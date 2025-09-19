MEXC 거래소
인도 은행 대출 성장률이 이전 10%에서 9월 1일 10.3%로 증가했습니다
인도 은행 대출 성장률이 9월 1일 이전 10%에서 10.3%로 증가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 00:10
저스틴 비버의 첫 번째 1위 싱글 10주년
저스틴 비버의 첫 번째 1위 싱글이 10주년을 맞이했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 저스틴 비버는 2015년 "What Do You Mean?"으로 핫 100에서 첫 1위를 차지했으며, 이 노래는 그의 성숙한 팝 사운드로의 전환을 알렸습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 5월 04일: 가수 저스틴 비버가 2015년 5월 4일 뉴욕시 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '중국: 거울을 통해 바라보다' 코스튬 인스티튜트 베네핏 갈라에 참석했습니다. (사진: Dimitrios Kambouris/Getty Images) Getty Images 저스틴 비버의 음악 경력은 수년간 사실상 존재하지 않았으며, 팬들은 언제 다시 팝스타의 소식을 들을 수 있을지 궁금해하기 시작했습니다 — 그러다 갑자기 그가 새 앨범 Swag가 몇 시간 내에 발매될 것이라고 발표했습니다. 팝과 R&B를 혼합한 이 정규 앨범은 7월 중순에 발매되었고, 이번 여름 여러 빌보드 차트에서 그를 최고 순위로 복귀시켰습니다. 최근에는 적절하게 Swag II라는 제목의 두 번째 작품을 발표했으며, 이는 미국 차트 집계 목적상 Swag와 함께 계산됩니다. 그가 Swag II의 노래들과 첫 번째 앨범의 여러 트랙의 지속적인 성공을 축하하는 가운데, 그의 첫 핫 100 1위곡이 10주년을 맞이했습니다. "What Do You Mean?" 1위로 데뷔 "What Do You Mean?"은 10년 전 1위로 데뷔했으며, 2015년 9월 19일자 차트에서 핫 100 정상으로 시작했습니다. 이 곡은 비버의 첫 1위 데뷔작일 뿐만 아니라 — 놀랍게도 — 미국에서 가장 경쟁이 치열한 노래 순위에서 그의 첫 1위곡이었습니다. 1위 없이 슈퍼스타였던 저스틴 비버 "What Do You Mean?"이 나왔을 때, 비버는 이미 세계에서 가장 큰 팝스타 중 한 명이었습니다. 그는 미국에서 여러 히트곡을 냈지만, 핫 100을 석권한 적은 없었습니다. 이 캐나다 뮤지션은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 23:07
비트코인, 이더, XRP, 솔라나, 카르다노를 포함한 미국 최초의 멀티 자산 암호화폐 ETF 거래 시작
미국 최초의 멀티 자산 암호화폐 ETF, 비트코인, 이더, XRP, 솔라나, 카르다노와 함께 거래 시작이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 최초의 멀티 자산 암호화폐 ETF가 공식적으로 월스트리트에 상장되어 주요 디지털 자산에 대한 대규모 노출을 가능하게 했습니다. Grayscale, NYSE Arca에 혁신적인 암호화폐 ETF 출시 세계 최대 디지털 자산 중심 투자 플랫폼인 Grayscale Investments는 9월 19일 자사의 Grayscale Coindesk Crypto 5 ETF가 NYSE Arca에서 거래를 시작했다고 발표했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 23:02
미국 최초 도지 ETF, 1시간 내 600만 달러 거래, 비트코인은 나스닥보다 변동성 낮아, 그리고 더...
미국 최초의 도지 ETF, 1시간 만에 600만 달러 거래, 비트코인은 나스닥보다 변동성이 낮고, 그 외... 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 22:20
비트코인 가격 관찰: BTC가 118K 달러 저항선을 돌파할까 아니면 조정을 맞이할까?
