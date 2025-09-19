MEXC 거래소
비트코인 강세론자들은 12만 5천 달러를 향한 새로운 도전을 위해 이 핵심 레벨을 되찾아야 한다
비트코인 강세장이 $125K를 향한 새로운 도전을 위해 이 핵심 레벨을 되찾아야 한다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인 강세장은 핵심 레벨을 지지선으로 전환하는 데 바쁘다; 다음으로 $118,000을 돌파할 수 있을까? 연준 반응 상승세가 계속된다면 신고가 경신이 눈앞에 있다. 거래소 트레이더들은 이미 가격 양쪽에 대규모 유동성 라인을 들여오고 있다. 비트코인(BTC)은 연방준비제도이사회의 금리 인하가 암호화폐 시장을 부양함에 따라 목요일에 $117,000을 지지선으로 전환하려 했습니다. BTC/USD 1시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView 트레이더들이 말하는 다음 비트코인 가격 레벨 Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 BTC/USD는 일일 마감 후 최대 1.3%까지 상승했습니다. 미국 연방준비제도이사회가 2025년 첫 금리 인하를 발표하면서 변동성이 발생했으며, 시장 예상과 일치하는 0.25%로 결정되었습니다. $115,000 아래로 잠시 하락한 후, 비트코인은 반등하여 24시간 동안 $100 million 이상의 롱과 숏 포지션을 청산했습니다. $BTC 업데이트: FOMC 가격 행동 완벽 🔨 지루한 월요일과 화요일; 수요일은 초기 거짓 움직임의 전형적인 되돌림으로 변동성이 컸습니다. FOMC 동안 30분 만에 $105M이 청산되었습니다. 이것이 바로 이를 인식하는 것이 중요한 이유입니다. 이 시장을 정말 좋아합니다. 아마도 다음은 $120k일 것입니다. https://t.co/azE7Fg6J10 pic.twitter.com/x3EPCmIlOx — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) 2025년 9월 17일 트레이더들 사이에서는 강세장이 지지선을 공고히 하고 계속해서 ATH에 도전할 것이라는 기대가 높았습니다. "더 중요한 부분은; $BTC가 이 중요한 저항 구역을 돌파할 것인가?"라고 암호화폐 트레이더, 분석가이자 기업가인 Michaël van de Poppe가 X에 게시한 글에서 질문했습니다. 함께 첨부된 차트는 강세장의 다음 전투가 $118,000에서 있을 것임을 보여주었습니다. "내가 확신하는 것은, 비트코인이 안정화되면 알트코인에서 큰 돌파가 시작될 것이라는 점입니다,"라고 그는 덧붙였습니다. BTC/USDT 일일 차트(RSI, 거래량 데이터 포함). 출처: Michaël van de Poppe/X 인기 트레이더 Daan Crypto Trades는 $118,000 마크의 중요성에 동의했습니다. 연준 의장 Jerome Powell의 비둘기파적 발언 동안...
