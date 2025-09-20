MEXC 거래소
대형 AI 기업에 대한 중요한 견제
캘리포니아의 대담한 SB 53: 대형 AI 기업에 대한 중요한 견제
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 08:54
라이더 컵을 앞두고 차콜 골프가 베스페이지에 투지와 색채를 가져오다
라이더 컵을 앞두고 차콜 골프가 베스페이지에 활기와 색채를 더하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 차콜 골프는 베스페이지 블랙 골프 코스의 골프 일러스트레이션에 도시적 현대 스타일을 가져와 18번 홀에 새로운 방식으로 생명을 불어넣습니다. 차콜 골프 라이더 컵을 앞두고 가장 독특한 베스페이지 블랙 골프 코스 기념품은 골프 상점이나 상품 텐트에서 찾을 수 없습니다 — 그것은 차콜 골프에서 나옵니다. 위에서 내려다본 홀 디자인의 거친 대담한 일러스트레이션은 차콜 골프의 아티스트이자 일러스트레이터인 마크 리바드의 작품입니다. 그의 작품은 골프의 전통적이고 단정한 이미지와 거리 및 도시에서 영감을 받은 미학을 연결합니다. 리바드의 유명한 골프 홀 렌더링은 명확히 알아볼 수 있지만, 기하학적 패턴이 대담한 색상과 흐릿한 선과 어우러진 거친, 거의 미완성 같은 품질을 지니고 있습니다. "골프 아트를 조사하기 시작했을 때, 많은 비슷한 작품들을 보았습니다. 화가가 많지 않았고, 있는 화가들도 골프의 새로운 분위기를 향해 한계를 밀어붙이지 않았습니다. 저는 더 도시적이고 현대적인 무언가를 그리고 싶었습니다,"라고 리바드는 말했습니다. 그의 베스페이지 블랙 작품은 18번 홀에 생명을 불어넣습니다. 틸링해스트의 오른쪽과 왼쪽에 펼쳐진 페어웨이 벙커가 캔버스 중앙을 지배하는 반면, 상단의 넓은 퍼팅 표면은 그늘진 티 박스, 기하학적 모양, 그리고 하단의 상징적인 베스페이지 블랙 표지판과 균형을 이룹니다. 베스페이지 블랙의 첫 번째 티에 주로 전시된, "블랙 코스는 매우 어려운 코스로 숙련된 골퍼에게만 추천합니다." 차콜 골프 이것은 리바드의 첫 골프 일러스트레이션이 아닙니다. 그는 이전에 랜드만드, 스위튼스 코브, 샌드 힐스, 서튼 베이, 골든 밸리 클럽, 그리고 프레리 듄스의 페리 맥스웰의 홀들을 캔버스에 생생하게 표현했습니다. 한때 스키에 열정을 가진 모험 스포츠 마니아였던 리바드는 20대에 부상으로 움직일 수 없게 된 후 예술로 전향했습니다. 그는 탈 수 있는 스케이트보드 아트워크를 만들기 시작했고 곧 주목을 받게 되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:52
메츠는 마지막 NL 와일드 카드 자리를 위해 도전자들을 물리치고 있습니다
메츠가 마지막 NL 와일드 카드 자리를 위해 도전자들과 싸우고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕 메츠 선수들이 샌디에이고 파드레스와의 야구 경기 후 축하하고 있습니다, 2025년 9월 18일 목요일, 뉴욕에서. (AP 포토/세스 웨니그) 저작권 2025 AP 통신. 모든 권리 보유. 참가하지 않으면 이길 수 없습니다. 이것이 MLB 플레이오프의 게임 이름이며, 정규 시즌에 9경기가 남은 상황에서 내셔널 리그 와일드 카드 경쟁은 예상보다 더 치열합니다. 뉴욕 메츠는 플레이오프 자리를 위해 고전할 것으로 예상되지 않았습니다. 후안 소토를 영입하고 선발 투수 보강에 돈을 쓴 후, 그들은 포스트시즌에 쉽게 진출할 것으로 예상되었습니다. 대신, 그들은 최근 12경기에서 9패를 당했음에도 불구하고 79승 74패로 마지막 와일드 카드 자리를 간신히 지키고 있습니다. 