벨기에, 카자흐스탄의 디지털 전환에 관심 보여

벨기에는 카자흐스탄의 디지털 전환 목표를 지원하는 데 관심을 보이며, 정치, 경제 및 의회 협력을 목표로 하고 있습니다. 보고서에 따르면, 카자흐스탄의 벨기에 대사인 로만 바실렌코는 벨기에 연방 외교부, 대외무역 및 개발협력부의 양자관계 총국장인 비르기트 스티븐스와 만나 아이디어를 공유했습니다. 양측은 이번 회의가 두 국가 간 미래 양자 관계의 기초가 될 것이라고 밝혔습니다. 바실렌코는 벨기에 측에 카자흐스탄의 디지털화 청사진을 공유하며, 중앙아시아 국가의 인공지능(AI) 로드맵을 강조했습니다. 그는 카자흐스탄 카심조마르트 토카예프 대통령의 연례 국정연설의 주요 조항을 디지털화로의 도약 증거로 언급했습니다. 바실렌코는 AI 전담 부처 설립과 디지털 자산을 위한 시범 지역인 크립토시티 출범 계획을 강조했습니다. 그는 카자흐스탄 디지털 전환의 최종 목표가 중앙아시아에서 신기술의 지역 리더가 되고 글로벌 무대에서 경쟁하는 것이라고 언급했습니다. 스티븐스는 벨기에가 카자흐스탄의 목표에 관심이 있으며, 양국 간 협력 가능성을 시사했습니다. 스티븐스는 벨기에가 신기술과 관련된 지식 공유와 기술 지원을 위해 카자흐스탄과의 소통 채널을 열어둘 것이라고 덧붙였습니다. 벨기에 외교관은 유럽 국가가 신기술 외에도 중요 및 희토류 소재 가공 확대를 지원할 것이라고 언급했습니다. 스티븐스는 자연 잠재력을 평가하기 위한 위성 모니터링 형태의 지원이 있을 것임을 시사했으며, 양측은 우주 분야에서의 벨기에의 경험을 언급했습니다. 카자흐스탄의 수자원 관리 계획과 중앙아시아 전역의 국경 간 운송 개선을 위한 중간 회랑 개발 계획은 스티븐스의 관심을 끌었습니다. 벨기에와 카자흐스탄 간의 양자 무역은 2억 9900만 달러에 달했으며 ...