미국 증권거래위원회, BTC, ETH, XRP, SOL, ADA 포함한 그레이스케일 펀드 승인으로 규제 돌파구 마련
SEC, 규제 돌파구에서 BTC, ETH, XRP, SOL, ADA를 포함한 그레이스케일 펀드 승인 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 월스트리트는 SEC가 비트코인, 이더리움, XRP, 솔라나 및 카르다노를 보유한 멀티 자산 펀드의 거래를 승인함에 따라 암호화폐에 대한 강력한 새로운 진입로를 얻었습니다. SEC, 그레이스케일 멀티 암호화폐 펀드 승인, 더 넓은 디지털 자산 접근성 위한 길 열어 미국 증권거래위원회(SEC)는 9월 17일 접근성을 확대하는 승인 패키지를 발표했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/sec-approves-grayscale-fund-with-btc-eth-xrp-sol-ada-in-regulatory-breakthrough/
110만 개 이상의 XRPL 지갑이 510만 달러 상당의 휴면 XRP 토큰 보유
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "110만 개 이상의 XRPL 지갑이 5,170만 달러 상당의 휴면 XRP 토큰을 보유하고 있다"는 게시물이 게재되었습니다. XPMarket CEO는 최소 준비금 잔액으로 20 XRP 토큰을 보유한 538,586개의 지갑을 확인했습니다. 결합된 휴면 계정은 총 113만 개의 지갑에 1,670만 XRP 토큰이 있습니다. 20에서 1 XRP로의 역사적인 준비금 감소로 기존 잔액은 그대로 유지됩니다. 온체인 분석에 따르면 110만 개 이상의 XRP 레저 지갑에 5,170만 달러 상당의 유휴 XRP 토큰이 있는 것으로 나타났습니다. 분석 플랫폼 XPMarket의 공동 창업자이자 CEO인 아르투르 키르자쿨로프 박사는 XRPL 네트워크 전반의 지갑 분포를 조사하는 과정에서 이 패턴을 발견했습니다. 데이터에 따르면 현재 538,586개의 지갑이 정확히 20 XRP 토큰을 보유하고 있으며, 현재 가격이 약 3.10달러일 때 각각 약 62달러의 가치가 있습니다. 이 계정들은 XRP 레저에서 활성화된 총 7,048,872개 지갑의 7.64%를 차지하며, 20 XRP는 네트워크 전체에서 두 번째로 흔한 지갑 잔액입니다. 538,586개의 XRPL 지갑이 정확히 20 XRP를 보유하고 있습니다 20 XRP는 2013년부터 2021년까지 최소 준비금이었습니다. 이는 이 지갑들에 1,070만 XRP가 있다는 의미입니다. — Dr. Artur Kirjakulov (@Kirjakulov) 2025년 9월 17일 XRP 준비금 요구사항 변경으로 기존 잔액 유지 20 XRP 잔액의 보편성은 XRP 가격이 상승함에 따라 여러 번 감소된 역사적인 준비금 요구사항으로 거슬러 올라갑니다. 원래 XRPL은 지갑 활성화를 위한 최소 준비금으로 20 XRP를 요구했지만, 커뮤니티 투표로 이 기준이 점진적으로 낮아졌습니다. 2021년 9월, XRPL 검증자들은 토큰이 약 1.20달러에 거래될 때 기본 준비금 요구사항을 20 XRP에서 10 XRP로 줄였으며, 당시 요구사항은 약 12달러의 가치가 있었습니다. 네트워크는 2024년 12월에 XRP 가격이 2달러 이상으로 급등한 후 준비금을 10 XRP에서 1 XRP로 다시 한 번 감소시켰습니다. XRPL 통계 데이터에 따르면 10 XRP는 가장 흔한 지갑 잔액으로, 592,818개의 계정이 보유하고 있으며 이는 총 지갑의 8.4%를 차지합니다. 이 패턴은 2021년 9월부터 2024년 12월까지의 최소 준비금 기간을 반영합니다. 결합하면, 지갑 보유량이...
양방향 시장이 비트코인을 이익 실현과 망설임 사이에 두다
