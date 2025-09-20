MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
분석에 따르면 15만 달러 BTC 가격을 위한 NVT 도구를 주시하세요
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "15만 달러 BTC 가격을 위한 NVT 도구를 주시하라"는 분석 기사. 주요 내용: 비트코인이 이번에는 NVT 지표에서 또 다른 골든 크로스를 경험하고 있습니다. 이전의 크로스는 모두 BTC 가격 상승의 주요 기간을 예고했습니다. 가격 목표에는 몇 주 내에 신고가 경신이 포함됩니다. 비트코인(BTC)은 몇 주 내에 신고가 경신이 예상되는 "건전한 상승세"를 유지하고 있습니다. 온체인 분석 플랫폼 CryptoQuant의 최신 연구에 따르면 BTC 가격 움직임은 117,000달러에서 "확장"할 여지가 있다고 합니다. 비트코인, 새로운 NVT 골든 크로스에서 이익 기대 로컬 BTC 가격의 고점과 저점을 예측하는 고전적인 선행 지표에 따르면 비트코인은 여전히 과열 상태와는 거리가 멉니다. 특정 시간 프레임 내에서 시총과 온체인 거래 가치를 비교하는 네트워크 가치 대 거래 골든 크로스(NVT-GC) 도구는 현재 "중립" 영역에 위치하고 있습니다. 특히 척도에서 -1.6 미만의 부정적인 NVT-GC 값은 일반적으로 가격 상승 기간을 예고합니다. 이 지표가 2.2를 넘으면 하락 반전 가능성이 높아집니다. 가장 최근의 롱 신호는 7월에 발생했으며, 당시 NVT-GC는 -2.8에 도달했습니다. 그 후 0.3으로 반등했습니다. "이는 극단적인 과대평가나 과소평가가 아닌 건전한 상승세를 나타냅니다,"라고 CryptoQuant 기고자 Pelin Ay는 이번 주 Quicktake 블로그 게시물 중 하나에서 요약했습니다. "단기적으로: 지표가 상승하지 않았기 때문에 비트코인은 아직 버블 영역에 있지 않습니다. 가격 확장의 여지가 여전히 있습니다." 비트코인 NVT-GC. 출처: CryptoQuant NVT-GC는 인상적인 최근 실적을 보유하고 있습니다. "롱" 영역으로의 이전 네 번의 하락은 모두 2024년 8월을 포함하여 BTC 가격 상승으로 이어졌습니다. BTC 가격, ATH로의 "잠재적 추진력" 예상 이 지표는 비트코인 강세장이 아직 끝나지 않았다는 명백한 징후를 더합니다. 관련: 비트코인, 분석이 118,000달러 대결을 예상하는 가운데 5월 돌파 움직임 반복 Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 7월에는 이동평균수렴 확산지수(MACD)에서도 "매수" 신호가 발생했으며, 분석에 따르면...
영국 스태그플레이션 우려로 스털링화 약세, EUR/GBP 6주 최고치로 상승
영국 스태그플레이션 우려로 EUR/GBP 6주 최고치로 상승 EUR/GBP는 이틀 연속 상승세를 이어가며 6주 최고치에 도달했습니다. 영국 소매 판매 데이터가 예상보다 강세를 보였음에도 불구하고 파운드화는 압박을 받고 있습니다. 높은 인플레이션, 약한 성장 및 연약해지는 고용 시장으로 영국 스태그플레이션 우려가 커지고 있습니다. 유로(EUR)는 영국 소매 판매 데이터가 예상보다 강세를 보였음에도 불구하고 영국 파운드(GBP)에 대해 이틀 연속 상승세를 이어가며, EUR/GBP는 8월 7일 이후 최고 수준으로 급등했습니다. 현재 작성 시점에서 이 통화쌍은 0.8713 주변에서 거래되고 있으며, 장중 최고치인 0.8728에서 약간 하락했습니다. 파운드화는 이번 주 영국 중앙은행(BoE)의 금리 동결 결정 이후 신중한 통화정책 기조로 인해 계속 압박을 받고 있습니다. 8월 영국 소매 판매는 전반적으로 예상을 상회했습니다. 소매 판매는 전월 대비 0.5% 상승하여 0.4%의 예상치를 약간 상회했으며, 이전 달의 수정된 0.5%(0.6%에서 수정)와 일치했습니다. 핵심 소매 판매(연료 제외)는 전월 대비 0.8% 증가하여 예상치 0.3%를 크게 상회했으며, 7월의 수정된 0.4%(0.5%에서 수정)의 두 배에 달했습니다. 