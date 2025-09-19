MEXC 거래소
힘든 시기를 지나, 맥스 프라이드가 마지막 달에 양키스의 에이스 지위로 복귀
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 12:25
골드만삭스, 영란은행 금리 인하 예상 시점을 2025년 2월로 조정
골드만삭스, 영란은행 금리 인하 예상을 2025년 2월로 조정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 골드만삭스, 영란은행 금리 전망 수정. 금리 인하 2025년 2월로 예상. 전통 및 디지털 시장에 미칠 잠재적 영향. 골드만삭스는 영란은행 전망을 수정하여 2026년 2월부터 금리 인하가 시작될 것으로 예측하며, 이는 글로벌 금융 및 디지털 자산 시장에 영향을 미칠 것입니다. 이러한 변화는 기관 유동성과 위험 자산 흐름에 영향을 미쳐 GBP/USD에 영향을 주고 디지털 자산 투자를 잠재적으로 촉진할 수 있습니다. 골드만삭스, 2025년 2월부터 영란은행 금리 인하 예측 골드만삭스는 영란은행의 금리 전망을 수정하여 11월 대신 2025년 2월에 다음 인하가 있을 것으로 예측했습니다. 이 업데이트는 2026년 말까지 최종 금리 3%로 마무리되는 지속적인 분기별 인하를 의미합니다. 은행의 전망은 기관 유동성 배분에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있지만, 대형 암호화폐 전용 펀드는 직접적인 성명을 발표하지 않았습니다. 골드만삭스의 변화는 시장 심리에 영향을 미칩니다. 분석가들은 금융 시장이 금리 변동에 자주 반응하기 때문에 자산 가치에 잠재적 영향이 있을 것으로 예상합니다. 그러나 암호화폐 거래소는 거래 페어에 직접적인 영향을 보고하지 않았습니다. 역사적 데이터에 따르면 낮은 금리는 암호화폐를 포함한 위험 자산에 유리합니다. "우리는 영란은행이 기저 국내 인플레이션 측정치가 하락하고 수요가 통화정책위원회의 최신 예측보다 다소 약해짐에 따라 시장이 현재 예상하는 것보다 더 많이 인하할 것으로 계속 생각합니다." — 스벤 자리 스텐, 유럽 수석 경제학자, 골드만삭스 투자자들이 금리 인하를 예상하며 비트코인 시총 급증 알고 계셨나요? 과거 중앙은행 금리 인하 시, 비트코인과 같은 암호화폐는 투자자들이 전통적인 수익 자산 외부에서 더 높은 수익을 추구함에 따라 종종 유입이 증가했습니다. CoinMarketCap에 따르면 2025년 9월 19일 비트코인(BTC)은 2.33조 달러의 시총을 보유하고 있으며, 거래량은 444억 달러입니다. 비트코인의 현재 가격은 117,066.93달러로, 90일 동안 12.95% 상승했습니다. 이 암호화폐의 점유율은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 12:24
미시간주, 주 기금의 10%를 비트코인에 투자하는 전략적 비트코인 준비금 법안 진전
미시간주, 주 기금의 10%를 비트코인에 투자하는 비트코인 준비금 법안 진전이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 미시간 의회는 공공 기금의 최대 10%를 비트코인에 투자할 수 있도록 하는 법안을 검토 중입니다. 이러한 움직임은 미시간을 주 수준의 비트코인 채택에 관한 가장 야심찬 미국 주 중 하나로 만들 것입니다. 미시간은 오늘 주가 공공 기금의 최대 10%를 비트코인에 투자할 수 있도록 승인하는 법안을 진전시켰으며, 암호화폐 자산 준비금을 탐색하는 주들의 증가하는 흐름에 합류했습니다. 전략적 비트코인 준비금 법안은 지금까지 가장 야심찬 주 수준의 비트코인 채택 제안 중 하나를 나타냅니다. 20개 이상의 미국 주가 2024년과 2025년 초에 유사한 비트코인 준비금 법안을 도입하거나 고려했으며, 이는 비트코인 가격이 새로운 최고치에 도달함에 따라 증가한 기관 관심을 반영합니다. 미시간의 연금 기금은 이미 상장지수펀드를 통해 소규모 비트코인 노출을 유지하고 있습니다. 이 제안은 국가 비트코인 준비금에 대한 지지를 표명한 트럼프 행정부 하에서 더 넓은 연방 암호화폐 정책 변화와 일치합니다. 