그들은 이미 필라델피아 필리스에 의해 내셔널 리그 동부 디비전 우승에서 탈락했습니다. MLB에서 119개의 볼넷으로 선두를 달리고 41홈런과 33도루를 기록한 소토는 제 역할을 해낸 공격력을 이끌었습니다. 그러나 많은 투수 보강이 무너졌고, 그들은 10월까지 버티기 위해 유망주들에게 의존하고 있습니다. 그들의 가장 큰 문제는 재앙적인 불펜이었습니다. 마무리 에드윈 디아즈는 1.85 ERA와 58 1/3이닝 동안 87탈삼진으로 놀라운 활약을 보였지만, 다른 누구도 신뢰할 만하다고 증명되지 않았습니다. 그들은 트레이드 데드라인에 라이언 헬슬리, 타일러 로저스, 그레고리 소토를 영입하여 문제를 해결하려 했습니다. 로저스는 괜찮았지만, 헬슬리는 메츠에서 9.60 ERA를 기록했고 소토는 1.60 WHIP을 기록했습니다. 뉴욕의 9월 부진은 몇몇 놀라운 도전자들에게 기회를 열어주었습니다. 애리조나 다이아몬드백스와 신시내티 레즈는 모두 77승 76패로 메츠보다 2경기 뒤져 있고, 샌프란시스코 자이언츠는 76승 77패로 3경기 뒤져 있습니다. 다이아몬드백스는 데드라인 셀러였으며, 강타자 코너 내야수들을 이적시켰습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:46
전 디즈니 CEO 아이즈너, 키멜 퇴출에 대해 디즈니와 트럼프 비난
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '전 디즈니 CEO 아이즈너, 키멜 하차에 대해 디즈니와 트럼프 비난' 게시물이 등장했습니다. 주요 내용 전 디즈니 CEO 마이클 아이즈너가 금요일 트윗을 통해 후임자 밥 아이거를 비난한 것으로 보이며, 디즈니의 ABC가 토크쇼 진행자 지미 키멜을 하차시킴으로써 트럼프 행정부의 위협에 굴복한 것처럼 보이는 가운데, 정부의 수정헌법 1조에 대한 위협 속에서 "괴롭히는 자들에게 맞서지 않는" 이들을 비판했습니다. 이는 키멜이 보수 활동가 찰리 커크에 대해 언급한 모놀로그 이후 발생했으며, 해당 발언은 MAGA 지지자들과 트럼프 대통령 모두를 비판했습니다. 아이즈너는 금요일에 게시한 트윗에서 이러한 발언을 했습니다. (JC 올리베라/스포르티코 via 게티 이미지 사진) 스포르티코 via 게티 이미지 주요 사실 아이즈너는 FCC 의장 브렌단 카가 ABC에 위협을 가한 "직후" 키멜의 무기한 출연 정지는 "통제 불능 상태의 협박의 또 다른 사례"라고 말했습니다. 아이즈너는 수요일 우익 팟캐스트에 출연한 카의 발언을 언급한 것으로 보이며, 당시 FCC 의장은 키멜이 커크에 대해 한 발언을 언급하며 "이 회사들은 키멜에 대한 조치를 취할 방법을 찾을 수 있거나, 아니면 FCC가 앞으로 추가 작업을 해야 할 것"이라고 말했습니다. 카의 발언 몇 시간 후, ABC는 "지미 키멜 라이브!"가 방송에서 내려질 것이라고 발표했습니다. 트럼프 행정부의 고등 교육, 법률 회사 및 대기업에 대한 공격을 언급한 아이즈너는 "리더십은 다 어디로 갔나요?"라고 물으며 아이거를 겨냥한 것으로 보입니다. 포브스는 디즈니에 논평을 요청했습니다. 이 기사는 계속 업데이트될 예정입니다. 추가 소식을 확인해 주세요. 출처: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:22
트럼프 때문에 H1-B 비자가 곧 10 만 달러가 될 것이라고 보고서는 말한다