연간 기준으로는 전체 판매가 전년 대비 0.7% 증가하여 0.6%의 예상치를 상회했지만, 7월의 수정된 0.8%(1.1%에서 수정)보다는 둔화되었습니다. 핵심 판매는 전년 대비 1.2% 상승하여 0.8%의 예상치를 상회했으며, 7월의 수정된 1.0%(1.3%에서 수정)보다 약간 높았습니다. 이 데이터는 높은 대출 비용과 고착화된 인플레이션에도 불구하고 가계 지출이 계속되고 있음을 보여주며, 경제의 수요 측면에서 일정 수준의 회복력을 강조합니다. 상향 놀라움은 고무적이지만, 7월 수치가 하향 조정되었다는 점에 주목할 가치가 있으며, 이는 이전 추정치가 소비자의 강세를 과대평가했을 수 있음을 시사합니다. 그러나 이번 발표는 스태그플레이션 위험이 여전히 영국 경제에 드리워져 있는 더 넓은 거시경제 전망을 크게 바꾸지 못했습니다. 인플레이션은 전년 대비 3.8%로 여전히 높은 수준이며, 이는 영국 중앙은행의 2% 목표의 거의 두 배에 달합니다. 한편 국내총생산(GDP) 성장률은 2분기에 전분기 대비 0.3%로 둔화되었습니다. 동시에...
시장 변동 속에서 비트코인 우위 유지
비트코인이 시장 변동 속에서 우위를 유지한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 비트코인은 하락세를 보이며 전체 암호화폐 시장에 영향을 미치고 있으며, 알트코인도 이를 따르고 있습니다. 시장의 반응은 좋지 않았으며, 이는 최근 성과를 고려할 때 비트코인의 시장 지배력에 관한 중요한 논의로 이어지고 있습니다. 계속 읽기: 비트코인이 시장 변동 속에서 우위를 유지 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-maintains-edge-in-market-fluctuations
Valour, 런던 증권 거래소에 비트코인 스테이킹 ETP 출시
Valour, 런던 증권거래소에 비트코인 스테이킹 ETP 출시 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DeFi Technologies의 자회사인 Valour Digital Securities가 금요일에 런던 증권거래소에 비트코인 물리적 스테이킹 상장지수상품(ETP)을 출시했다고 발표했습니다. 이번 상장으로 Valour의 수익 창출 비트코인 상품이 유럽 본토를 넘어 확장되었으며, 2024년 11월부터 독일 Xetra 시장에서 거래되어 왔습니다. 이 ETP는 현재 영국 규정에 따라 전문 트레이더와 기관 사용자로 제한되어 있으며, 소매 접근은 새로운 금융행위감독청 규칙에 따라 10월 8일에 개방될 것으로 예상됩니다. 티커 1VBS로 상장된 이 상품은 규제된 수탁인인 Copper의 콜드 스토리지에 보관된 비트코인으로 1:1 물리적 담보를 제공합니다. 예상 연간 수익률 1.4%를 제공하며, 이는 상품의 순 자산 가치(NAV)를 증가시켜 분배됩니다. 수익은 Core Chain의 Satoshi Plus 합의 메커니즘을 사용하는 스테이킹 과정을 통해 생성됩니다. CORE 토큰으로 획득한 보상은 비트코인으로 전환되어 ETP의 보유량에 추가됩니다. Valour는 이 과정이 스테이크 거래 중 단타매매 잠금을 포함하지만, 기본 비트코인은 슬래싱과 같은 전통적인 스테이킹 위험에 노출되지 않는다고 강조했습니다. 이번 출시는 영국이 암호화폐 관련 투자 상품에 대한 제한을 완화하기 시작하는 시점에 이루어졌습니다. 올해 초, 금융행위감독청은 특정 암호화폐 상장지수채권 및 상품에 대한 소매 접근을 허용하는 방향으로 움직였으며, 이는 규제된 수익 창출 비트코인 노출에 대한 수요를 시험할 것입니다. 이 기사는 현재 진행 중인 소식입니다. 이 기사는 AI의 도움을 받아 작성되었으며 출판 전 편집자 Jeffrey Albus의 검토를 받았습니다. 뉴스를 받아보세요. Blockworks 뉴스레터 탐색: 출처: https://blockworks.co/news/valour-launches-bitcoin-staking-etp
암호화폐 전문가들의 Pepe 가격 예측: 이 새로운 로봇 밈 코인이 2026년에 PEPE를 추월할 수 있을까?