비트코인 가격 관찰: BTC가 118K 달러 저항선을 돌파할까, 아니면 조정을 맞이할까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 2025년 9월 19일 116,393달러에 거래되었으며, 시가총액은 2.31조 달러, 24시간 거래량은 366억 7천만 달러를 기록했습니다. 암호화폐의 장중 가격 범위는 116,349달러에서 117,888달러로, 주요 저항선 근처에서 좁은 횡보구간을 보여주고 있습니다. 비트코인은 일일 차트에서 9월 초부터 확인된 상승 추세를 유지하고 있으며, [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 22:08
경험 많은 CEO, "금리 인하 효과는 시간이 지나면서 나타날 것" 말하며, 비트코인과 이더리움 가격 전망 공개
경험이 풍부한 CEO가 "금리 인하의 효과는 시간이 지남에 따라 나타날 것"이라고 말하며, 비트코인과 이더리움 가격 전망을 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 어제 FED가 발표한 금리 인하는 암호화폐 시장에 예상된 영향을 미치지 못했습니다. BNB 가격이 1,000달러의 신고가 경신을 기록한 반면, 비트코인과 이더리움과 같은 주요 암호화폐의 가격은 대체로 변동이 없었습니다. 분석가들은 이것이 투자자들이 Fed가 진정으로 완화된 통화 정책 경로로 전환하고 있다는 확신이 부족하다는 것을 시사한다고 말합니다. Wave Digital Assets의 CEO인 David Siemer는 금리 인하의 효과가 시간이 지남에 따라 나타날 것으로 예상한다고 말하며, "비트코인은 연말까지 약 130,000달러까지 상승할 수 있고, 이더리움은 6,000달러까지 상승할 수 있다"고 말했습니다. 그러나 전문가들은 단일 금리 인하만으로는 시장의 흥분을 불러일으키기에 충분하지 않았다고 말합니다. "금리 인하는 순풍이지만, 시장에 패러다임 전환을 만들지는 않습니다"라고 Offchain Labs의 자회사인 Tandem의 사장이자 전 Nasdaq 임원인 Ira Auerbach가 말했습니다. "방향은 암호화폐에 유리하지만, 단일 움직임이 추세를 결정하지는 않습니다." 그러나 Stocktwits의 시장 전략가인 Tom Bruni는 투자자들이 이미 뉴스를 가격에 반영했으며, 현재의 정체를 매도로 해석한다고 말했습니다. Galaxy 매니저인 Chris Rhine도 비슷하게 금리 인하가 이미 가격에 반영되었으며, 시장은 미래 방향에 집중하고 있다고 주장했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 21:38
비트코인 채굴 난이도 신기록 달성, 채굴자 수익 압박
비트코인 마이닝 난이도 신기록 경신, 채굴자 수익 압박 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인 네트워크 난이도가 새로운 기록을 세웠으며, 이는 네트워크를 보호하는 총 컴퓨팅 파워의 상당한 증가를 나타냅니다. 이러한 높은 난이도는 비트코인의 보안 프로토콜을 강화하여 블록체인이 잠재적인 51% 공격에 더 강해지게 합니다. 채굴자들은 이제 운영 비용 증가와 수익에 대한 압박에 직면하고 있으며, 이는 상위 마이닝 풀 간의 기존 권력 집중을 악화시킬 수 있습니다. 비트코인 BTC $116 204 24시간 변동성: 0.8% 시총: $2.32 T 24시간 거래량: $37.24 B 채굴자들은 9월 19일 네트워크 마이닝 난이도가 신고가 경신을 기록하면서 압박을 느끼고 있습니다. 이 이정표는 비트코인을 그 어느 때보다 안전하게 만들지만, 동시에 네트워크를 유지하는 사람들에게 경제적 어려움을 가중시켜 동일한 보상을 위해 더 많은 자원을 소비하도록 강요합니다. 이러한 난이도 조정은 컴퓨팅 파워 또는 해시레이트의 변화에 대응하도록 설계된 네트워크의 내장 기능입니다. Mempool.space와 같은 블록 익스플로러에서 볼 수 있는 새로운 기록은 강력한 하드웨어의 대규모 유입이 온라인 상태가 되었음을 확인합니다. 이 자체 조절 메커니즘은 블록이 평균적으로 10분마다 발견되도록 보장하지만, 채굴자들에게는 경쟁이 치열한 고위험 환경을 조성합니다. 축소되는 파이 조각 지난 1년간 비트코인 마이닝 난이도 증가율을 보여주는 차트. | 이미지 출처: Mempool.space 이 소식은 최근 자산 축적으로 장기적 정서가 변화하고 있는 커뮤니티에서 즉각적이고 분열된 반응을 불러일으
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 21:00
도지코인 vs 레미틱스 vs 헤데라: 분석가들이 어떤 암호화폐가 먼저 1달러에 도달할 것으로 예상하는가?
분석가들은 Remittix가 2600만 달러를 모금하고, 실전 지갑 베타와 CertiK 감사를 받아, Dogecoin이나 Hedera보다 시가총액이 작음에도 불구하고 먼저 1달러에 도달할 가능성이 더 높다고 말합니다.
