인의 랠리를 촉발할 가능성이 있는 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 기자로 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately와 같은 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀
HYPER
$0.25566
-5.94%
DEEP
$0.129485
-3.83%
COM
$0.011195
+1.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 22:24
Darden Restaurants (DRI) 2026년 1분기 실적
Darden Restaurants(DRI) 2026년 1분기 수익에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 6월 20일 텍사스 오스틴에서 촬영된 Olive Garden 외관. Brandon Bell | Getty Images Darden Restaurants는 목요일에 혼합된 분기 실적을 발표했으며, Olive Garden과 LongHorn Steakhouse가 고급 다이닝 사업의 약세를 상쇄하는 데 도움을 주었습니다. 회사는 또한 연간 매출 성장 전망치를 상향 조정했지만, 수익 전망은 단지 재확인했을 뿐입니다. 장 전 거래에서 회사 주가는 6% 하락했습니다. 다음은 LSEG의 애널리스트 설문조사를 기반으로 한 회사 보고 내용과 월스트리트의 예상 비교입니다: 주당 수익: 조정 $1.97 vs. 예상 $2 매출: $3.04 십억, 예상과 일치 Darden은 회계연도 1분기 순이익이 $257.8 백만, 즉 주당 $2.19로, 전년도 같은 기간의 $207.2 백만, 주당 $1.74에서 증가했다고 보고했습니다. 캐나다 Olive Garden 레스토랑 매각 관련 이익, 레스토랑 폐쇄 비용 및 기타 항목을 제외하면, 회사는 주당 $1.97의 수익을 올렸습니다. 순매출은 작년 10월에 완료된 Chuy's Tex Mex 레스토랑 인수에 힘입어 10.4% 증가한 $3.04 십억을 기록했습니다. Darden의 동일 매장 매출은 분기 동안 4.7% 증가했습니다. 이 지표는 최소 1년 이상 운영된 매장의 결과를 추적하며, 아직 Chuy's 레스토랑은 포함하지 않습니다. 또한 회사가 회계연도 말 이전에 체인을 매각할 것으로 예상하기 때문에 Bahama Breeze 지점도 포함하지 않습니다. Darden 포트폴리오의 보석인 Olive Garden은 동일 매장 매출이 5.9% 성장했다고 보고했습니다. 이 이탈리안 영감을 받은 체인은 회사 전체 매출의 40% 이상을 차지합니다. LongHorn Steakhouse는 분기 동안 동일 매장 매출이 5.5% 증가했습니다. Cheddar's Scratch Kitchen과 Yard House를 포함한 회사의 다른 사업 부문은 동일 매장 매출이 3.3% 성장했다고 보고했습니다. 최근 분기에 어려움을 겪었던 Darden의 고급 다이닝 사업조차도 동일 매장 매출이 단지 0.2% 감소했다고 보고했습니다. 월스트리트는 예상하고 있었습니다...
1
$0.007017
+50.45%
MORE
$0.03592
+69.99%
COM
$0.011195
+1.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 22:02
비트코인 하이퍼가 다음으로 폭발할 암호화폐입니다
비트코인 하이퍼가 다음 폭발할 암호화폐라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 연준 금리 인하 후 비트코인에 '업토버' 도래: 비트코인 하이퍼가 다음 폭발할 암호화폐 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서 보그단의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉩니다. 말하자면 빌 버의 지망생이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 그에게 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳤지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 보그단에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. 보그단의 가장 큰 직업적 성취는 Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조정했던 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 우정을 키우는 업무 환경을 조성하는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/analysts-eye-bitcoins-uptober-surge-fed-decision-bitcoin-hyper-to-explode/
HYPER
$0.25566
-5.94%
READY
$0.052963
+4.61%
COM
$0.011195
+1.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 21:21
비트코인 가격 동향: 모멘텀 냉각으로 BTC $118K 아래에서 고전
비트코인 가격 관찰: 모멘텀 냉각으로 BTC가 118K 달러 아래에서 고전하고 있습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 비트코인은 2025년 9월 18일 117,276달러에 거래되고 있으며, 최근 저점에서의 회복 랠리가 지속되고 있습니다. 이 암호화폐는 현재 2.33조 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, 24시간 거래량은 583억 4천만 달러이고 장중 가격 범위는 114,940달러에서 117,815달러 사이입니다. 비트코인은 일일 차트에서 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-struggles-below-118k-as-momentum-cools/
BTC
$121,911.49
-0.84%
COM
$0.011195
+1.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 21:09
비트코인 난이도, 6번 연속 상승 예정, 신고가 경신 앞두고 있어
비트코인 난이도, 6번 연속 상승 예정, 신고가 경신 앞두고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 난이도, 6번 연속 상승 예정, 신고가 경신 앞두고 있음 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Keshav는 물리학 졸업생으로 2021년 6월부터 Bitcoinist의 작가로 일하고 있습니다. 그는 글쓰기에 열정을 가지고 있으며, 수년간 다양한 분야에서 경험을 쌓아왔습니다. Keshav는 암호화폐 시장에 적극적인 관심을 가지고 있으며, 특히 온체인 데이터 분석이 그가 연구하고 글을 쓰기 좋아하는 분야입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-difficulty-6th-increase-4-9-jump-record/
RISE
$0.010428
+2.60%
COM
$0.011195
+1.93%
SIGN
$0.06174
-4.53%
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 20:24
Optopia와 EDITH, 실물 연계 AI 컴퓨팅을 온체인으로 구현하기 위해 협력
Optopia는 신뢰할 수 있고, 토큰화된, 효율적인 컴퓨팅 파워를 제공하여 지능형 에이전트를 구동함으로써 웹3.0과 AI 섹터의 과제를 해결하고자 합니다.
REAL
$0.08257
-1.07%
AI
$0.1192
-8.72%
Blockchainreporter
2025/09/18 20:15