Pepe는 2026년까지 2-5배 수익을 볼 수 있지만, Layer Brett의 $0.0058 프리세일, 50배 잠재력, 그리고 Layer 2 스테이킹 보상은 이를 뛰어넘는 밈 코인으로 자리매김하고 있습니다.
'뷰티 인 블랙', 넷플릭스 톱 10 리스트에서 새로운 범죄 드라마에 의해 왕좌 빼앗겨
'Beauty In Black'이 넷플릭스 탑 10 목록에서 새로운 범죄 드라마에 의해 밀려났다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 타일러 페리는 자신의 시리즈 'Beauty and Black'의 시즌 2로 한동안 넷플릭스 탑 10 목록 1위를 차지하며 좋은 성적을 거뒀지만, 이제 새로운 화제작에 자리를 내주게 되었습니다. 그것은 'Black Rabbit'으로, 또 다른 넷플릭스 오리지널 드라마인 'Black Doves'와 혼동하지 마세요. 이 작품은 키이라 나이틀리가 아닌 주드 로와 제이슨 베이트먼이 출연하며, 베이트먼은 최근 넷플릭스에서 가장 많이 시청된 영화 중 하나인 'Carry-On'에서 악역을 맡았습니다. 줄거리는 다음과 같습니다: "뉴욕에서 가장 핫한 레스토랑의 주인이 문제가 있는 형제를 가족 사업에 복귀시키면서, 그들이 쌓아온 모든 것을 무너뜨릴 수 있는 오래된 트라우마와 새로운 위험의 문을 열게 됩니다." 범죄가 가미된 'The Bear'라고 할 수 있겠죠! 정확히 그렇진 않지만, 적어도 그렇게 들립니다. 이것은 8부작으로, 각 에피소드는 45분에서 68(!)분 사이의 길이를 가진 미니 시리즈라고 하지만, 요즘은 잘 나가는 시리즈는 결국 시즌 2로 이어지는 것이 일반적이기 때문에, 직접 보기 전까지는 미니 시리즈라고 확신하기 어렵습니다. 'Black Rabbit'의 평가는... 괜찮은 편입니다. Rotten Tomatoes에서 비평가들로부터 65%, 팬들로부터 68%의 긍정적인 평가를 받았는데, 이는 이 플랫폼에서 평균적인 수준이라고 할 수 있습니다. 최소한 볼 만한 가치는 있을 것 같습니다. 'Beauty in Black'에 관해서는, 이 쇼는 이미 시즌 3로 갱신되었습니다. 시즌 간 간격이 길지 않기 때문에 2026년 즈음에 공개될 것으로 예상됩니다. 미국에서 1위 쇼임에도 불구하고, 비평가들에게는 완전히 무시당했습니다. 단 하나의 리뷰만 있습니다. 단 하나요. 그것도 긍정적입니다! 100% 점수, 만세! 목록의 나머지 부분에는 'Wednesday'가 3위를 차지하고 있으며, 두 번째 반...