Blockchainreporter
2025/09/19 20:20
Grayscale, NYSE Arca에서 BTC, ETH, XRP, SOL을 추적하는 ETF 출시
그레이스케일, NYSE 아카에 BTC, ETH, XRP, SOL을 추적하는 ETF 출시 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 그레이스케일의 크립토 5 ETF(GDLC)가 미국 최초의 멀티 자산 암호화폐 ETP로 NYSE 아카에서 거래를 시작했습니다. 이 ETF는 BTC, ETH, XRP, SOL 및 ADA에 대한 노출을 제공하며, 암호화폐 시장 시가총액의 90% 이상을 차지합니다. 그레이스케일 인베스트먼트는 금요일 발표를 통해 이전에 그레이스케일 디지털 라지 캡 펀드 LLC였던 코인데스크 크립토 5 ETF의 거래를 미국 최초의 멀티 자산 암호화폐 ETP로 NYSE 아카에서 공식 출시했습니다. 티커 GDLC로 거래되는 이 ETF는 규제 기관이 상품 기반 신탁 주식에 대한 새로운 일반 상장 기준을 승인한 후 수요일에 멀티 자산 암호화폐 ETP로 NYSE 아카에 상장하기 위한 미국 증권거래위원회의 승인을 받았으며, 이는 주식 거래소에서 디지털 자산의 더 빠른 상장을 촉진합니다. 그레이스케일의 최고경영자인 피터 민츠버그는 이번 출시를 "전체 암호화폐 ETP 환경에 있어 역사적인 이정표"라고 불렀습니다. "그레이스케일 코인데스크 크립토 5 ETF는 거의 10년 동안 암호화폐에 대한 다양한 노출에 대한 투자자들의 증가하는 수요를 충족시켜 왔으며, 투자자들은 점점 더 암호화폐 노출을 위해 ETP 래퍼로 전환하고 있습니다"라고 민츠버그는 성명에서 말했습니다. "GDLC는 그 수요를 충족시키기 위해 설계된 목적 지향적 혁신으로, 가장 유동적이고 큰 암호화폐 자산에 대한 단순성과 투명한 접근을 제공합니다." 단일 투자 수단을 통해 GDLC 펀드는 비트코인, 이더리움, XRP, 솔라나 및 카르다노에 대한 노출을 제공하며, 이들은 함께 암호화폐 시장 시가총액의 90% 이상을 차지합니다. 이 펀드는 코인데스크 5 인덱스를 추적하고 암호화폐 시장의 주요 자산과의 정렬을 유지하기 위해 분기별로 재조정됩니다. GDLC는 2019년 OTCQX에서 공개적으로 거래를 시작했으며 2021년에 1934년 증권거래법 보고 회사가 되었습니다. 미국 증권거래위원회의 일반 상장 기준 채택 결정은 미국에서 다양화된 암호화폐 ETF를 위한 프레임워크를 만드는 데 있어 이정표를 나타냅니다. 그레이스케일이 첫 번째 혜택을 받은 회사였습니다. 이 발전은 그레이스케일의 이전 법원...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 20:18
XRP가 300% 급등을 반복하여 $5에 도달할 수 있을까? 분석가들의 의견
XRP가 300% 급등을 반복하여 5달러에 도달할 수 있을까? 분석가들의 의견이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 불마켓의 가장 주목할 만한 결과 중 하나는 올해 XRP의 300% 가격 상승입니다. 투자자들은 생태계 개선, 기관 관심 및 법적 명확성에 의해 주도되는 속도를 감안할 때 XRP가 2025년에 5달러에 도달할 수 있을지 궁금해하고 있습니다. 많은 분석가들이 XRP ETF의 임박한 승인과 CME에서의 XRP 옵션 도입과 같은 중요한 수요 자극제를 지적하며 이 견해를 지지합니다. 추측을 넘어, XRPL의 기본 요소는 그 어느 때보다 견고합니다. 불과 몇 개월 만에 네트워크의 예치자산 총액(TVL)이 2천만 달러에서 1억 달러 이상으로 증가했으며, EVM 호환성 덕분에 크로스 체인 DeFi 애플리케이션이 더욱 접근하기 쉬워졌습니다. XRPL은 이러한 혁신의 급증으로 유동성과 지능형 금융 솔루션의 중심지로 변모하고 있습니다. XRPL이 오랫동안 필요로 했던 네이티브 DEX(탈중앙화 거래소)로서 DeXRP는 점점 더 인기를 얻고 있습니다. DeXRP는 이미 프리세일에서 660만 달러 이상을 모금하고 9,500명 이상의 투자자를 유치하며 XRPL의 새로운 DeFi 경제의 중심점으로 출시를 준비하고 있습니다. DeXRP란 무엇인가? XRPL 기반의 첫 번째 탈중앙화 거래소(DEX)로서 DeXRP는 XRP가 글로벌 시장에서 자리를 굳히는 가운데 중심 무대를 차지하고 있습니다. 고급 거래 플랫폼에 대한 DeXRP의 야망과 빠른 거래, 저렴한 수수료, 기관 사용자 준비 기능으로 유명한 XRPL의 확립된 인프라의 조합으로 엄청난 기대가 생성되었습니다. 많은 투기적 프리세일과 달리, DeXRP의 발전은 기관의 관심과 커뮤니티 주도 모멘텀을 모두 보여줍니다. 640만 달러 마일스톤의 조기 달성은 투자자들이 얼마나 빠르게 그 잠재력을 깨닫고 있는지를 보여줍니다. DeXRP 프리세일 성공 이미 9,300개 이상의 고유 지갑이 DeXRP 프리세일에 참여했으며, 이는 전 세계적인 높은 관심을 나타냅니다. 참여의 양과 다양성은 중요한 측면을 강조합니다:...
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 20:01
