XRP 강세장에 대한 기대가 커지고 있으며, IOTA 채굴자 클라우드 마이닝 사용자들은 매일 7,700 XRP를 벌고 있습니다.

XRP 상승세에 대한 기대가 높아지고 있으며, IOTA Miner 클라우드 마이닝 사용자들은 일일 7,700 XRP를 벌고 있습니다. 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 현물 암호화폐 ETF에 대한 간소화된 인증 프로세스를 발표했습니다: Coinbase에서 최소 6개월의 선물 거래 이력이 있는 모든 암호 자산은 ETF 상장 자격을 갖게 됩니다. 이 역사적인 조치는 9월 18일 주요 미국 거래소에서 XRP 및 DOGE ETF의 공식 출시를 촉진하며, 규제된 알트코인 투자의 새로운 시대를 열게 됩니다. 새로운 규정은 기관 사용자를 위한 규정 준수 투자의 문을 열 뿐만 아니라 소매 투자자들에게도 더 많은 기회를 제공합니다. 현재 XRP 가격이 $3 주변에서 안정적이며 $5 또는 심지어 $10까지 돌파할 것으로 예상됨에 따라 암호화폐 시장에 대한 투자자 관심이 급속히 증가하고 있습니다. 이러한 배경에서, 크로스 체인 컴퓨팅 파워 통합과 DeFi 배당 메커니즘을 갖춘 IOTA Miner는 수동적 수입 공간에서 뜨거운 화제가 되었습니다. 이 플랫폼은 원클릭 등록, 유연한 지불, 다양한 계약 솔루션 및 친환경 에너지 광산을 제공하여 투자자들이 적극적인 운영 없이도 안정적인 일일 수익을 즐길 수 있게 하며, 낮은 진입 장벽, 높은 보안 및 지속 가능한 수익에 대한 시장 수요를 충족시킵니다. IOTA Miner를 선택해야 하는 여섯 가지 이유 규정 준수 운영, 투명성 및 신뢰 영국에 본사를 둔 우리는 금융 규정을 엄격히 준수하며, 투명한 계약 정보와 보장된 자금 보안을 제공합니다. 참여에 대한 제로 장벽 채굴기나 기술적 기술이 필요 없으며, 간단히 등록하고 마이닝을 시작하세요. 친환경 에너지로 구동 우리의 글로벌 마이닝 농장은 100% 재생 에너지를 활용하여 안정적이고 환경 친화적이며 효율적인 운영을 보장합니다. 다중 통화 지원 USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL 및 USDC와 같은 주류 자산을 수락하여 유연하고 편리한 입출금을 제공합니다. 업계 선도적인 기술 지원 우리는 Bitmain과 협력하여 최고급 하드웨어와 기술을 활용한 효율적이고 안전한 마이닝 생태계를 구축했습니다. 최고 보안 Cloudflare 보호, EV SSL 암호화 및 다중 인증은 전체 과정에서 사용자 자산을 보호합니다...