비트코인이 수익 실현과 망설임 사이에 갇힌 두 속도 시장이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 이상한 균형 상태에 갇혀 있습니다. 한편으로는 장타매매 홀더들이 지속적으로 높은 수준에서 이익을 실현하며 오래된 코인을 모든 기회에 수익으로 전환하고 있습니다. 반면에 단타매매 홀더들은 간신히 손익분기점을 넘기고 있으며, 수익이나 손실을 취하는 데 거의 확신을 보이지 않습니다. 이 두 속도 시장은 현재 환경을 정의하고 왜 상승세가 무겁게 느껴지는지, 그리고 왜 시장 위축이 완전한 항복으로 이어지지 않는지 설명하는 데 도움이 됩니다. 비트코인 가격은 9월 18일 연방준비제도(FRB)의 최신 금리 인하로 인한 가격 변동성에 힘입어 117,120달러를 돌파했습니다. 115,000달러 돌파 전의 변동성에도 불구하고, 비트코인은 지난 달 소폭 상승했으며 연초 대비 거의 24% 높습니다. 이 평온한 외관 아래에는 분열된 이야기가 있습니다. 155일 이상 된 코인이 이익 또는 손실로 지출되는지 측정하는 장기 보유자 SOPR은 1.78에 위치합니다. 이는 역사적 중앙값보다 훨씬 높은 수준으로, 성숙한 공급이 꾸준한 이익으로 시장에 진입하고 있음을 의미합니다. 비트코인의 장기 보유자 SOPR(2025년 8월 18일부터 9월 17일까지) (출처: CryptoQuant) 한편, 더 새로운 코인의 수익성을 추적하는 단기 보유자 SOPR은 1.00으로 평평합니다. 이 수준은 본질적으로 손익분기점입니다: 지출된 평균 단기 코인은 획득한 가격과 거의 동일한 가격으로 판매되고 있습니다. 비트코인의 단기 보유자 SOPR(2025년 8월 18일부터 9월 17일까지) (출처: CryptoQuant) LTH와 STH 사이의 이러한 분열은 상승세가 전개되는 방식에 불균형을 만듭니다. LTH가 이익을 내며 판매할 때, 그들은 흡수되어야 하는 지속적인 공급 흐름을 제공합니다. 단기 참여자들도 이익을 내며 판매한다면, 시장은 이를 처리할 수 있습니다. 이러한 순간은 종종 추세 확장과 일치하며, 수요가 넓고 구매자들이 열정적이기 때문입니다. 그러나 단기 보유자들이 손익분기점에 머물 때, 수요는 좁아지고 장기 분배가 시장에 압력을 가합니다. 데이터에서...
분할이 계속됨에 따라 스포츠 스트리밍 번들의 필요성 증가
포스트 '분할이 계속됨에 따라 스포츠 스트리밍 번들의 필요성 증가'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2022년 12월 1일 폴란드 크라쿠프에서 촬영된 이 일러스트레이션 사진에는 휴대폰 화면에 표시된 ESPN 로고와 농구공이 보입니다. (사진: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images 스포츠 분할은 새로운 현상이 아니지만, 다양한 이유로 지난 달 다시 주목을 받게 되었습니다: 소비자들의 인플레이션 우려를 배경으로, TV 스포츠에서는 시청자, 미디어 파트너 또는 둘 다 더 이상 지금까지 지불해 온 금액을 지불할 수 없는 잠재적 한계점이 다가오고 있습니다. 이러한 증가하는 문제에 대한 해결책은 이전에도 제안된 바 있습니다. Venu의 빠른 부상과 몰락 얼마 전, 디즈니, 폭스, 워너브라더스 디스커버리는 Venu 형태의 솔루션을 제공할 준비가 되어 있었습니다. 이 올인원 스포츠 스트리머는 많은 라이브 이벤트를 시청하는 데 필요한 구독 수를 줄이면서, 스포츠 마인드 소비자들에게 $42.99의 가격으로 케이블 TV를 끊을 수 있는 더 쉬운 방법을 제공할 것으로 생각되었습니다. 그러나 지금까지 이 문제를 해결하기 위해 제시된 거의 모든 솔루션과 마찬가지로, 이것도 실패했습니다. 발표된 시점부터 Venu는 즉시 법적 문제에 휘말렸고, 주요 스포츠의 불완전한 컬렉션(결국 파라마운트나 NBCUniversal 속성은 없었음)을 제공했으며, 출시 전에 접혔습니다. WBD가 NBA 권리를 잃은 것도 상황을 더 어렵게 만들었는데, 그 결과 회사는 디즈니나 폭스보다 테이블에 가져올 것이 적어졌기 때문입니다. 10월부터 이 두 회사는 파트너십에 다시 도전합니다. 시청자들은 ESPN 앱과 Fox One(비스포츠 프로그래밍도 포함)을 $39.99에 번들로 이용할 수 있게 됩니다. 이는 ESPN 앱의 단독 가격보다 월 $10 더 비싸지만, 디즈니 번들(Hulu 및 Disney+ 포함)과 같은 가격이며, ESPN과 Fox One을 별도로 구독하는 것보다 $10 저렴합니다. 이것은 괜찮은 단계입니다...
