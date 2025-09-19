MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
매트릭스포트, 경제 회복력이 비트코인 성과를 촉진할 것으로 예측
이 게시물 Matrixport, 경제 회복력이 비트코인 성과를 촉진할 것으로 예측이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점: Matrixport는 미국 경제 회복력이 비트코인과 주식을 지원할 것으로 예측합니다. 인플레이션이 곧 2.0% 이하로 떨어질 것으로 예상되어 시장 확장에 도움이 됩니다. AI와 효율적인 기업들이 자산 안정성에 중요한 역할을 합니다. 9월 19일, Matrixport는 신용 스프레드 축소와 AI 효율성에 의해 주도되는 미국 경제의 회복력을 나타내는 시장 통찰력을 발표했으며, 이는 비트코인과 주식 성과를 지원합니다. 분석에 따르면 예측된 인플레이션 하락으로 인한 임박한 연준 정책 변화가 일반적인 견해와 대조되어 잠재적으로 비트코인의 궤적에 영향을 미칠 수 있습니다. 비트코인 상승에서의 AI와 인플레이션 역학 Matrixport는 신용 스프레드 축소와 주식 및 비트코인의 강력한 성과 사이의 상관관계를 확인했습니다. 회사의 분석에 따르면 기업 효율성을 향상시키는 AI 애플리케이션이 이러한 유리한 시장 조건에 기여한다고 제안합니다. Matrixport의 예측은 재정 조치로 인한 지속적인 인플레이션에 대한 일부 시장 예측과 대조적으로 인플레이션이 2.0% 이하로 떨어질 것으로 예상합니다. 명확한 핵심 동인이 없음에도 불구하고 비트코인의 현재 상승 추세에 대한 회사의 믿음은 낙관론을 강조합니다. 연방준비제도의 금융 조건 완화 전략으로의 잠재적 전환은 이러한 통찰력과 밀접하게 연관되어 시장 심리에 영향을 미칩니다. 더 넓은 시장의 반응에는 통화 정책 완화 예상으로 인해 비트코인과 같은 암호화폐에 대한 유리한 모멘텀이 포함됩니다. BitMine 회장이 월스트리트에 대한 AI의 영향에 관해 유사한 감정을 표현했지만, Matrixport 리더십으로부터의 공식 성명은 없었습니다. 비트코인의 시장 궤적 및 역사적 패턴 알고 계셨나요? 역사적으로, 신용 스프레드 축소는 종종 강력한 주식 및 비트코인 성과와 일치합니다. Matrixport가 강조한 이 패턴은 다른 경제 주기에서 볼 수 있는 추세를 반영하며, 투자 전략에 정보를 제공하는 반복적인 경제 행동을 시사합니다. 2025년 9월 19일 기준, 비트코인(BTC)은 시가총액 2,329,174,512,910.91로 116,908.87 달러에 거래되고 있습니다. 그 지배력은 57.10%이며, 거래량은 지난 24시간 동안 36.82% 감소했습니다. 지난 90일 동안 12.97% 증가했습니다. 이 데이터는...에 의해 보고되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 15:42
비트코인, 고래들이 조용한 가운데 소매 지지선에서 117,500달러 유지
비트코인이 소매 지지선에서 117,500달러를 유지하는 동안 고래들은 조용히 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Ash는 탈중앙화 기술의 진화하는 세계를 깊이 탐구하는 열정을 가진 헌신적인 암호화폐 연구자이자 블록체인 애호가입니다. 글쓰기 배경과 디지털 자산이 미래를 형성하는 방식에 대한 자연스러운 호기심을 가진 그는 탈중앙화 금융(DeFi), NFT 및 유동성 마이닝을 포함한 암호화폐 공간의 다양한 분야에 몰두해 왔습니다. 그의 암호화폐 여정은 그 기술을 완전히 이해하고자 하는 욕구에서 시작되어 이러한 시스템을 직접 탐색하고 참여하게 되었습니다. Ash의 DeFi 접근 방식은 표면적인 연구를 넘어서, 그가 탈중앙화 프로토콜에 적극적으로 참여하여 그들의 작동 방식을 더 깊이 이해하기 위해 기능을 테스트합니다. 