Zypher 네트워크는 신뢰가 필요 없는 AI 에이전트를 위해 설계된 ZK 기반 컴퓨팅 레이어입니다. 프롬프트 증명 및 추론 증명과 같은 미들웨어 솔루션을 통해 민감한 콘텐츠를 노출하지 않고도 데이터 일관성과 무결성을 보장합니다. ZK 기반 애플리케이션 인프라를 활성화함으로써 Zypher는 인간과 AI 에이전트 모두 온체인에서 안전하고 자율적이며 재정적으로
Zypher 네트워크: 안전하고 지능적인 온체인 AI 구축

2025년 7월 16일
0m
Zypher 네트워크는 신뢰가 필요 없는 AI 에이전트를 위해 설계된 ZK 기반 컴퓨팅 레이어입니다. 프롬프트 증명 및 추론 증명과 같은 미들웨어 솔루션을 통해 민감한 콘텐츠를 노출하지 않고도 데이터 일관성과 무결성을 보장합니다. ZK 기반 애플리케이션 인프라를 활성화함으로써 Zypher는 인간과 AI 에이전트 모두 온체인에서 안전하고 자율적이며 재정적으로 민감한 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.

1. Zypher 네트워크란 무엇인가요?


Zypher 네트워크는 신뢰가 필요 없는 AI 에이전트와 대규모 dApp을 위해 맞춤화된 최초의 영지식 증명(ZK) 연산 레이어입니다. 온체인에서 안전하고 자율적이며 검증 가능한 AI 운영을 지원합니다. 미들웨어 솔루션인 프롬프트 증명과 추론 증명은 기밀성을 유지하면서 AI 에이전트의 입력 및 출력 데이터를 검증합니다.

영지식 인프라를 기반으로 구축된 Zypher를 통해 개발자는 미션 크리티컬, 금융, 개인정보 보호에 민감한 시나리오를 위한 AI 애플리케이션을 만들고 배포할 수 있습니다. 가스 없는 인프라와 서버리스 추상화는 고성능, 저비용, 확장 가능한 AI 서비스를 제공하여 온체인 AI를 기존 웹2.0 앱만큼 사용자 친화적으로 만듭니다.

1.1 Zypher 네트워크의 핵심 기능 및 솔루션:


ZK 미들웨어: 원본 데이터를 노출하지 않고 AI 모델 입력(프롬프트 증명) 및 출력(추론 증명)을 검증합니다.
서버 없는 실행: 가스비가 필요 없는 병렬 작업으로 지연 시간이 짧고 처리량이 높은 AI 연산을 보장합니다.
분산형 AI 에이전트: 금융, 게임, 소셜 분야 전반에서 신뢰가 필요 없는 자율적인 AI 모델
개방형 에코시스템: 타사 모델과 데이터를 원활하게 통합할 수 있는 비허가성 및 구성 가능한 인프라

1.2 Zypher 네트워크의 생태계 성장:


  • 50만 명 이상의 활발한 커뮤니티 회원이 생태계 발전에 기여하고 있습니다.
  • Zypher의 AI 중심 퍼블릭 체인인 Zytron은 300만 명의 사용자를 확보했으며, 50개 이상의 AI 기반 애플리케이션을 지원하고 있습니다.

2. Zytron이란 무엇인가요?


Zytron은 Linea를 기반으로 구축된 Zypher 네트워크의 AI 중심 퍼블릭 체인으로, Zytron 레이어 3 메인넷의 공식 출시를 의미합니다. Zytron은 신뢰가 필요 없는 AI 에이전트를 위해 특별히 설계된 가스 없는 롤업 프레임워크로, ZK 증명 검증에 최적화되어 있습니다. 기본 제공 AI 에이전트 템플릿을 통해 사용자와 개발자는 AI 기반 솔루션을 쉽게 배포할 수 있습니다.

2.1 Zytron의 사전 컴파일된 계약


Zytron은 일반적인 레이어 2 솔루션에 비해 최대 10배 빠른 처리 속도와 200배 낮은 가스비로 뛰어난 영지식 처리를 제공합니다. 사전 컴파일된 컨트랙트는 특히 타원 곡선 포인트 추가, 스칼라 곱셈, 페어링 연산과 같은 리소스 집약적인 연산에 적합한 고급 기능을 지원하며, 이는 효율적이고 안전한 온체인 zkSNARK 검증에 필수적인 요소입니다.

성능 최적화: 암호화 연산을 위해 프로토콜 수준에서 고도로 통합되고 고도로 최적화되었습니다.

가스비 절감: 사전 컴파일된 컨트랙트를 사용하여 가스비를 대폭 절감합니다.

더 빠른 트랜잭션: 이더리움의 가스 한도가 블록당 3,000만 개이므로, 사전 컴파일된 컨트랙트는 zkSNARK 관련 가스비 부담을 줄여 블록당 더 많은 트랜잭션을 처리할 수 있습니다.

더 빠른 개발: 개발자는 내장된 기능을 활용하여 복잡한 암호화 코딩을 피할 수 있습니다.

강화된 보안: Zytron은 이더리움의 altbn128(100-110비트 보안)의 한계를 해결하여 보다 SNARK 친화적이고 안전한 타원 곡선을 도입했습니다.

3. Zypher 네트워크 토크노믹스: ZK + AI 에이전트 생태계에 연료 공급


Zypher 네트워크는 새롭게 부상하는 탈중앙화 AI 경제를 강화하고 ZK + AI 기반 Web3의 미래를 위한 견고한 경제 기반을 구축하기 위해 설계된 차세대 토큰 모델을 소개합니다.

이중 토큰 시스템에는 거버넌스 및 생태계 인센티브를 위한 ZYPH와 채굴 및 기능적 유틸리티를 위한 ZKASH가 포함되어 있어 대규모의 허가 없는 AI 앱과 사용자 성장을 가능하게 합니다.

  • 네이티브 인센티브: 프롬프트 증명과 추론 증명 메커니즘을 모두 지원합니다.
  • 다중 모드 마이닝: AI 계산, 상호 작용 및 행동 기여도를 다룹니다.
  • 소셜 마이닝 내장: 커뮤니티의 참여와 참여를 강화합니다.
  • 가치 정렬: 장기적인 가치는 실제 온체인 기여도, 계산 활동, 사용자 참여와 긴밀하게 연결되어 있습니다.


면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