비트코인과 이더에 대한 암호화폐 ETF, 총 3억 7600만 달러로 반등
비트코인과 이더에 대한 암호화폐 ETF, 총 3억 7600만 달러로 반등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수요일 유출 이후, 비트코인과 이더 상장지수펀드(ETF)는 목요일에 총 3억 7600만 달러의 유입으로 반등했습니다. 비트코인 ETF는 1억 6300만 달러를 유치했고, 이더 ETF는 2억 1300만 달러의 순 유입으로 더 좋은 성과를 보였습니다. 비트코인 ETF 1억 6300만 달러, 이더 ETF 2억 1300만 달러 추가로 투자자 신뢰 회복 목요일에 상황이 바뀌었습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/
케빈 듀란트, 수년 만에 자신의 Coinbase 비트코인 계정에 대한 접근 권한 복구
케빈 듀란트가 수년 만에 Coinbase 비트코인 계정에 대한 접근권을 회복했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 피닉스 선즈의 케빈 듀란트 #35가 2025년 3월 30일 애리조나주 피닉스의 PHX 아레나에서 휴스턴 로켓츠와의 경기 후반전을 지켜보고 있습니다. Chris Coduto | Getty Images 미국 프로 농구협회(NBA) 스타 케빈 듀란트가 수년간 Coinbase 계정에 접근하지 못한 후 자신의 많은 비트코인에 대한 접근권을 되찾았습니다. "이 문제를 해결했습니다. 자산 반환이 완료되었습니다,"라고 Coinbase CEO 브라이언 암스트롱이 금요일 소셜 미디어 게시물에서 듀란트가 암호화폐 거래소 계정에 접근하지 못했다는 트윗에 답변했습니다. 이 메시지는 듀란트와 그의 에이전트 리치 클라이만이 로스앤젤레스에서 열린 CNBC의 Game Plan 컨퍼런스에서 이 상황에 대해 농담한 지 며칠 후에 나왔습니다. "우리가 아직 해결하지 못한 과정일 뿐입니다,"라고 클라이만은 화요일 Coinbase의 계정 복구 프로토콜을 언급하며 말했습니다. "하지만 비트코인은 계속 오르고 있어요... 그러니까, 우리에게는 오히려 도움이 되었죠." 듀란트는 2016년 당시 골든 스테이트 워리어스 팀 동료들과의 저녁 식사 중 토큰에 대해 여러 번 들은 직후 Coinbase에서 비트코인을 구매했습니다. CoinGecko의 데이터에 따르면 2016년 비트코인은 대략 360달러에서 1,000달러 사이에서 거래되었습니다. 현재 이 디지털 자산은 같은 암호화폐 데이터 제공업체에 따르면 약 116,000달러에 거래되고 있습니다. 주식 차트 아이콘 2016년 이후 비트코인 Coinbase Global의 투자자이자 자신들의 스포츠 및 엔터테인먼트 웹사이트 Boardroom에서 이 비즈니스를 홍보하는 듀란트와 그의 에이전트는 이 농구 선수가 거래 플랫폼에 보유한 비트코인의 규모를 공개하지 않았습니다. 이 사례는 Coinbase의 고객 서비스에 대한 더 넓은 논의를 촉발했으며, 여러 사용자들이 소셜 미디어에서 계정 접근권을 회복하고 다른 문제를 해결하기 위해 회사로부터 도움을 받는 데 어려움을 겪었다고 전했습니다. 이러한 불만 사항들은 Coinbase가 지원 서비스를 전면 개편해야 한다는 최근의 요구를 형성하고 있습니다. 5월에 Coinbase는 사이버 범죄자들이 몇몇의...
에미넴의 최신 앨범, 주목할 만한 이정표에 도달한 그의 최신작이 되다
에미넴의 최신 앨범이 주목할 만한 이정표에 도달했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에미넴의 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)'가 영국 공식 힙합 및 R&B 앨범 차트에서 1년을 기념하며, 52주 차에 7위로 상승했습니다. 미상 - 1월 01일: 에미넴 사진 (사진: Sal Idriss/Redferns) Redferns 영국에서 에미넴은 공식 힙합 및 R&B 앨범 차트의 고정 멤버입니다. 이 차트는 공식 차트 회사가 힙합, 랩, R&B 또는 이와 관련된 다른 하위 장르로 분류할 수 있는 베스트셀러 정규 앨범과 EP를 순위로 매깁니다. 미국의 슈퍼스타는 데뷔 후 수십 년이 지난 지금도 힙합에서 가장 상업적으로 성공한 아티스트 중 한 명으로 남아 있어, 40개 목록에서 거의 항상 여러 위치를 차지하고 있습니다. 에미넴의 최신 앨범은 장르별 차트에서 1년을 맞이하며, 이러한 생일을 축하하는 그의 최신 성과가 되었습니다. 에미넴의 앨범, 첫 해 도달 에미넴의 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)'가 공식 힙합 및 R&B 앨범 차트에서 52주에 도달했습니다. 차트에서 첫 해를 맞이하면서 이 앨범은 8위에서 7위로 상승했습니다. 에미넴의 'The Death of Slim Shady' 역사 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)'는 2024년 7월 공식 힙합 및 R&B 앨범 차트에서 1위로 데뷔했습니다. 지금까지 차트에서 보낸 52주 동안, 이 앨범은 1위에 6번 머물렀고 가장 최근 3주를 포함해 29주 동안 톱 10 안에 있었습니다. 에미넴의 장기 차트 기록 에미넴이 공식 힙합 및 R&B 앨범 차트에 올린 20개 프로젝트 중 13개가 최소 1년 이상 목록에 남아 있었습니다. 그 중 가장 오래 지속된 것은 그의 매우 성공적인 컴필레이션인 'Curtain Call: The Hits'입니다. 이 앨범은 현재 924주 동안 차트에...