케이시 미어스, 세 경기 더 게러지 66으로 복귀
케이시 미어스, 세 경기 더 참가하기 위해 가라지 66으로 복귀라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마틴스빌, 버지니아 - 3월 30일: #66 캔터 파워 시스템스 포드의 드라이버 케이시 미어스가 2025년 3월 30일 버지니아 마틴스빌의 마틴스빌 스피드웨이에서 열린 NASCAR 컵 시리즈 쿡 아웃 400 경기 전 드라이버 소개 중 무대에 올라 팬들에게 손을 흔들고 있습니다. (사진: 재러드 C. 틸턴/게티 이미지) 게티 이미지 NASCAR 베테랑 케이시 미어스가 500번째 컵 시리즈 출전에 한 걸음 더 다가갈 예정입니다. 2019년 이후 NASCAR에 참가하지 않았던 47세의 이 레이서는 올해 초 마틴스빌 스피드웨이에서 가라지 66과 함께 컵 시리즈에 갑작스럽게 복귀했습니다. 미어스는 이번 주 탤러데가, 마틴스빌, 피닉스에서 열리는 컵 시리즈 시즌 마지막 세 경기에 참가할 것이라고 발표했습니다. 저메인 레이싱의 전 소유주인 저메인 가족이 S.I. 요트와 함께 미어스의 도전을 후원할 예정입니다. 미어스는 2010년부터 2016년 풀타임 레이싱에서 은퇴할 때까지(그리고 2019 데이토나 500) 저메인 레이싱에서 경쟁했습니다. "이 세 경기를 함께 할 수 있게 되어 기쁘고, 밥 저메인, S.I. 요트, 그리고 아크리슈어의 지속적인 지원에 감사드립니다,"라고 미어스는 말했습니다. "우리의 가까운 우정을 고려할 때, 밥이 이 모든 세월이 지난 후에도 저에게 투자하려는 의지를 보여주는 것은 감동적입니다. 이는 그의 인품과 그가 어떤 사람인지를 보여줍니다. 또한 아크리슈어가 계속해서 우리를 지원해 주는 것도 큰 의미가 있습니다. 그들은 올해 마틴스빌에서 처음으로 나서서 이 프로그램을 시작하는 데 도움을 주었습니다. 칼 롱과 가라지 66에게도 그들의 모든 노력에 감사드립니다. 그들은 이 일을 실현시키기 위해 열심히 준비했습니다." 미어스는 현재 이력서에 491번의 컵 시리즈 출전 기록을 가지고 있습니다. 마틴스빌과 함께 그는 올 여름 데이토나에서도 경쟁했습니다. 저메인 레이싱은 오랜 스폰서인 가이코가 철수를 발표했을 때 2020 컵 시리즈 시즌이 끝날 무렵 문을 닫았습니다...
'컴 백 투 미' 글로벌 개봉 전 BIFF에서 상영 예정
글로벌 개봉 전 부산국제영화제에서 'Come Back To Me' 상영 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 김우성이 2025 트라이베카 페스티벌에서 "The Rose: Come Back to Me" 프리미어 중 무대에서 공연하고 있습니다. 사진: Roy Rochlin/Getty Images for Tribeca Festival) Getty Images for Tribeca Festival The Rose: Come Back To Me는 2026년 글로벌 극장 개봉 전에 부산국제영화제에서 세 번 상영되며 전 세계 추가 영화제에서도 상영될 예정입니다. 우성, 도준, 하준, 태겸으로 구성된 한국의 얼터팝 인디 밴드 The Rose는 홍대에서 버스킹을 하던 초창기부터 독특한 장르 혼합 사운드로 관객들을 사로잡았습니다. 그들의 첫 정규 앨범 Heal은 글로벌 Heal Together 월드 투어를 촉발시켜 9만 명 이상의 팬들을 모았고, 2023년 롤라팔루자의 바카디 스테이지 헤드라이너를 포함한 유명 페스티벌 출연으로 이어졌습니다. 