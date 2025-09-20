MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
주목할 만한 현물 비트코인 ETF, 2억 2,270만 달러 유입 급증, 블랙록이 선두
게시물 주목할 만한 현물 비트코인 ETF, 2억 2,270만 달러 유입 급증, 블랙록이 선두 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주목할 만한 현물 비트코인 ETF, 2억 2,270만 달러 유입 급증, 블랙록이 선두 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 주목할 만한 현물 비트코인 ETF, 2억 2,270만 달러 유입 급증, 블랙록이 선두 출처: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-inflow-5/
COM
$0.011194
+1.84%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:33
공유하기
CZ가 지원하는 Aster 토큰, 첫날 1,650% 급등
CZ가 지원하는 Aster 토큰, 첫날 1,650% 상승으로 점화라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자들은 결코 완전히 퇴근하지 않는다고 합니다. 하지만 Christian에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 그는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장의 조류를 항해하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면, 그의 추구는 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. Christian의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서, 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 이야기 전달에 대한 이 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사에서 편집자로서 성공적인 경력의 길을 닦았으며, 그의 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털 많은 동반자들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). Christian은 그 후 캐나다와 심지어 한국에서도 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에서 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 하지만 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 이야기 전달과 혼합된 보물 찾기 같았습니다 - 그의 취향에 딱 맞는 것이었죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 모든 암호화폐 관련 사항에 대한 전문가 중 한 명입니다. 그는 이 혼란스러운 내용을 이해하기 쉬운 조각으로 분해하여 누구나 이해할 수 있게 만듭니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). Christian이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 그럴 리 없습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때, 그는 오토바이에 대한 열정을 즐기고 있습니다. 진정한 기계광인 Christian은 자신의 오토바이를 만지작거리고 320cc Yamaha R3로 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽하는 것을 좋아합니다. 한때 속도를 즐기던 그는...
1
$0.007011
+50.35%
STUFF
$0.00397
-3.17%
MODE
$0.001247
-7.14%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:20
공유하기
Valour, LSE에서 연간 수익을 투자자에게 제공하는 비트코인 스테이킹 ETP 출시
Valour, LSE에서 연간 수익을 투자자에게 제공하는 비트코인 스테이킹 ETP를 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DeFi Technologies(DEFT)의 자회사인 Valour Digital Securities는 런던 증권거래소에서 비트코인 BTC$115,538.78 스테이킹 상장지수상품(ETP)을 출시하여, 약 1년 전 독일에서 거래를 시작한 상품의 범위를 확장했습니다. 1Valour Bitcoin Physical Staking(1VBS) 상품은 전문 및 기관 투자자에게 추가 1.4% 연간 스테이킹 수익과 함께 비트코인 노출 기회를 제공하며, 2024년 11월 5일부터 Deutsche Börse의 Xetra 플랫폼에서 이용 가능했습니다. 현재 여러 유럽 거래소에서 거래되고 있습니다. 각 1주는 Copper가 콜드 스토리지에 보관하는 비트코인과 1:1로 뒷받침됩니다. 수익은 순 자산 가치(NAV)에 추가되며, 이는 권리 및 지표 가격과 함께 매일 발표됩니다. DeFi Technologies의 주식은 나스닥 초기 거래에서 3.12% 하락한 $2.63를 기록했습니다. 현재 영국 규정에 따라 런던에 상장된 새로운 ETP에 대한 접근은 전문 투자자로 제한됩니다. 소매 투자자들은 금융행위감독청(FCA) 규정에 따라 10월 8일부터 LSE와 같은 공인 투자 거래소에서 암호화폐 상장지수채권(ETN)에 접근할 수 있게 됩니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/19/valour-debuts-bitcoin-staking-etp-on-london-stock-exchange-in-move-outside-mainland-europe