케빈 듀란트의 잊혀진 비트코인 구매가 거의 200배 급등
케빈 듀란트의 잊혀진 비트코인 구매가 거의 200배 급등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 듀란트의 2016년 비트코인 구매는 계정 접근 권한을 잃은 후 수년 동안 가치가 거의 200배 증가했습니다. 당시 1만 달러의 비트코인 구매는 오늘날 11만 7천 달러의 가격으로 약 180만 달러의 가치가 있습니다. 듀란트의 회사는 수년간의 로그인 문제 후 접근 권한을 복원하기 위해 Coinbase와 협력했습니다. 미국 프로 농구협회(NBA) 스타 케빈 듀란트는 2016년에 개설한 비트코인 계정에 다시 접근할 수 있게 되었는데, 당시 BTC는 약 650달러에 거래되었습니다. 그가 로그인 자격 증명을 잃은 후 코인은 거의 10년 동안 손대지 않은 채로 있었습니다. 현재 비트코인이 11만 7천 달러를 넘어서면서 그의 보유량은 거의 200배 급증했습니다. 2016년 가격으로 1만 달러를 투자한 것은 현재 180만 달러에 가까운 가치가 있습니다. 듀란트의 에이전트인 리치 클라이만은 로스앤젤레스에서 열린 CNBC의 게임 플랜 컨퍼런스에서 이 회복에 대해 밝히며, 이를 선수의 가장 수익성 높은 투자 중 하나라고 말했습니다. 잊혀진 계정이 비활동으로 인해 혜택을 받다 듀란트는 골든 스테이트 워리어스에서 뛰는 동안 암호화폐에 중점을 둔 저녁 식사 대화에 참석한 후 처음으로 비트코인을 구매했습니다. 그와 클라이만은 Coinbase를 통해 구매했지만, 로그인 문제로 접근이 차단되었습니다. 관련: 비트코인의 8년 추세선 테스트가 11만 7,250달러에서 다음 움직임을 정의할 수 있습니다. 클라이만은 여러 번의 강세장 사이클 동안 판매가 이루어지지 않았다고 확인했습니다. "우리는 아무것도 판매한 적이 없습니다,"라고 그는 말하며, 접근 권한을 잃은 것이 의도치 않게 상승과 하락 동안 듀란트의 보유량을 보존했다고 덧붙였습니다. Coinbase의 개입 듀란트의 회사인 Thirty Five Ventures는 2021년 Coinbase와 제휴했으며, 이후 거래소는 접근 권한을 복원하기 위해 그들과 협력해 왔습니다. Coinbase는 자사 플랫폼에 비슷한 사례를 위한 셀프 서비스 복구 도구와 24/7 지원이 포함되어 있다고 말했습니다. 접근 권한이 복원되면서, 듀란트는 이제 그의 진입 이후 거의 200배 급등한 비트코인을 보유하고 있습니다. 워리어스에서 로켓츠로, 비트코인은 여전히 승리하다 두 번의 NBA 챔피언이자 올림픽 금메달리스트인 그는 피닉스 선즈에서 활약한 후 이번 시즌 휴스턴 로켓츠에서 뛸 예정입니다. 코트 밖에서는 그의 초기 비트코인 실험이 수백만 달러의 횡재로 바뀌었습니다...