트럼프로 인해 H1-B 비자 비용이 곧 10만 달러가 될 것이라는 보도가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령이 H1-B 비자 프로그램에 새로운 10만 달러 수수료를 도입할 것으로 예상된다고 블룸버그가 보도했습니다—이는 이민 관련 수수료를 인상하기 위한 그의 최근 조치입니다. 도널드 트럼프 대통령이 2025년 9월 18일 영국 에일즈버리의 체커스에서 국빈 방문을 마치며 기자회견을 하고 있습니다. (사진: 레온 닐/게티 이미지) 게티 이미지 주요 사실 트럼프는 빠르면 금요일에 주로 기술 분야의 전문 인력을 위해 설계된 비자 프로그램에 대한 지불을 요구하는 명령에 서명할 것으로 예상됩니다. 블룸버그에 따르면, 기존 프로그램 수수료에는 추첨 등록을 위한 215달러와 고용주 스폰서가 제출하는 I-29로 알려진 청원서에 대한 780달러가 포함됩니다. 이 기사는 계속 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/19/trump-will-charge-100000-fee-for-h1-b-visas-report-says/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 06:52
마감 시한 전 BlockDAG의 $0.0013 진입이 시장의 관심을 끌다
BlockDAG의 $0.0013 진입가가 마감일을 앞두고 시장의 주목을 끌고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 20일 | 00:00 BlockDAG의 $0.0013 진입가가 거의 $410M을 모금하고 263억 코인이 판매되었으며 10월 1일에 마감되는 기간 한정 진입으로 헤드라인을 장식하는 이유를 알아보세요. 때때로, 하나의 숫자가 암호화폐 전반에 걸쳐 주목을 받습니다. 이번에는 예측이나 차트 설정이 아닌, 프리세일 진입 시점입니다. BlockDAG(BDAG)의 $0.0013 가격 고정은 단순한 프리세일 세부사항 이상이 되었습니다. 이는 타이밍, 신뢰성 및 측정 가능한 진전의 지표를 나타냅니다. 263억 개 이상의 코인이 판매되고 거의 $410M이 이미 확보된 상황에서, 이 가격은 단순한 티저가 아닙니다. 이는 계속해서 많은 참가자들을 끌어들이는 구조화된 제안입니다. 10월 1일이 지나면 $0.0013 진입가는 마감되며, 그 중요성은 드문 초기 단계 이정표 중 하나로 기억될 수 있습니다. $0.0013 윈도우는 일시적인 제안 이상을 반영합니다 많은 프리세일은 불확실성, 자주 변경되는 일정 및 불분명한 목표로 정의됩니다. 10월 1일까지 프리세일 가격을 $0.0013으로 고정함으로써, BlockDAG는 혼잡한 시장에서 명확성의 지점을 만들었습니다. 이는 할인에 관한 것이 아니라 명확한 진술에 관한 것입니다: 프로젝트는 조기 접근을 위한 명확한 마감일을 설정하고 있습니다. 이 접근 방식은 결과를 보여주었습니다. 이미 263억 개의 BDAG 코인이 구매되었습니다. 이 모멘텀은 단순한 투기가 아닌 입증된 진전에서 비롯됩니다. 라이브 테스트넷, 거의 2만 명의 채굴자 배포, X1 모바일 채굴기의 300만 명 이상의 일일 활성 사용자 모두 지연된 약속이 아닌 지금 일어나고 있는 활동을 가리킵니다. 게다가, 수익 프로필이 주목할 만합니다. 현재 배치 가격은 $0.03인 반면, $0.0013 진입가는 기간 한정으로 열려 있습니다. 그 차이는 배치 1과 비교하여 약 2,900%의 ROI를 의미합니다. 그럼에도 불구하고, 프로젝트는 10월 1일까지 진입 수준을 안정적으로 유지하며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 06:25
코인베이스 CEO, NBA 스타 케빈 듀란트의 차단된 비트코인 계정에 관한 추측 종결
