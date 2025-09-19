MEXC 거래소
플로리다 vs 마이애미, 프리뷰, 오즈 및 TV 정보
플로리다 대 마이애미, 프리뷰, 오즈 및 TV 정보 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 와코, 텍사스 - 2025년 8월 29일: 잭슨 아놀드 #11(오번 타이거스)이 텍사스 와코의 맥레인 스타디움에서 베일러 베어스와의 경기 후반에 패스를 시도하고 있습니다. (사진: 스테이시 리비어/게티 이미지) 게티 이미지 대학 풋볼 4주차는 라이스 올스가 샬럿 49ers와의 원정 경기를 위해 출발하는 목요일 밤에 시작됩니다. 두 프로그램 모두 존중하지만, 이번 주말 톱 5 경기에는 포함되지 않았습니다. 아래는 토요일 주요 경기에 대한 내용입니다. 베팅 오즈는 DraftKings 스포츠북을 통해 제공됩니다. 1. 오번 타이거스 대 오클라호마 수너스 잭슨 아놀드는 자신의 모교로 돌아와 좋은 출발을 보이고 있으며, 패스 성공률 69.6%에 패싱과 러싱 터치다운을 합쳐 8개를 기록했습니다. 수너스의 쿼터백 존 마티어는 지금까지 세 경기 모두에서 인터셉션을 기록했으며, 오클라호마는 볼 관리만 잘한다면 무패 기록을 유지할 가능성이 높습니다. 두 프로그램 모두 파워 4 승리를 포함한 세 번의 비컨퍼런스 경기에서 좋은 성적을 거두며 이번 톱 25 매치업에 진출했습니다. 오클라호마는 7포인트 우세하며 오버/언더는 47.5로 설정되었습니다. 경기는 ABC에서 15시 30분(ET)에 방송됩니다. 2. 미시간 울버린스 대 네브래스카 콘허스커스 네브래스카 콘허스커스는 매트 룰 감독 시대 3년 차에 미시간 울버린스와의 홈 경기에서 중요한 성명을 낼 실질적인 기회를 갖게 되었습니다. 2016년 이후 처음으로 볼 게임에 진출한 지 1년 만에 네브래스카는 3승 0패로 출발했으며, 공수 양면에서 플레이당 야드 기준 톱 15 안에 들었습니다. 미시간도 그 카테고리에 속하는 프로그램 중 하나이지만 오클라호마 수너스에게 패배하며 파워 4 상대와의 첫 테스트에서 실패했습니다. 이것은 중요한 경기입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 05:05
미국 정부, 현재 중국과 영국보다 더 많은 비트코인 보유
미국 정부가 현재 중국과 영국보다 더 많은 비트코인을 보유하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 미국 정부는 현재 200억 달러 이상의 가치가 있는 약 198,000 BTC로 중국과 영국보다 더 많은 비트코인을 보유하고 있습니다. 중국은 약 190,000 BTC를 보유하고 있으며, 영국은 약 61,000 BTC를 보유하고 있으며, 미국의 보유량을 포함하면 세 국가가 함께 모든 비트코인의 약 2.1%를 통제하고 있습니다. 미국은 현재 200억 달러 이상의 가치가 있는 약 198,000 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 중국의 190,000 BTC와 영국의 61,000 BTC를 초과합니다. 세 정부를 합치면 약 449,000 BTC를 통제하고 있으며, 이는 비트코인 총 공급량의 약 2.1%에 해당합니다. 미국 보유량의 대부분은 불법 활동과 관련된 압수에서 비롯되었으며, 도널드 트럼프 대통령 하에서 암호화폐 시장에서 미국의 지배력을 공고히 하기 위한 국가 비트코인 비축량을 설립하는 제안이 등장했습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/us-government-bitcoin-holdings-surpass-china-uk/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:22
뮌헨에 있는 것처럼 옥토버페스트를 즐기는 방법