이러한 연방 지원은 정부가 전통적인 자산을 넘어 포트폴리오 다각화를 추구함에 따라 주 수준의 이니셔티브를 장려했습니다. 비트코인 지지자들은 노르웨이의 석유 기금과 같은 국부 펀드가 대체 투자로 다각화한 방식과 유사하게, 주 준비금이 인플레이션과 통화 평가절하에 대한 헤지 보호를 제공할 수 있다고 주장합니다. 비판가들은 비트코인의 가격 변동성을 공공 기금에 대한 위험으로 지적합니다. 미시간이 주 재무 운영을 위한 비트코인 구매를 시작하기 전에 이 법안은 여전히 추가 입법 승인이 필요합니다. 출처: https://cryptobriefing.com/michigan-advances-bitcoin-reserve-bill-2024/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 11:42
Coinbase, 고수익률로 고객을 위한 USDC 대출 기능 출시
TLDR 코인베이스가 Morpho와 Steakhouse Financial을 통해 최대 10.8%의 수익률을 제공하는 USDC 온체인 대출을 출시합니다. USDC 대출 기능은 선별된 시장에서 이용 가능하며 곧 더 넓게 출시될 예정입니다. 이 기능은 코인베이스의 기존 "USDC 보상" 프로그램보다 더 높은 수익률을 제공합니다. 코인베이스는 주류 암호화폐 사용자를 위해 대출을 단순화하는 사용자 친화적 인터페이스로 DeFi를 통합합니다. [...] 코인베이스가 고객을 위한 높은 수익률의 USDC 대출 기능을 출시했다는 게시물이 CoinCentral에 처음 게재되었습니다.
Coincentral
2025/09/19 11:25
일본 상장 기업 Remixpoint가 비트코인 보유량을 77개 늘려 총 보유량이 1,350개가 되었습니다.
PANews는 9월 19일, CoinDesk에 따르면 일본 상장 기업 Remixpoint가 9월 18일에 약 77개의 추가 비트코인을 13억 2천만 엔에 구매했다고 보도했습니다. 이 구매는 2025년 8월 28일부터 9월 17일까지 4일간의 거래일에 걸쳐 완료되었습니다. 이번 추가 구매로 회사의 총 비트코인 보유량은 약 1,350개로 증가했으며, 총 구매 가격은 203억 엔입니다. 기업 비트코인 보유량을 추적하는 Bitcoin Treasury에 따르면, Remixpoint는 현재 전 세계 40위, 일본 내 3위를 차지하고 있습니다.
PANews
2025/09/19 11:25
벨기에, 카자흐스탄의 디지털 전환에 관심 보여
벨기에, 카자흐스탄의 디지털 전환에 관심 표명이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 홈페이지 > 뉴스 > 비즈니스 > 벨기에, 카자흐스탄의 디지털 전환에 관심 표명 벨기에는 카자흐스탄의 디지털 전환 목표를 지원하는 데 관심을 보이며, 정치, 경제 및 의회 협력을 목표로 하고 있습니다. 보고서에 따르면, 카자흐스탄의 벨기에 대사인 로만 바실렌코는 벨기에 연방 외교부, 대외무역 및 개발협력부의 양자관계 총국장인 비르기트 스티븐스와 만나 아이디어를 공유했습니다. 양측은 이번 회의가 두 국가 간 미래 양자 관계의 기초가 될 것이라고 밝혔습니다. 바실렌코는 벨기에 측에 카자흐스탄의 디지털화 청사진을 공유하며, 중앙아시아 국가의 인공지능(AI) 로드맵을 강조했습니다. 그는 카자흐스탄 카심조마르트 토카예프 대통령의 연례 국정연설의 주요 조항을 디지털화로의 도약 증거로 언급했습니다. 바실렌코는 AI 전담 부처 설립과 디지털 자산을 위한 시범 지역인 크립토시티 출범 계획을 강조했습니다. 그는 카자흐스탄 디지털 전환의 최종 목표가 중앙아시아에서 신기술의 지역 리더가 되고 글로벌 무대에서 경쟁하는 것이라고 언급했습니다. 스티븐스는 벨기에가 카자흐스탄의 목표에 관심이 있으며, 양국 간 협력 가능성을 시사했습니다. 스티븐스는 벨기에가 신기술과 관련된 지식 공유와 기술 지원을 위해 카자흐스탄과의 소통 채널을 열어둘 것이라고 덧붙였습니다. 벨기에 외교관은 유럽 국가가 신기술 외에도 중요 및 희토류 소재 가공 확대를 지원할 것이라고 언급했습니다. 스티븐스는 자연 잠재력을 평가하기 위한 위성 모니터링 형태의 지원이 있을 것임을 시사했으며, 양측은 우주 분야에서의 벨기에의 경험을 언급했습니다. 카자흐스탄의 수자원 관리 계획과 중앙아시아 전역의 국경 간 운송 개선을 위한 중간 회랑 개발 계획은 스티븐스의 관심을 끌었습니다. 벨기에와 카자흐스탄 간의 양자 무역은 2억 9900만 달러에 달했으며 ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 11:09