1
$0.007011
+50.35%
K
$0.06041
-7.48%
U
$0.009423
-2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 11:35
공유하기
2024년 비트코인 최고점을 정확히 예측한 전문가, 208,000달러 새로운 콜 발표
2024년 비트코인 최고점을 정확히 예측한 전문가가 208,000달러의 새로운 콜을 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jake Simmons는 헌신적인 암호화폐 저널리스트로, 2016년 처음 비트코인에 대해 알게 된 이후 열정을 가지고 있습니다. NewsBTC.com과 Bitcoinist.com에서의 광범위한 작업을 통해 Jake는 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되어, 초보자와 경험 많은 열정가들 모두에게 이 역동적인 분야에 대한 더 깊은 이해를 안내하고 있습니다. 그의 사명은 단순하면서도 심오합니다: 비트코인과 암호화폐를 이해하기 쉽게 만들고 모든 사람이 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 2017년 정보 시스템 학위를 취득한 직후 비트코인과 암호화폐 분야에서 전문 경력을 시작한 Jake는 업계에 몰두해 왔습니다. Jake는 2022년 말 NewsBTC 그룹에 합류했습니다. 그의 교육적 배경은 복잡한 주제를 분석하고 이해하기 쉬운 형식으로 제시하는 데 필요한 기술적 능력과 분석 기술을 제공합니다. 비트코인에 대해 궁금한 일반 독자이든 최신 시장 동향을 파악하려는 투자자이든, Jake의 통찰력은 복잡한 기술과 일상적인 사용 사이의 간극을 메우는 가치 있는 관점을 제공합니다. Jake는 단순한 기술 트렌드 리포터가 아닙니다; 그는 전통적인 법정 통화보다 비트코인의 변혁적 잠재력을 굳게 믿고 있습니다. 그에게 현재의 금융 시스템은 통제되지 않은 정부 행동과 결함 있는 케인즈 경제 정책에 의해 혼돈의 위기에 처해 있습니다. 오스트리아 경제학파의 원칙에서 영감을 받아, Jake는 비트코인을 단순한 디지털 자산이 아니라 실패하는 통화 시스템을 바로잡기 위한 중요한 단계로 봅니다. 그의 자유주의적 견해는 교회가 국가로부터 분리된 것처럼 돈도 정부 통제로부터 자유로워져야 한다는 그의 입장을 강화합니다. Jake에게 비트코인은 단순한 투자 이상입니다; 그것은 평화로운 혁명입니다. 그는 비트코인이 미래 세대를 위한 지속 가능하고 책임 있는 금융 프레임워크를 조성하는 미래를 구상합니다. 그의 옹호는 반대에 관한 것이 아닙니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:53
공유하기
암호화폐 투자의 새로운 시대
게시물 암호화폐 투자의 새로운 시대가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Grayscale GDLC ETF의 중대한 데뷔: 암호화폐 투자의 새로운 시대 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Grayscale GDLC ETF의 중대한 데뷔: 암호화폐 투자의 새로운 시대 출처: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-gdlc-etf-debut/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:45
공유하기
암호화폐 하락장에서 모든 투자자가 해야 할 일
이 게시물 "암호화폐 하락장에서 모든 투자자가 해야 할 일"은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 가격이 급락하기 시작하면 많은 트레이더들이 공포에 시장 바닥에 매도하며 도망칩니다. 하지만 역사는 또한 고통스럽긴 하지만 암호화폐의 하락세가 무엇을 하고 있는지 아는 사람들에게는 가장 풍요로운 순간이 될 수 있음을 보여주었습니다. 전통적인 시장과 달리 암호화폐는 쉬지 않고 내러티브에 따라 거래되며, 현재는 혁신이나 전 세계 뉴스에 따라 움직입니다. 이것이 하락장이 매우 변동성이 큰 이유이며, 또한 패닉에 빠지지 않고 준비된 규율 있는 투자자들에게 비옥한 토양이 될 수 있는 시간입니다. 과거 사이클에서 빠른 반등을 쫓기보다 이러한 장기적 접근법을 취한 자금 관리자들은 상승장이 돌아왔을 때 가장 큰 이익을 얻는 경향이 있었습니다. 이러한 배경에서 MAGACOIN FINANCE에서 볼 수 있는 것과 같은 혹등 이주형 고래 행동은 소매 투자자들이 그들의 템포를 따르든 말든 상관없이 전문 자금이 이미 조용히 다가올 것에 대비하고 있다는 신호입니다. 기본에 집중하세요 하락장은 알곡과 쭉정이를 가려내어 누가 진정으로 유틸리티를 구축하고 있고 누가 단지 과대 선전인지 드러냅니다. 투자자들은 개발자 활동, 실제 응용 프로그램 및 활성화 파트너십을 함께 모니터링하는 것이 좋습니다. 활성화된 커뮤니티를 가진 강력하게 확립된 기술 기반 암호화폐가 폭풍을 견디고 다가오는 상승 사이클에 맞서 성공할 가능성이 가장 높습니다. 점진적으로 축적하세요 정확한 바닥을 찾는 것은 거의 불가능합니다. "완벽한" 진입 시점을 기다리는 대신, 달러 비용 평균(DCA)과 같은 전략은 시간이 지남에 따라 꾸준한 축적을 가능하게 합니다. 이 접근법은 시장 타이밍의 감정적 압박을 낮추고 더 유리한 가격에 노출을 구축하여 낙관론이 돌아올 때 포트폴리오가 회복될 준비를 합니다. 현명하게 다양화하세요 시장이 호황일 때 하나의 토큰에 집중하는 것은 흥미진진하지만, 하락 사이클 동안에는 파괴적일 수도 있습니다. 보유...
