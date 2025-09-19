MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
XRP 강세장에 대한 기대가 커지고 있으며, IOTA 채굴자 클라우드 마이닝 사용자들은 매일 7,700 XRP를 벌고 있습니다.
XRP 상승세에 대한 기대가 높아지고 있으며, IOTA Miner 클라우드 마이닝 사용자들은 일일 7,700 XRP를 벌고 있습니다. 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 현물 암호화폐 ETF에 대한 간소화된 인증 프로세스를 발표했습니다: Coinbase에서 최소 6개월의 선물 거래 이력이 있는 모든 암호 자산은 ETF 상장 자격을 갖게 됩니다. 이 역사적인 조치는 9월 18일 주요 미국 거래소에서 XRP 및 DOGE ETF의 공식 출시를 촉진하며, 규제된 알트코인 투자의 새로운 시대를 열게 됩니다. 새로운 규정은 기관 사용자를 위한 규정 준수 투자의 문을 열 뿐만 아니라 소매 투자자들에게도 더 많은 기회를 제공합니다. 현재 XRP 가격이 $3 주변에서 안정적이며 $5 또는 심지어 $10까지 돌파할 것으로 예상됨에 따라 암호화폐 시장에 대한 투자자 관심이 급속히 증가하고 있습니다. 이러한 배경에서, 크로스 체인 컴퓨팅 파워 통합과 DeFi 배당 메커니즘을 갖춘 IOTA Miner는 수동적 수입 공간에서 뜨거운 화제가 되었습니다. 이 플랫폼은 원클릭 등록, 유연한 지불, 다양한 계약 솔루션 및 친환경 에너지 광산을 제공하여 투자자들이 적극적인 운영 없이도 안정적인 일일 수익을 즐길 수 있게 하며, 낮은 진입 장벽, 높은 보안 및 지속 가능한 수익에 대한 시장 수요를 충족시킵니다. IOTA Miner를 선택해야 하는 여섯 가지 이유 규정 준수 운영, 투명성 및 신뢰 영국에 본사를 둔 우리는 금융 규정을 엄격히 준수하며, 투명한 계약 정보와 보장된 자금 보안을 제공합니다. 참여에 대한 제로 장벽 채굴기나 기술적 기술이 필요 없으며, 간단히 등록하고 마이닝을 시작하세요. 친환경 에너지로 구동 우리의 글로벌 마이닝 농장은 100% 재생 에너지를 활용하여 안정적이고 환경 친화적이며 효율적인 운영을 보장합니다. 다중 통화 지원 USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL 및 USDC와 같은 주류 자산을 수락하여 유연하고 편리한 입출금을 제공합니다. 업계 선도적인 기술 지원 우리는 Bitmain과 협력하여 최고급 하드웨어와 기술을 활용한 효율적이고 안전한 마이닝 생태계를 구축했습니다. 최고 보안 Cloudflare 보호, EV SSL 암호화 및 다중 인증은 전체 과정에서 사용자 자산을 보호합니다...
U
$0.009425
-2.52%
SIX
$0.01951
-1.16%
SOL
$222.31
-0.43%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 19:28
공유하기
비트코인 가격, 상위 타임프레임에서 수요 구간 주시 - 여기 목표가
비트코인 가격이 상위 타임프레임에서 수요 영역을 주시 - 여기 목표가 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격이 상위 타임프레임에서 수요 영역을 주시 - 여기 목표가 있습니다 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Scott Matherson은 Bitcoinist의 주요 암호화폐 작가로, 날카로운 분석력과 디지털 통화 환경에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. Scott은 초보자와 경험 많은 암호화폐 애호가 모두에게 공감을 얻는 사고를 자극하고 잘 연구된 기사를 제공하는 것으로 명성을 얻었습니다. 글쓰기 외에도 Scott은 암호화폐 문해력 증진에 열정적이며 종종 블록체인의 잠재력에 대해 대중을 교육하는 일을 합니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-demand-zones/
DEEP
$0.129675
-3.73%
COM
$0.011199
+1.89%
SIGN
$0.06178
-4.46%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 18:47
공유하기
이탈리아 은행, 명확성에 대한 긴급 요청 발표
이탈리아 은행의 긴급 명확성 요청에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. EU 스테이블 코인 규제: 이탈리아 은행, 명확성에 대한 긴급 요청 발표 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 EU 스테이블 코인 규제: 이탈리아 은행, 명확성에 대한 긴급 요청 발표 출처: https://bitcoinworld.co.in/eu-stablecoin-regulations-clarity/