ChainCatcher, 블록체인 지원을 위해 알리바바 클라우드와 파트너십 체결
상세 정보: https://coincu.com/blockchain/chaincatcher-alibaba-cloud-blockchain/
Coinstats
2025/09/19 10:39
스콧 베센트, 유로화 대비 위안화 하락은 미국이 아닌 유럽의 문제라고 말해
스콧 베센트, 유로화 대비 위안화 하락은 미국이 아닌 유럽의 문제라고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 미국 재무장관 스콧 베센트는 목요일 마드리드에서 중국 통화의 하락은 미국에게 문제가 아니며, 걱정해야 할 것은 유럽이라고 말했습니다. 로이터와 블룸버그와의 공동 인터뷰에서 스콧은 미중 무역 논의의 일환으로 중국 부총리 허리펑과의 회담 후 이러한 발언을 했으며, 이 논의에는 틱톡에 관한 대화도 포함되었습니다. 그는 위안화(인민폐로도 알려진)가 실제로 올해 미국 달러 대비 강세를 보였지만, 유로화 대비 사상 최저치로 폭락했다고 명확히 했습니다. "인민폐는 실제로 올해 달러 대비 더 강해졌습니다. 지금은 유로화 대비 ATL에 있는데, 이는 유럽인들에게 문제입니다"라고 스콧은 말하며, 베이징이 워싱턴에 대해 불공정한 이점을 얻기 위해 통화 가치를 평가절하하려 한다는 생각을 거부했습니다. 그는 중국 관리들이 미국과 그런 종류의 시도를 하지 않았다고 말하며 통화 움직임 뒤의 현실을 설명했습니다: "그것은 폐쇄된 통화입니다. 그래서 그들은 수준을 관리합니다." 위안화 폭락, 중국 수출품의 유럽 유입 돕는다 1월 이후, 위안화는 유로당 7.5에서 8.4 이상으로 폭락하여 유럽 전역에 우려를 불러일으켰습니다. 한편, 달러 대비로는 7.3에서 7.1로 약간 상승했습니다. 이러한 차이는 불균형한 무역 역학을 만들었습니다. 미국은 공격적인 관세로 인해 중국으로부터의 수입이 14% 감소한 반면, 유럽은 중국과의 무역이 6.9% 증가했기 때문입니다. 따라서 스콧은 미국 관세가 의도한 대로 무역 적자를 줄이고 있다고 말했습니다. 그러나 중국 상품의 방향 전환된 유출은 이제 유럽 시장에 도달하고 있으며, 위안화의 약세로 인해 유로 기준으로 중국 수출품이 더욱 저렴해지고 있습니다. 위안화의 약세는 유럽중앙은행이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 10:16
SEC 승인 후 그레이스케일 코인데스크 크립토 5 ETF 출시
상세 정보: https://coincu.com/news/grayscale-coindesk-crypto-5-etf/
Coinstats
2025/09/19 09:39
PayPal, PYUSD 스테이블 코인을 Tron, Avalanche 및 6개 다른 체인으로 확장
PayPal은 LayerZero와 Stargate Hydra 브릿지를 통해 Tron, Avalanche 및 기타 여러 블록체인에서 PYUSD 스테이블 코인의 무허가 버전에 대한 지원을 추가하고 있습니다. 결제 거대 기업 PayPal은 PayPal USD 스테이블 코인을 8개의 새로운 블록체인으로 확장하고 있으며, 그 중 7개는 LayerZero의 Stargate Hydra 브릿지와의 통합을 통해 이루어집니다. 이 통합은 PayPal USD(PYUSD)의 무허가 버전인 PYUSD0을 생성할 것이며, 이는 PYUSD와 "완전히 대체 가능"하고 블록체인 간에 상호운용성을 갖게 될 것이라고 암호화폐 인프라 기업 LayerZero가 목요일 성명에서 밝혔습니다. 이러한 블록체인에는 Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei 및 Stable이 포함되며, Berachain(BBYUSD)과 Flow(USDF)에 있는 기존 무허가 버전은 PYUSD0으로 업그레이드될 예정입니다. 목요일에 발표된 별도의 공지에서는 PYUSD가 Stellar로도 확장되었다고 밝혔습니다. 더 읽기
Coinstats
2025/09/19 09:03