뮌헨에서처럼 옥토버페스트를 즐기는 방법이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뮌헨 옥토버페스트의 상징적인 호프브로이 축제 텐트에서 사람들이 앉고, 서고, 흔들리고 있습니다. Don Tse 제190회 옥토버페스트는 2025년 9월 20일부터 10월 5일까지 독일 뮌헨에서 개최됩니다. 이 연례 축제는 1810년 바바리아 왕세자와 테레제 폰 작센-힐드부르크하우젠 공주의 결혼을 축하하기 위해 시작되었습니다. 그 이후로 세계에서 가장 크고 유명한 맥주 축제로 성장했습니다. 1950년부터 옥토버페스트의 공식 시작은 뮌헨 시장이 쇼텐하멜 페스트할레에서 첫 번째 맥주통을 개봉하는 것으로 표시되며, 이후 독일과 다른 지역에서 온 맥주 애호가들이 테레지엔비제(일명 d'Wiesn)로 가서 35개의 맥주 텐트를 방문하고 바바리아 문화를 축하합니다. 얼마나 많은 맥주 애호가들이 있을까요? 2023년에는 기록적으로 720만 명이 이 연례 이벤트에 참석했습니다. 하지만 모든 사람이 마스크루그(맥주잔)를 들기 위해 해외로 여행할 수 있는 것은 아닙니다. 여기 집에서 열리는 옥토버페스트 축하 행사에 약간의 움파를 가져오는 방법이 있습니다. 미국(및 캐나다)의 옥토버페스트 미국에서 가장 큰 옥토버페스트는 매년 오하이오주 신시내티에서 열립니다. "옥토버페스트 진진나티"라고 불리는 이 4일간의 축제는 뮌헨 축제와 동시에 열리며 서커스 쇼, 게임, 댄스로 바바리아 문화를 기념합니다. 미시간주 프랑켄무스의 프랑켄무스 옥토버페스트는 1996년에 독일 외부에서 최초로 원래 옥토버페스트로부터 공식 선언을 받아 공식적으로 인정된 옥토버페스트 이벤트가 되었습니다. 대서양 이쪽에서는 더 이상 진정한 경험이 없습니다. 이러한 옥토버페스트 축하 행사가 얼마나 훌륭한지에도 불구하고, 뮌헨 외부에서 가장 큰 옥토버페스트 축하 행사는 실제로 캐나다에 있습니다. 키치너-워털루 옥토버페스트는 이 타이틀을 보유하고 있다고 주장하지만, 브라질의 옥토버페스트도 이를 주장합니다. 토론토에서 서쪽으로 1시간 이상 운전하는 거리에 위치한 도시에서, 9일간의 키치너-워털루 옥토버페스트는 2025년에 57주년을 맞이하며 수백 명의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:05
'KPop 악마 사냥꾼' 애니메이션 영화 음악 역사를 다시 쓰다
'KPop 데몬 헌터스'가 애니메이션 영화 음악 역사를 다시 쓰다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. KPop 데몬 헌터스 사운드트랙이 빌보드 200에서 1위로 올라서며, 차트를 선도하는 소수의 애니메이션 영화 앨범 그룹에 합류했습니다. 로스앤젤레스, 캘리포니아 - 8월 24일: 켄 정이 2025년 8월 24일 로스앤젤레스 캘리포니아의 리갈 LA 라이브에서 열린 넷플릭스의 "KPop 데몬 헌터스" 싱얼롱 이벤트에서 연설하고 있습니다. (사진: Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix 애니메이션 영화는 가족 친화적일 뿐만 아니라, 박스 오피스에서 뛰어난 성과를 내고 영화 역사상 가장 기억에 남는 노래들을 만들어내는 것으로 알려져 있습니다. 디즈니와 픽사는 블록버스터 영화를 만드는 것뿐만 아니라, 성공적인 사운드트랙과 수백만 장이 팔리고, 차트를 지배하고, 최우수 오리지널 송 오스카상을 수상한 수많은 싱글을 통해 큰 사업을 일궈냈습니다. 이제 소니 애니메이션과 넷플릭스가 이러한 거인들에게 도전장을 내밀고 있습니다. 넷플릭스의 애니메이션 영화인 KPop 데몬 헌터스는 플랫폼에서 가장 많이 시청된 타이틀로 밝혀졌으며, 미국에서 한 단계 상승하면서 역대 가장 성공적인 애니메이션 영화 사운드트랙의 독점 클럽에 합류했습니다. KPop 데몬 헌터스, 1위 달성 KPop 데몬 헌터스 사운드트랙이 이번 주 빌보드 200에서 2위에서 1위로 상승했습니다. 이번 프레임은 모건 월렌의 'I'm the Problem', 타일러, 더 크리에이터의 'Don't Tap the Glass', 그리고 사브리나 카펜터의 'Man's Best Friend'와 같은 프로젝트들에 이어 거의 두 달 동안 2위에서 기다린 후 미국에서 첫 1위 앨범이 되었습니다. 후자의 타이틀은 지난주 1위로 데뷔한 후 이번 주 2위로 하락했습니다. 라이온 킹, 포카혼타스, 그리고 프로즌 빌보드에 따르면, KPop 데몬 헌터스는 이제 빌보드 200에서 1위에 오른 애니메이션 영화 사운드트랙 중 단 일곱 번째입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 03:35