COM
$0.011199
+1.89%
BANK
$0.12765
+19.45%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 18:00
공유하기
연준 금리 인하, 비트코인 랠리 촉발 실패; 옵션 만기 임박
연준 금리 인하, 비트코인 랠리 촉발 실패; 옵션 만기일 다가와 BitcoinEthereumNews.com에 게재됨. 주요 내용 Glassnode는 비트코인 공급량의 95%가 수익 중이지만, 약한 현물 흐름과 이익 실현이 취약한 시장 심리를 조성하고 있다고 강조했습니다. 오늘 Deribit에서 35억 2천만 달러 상당의 약 3만 BTC 옵션이 만기되며, 하락세의 풋-콜 비율을 보이고 있습니다. 투자자들은 BTC가 신고가 경신을 향한 여정을 재개하기 전에 하락에 대비한 포지션을 취하고 있습니다. 비트코인 BTC $116 873 24시간 변동성: 0.4% 시총: $2.33 T 24시간 거래량: $36.34 B 가격은 이번 주 연준의 25bp 금리 인하 이후 큰 움직임을 보이지 않고 $116,000 수준에서 맴돌고 있습니다. 모든 이목은 오늘 35억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기에 집중되어 있으며, 이는 다음 가격 움직임의 무대를 설정할 수 있습니다. 분석가들은 BTC가 다음 랠리 단계를 시작하기 전에 한 번 더 하락할 수 있다고 믿고 있습니다. 비트코인 가격, $117K에서 강한 저항에 직면 이번 주 제롬 파월의 통화정책 전환과 금리 인하 이후, BTC 변동성은 암호화폐가 $115K-$117K 범위에서 맴도는 가운데 억제된 상태를 유지하고 있습니다. 인기 암호화폐 분석가 Rekt Capital은 비트코인 가격이 $117,200 이상에서 일일 종가를 기록하는 것이 중요하다고 언급했습니다. 이후 BTC는 $120,000 수준까지 더 상승하여 랠리의 다음 단계를 위한 무대를 마련할 수 있습니다. 그러나 $117,200 이상에서 종가를 기록하지 못할 경우, 아래 차트와 같이 $105K까지 급격한 BTC 조정이 일어날 수 있습니다. #BTC 비트코인이 해낼 수 있을까? 비트코인이 블루-블루 범위를 회복하기 위해 ~$117.2k 이상에서 일일 종가를 기록할 수 있을까? 새로운 일일 종가까지 몇 시간도 남지 않았습니다 $BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) 2025년 9월 18일 블록체인 분석 회사 Glassnode는 추가 하락을 방지하기 위해 비트코인 가격이 $115,200 수준을 유지하는 것이 중요하다고 언급했습니다. 현재 유통 공급량의 95%가 수익 중인 상태라고 밝혔습니다...
B
$0.25524
+2.51%
T
$0.01509
-0.46%
BTC
$121,990.41
-0.82%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 17:54
공유하기
비트코인 RGB 개발자 Bitlight Labs, 혁신적 인프라를 위한 960만 달러 주요 펀딩 확보
비트코인 RGB 개발자 Bitlight Labs가 획기적인 인프라를 위한 주요 960만 달러 펀딩 확보 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 RGB 개발자 Bitlight Labs가 획기적인 인프라를 위한 주요 960만 달러 펀딩 확보 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 RGB 개발자 Bitlight Labs가 획기적인 인프라를 위한 주요 960만 달러 펀딩 확보 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-rgb-funding-bitlight/
COM
$0.011199
+1.89%
MAJOR
$0.11799
-4.43%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 17:15
공유하기
전략의 세일러, 경화에 베팅: 비트코인에 대한 변경은 '위협'으로 간주되어야 한다
전략의 세일러, 경화에 베팅: 비트코인 변경은 '위협'으로 간주되어야 한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최대 비트코인 재무 회사의 공동 창업자인 세일러는 선의로 이루어진 변경이라도 비트코인 프로토콜에 대한 위협으로 간주되어야 한다고 믿습니다. 그는 OP_RETURN 변경이 비트코인에 대한 2차 또는 3차 수준의 수정이라고 생각하지만, 이와 관련된 위험성을 인정합니다. 비트코인 OP_RETURN 변경은 위협으로 간주되어야 한다, 전략의 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/strategys-saylor-bets-on-ossification-changes-to-bitcoin-must-be-viewed-as-a-threat/
COM
$0.011199
+1.89%
SECOND
$0.0000095
