케빈 듀란트의 잊혀진 비트코인 구매가 거의 200배 급등

케빈 듀란트의 잊혀진 비트코인 구매가 거의 200배 급등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 듀란트의 2016년 비트코인 구매는 계정 접근 권한을 잃은 후 수년 동안 가치가 거의 200배 증가했습니다. 당시 1만 달러의 비트코인 구매는 오늘날 11만 7천 달러의 가격으로 약 180만 달러의 가치가 있습니다. 듀란트의 회사는 수년간의 로그인 문제 후 접근 권한을 복원하기 위해 Coinbase와 협력했습니다. 미국 프로 농구협회(NBA) 스타 케빈 듀란트는 2016년에 개설한 비트코인 계정에 다시 접근할 수 있게 되었는데, 당시 BTC는 약 650달러에 거래되었습니다. 그가 로그인 자격 증명을 잃은 후 코인은 거의 10년 동안 손대지 않은 채로 있었습니다. 현재 비트코인이 11만 7천 달러를 넘어서면서 그의 보유량은 거의 200배 급증했습니다. 2016년 가격으로 1만 달러를 투자한 것은 현재 180만 달러에 가까운 가치가 있습니다. 듀란트의 에이전트인 리치 클라이만은 로스앤젤레스에서 열린 CNBC의 게임 플랜 컨퍼런스에서 이 회복에 대해 밝히며, 이를 선수의 가장 수익성 높은 투자 중 하나라고 말했습니다. 잊혀진 계정이 비활동으로 인해 혜택을 받다 듀란트는 골든 스테이트 워리어스에서 뛰는 동안 암호화폐에 중점을 둔 저녁 식사 대화에 참석한 후 처음으로 비트코인을 구매했습니다. 그와 클라이만은 Coinbase를 통해 구매했지만, 로그인 문제로 접근이 차단되었습니다. 관련: 비트코인의 8년 추세선 테스트가 11만 7,250달러에서 다음 움직임을 정의할 수 있습니다. 클라이만은 여러 번의 강세장 사이클 동안 판매가 이루어지지 않았다고 확인했습니다. "우리는 아무것도 판매한 적이 없습니다,"라고 그는 말하며, 접근 권한을 잃은 것이 의도치 않게 상승과 하락 동안 듀란트의 보유량을 보존했다고 덧붙였습니다. Coinbase의 개입 듀란트의 회사인 Thirty Five Ventures는 2021년 Coinbase와 제휴했으며, 이후 거래소는 접근 권한을 복원하기 위해 그들과 협력해 왔습니다. Coinbase는 자사 플랫폼에 비슷한 사례를 위한 셀프 서비스 복구 도구와 24/7 지원이 포함되어 있다고 말했습니다. 접근 권한이 복원되면서, 듀란트는 이제 그의 진입 이후 거의 200배 급등한 비트코인을 보유하고 있습니다. 워리어스에서 로켓츠로, 비트코인은 여전히 승리하다 두 번의 NBA 챔피언이자 올림픽 금메달리스트인 그는 피닉스 선즈에서 활약한 후 이번 시즌 휴스턴 로켓츠에서 뛸 예정입니다. 코트 밖에서는 그의 초기 비트코인 실험이 수백만 달러의 횡재로 바뀌었습니다...