스테이킹 메커니즘 실험부터 유동성 마이닝 전략 탐색까지, 그는 탐구에 직접 참여하여 이론적 지식을 훨씬 넘어서는 실용적이고 현실적인 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이러한 몰입형 체험은 그가 스마트 계약, 토큰 거버넌스, 그리고 탈중앙화 플랫폼이 금융의 미래에 미치는 더 넓은 영향에 대한 포괄적인 이해를 발전시키는 데 도움이 되었습니다. NFT 공간에서 Ash의 관심은 디지털 시대의 소유권과 창의성을 재형성할 수 있는 기술의 잠재력에 의해 주도됩니다. 그는 다양한 NFT 프로젝트를 탐색하여 이러한 디지털 자산이 다양한 생태계 내에서 어떻게 기능하는지에 대한 통찰력을 얻었습니다. 그의 초점은 창작자와 커뮤니티 간의 진화하는 관계, 그리고 디지털 세계에서 진위성과 출처를 확립하기 위한 블록체인 기술의 혁신적인 사용을 이해하는 데 있습니다. 이 분야에서 Ash의 연구는 종종 문화, 기술, 커뮤니티 주도 프로젝트의 교차점을 다룹니다. 그의 전문 분야 중 핵심은 유동성 마이닝으로, 그는 유동성 공급이 DeFi 생태계의 기능성과 보안에 어떻게 기여하는지 이해하기 위해 다양한 탈중앙화 플랫폼에 참여해 왔습니다. Ash의 직접적인 참여를 통해 그는 유동성 풀의 위험, 보상 및 더 넓은 의미를 분석할 수 있었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 14:59
비트코인, 솔라나 하락, ETH, XRP 상승
비트코인, 솔라나 하락, ETH, XRP 상승이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 OI 혼조: 비트코인, 솔라나 하락, ETH, XRP 상승 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Keshav는 물리학 졸업생으로 2021년 6월부터 Bitcoinist의 작가로 일하고 있습니다. 그는 글쓰기에 열정을 가지고 있으며 수년간 다양한 분야에서 경험을 쌓아왔습니다. Keshav는 암호화폐 시장에 적극적인 관심을 가지고 있으며, 특히 온체인 데이터 분석은 그가 연구하고 글을 쓰기를 좋아하는 분야입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/crypto-oi-mixed-bitcoin-solana-down-ethereum-xrp-up/
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 14:26
BTC 랠리 속에서 전략이 200 단순 이동평균선에 근접
BTC 랠리 속에서 Strategy가 200 단순 이동평균선에 근접하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Strategy(MSTR)는 지난 200 거래일 동안의 평균 종가를 계산하여 가격 움직임을 부드럽게 하는 널리 사용되는 기술적 지표인 200일 단순 이동평균선(200SMA)에 접근하고 있습니다. 트레이더들은 이를 장타매매 추세 방향의 주요 지표로 봅니다. MSTR은 현재 $350을 약간 상회하며 거래되고 있으며, $355의 200SMA보다 약간 낮습니다. 이 주식은 8월 25일 이후로 이 수준 아래에 있었으며, 올해 유일한 다른 약세 기간은 4월 소위 트럼프 관세 발작 동안이었습니다. 목요일에 주가는 6% 상승하여 2024년 9월과 2025년 4월에 마지막으로 테스트된 지지선에서 반등했습니다. 이 랠리는 거의 한 달 최고치인 $118,000에 근접한 비트코인의 강세와 일치합니다. 비트코인은 9월에 8% 이상 상승하여 적어도 2013년 이후 최고의 9월 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 연초부터 현재까지 MSTR은 비트코인의 22% 상승에 비해 18% 상승했습니다. 비트코인 트레저리 공간의 다른 곳에서는 기업들이 계속해서 큰 타격을 받고 있습니다. 일본의 Metaplanet(3350)은 목요일에 10% 하락했으며 현재 ATH에서 거의 75% 하락했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 14:05