2조 달러에서 400조 달러로? CEO, 비트코인이 200배 폭발할 것으로 전망
2조 달러에서 400조 달러로? CEO, 비트코인이 200배 폭발할 것으로 전망이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자들은 결코 완전히 일을 멈추지 않는다고 합니다. 하지만 크리스찬에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장의 조류를 항해하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면 그의 활동은 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. 크리스찬의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 스토리텔링에 대한 이 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사의 편집자로서 성공적인 경력의 길을 열었으며, 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털복숭이 친구들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). 크리스찬은 그 후 캐나다와 심지어 한국의 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에서 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 그러나 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 스토리텔링과 혼합된 보물 찾기와 같았습니다 - 딱 그의 취향이었죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 암호화폐 관련 모든 것에 대한 전문가 중 한 명이 되었습니다. 그는 이 혼란스러운 내용을 이해하기 쉬운 조각으로 분해하여 누구나 이해할 수 있게 만듭니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). 크리스찬이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 전혀 그렇지 않습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때는 오토바이에 대한 그의 열정을 즐기고 있을 것입니다. 진정한 기계광인 크리스찬은 자신의 오토바이를 만지작거리고 320cc 야마하 R3를 타고 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽하는 것을 좋아합니다. 한때 속도광이었던 그는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:51
마이클 세일러는 비트코인 코어와 노츠의 차이를 이해하고 있을까요?
마이클 세일러는 비트코인 코어와 노츠의 차이를 이해하고 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 세계 최대 비트코인(BTC) 자산 회사인 Strategy(이전 MicroStrategy)의 창립자로서, 많은 사람들은 마이클 세일러가 올해 비트코인 코어와 노츠 노드 운영자 간의 내전에서 리더십 위치를 취했기를 바랐습니다. 불행히도, 어제 비트코인 트레저리 NYC 언컨퍼런스에서 한 청중이 의견 불일치의 핵심인 OP_RETURN에 대한 논쟁적인 변경에 대해 질문했을 때, 그는 만족스러운 답변을 제공하지 못했습니다. 폴 스토르츠는 이를 "문제에 대한 실제 지식이 없는 헛소리 경화 찬성 답변"이라고 불렀습니다. 다른 사람은 "내가 들어본 가장 말장난 같은 발언 중 하나"라고 평했습니다. 비트코인 코어의 임의 데이터 저장에 대한 논쟁적인 수용을 두고 거의 1년 동안 의견 불일치에 휘말린 노츠 반대파들은 코어의 변경에 항의하기 위해 소프트웨어를 실행해 왔습니다. 