그들은 빌보드 200에 데뷔한 두 번째 앨범 Dual로 새로운 이정표를 세웠습니다. 이러한 성공을 바탕으로 The Rose는 Dawn to Dusk 투어에서 15만 장 이상의 티켓을 판매했으며 2024년 코첼라에서 압도적인 공연을 선보였습니다. 올해 그들은 글로벌 투어를 진행하며 최신 앨범 WRLD와 함께 2025년 6월 트라이베카 영화제에서 프리미어로 상영된 다큐멘터리 The Rose: Come Back to Me를 홍보했습니다. "K-팝 데몬 헌터스부터 기생충까지, 한국 문화가 전 세계적으로 얼마나 지배적인지 알기에 국제 관객들은 모두 더 깊이 알고 싶어합니다"라고 인기 트라이베카 다큐멘터리 제작팀을 대표해 다이앤 쿤과 산제이 M. 샤르마가 말했습니다. "The Rose는 음악 다큐멘터리인 동시에 성장 이야기입니다 - 세상을 통해 자신만의 길을 찾아가는 친구들의 이야기입니다. 이는 상처와 치유, 순응과 개성, 그리고 궁극적으로 전 세계 음악의 변화시키는 힘에 관한 이야기입니다." 하준, 태겸, 김우성, 도준이 "The Rose: Come Back to Me" 프리미어 중 무대에서 공연하고 있습니다. (사진: Roy...
'연이은 전투' 97% 로튼 토마토 점수로 최고 인기 달성
'원 배틀 애프터 어나더'가 로튼 토마토 점수 97%로 최고 인기를 기록했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. '원 배틀 애프터 어나더'는 이미 오스카 성공을 예상받고 있습니다 워너 브라더스 영화에 대한 관심을 끌기까지는 시간이 걸리는 경향이 있으며, 확실한 성공으로 보이는 영화도 마찬가지입니다. 소셜 미디어 시대에는 많은 영화 팬들이 주류 매체보다 동료들의 리뷰를 읽고 싶어합니다. 그 결과, 가장 큰 프랜차이즈를 제외한 대부분은 보통 출시된 후에야 인기를 얻습니다. 그러나 이 규칙에는 예외가 있으며, 하나는 출시를 앞두고 있습니다. 원 배틀 애프터 어나더라고 불리는 이 영화는 십대 딸과 함께 오프 그리드 생활을 하는 몰락한 망상적 혁명가 역할의 레오나르도 디카프리오가 주연을 맡았습니다. 그의 오래된 적 중 한 명이 다시 나타나고 그의 딸이 납치되면서, 영화는 자동차 추격전이 많은 고양이와 쥐의 게임으로 변하며 민병대와 신비한 조직들의 개입도 있습니다. 이 플롯은 80년대 액션 대작 코만도의 힌트가 있지만 실제로는 미국 작가 토마스 핀천이 쓴 책을 느슨하게 기반으로 합니다. 이 영화는 시의적절한 주제를 다루는데, 핀천은 그의 소설에서 악명 높은 준정부 조직들을 풍자하는 것으로 유명하며, 폴 토마스 앤더슨 감독은 스크린에서 그 주제를 계속합니다. 이는 정치적 논평으로 여겨졌으며 디카프리오는 자연스러운 적임자였습니다. 그의 역할은 하워드 휴즈 전기 영화 '에비에이터'에서 보여준 편집증과 범죄 코미디 '캐치 미 이프 유 캔'의 코믹한 추격을 결합합니다. 디카프리오는 그의 공범 역할의 베니시오 델 토로와 그의 숙적 역할의 션 펜이 이끄는 동등하게 무게감 있는 캐스팅의 지원을 받습니다. 원 배틀 애프터 어나더는 9월 8일 로스앤젤레스에서 첫 상영되었으며 보편적인 찬사를 받았습니다. 리뷰 집계 사이트 로튼 토마토에서 비평가 평점 97%를 기록했지만 영화가 아직 출시되지 않았기 때문에 관객 점수는 아직 없습니다...