코인베이스 CEO, NBA 스타 케빈 듀란트의 차단된 비트코인 계정에 관한 투기 종료라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 주, 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱은 케빈 듀란트가 거의 10년 전에 개설한 코인베이스 계정에 다시 접근할 수 있게 되었다고 확인했습니다. 이로써 미국 프로 농구협회(NBA) 스타의 영구 계정 잠금에 관한 투기가 종료되었습니다. 듀란트는 2016년 말 비트코인이 약 650달러에 거래될 때 시장에 처음 진입했습니다. 현재 가장 큰 암호화폐는 약 117,000달러에 거래되고 있으며, 이는 그의 초기 구매 이후 약 180배 증가한 것입니다. 지난 5년 동안만 해도 비트코인 가격은 950% 이상 상승하여 초기 투자금을 수백만 달러 규모의 자산으로 전환시켰습니다. 계정 문제는 로스앤젤레스에서 열린 CNBC의 게임 플랜 컨퍼런스 토론 중에 발생했습니다. 듀란트의 비즈니스 파트너인 리치 클라이만은 그의 고객이 수년간 로그인할 수 없었다고 말했습니다. 몇 시간 후, 암스트롱은 소셜 미디어에서 직접 이 문제를 언급하며 자산 반환 과정이 완료되었다고 작성했습니다. NBA 스타, 주요 미국 거래소 투자자가 되다 듀란트의 코인베이스와의 연결은 사용자 계정 이상입니다. 2017년, 그와 클라이만은 그들의 35V 투자 회사 포트폴리오에 코인베이스를 추가했습니다. 4년 후, 두 회사는 마케팅 계약을 체결하여 듀란트를 회사의 공개 홍보대사 중 한 명으로 만들었습니다. 이러한 유대 관계에도 불구하고, 그는 파트너십과 투자 이전에 구매한 비트코인에 접근할 수 없었습니다. 관련된 숫자의 규모는 자산 반환의 관점을 제시합니다. 듀란트의 진입 가격에 10,000달러의 비트코인 투자는 현재 거의 180만 달러의 가치가 있을 것입니다. 2016년에 구매한 단일 코인조차도 현재 116,000달러 이상의 가치가 있습니다. 다가오는 NBA 시즌에 휴스턴 로켓츠와 함께 플레이할 예정인 듀란트는 이제 거의 10년 전에 획득한 자산에 대한 직접적인 통제권을 되찾았습니다. 출처: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 06:02
연준 개혁이 금리 인하보다 대마초 산업에 도움이 될 것이라고 CEO들이 말해
연준 개혁이 금리 인하보다 대마초 산업에 더 유익할 것이라고 CEO들이 말한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 워싱턴 DC의 연방준비제도 건물이 20달러 지폐와 그런지 텍스처 배경 위에 겹쳐진 게티 이미지. 연방준비제도의 금리를 0.25포인트 인하하기로 한 결정은 경제에 좋은 소식일 수 있습니다. 그러나 분열되고 여전히 연방법상 불법인 시장에서 운영하는 대마초 CEO들에게는, 280E 덕분에 엄청난 세금을 내면서도 현금만 취급하는 기업으로 운영해야 하는 소규모 상점들이 있는 시장에서는 평가가 엇갈립니다. 코네티컷 기반 대마초 부동산 회사인 NewLake Capital Partners의 CEO 앤서니 코니글리오는 조심스러운 낙관론을 표현합니다. 그는 이 소식이 고무적이라고 말하지만, 중앙은행이 금리를 얼마나 더 인하할지에 따라 많은 것이 달려 있다고 합니다. 초기 뉴스 보도에 따르면 올해 두 번 더 인하될 수 있다고 합니다. "많은 운영자들이 12~14%의 부채 비용을 가지고 있어서 25베이시스 포인트 인하는 절감액의 일부에 불과하지만, 현금 흐름에 환영할 만한 촉진제가 될 수 있습니다,"라고 코니글리오는 설명합니다. 이것이 대마초 운영자/전문가들의 골칫거리를 완화할 수 있는 다른 방법들도 있습니다. "현금 흐름에 대한 직접적인 영향을 넘어, 완화 사이클은 대마초 부채 및 주식과 같은 위험 자산에 대한 관심을 높일 수 있습니다,"라고 코니글리오는 계속합니다. "2026년과 2027년에 다가오는 대규모 재융자와 함께, 대마초 부채에 대한 관심 증가는 환영할 만한 발전일 것입니다. 그러나 거시적 순풍을 의미 있는 변화와 혼동하지 맙시다. 일정 재조정, 280E 완화 및 은행 개혁 없이는 자본은 신중하게 유지되고 성장이 제한될 것입니다." 