이번 주 최대 ROI를 위한 투자할 6개 탑 밈 코인
이번 주 최대 ROI를 위한 6개 최고의 밈 코인 투자 대상이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 19일 | 08:15 만약 밈 코인이 고양이라면, 2025년은 레이저 포인터로 가득 찬 거실과 같을 것입니다. Notcoin($NOT)은 원을 그리며 움직이고, Non-Playable Coin($NPC)은 관심 없는 척하고 있으며, BullZilla($BZIL)은 방금 스포트라이트를 차지했습니다. 트레이더들은 이번 주 투자할 최고의 밈 코인에 대해 열광하고 있지만, 단 하나의 프로젝트만이 점점 더 뜨거워지는 라이브 프리세일로 주목받고 있습니다. BullZilla($BZIL) 프리세일은 현재 3단계 2페이즈(3-B)에서 진행 중입니다. 단계별 가격 엔진은 10만 달러가 모금될 때마다 또는 48시간마다 상승하여 모멘텀이 계속 유지되도록 합니다. 현재 단계에서 투자수익률(ROI) 잠재력은 프리세일에서 상장까지 7,918%에 달합니다. 50만 달러 이상이 모금되었고, 270억 개 이상의 토큰이 판매되었으며, 1,702명 이상의 홀더가 이미 참여하고 있습니다. 지체하는 매 순간이 더 높은 진입 가격을 의미합니다. BullZilla는 이번 주 투자할 최고의 밈 코인을 찾는 데 있어 논쟁의 여지가 없는 선두주자입니다. 정적인 프리세일과 달리, BullZilla의 뮤테이션 메커니즘은 가격을 지속적으로 상승시킵니다. 커뮤니티가 10만 달러 마일스톤을 통해 가격을 높이거나, 시간 자체가 48시간마다 증가를 촉발합니다. 이 시스템은 끊임없는 FOMO를 구축하고 조기 진입을 더욱 보람 있게 만듭니다. BullZilla는 $0.00000575에 출시되어 이미 3B 단계에서 $0.00006574까지 상승했습니다. 출시일 하루만에 70억 개의 토큰이 판매되었으며, 그 중 20억 개는 처음 두 시간 내에 판매되었습니다. 현재 집계에 따르면 50만 달러 이상이 모금되었고 270억 개 이상의 토큰이 배포되었습니다. 가장 초기 채택자들은 이미 1,043%의 ROI를 보았으며, 오늘의 구매자들은 상장 가격 $0.00527까지 7,918%의 상승 가능성을 바라보고 있습니다. 현재 수준에서 1,000달러는 1,521만 개의 토큰을 구매할 수 있으며, 이는 상장 시 약 80,167달러의 가치가 있습니다. 15,000달러 투자는 2억 2,810만 개의 토큰을 확보하며, 잠재적으로 120만 달러 이상의 가치가 있습니다. 이러한 수치는 트레이더들이 BullZilla를 다음 중 하나로 보는 이유를 보여줍니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 13:16
공포 & 탐욕 지수가 51에서 중립을 유지하는 가운데 지금 구매할 최고의 알트코인 - ADA, LINK 및 TRX가 최고 선택으로 지명됨
암호화폐 시장은 공포 & 탐욕 지수가 현재 51을 기록하며 트레이더들의 중립적인 입장을 반영하는 미묘한 균형 상태에 있습니다. 몇 주간의 변동성 이후, 비트코인은 115,000달러 주변에서 안정화되었으며, 알트코인들은 다음 결정적인 움직임을 기다리고 있습니다. 분석가들은 중립적인 감정이 반드시 무행동을 의미하는 것은 아니며, 오히려 무대를 마련하는 경우가 많다고 주장합니다 [...] 공포 & 탐욕 지수가 51에서 중립을 유지하는 가운데 지금 구매할 최고의 알트코인 - ADA, LINK 및 TRX가 최고 선택으로 지명됨이라는 게시물이 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
Blockonomi
2025/09/19 13:00
중국, 시즌 시작에 미국산 대두 건너뛰며 무역전쟁 전술 부활