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 16:50
공유하기
예상보다 빠른 흥미로운 출시
흥미로운 출시가 예상보다 빨리 이루어질 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타마스크 토큰: 흥미로운 출시가 예상보다 빨리 이루어질 수 있습니다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 메타마스크 토큰: 흥미로운 출시가 예상보다 빨리 이루어질 수 있습니다 출처: https://bitcoinworld.co.in/metamask-token-sooner-expected/
TOKEN
$0.01203
-4.90%
COM
$0.011199
+1.89%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 16:30
공유하기
메타플래닛 CEO, 회사의 비트코인 3대 목표 공개: 세부 정보
메타플래닛 CEO, 회사의 비트코인 3대 목표 공개: 상세 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛의 3가지 핵심 비트코인 목표 메타플래닛, 일본 최대 비트코인 도메인 인수 사이먼 게로비치 메타플래닛 CEO는 비트코인을 기반으로 한 비즈니스 구축에 관한 회사의 미래 계획에 대한 글을 발표했습니다. 그는 또한 메타플래닛이 BTC 회사로서 설정한 3가지 주요 목표를 공개했습니다. 게로비치는 메타플래닛이 비트코인 수입 창출 사업을 "더욱 확장"할 계획이라고 밝혔습니다. 메타플래닛의 3가지 핵심 비트코인 목표 메타플래닛 CEO는 회사가 단기적으로 따라야 할 세 가지 중요한 목표를 공유했습니다. 첫 번째는 비트코인 수익률을 극대화하는 것입니다. 두 번째는 "비트코인 가격에 대한 시장 영향 최소화"이며, 세 번째는 "비트코인 수입 사업에서 수익 창출 최적화"입니다. 그는 메타플래닛이 이러한 전략적 목표를 진행하고 완전히 실행하는 데 결단력이 있다고 강조했습니다. CEO는 또한 회사가 현재 "자본 흐름이 긍정적이며, 미래 이니셔티브를 지원하기 위한 상당한 내부 현금 흐름을 창출하고 있다"고 덧붙였습니다. 1) 9월-10월 비트코인 구매 기간에 관하여: 공시에서의 9월-10월 기간은 단순히 우리가 정의해야 했던 규제 기간일 뿐입니다 - 이는 실행 일정에 대한 엄격한 제약이 아닙니다. 우리의 실제 접근 방식은 시장 영향을 고려하면서 속도를 우선시합니다... https://t.co/EbIecdWA4E — Simon Gerovich (@gerovich) 2025년 9월 18일 메타플래닛, 일본 최대 비트코인 도메인 인수 U.Today가 이번 주 초에 보도한 바와 같이, 메타플래닛은 일본 최대 비트코인 도메인 중 하나인 Bitcoin.jp의 인수를 발표했습니다. 이 거래는 이번 주에 확정되었으며, 회사의 새로운 일본 지사인 Bitcoin Japan Inc. 출범의 일환이었습니다. 이 인수의 목표는 2027년으로 계획된 Magazine Japan과 Bitcoin Japan Conference와 같은 향후 프로젝트를 지원하는 것입니다. 또한, 이는 일본 전역의 비트코인 채택을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 출처: https://u.today/metaplanet-ceo-reveals-top-3-bitcoin-objectives-for-company-details
1
$0.007011
+50.35%
T
$0.01509
-0.46%
U
$0.009425
-2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 16:29
공유하기
BNB, 이더리움 블록체인 기반 프로젝트 Mutuum Finance가 7억 2천만 토큰 판매를 돌파하며 새로운 사상 최고치 기록
BNB가 1,000달러 한계치를 넘어서면서 기관 수요의 강세와 더 넓은 시장에 대한 새로운 신뢰를 보여줍니다. 동시에 Mutuum Finance와 같은 신흥 프로젝트들은 실용적 유틸리티와 커뮤니티 주도 인센티브를 제공하는 새로운 DeFi 기회로 투자자들의 관심이 확산되고 있음을 보여줍니다.
1
$0.007011
+50.35%
BNB
$1,254.63
-3.99%
DEFI
$0.001699
-5.03%
공유하기
Coinstats
2025/09/19 15:25
공유하기
Coinbase, 최대 10.8% APY의 온체인 USDC 대출 서비스 출시
Coinbase는 앱 내에서 직접 USDC에 대한 온체인 대출을 출시하여 탈중앙화 금융 추진을 강화하고 있습니다. Coinbase는 USDC에 대한 온체인 대출 기능을 출시하여 사용자들이 직접 최대 10.8%의 수익률을 얻을 수 있도록...
USDC
$0.9994
-0.02%
PUSH
$0.03101
-0.16%
APP
$0.001889
-2.42%
공유하기
Crypto.news
2025/09/19 15:15
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다