코어 버전 30(v30)과 달리, 노츠 소프트웨어는 비트코인의 주요 저장 방법인 OP_RETURN의 대부분의 임의 데이터캐리어 사용에 대한 억제책을 유지할 것입니다. 비트코인 코어는 다양한 트래커에서 3/4 이상의 점유율을 가진 노드 운영자를 위한 가장 인기 있는 소프트웨어입니다. 노츠는 10월 v30 업데이트로 100,000바이트로 증가한 코어와 달리, 기본 멤풀에서 OP_RETURN의 데이터캐리어 제한을 90바이트 미만으로 유지할 계획입니다. 더 읽기: 비트코인 코어 개발자들이 10월에 OP_RETURN 변경 일정 잡아 세계 최대 기업 BTC 자산의 집행 의장으로부터 통찰력을 구하기 위해, 한 청중은 그에게 코어의 제안된 증가에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다. 세일러는 명확한 답변을 피했습니다. "아무리 의도가 좋더라도 프로토콜 제안은 끔찍하게 잘못될 수 있다고 생각합니다,"라고 그는 말했습니다. "지금 우리가 보고 있는 OP_RETURN 제한에 대한 이 논쟁은 사실 2차 또는 심지어 3차 변화입니다. "이것은 물론 원자적 0차 변화인 BTC의 양을 변경하는 것이 아닙니다. 1차 변화인 블록 크기를 변경하는 것도 아닙니다. 이것은..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:37
홍콩의 투자 지주 회사, 비트코인 마이닝에 착수
홍콩의 투자 지주 회사, 비트코인 마이닝에 진출하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Coinidol.com의 보고서에 따르면, 홍콩 상장사인 DL Holdings Group이 2,185만 달러 규모의 전환사채 거래로 비트코인 마이닝 부문에 본격 진출하고 있습니다. 이 회사는 Fortune Peak과의 파트너십을 통해 2,200대 이상의 고급 비트코인 채굴기를 인수할 계획이며, 초기 목표는 연간 약 200 BTC를 생산하는 것입니다. 이 조치는 향후 2년 내에 4,000 BTC를 초과하는 비트코인 보유고를 구축하여 아시아 시장에서 선도적인 비트코인 해시레이트 주식으로 자리매김하기 위한 더 넓은 전략의 일환입니다. 아시아 기업들의 암호화폐 통합 마이닝에 참여함으로써 DL Holdings는 비트코인을 획득할 뿐만 아니라 수익을 창출하고 기초부터 디지털 자산 노출을 구축하고 있습니다. 인수 자금을 조달하기 위해 무이표 전환사채를 사용하는 것은 전통 금융과 암호화폐 산업의 흥미로운 교차점으로, 기업들이 디지털 자산 전략에 자금을 조달하는 혁신적인 방법을 찾고 있음을 보여줍니다. 이러한 조치는 아시아를 포함한 더 많은 기업들이 비트코인을 단순한 투기성 보유가 아닌 장타매매 전략적 자산으로 보고 있으며, 이를 통해 대차대조표를 다양화하고 주주 가치를 높일 수 있다는 신호를 보내고 있습니다. 출처: https://coinidol.com/hong-kong-bitcoin-mining/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:00
비트코인이 마이크로스트래티지의 주식에 어떤 영향을 미치나요?
비트코인이 마이크로스트래티지의 주식에 어떤 영향을 미치는가? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이크로스트래티지는 변동하는 주식 패턴이 특징인 환경을 헤쳐나가고 있으며, 중요한 200일 단순 이동 평균선(SMA)과의 근접성을 강조하고 있습니다. 이 지표는 200일 동안의 종가를 평균화하여 장기 추세를 분석하는 데 중요하며, 시장 변동성이 큰 상황에서 안정적인 전망을 제공하는 데 도움이 됩니다. 계속 읽기: 비트코인이 마이크로스트래티지의 주식에 어떤 영향을 미치는가? 출처: https://en.bitcoinhaber.net/how-does-bitcoin-affect-microstrategys-stock
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 01:39
ChatGPT가 금리 인하 후 비트코인이 폭등할 것이라고 예측하는 가운데 구매하기 좋은 암호화폐
