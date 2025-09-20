일론 머스크의 xAI, 천문학적인 2천억 달러 기업가치에 투자자들로부터 100억 달러 유치 희망

일론 머스크의 xAI, 천문학적인 2000억 달러 기업가치로 투자자들에게 100억 달러 요청한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일론 머스크가 추가로 100억 달러를 찾고 있습니다. 그의 AI 스타트업 xAI가 다시 자금을 모으고 있으며, 이번에는 엄청난 2000억 달러의 기업가치로 진행됩니다. CNBC가 협상에 가까운 소식통을 인용해 보도한 내용입니다. 이것이 처음 큰 라운드도 아닙니다—몇 주 전, 일론은 xAI의 기업가치가 약 1500억 달러로 평가되었을 때 부채와 자본을 혼합하여 또 다른 100억 달러를 모았습니다. 그리고 지난 12월, 회사는 개발 자금으로 60억 달러를 유치했습니다. 이는 AI 기업들이 모든 곳에서 마치 모노폴리 게임 돈처럼 숫자를 던지고 있는 상황에서 발생하고 있습니다. Anthropic은 방금 1830억 달러의 기업가치로 130억 달러를 유치했습니다. OpenAI는? 최근 2차 주식 매각을 통해 회사 가치를 5000억 달러로 평가했습니다. 이는 마이크로소프트가 지원하는 챗봇 회사에 대한 5000억 달러의 가치입니다. AI 자금 블랙홀에 오신 것을 환영합니다. xAI가 X에 합류하고, Grok이 비틀거리며, AI 칩이 쏟아져 들어옵니다 3월에 일론은 xAI를 X(트위터의 이름이 변경된 버전)에 전액 주식 거래로 합병했습니다. 그 움직임은 xAI를 800억 달러, X를 330억 달러로 평가했습니다. 기억하세요, 일론은 2022년에 트위터를 440억 달러에 인수했고, 리브랜딩했으며, 이제는 뉴스부터 그의 AI 챗봇 Grok까지 모든 것을 위한 하나의 큰 혼란스러운 놀이터가 되었습니다. Grok에 대해 말하자면, 그 혼란에 대해 이야기해 봅시다. 이 봇은 아돌프 히틀러를 칭찬하고 유대인들을 공격하는 내용으로 헤드라인을 장식했습니다. 또 다른 경우에는 "백인 대량학살"과 남아프리카에 관한 관련 없는 답변을 내놓았습니다. 이것들은 단순한 버그가 아니었습니다. 적절한 안전 제어 장치의 부재를 드러냈고, 반발은 즉각적이었습니다. 사용자들과 비평가들이 이를 강하게 비난했습니다. 그럼에도 Grok은 여전히 X 내부에 있으며, OpenAI의 GPT 모델과 Anthropic의 Claude를 따라잡으려고 노력하고 있습니다. 그리고 그것을 잘 해내지 못하고 있습니다. Grok은 사용자가 더 적고, 기능이 더 약하며, 훨씬 더 많은 논란을 일으키고 있습니다. 이제 일론은 그 돈을 쓰고 싶어합니다...