콜로라도 기반 대마초 은행 서비스 제공업체인 Safe Harbor Financial의 CEO 테리 멘데즈는 코니글리오의 의견에 동의합니다. 세금 감면이 경제 전반에 긍정적인 파급 효과를 가져올 수 있지만, 대마초 분야에서는 그렇지 않을 가능성이 높습니다. "연준의 금리 인하 결정은 경제 전반에 파급되어 차입 비용을 낮추고 투자를 촉진할 것입니다,"라고 멘데즈는 말했습니다. "그러나 대마초 부문에서는 혜택이 제한적으로 남아 있습니다. 대부분의..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 05:31
일론 머스크의 xAI, 천문학적인 2천억 달러 기업가치에 투자자들로부터 100억 달러 유치 희망
일론 머스크의 xAI, 천문학적인 2000억 달러 기업가치로 투자자들에게 100억 달러 요청한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일론 머스크가 추가로 100억 달러를 찾고 있습니다. 그의 AI 스타트업 xAI가 다시 자금을 모으고 있으며, 이번에는 엄청난 2000억 달러의 기업가치로 진행됩니다. CNBC가 협상에 가까운 소식통을 인용해 보도한 내용입니다. 이것이 처음 큰 라운드도 아닙니다—몇 주 전, 일론은 xAI의 기업가치가 약 1500억 달러로 평가되었을 때 부채와 자본을 혼합하여 또 다른 100억 달러를 모았습니다. 그리고 지난 12월, 회사는 개발 자금으로 60억 달러를 유치했습니다. 이는 AI 기업들이 모든 곳에서 마치 모노폴리 게임 돈처럼 숫자를 던지고 있는 상황에서 발생하고 있습니다. Anthropic은 방금 1830억 달러의 기업가치로 130억 달러를 유치했습니다. OpenAI는? 최근 2차 주식 매각을 통해 회사 가치를 5000억 달러로 평가했습니다. 이는 마이크로소프트가 지원하는 챗봇 회사에 대한 5000억 달러의 가치입니다. AI 자금 블랙홀에 오신 것을 환영합니다. xAI가 X에 합류하고, Grok이 비틀거리며, AI 칩이 쏟아져 들어옵니다 3월에 일론은 xAI를 X(트위터의 이름이 변경된 버전)에 전액 주식 거래로 합병했습니다. 그 움직임은 xAI를 800억 달러, X를 330억 달러로 평가했습니다. 기억하세요, 일론은 2022년에 트위터를 440억 달러에 인수했고, 리브랜딩했으며, 이제는 뉴스부터 그의 AI 챗봇 Grok까지 모든 것을 위한 하나의 큰 혼란스러운 놀이터가 되었습니다. Grok에 대해 말하자면, 그 혼란에 대해 이야기해 봅시다. 이 봇은 아돌프 히틀러를 칭찬하고 유대인들을 공격하는 내용으로 헤드라인을 장식했습니다. 또 다른 경우에는 "백인 대량학살"과 남아프리카에 관한 관련 없는 답변을 내놓았습니다. 이것들은 단순한 버그가 아니었습니다. 적절한 안전 제어 장치의 부재를 드러냈고, 반발은 즉각적이었습니다. 사용자들과 비평가들이 이를 강하게 비난했습니다. 그럼에도 Grok은 여전히 X 내부에 있으며, OpenAI의 GPT 모델과 Anthropic의 Claude를 따라잡으려고 노력하고 있습니다. 그리고 그것을 잘 해내지 못하고 있습니다. Grok은 사용자가 더 적고, 기능이 더 약하며, 훨씬 더 많은 논란을 일으키고 있습니다. 이제 일론은 그 돈을 쓰고 싶어합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 05:25
레이어 브렛은 2022년 도지코인 & 페페 홀더들이 얻은 초기 수익을 능가할 수 있습니다
레이어 브렛($LBRETT)은 밈 문화와 이더리움 레이어 2 속도, $0.0001 수수료, 680% APY 스테이킹을 결합하여 도지코인과 PEPE의 초기 수익을 능가하는 것을 목표로 합니다.
Blockchainreporter
2025/09/20 03:50