REAL
$0.08281
-0.85%
HYPE
$44.39
-4.41%
MORE
$0.03593
+70.04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:16
공유하기
Coral Finance와 GATA, 혁신을 가속화하기 위해 DeFi와 AI를 통합
GATA와 파트너십을 맺은 Coral Finance는 AI와 분산 금융(DeFi) 분야에서 양측의 전문성을 결합하여 금융 혁신을 발전시킬 예정입니다.
GATA
$0.03686
-6.54%
DEFI
$0.001696
-5.19%
AI
$0.1194
-8.78%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/20 10:15
공유하기
홍콩 암호화폐 사기로 노인 남성 330만 달러 손실
상세 정보: https://coincu.com/scam-alert/hong-kong-crypto-scam-eth-2025/
COM
$0.011194
+1.84%
MAN
$0.00698
-0.56%
KONG
$0.00868
-2.69%
공유하기
Coinstats
2025/09/20 09:40
공유하기
비트코인 장타매매 가격 예측 — 분석가들이 기관 수요를 강조하며 20만 달러 가능성 제시
비트코인 장타매매 가격 예측 — 분석가들이 기관 수요를 강조하며 $200K 가능성 제시가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권장하며 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 비트코인이 향후 몇 달 내에 $150,000에서 $200,000 사이에 도달할 것이라는 대담한 예측과 함께 다시 주목받고 있습니다. 기관 수요가 비트코인의 상승을 촉진하는 가운데, 많은 트레이더들은 저렴한 가격과 더 빠른 성장 곡선 덕분에 BTC 다음으로 구매할 최고의 암호화폐로 MAGACOIN FINANCE에 주목하고 있습니다. 비트코인 분석가들, 크리스마스까지 $150K 전망 MicroStrategy의 회장인 Michael Saylor는 CNBC의 Squawk Box에서 대부분의 주식 분석가들이 크리스마스까지 비트코인이 $150,000를 넘을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 비트코인이 $112,210에 거래되고 있는 상황에서, 이는 단 3개월 만에 30% 이상 상승한다는 의미입니다. Saylor는 채택이 주요 원동력이라고 설명했습니다. 더 많은 기업들이 비트코인을 대차대조표에 추가하고 더 많은 개인들이 이에 대해 알게 되면서, 제한된 공급에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 그는 비트코인의 고정 공급량이 관심의 모든 급증이 가격에 직접적인 영향을 미치며, 잠재적으로 BTC를 $150K 수준으로 끌어올릴 수 있다고 강조했습니다. 이 예측은 비트코인의 역할이 기업 재무와 기관 전략에서 확대되고 있다고 보는 업계 목소리들과 일치합니다. 각각의 새로운 진입은 비트코인이 곧 6자리 영역으로 진입할 수 있다는 자신감을 구축하며, 이번 시즌 암호화폐 시장 예측의 중심이 되고 있습니다. Tom Lee의 비트코인 $200K 목표 Fundstrat Global의 Tom Lee는 비트코인이 $150K에서 멈추지 않을 것이라고 믿습니다. 그의 관점에서, 다가오는 연방준비제도(FRB)의 금리 인하는 BTC를 더 높이 밀어올릴 수 있으며, 2025년 크리스마스까지 $200,000를 향한 랠리의 무대를 마련할 수 있습니다. Lee는 비트코인이 전통적으로 4분기에 좋은 성과를 보인다고 지적했습니다. 그는 또한 더 넓은...
STOP
$0.07448
+4.31%
T
$0.01513
-0.19%
SIX
$0.01951
-1.16%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 09:17
공유하기
BitGo IPO 신청서, 주요 수익 급증 공개, NYSE 상장 계획
상세 정보: https://coincu.com/news/bitgo-ipo-nyse-listing/
COM
$0.011194
+1.84%
MAJOR
$0.11797
-4.44%
공유하기
Coinstats
2025/09/20 09:11
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다