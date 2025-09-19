양방향 시장이 비트코인을 이익 실현과 망설임 사이에 두다

비트코인이 수익 실현과 망설임 사이에 갇힌 두 속도 시장이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 이상한 균형 상태에 갇혀 있습니다. 한편으로는 장타매매 홀더들이 지속적으로 높은 수준에서 이익을 실현하며 오래된 코인을 모든 기회에 수익으로 전환하고 있습니다. 반면에 단타매매 홀더들은 간신히 손익분기점을 넘기고 있으며, 수익이나 손실을 취하는 데 거의 확신을 보이지 않습니다. 이 두 속도 시장은 현재 환경을 정의하고 왜 상승세가 무겁게 느껴지는지, 그리고 왜 시장 위축이 완전한 항복으로 이어지지 않는지 설명하는 데 도움이 됩니다. 비트코인 가격은 9월 18일 연방준비제도(FRB)의 최신 금리 인하로 인한 가격 변동성에 힘입어 117,120달러를 돌파했습니다. 115,000달러 돌파 전의 변동성에도 불구하고, 비트코인은 지난 달 소폭 상승했으며 연초 대비 거의 24% 높습니다. 이 평온한 외관 아래에는 분열된 이야기가 있습니다. 155일 이상 된 코인이 이익 또는 손실로 지출되는지 측정하는 장기 보유자 SOPR은 1.78에 위치합니다. 이는 역사적 중앙값보다 훨씬 높은 수준으로, 성숙한 공급이 꾸준한 이익으로 시장에 진입하고 있음을 의미합니다. 비트코인의 장기 보유자 SOPR(2025년 8월 18일부터 9월 17일까지) (출처: CryptoQuant) 한편, 더 새로운 코인의 수익성을 추적하는 단기 보유자 SOPR은 1.00으로 평평합니다. 이 수준은 본질적으로 손익분기점입니다: 지출된 평균 단기 코인은 획득한 가격과 거의 동일한 가격으로 판매되고 있습니다. 비트코인의 단기 보유자 SOPR(2025년 8월 18일부터 9월 17일까지) (출처: CryptoQuant) LTH와 STH 사이의 이러한 분열은 상승세가 전개되는 방식에 불균형을 만듭니다. LTH가 이익을 내며 판매할 때, 그들은 흡수되어야 하는 지속적인 공급 흐름을 제공합니다. 단기 참여자들도 이익을 내며 판매한다면, 시장은 이를 처리할 수 있습니다. 이러한 순간은 종종 추세 확장과 일치하며, 수요가 넓고 구매자들이 열정적이기 때문입니다. 그러나 단기 보유자들이 손익분기점에 머물 때, 수요는 좁아지고 장기 분배가 시장에 압력을 가합니다. 데이터에서...