ChatGPT가 금리 인하 후 비트코인이 폭발할 것이라고 예측하는 가운데 구매할 최고의 암호화폐에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ChatGPT가 금리 인하 후 비트코인이 폭발할 것이라고 예측하는 가운데 구매할 최고의 암호화폐 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. 기계공학 석사 학위를 가진 Aidan Weeks는 4년 이상 콘텐츠 작가로 성공적인 경력을 쌓았습니다. 암호화폐, 기술, 공학, AI 및 B2B 분야를 전문으로 하는 Aidan은 웹 카피, 블로그 게시물, 구매 가이드, 매뉴얼, 제품 페이지 등을 능숙하게 작성하여 복잡한 개념을 접근하기 쉽고 흥미롭게 만듭니다. 그의 학계에서 전업 작가로의 전환은 기술적 전문 지식과 명확하고 유익한 콘텐츠를 연결하려는 그의 열정을 반영합니다. Bitcoinist에 합류한 이후, Aidan은 DeFi, DApp, AI 및 밈 코인에 대해 광범위하게 글을 써왔으며, 새롭게 등장하는 블록체인 기술에 대한 이해를 굳건히 했습니다. 초기 채택자로서 그는 2020년부터 솔라나에 투자하기 시작했으며, 암호화폐 시장과 혁신에 대한 통찰력을 더욱 깊게 했습니다. 오늘날, 그는 실무 경험과 날카로운 편집 본능을 결합하여 독자들이 과장된 선전을 걸러내고, 실제 트렌드를 발견하며, 빠르게 변화하는 공간을 이해하는 데 도움을 줍니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-chatgpt-bitcoin-rate-cuts/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 01:15
ETH를 취급하는 외환 브로커 vs. 비트코인 브로커: 현대 트레이더에게 어느 것이 더 좋을까요?
외환 브로커와 ETH vs. 비트코인 브로커: 현대 트레이더에게 어떤 것이 더 좋을까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브로커리지 계정에 달러를 송금하고 영업일 기준 이틀을 기다리던 시절은 이제 완전히 구식이 되었습니다. 지난 5년 동안 외환 브로커들은 암호화폐 자금 조달을 수용하여 트레이더들이 비트코인이나 이더리움으로 마진을 거의 이메일을 보내는 것만큼 쉽게 입금할 수 있게 했습니다. 두 코인 모두 24시간 송금, 글로벌 도달 범위, 그리고 전통적인 은행 시스템으로부터의 일정 수준의 개인 정보 보호를 약속합니다. 그러나 비트코인 기반 계정을 사용하는 경험은 이더리움 기반 계정을 사용하는 것과 크게 다를 수 있으며, 이러한 차이점은 자본을 얼마나 빨리 배치할 수 있는지, 수수료를 얼마나 지불하는지, 그리고 수익을 실현할 때 법정 화폐로 얼마나 원활하게 돌아갈 수 있는지를 재구성합니다. 속도와 수수료 모든 트레이더는 결국 완벽한 설정이 나타날 때 마진이 부족해지는 심장이 두근거리는 순간을 맞이하게 됩니다. 비트코인으로 자금을 조달하면 검증 시간은 평균 10분이지만, 네트워크 혼잡으로 인해 이 시간이 불편한 1시간까지 늘어날 수 있습니다. 이더리움은 약 12초마다 블록을 생성하지만, 정상 조건에서는 2개의 에포크(12-13분) 후에만 경제적 완결성이 발생합니다. 거래소/브로커는 일반적으로 ETH 입금에 대해 여러 블록 검증(종종 6-14+ 블록 순서)을 요구하며, 단일 블록이 아닙니다. Arbitrum이나 Optimism과 같은 이더리움 레이어-2 롤업을 추가하면 1분 미만의 전송이 일상적이 됩니다. 수수료 구조도 비슷한 패턴을 따릅니다. 비트코인 수수료는 블록 공간 수요와 직접적으로 연관되어 있습니다. 2023년 멤풀 급증 시기에는 $25 이상으로 치솟아 소액 입금을 의문스러운 제안으로 만들었습니다. 이더리움 가스 수수료도 마찬가지로 NFT 열풍으로 인해 한때 간단한 전송이 $20에 가까워졌지만, 롤업은 종종 이러한 비용을 몇 센트로 낮춥니다. 따라서 일관되고 예측 가능한 비용을 중요시하는 트레이더는 ETH와 그 레이어-2 생태계를 갖춘 외환 브로커를 선호하는 반면, 최적의 수수료 창을 기다리는 데 편안한 사람은 여전히 BTC의 단순함을 선호할 수 있습니다. 유동성, 슬리피지,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 00:27