연준 금리 인하로 BTC와 비트코인 하이퍼 프리세일 상승
연준 금리 인하로 BTC와 Bitcoin Hyper 프리세일 상승세를 보였다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 연방준비제도는 금리를 25bp 인하했습니다. 이는 투자자들이 더 위험한 자산으로 이동하도록 유도하고, 따라서 $BTC 랠리를 촉진할 것으로 예상됩니다. 하지만 $BTC 채택이 증가함에 따라 네트워크의 한계 - 높은 수수료와 낮은 속도와 같은 - 는 더욱 분명해질 것입니다. 다행히도, Bitcoin Hyper($HYPER)는 이러한 문제를 해결하기 위해 준비 중입니다 - 프리세일에서 거의 1700만 달러를 모금한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 연준 금리 인하로 7.4조 달러 규모의 머니마켓 자금이 $BTC로 이동할 수 있습니다 7.4조 달러 이상의 머니마켓에서, 연준의 금리 인하는 이러한 자금이 $BTC로 이동하는 데 도움이 될 수 있습니다 - 특히 현재 현물 비트코인 ETF와 국채 대용물을 통해 암호화폐 리더에 대한 노출이 더 쉬워졌기 때문입니다. 출처: FRED 파월 연준 의장은 또한 미국 노동 시장에 대한 지속적인 우려를 인용하며 올해 말 전에 두 번 더 금리 인하가 있을 수 있다고 시사했습니다. 이에 따라 1위 암호화폐의 모멘텀이 더욱 강화될 수 있습니다. 그리고 그것뿐만이 아닙니다. 거시 전략가 옥타비오(타비) 코스타는 미국 달러가 14년 지지선에서 붕괴되고 있을 수 있다고 제안합니다. 앞으로 훨씬 약해진 달러의 가능성으로, $BTC와 같은 위험 자산에 대한 강세 사례가 강화될 것으로 예상됩니다. 출처: X 옥타비오(타비) 코스타 이러한 조건에서 $BTC 채택이 가속화될 가능성이 있으므로, Bitcoin Hyper는 급증하는 수요 속에서 네트워크 기능을 유지하는 데 필요한 것일 수 있습니다. Bitcoin Hyper, 비트코인의 확장성 위기 해결 Bitcoin Hyper는 비트코인 네트워크의 가장 중요한 문제점인 느린 확장성, 거래 속도 및 높은 수수료를 해결하기 위해 설계된 혁신적인 레이어 2(L2) 솔루션입니다. 현재 비트코인은 초당 10.73개의 거래(tps)만 처리할 수 있습니다. 이에 비해 이더리움은 초당 23.82개의 거래로 두 배 이상의 작업량을 처리할 수 있습니다. 비트코인의 최대 처리량인 13.2 tps는 이더리움의 62.34 tps보다 78.83% 낮습니다. 제한된 양만 처리할 수 있기 때문에...
CryptoQuant, 장타매매 증가로 비트코인 구매 기록적인 주간 보고
CryptoQuant, 장타매매 보유량이 급증하면서 비트코인 구매 기록적인 주간 기록 보고 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인 축적 주소는 34억 달러의 유입을 기록했으며, 이는 2025년 두 번째로 큰 규모입니다. 총 축적 지갑은 현재 284만 BTC를 보유하고 있으며 평균 비용 기준은 72,437달러입니다. CryptoQuant는 어제 장타매매 홀더들이 29,685 BTC라는 기록적인 주간 비트코인 축적량을 보고했습니다. 이 급증은 일반적으로 1년 이상 보유하는 지갑으로의 단일 주간 유입량 중 가장 큰 규모 중 하나를 나타냅니다. 연준의 금리 결정 몇 시간 전에 OTC 거래로 실행된 이 거래는 약 34억 달러로 평가되었으며, 2025년 축적 주소로의 두 번째로 큰 단일 일일 유입을 나타냅니다. 이번 추가로 축적 지갑에 보유된 총 비트코인은 284만 BTC로 증가했으며, 평균 실현 비용 기준은 현재 코인당 72,437달러로, 거시적 불확실성에도 불구하고 장기 투자자들의 지속적인 확신을 강조합니다. 출처: https://cryptobriefing.com/cryptoquant-record-bitcoin-buying-long-term-holdings-2025/