중국이 시즌 시작과 함께 미국산 대두 구매를 건너뛰며 무역 전쟁 전술을 부활시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국은 새로운 수출 시즌이 시작된 이후 미국산 대두를 단 한 건도 주문하지 않았으며, 이는 적어도 1999년 이후 유지되어 온 구매 패턴을 깨는 것입니다. 이는 단순한 무작위적 둔화가 아니라 도널드 트럼프 시절 처음 사용된 무역 전쟁 전술의 반복입니다. 9월 11일 기준, 시즌이 시작된 지 거의 2주가 지났지만, 미국 농무부 데이터에 따르면 세계 최대 대두 수입국인 중국의 구매 기록은 0건으로 나타났습니다. 작년에만 120억 달러 이상의 미국산 대두가 중국으로 수출되었으며, 이는 미국 대두 총 수출 가치의 절반 이상을 차지합니다. 이 타이밍은 결코 우연이 아닙니다. 시진핑 주석은 금요일 트럼프와 통화할 예정입니다. 반도체와 희토류 수출에 대한 미국의 제한 조치를 둘러싼 논의가 다시 가열되고 있습니다. 통화 직전, 중국은 엔비디아가 독점금지법을 위반했다고 발표하며 해결되지 않은 긴장 상태를 더욱 악화시켰습니다. 중국은 미국산 대두 구매를 동결하고 브라질에서 비축 중 그리고 그 승인은 아직 오지 않았습니다. 따라서 수입업체들은 미국을 건너뛰고 브라질에 더 집중하고 있습니다. 중국 전역의 분쇄업체, 사료 생산업체, 돼지 농장들은 연말까지 충분한 대두를 구매했습니다. 이들 중 일부는 재고를 두 배로 늘리기도 했습니다. 정부의 전략적 준비금도 충분히 쌓여 있습니다. 한 구매 관리자는 다음 달까지만 재고가 확보되어 있지만 새로운 주문을 서두르지 않고 있다고 말했습니다. 대형 분쇄 시설의 관리자는 예상치 못한 미국산 대두의 유입이 지역 시장의 대두박 가격을 폭락시킬 것이라고 말했습니다. 두 사람 모두 언론과 대화할 권한이 없기 때문에 익명을 요청했습니다. 일반적으로 중국은 10월부터 2월 사이, 남미의 수확이 시작되기 직전에 미국산 대두로 눈을 돌립니다. 구매자들은 보통 몇 주 전에 거래를 성사시킵니다. 지금쯤이면 이미 수백만 톤이 계약되어 있어야 합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 12:46
My Lovely Planet, 축구 아이콘 하칸 찰하노을루와 파트너십으로 #PlayForTurkey 캠페인 공개
Google의 #WeArePlay 이니셔티브에 인정받은 최초의 웹3.0 게임인 My Lovely Planet이 축구 아이콘 하칸 찰하노을루와 그의 아내 시넴 찰하노을루와 전략적 파트너십을 맺고 #PlayForTurkey 캠페인을 출시한다고 발표했습니다. My Lovely Planet과 찰하노을루 간의 전략적 파트너십은 실제 세계에서 웹3.0 게임의 영향력을 높이는 데 초점을 맞출 것입니다 [...] My Lovely Planet이 축구 아이콘 하칸 찰하노을루와 파트너십으로 #PlayForTurkey 캠페인을 공개했다는 게시물이 Live Bitcoin News에 처음 게재되었습니다.
LiveBitcoinNews
2025/09/19 12:19
ETH 고래들의 수익이 기록 경신: 대규모 랠리 또는 다음 큰 가격 하락?
이더리움 고래들은 유출이 급증하고 스테이킹이 둔화되면서 2021년 수준의 수익을 기록했습니다. 자산은 ATH 이상으로의 돌파를 노리고 있습니다.
CryptoPotato
2025/09/19 12:06
SBI 홀딩스, XRP 보상과 인하된 금리로 하이퍼 예금 공개
TLDR SBI 하이퍼 입금은 은행과 증권 계정 간의 이체를 자동화합니다. 사용자는 가입 시 XRP 선물을 받고 낮은 모기지 금리 혜택을 누립니다. 이 서비스는 엔화 입금에 0.42%의 이자율을 제공합니다. SBI는 통합 뱅킹 기능으로 XRP 채택을 강화합니다. 일본의 주요 금융 기관인 SBI 홀딩스가 새로운 [...] SBI 홀딩스, XRP 보상 및 인하된 금리의 하이퍼 입금 서비스 출시 - CoinCentral 최초 게재
Coincentral
2025/09/19 11:56
