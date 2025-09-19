이번 주 최대 ROI를 위한 투자할 6개 탑 밈 코인

이번 주 최대 ROI를 위한 6개 최고의 밈 코인 투자 대상이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 19일 | 08:15 만약 밈 코인이 고양이라면, 2025년은 레이저 포인터로 가득 찬 거실과 같을 것입니다. Notcoin($NOT)은 원을 그리며 움직이고, Non-Playable Coin($NPC)은 관심 없는 척하고 있으며, BullZilla($BZIL)은 방금 스포트라이트를 차지했습니다. 트레이더들은 이번 주 투자할 최고의 밈 코인에 대해 열광하고 있지만, 단 하나의 프로젝트만이 점점 더 뜨거워지는 라이브 프리세일로 주목받고 있습니다. BullZilla($BZIL) 프리세일은 현재 3단계 2페이즈(3-B)에서 진행 중입니다. 단계별 가격 엔진은 10만 달러가 모금될 때마다 또는 48시간마다 상승하여 모멘텀이 계속 유지되도록 합니다. 현재 단계에서 투자수익률(ROI) 잠재력은 프리세일에서 상장까지 7,918%에 달합니다. 50만 달러 이상이 모금되었고, 270억 개 이상의 토큰이 판매되었으며, 1,702명 이상의 홀더가 이미 참여하고 있습니다. 지체하는 매 순간이 더 높은 진입 가격을 의미합니다. BullZilla는 이번 주 투자할 최고의 밈 코인을 찾는 데 있어 논쟁의 여지가 없는 선두주자입니다. 정적인 프리세일과 달리, BullZilla의 뮤테이션 메커니즘은 가격을 지속적으로 상승시킵니다. 커뮤니티가 10만 달러 마일스톤을 통해 가격을 높이거나, 시간 자체가 48시간마다 증가를 촉발합니다. 이 시스템은 끊임없는 FOMO를 구축하고 조기 진입을 더욱 보람 있게 만듭니다. BullZilla는 $0.00000575에 출시되어 이미 3B 단계에서 $0.00006574까지 상승했습니다. 출시일 하루만에 70억 개의 토큰이 판매되었으며, 그 중 20억 개는 처음 두 시간 내에 판매되었습니다. 현재 집계에 따르면 50만 달러 이상이 모금되었고 270억 개 이상의 토큰이 배포되었습니다. 가장 초기 채택자들은 이미 1,043%의 ROI를 보았으며, 오늘의 구매자들은 상장 가격 $0.00527까지 7,918%의 상승 가능성을 바라보고 있습니다. 현재 수준에서 1,000달러는 1,521만 개의 토큰을 구매할 수 있으며, 이는 상장 시 약 80,167달러의 가치가 있습니다. 15,000달러 투자는 2억 2,810만 개의 토큰을 확보하며, 잠재적으로 120만 달러 이상의 가치가 있습니다. 이러한 수치는 트레이더들이 BullZilla를 다음 중 하나로 보는 이유를 보여줍니다...