Zora: 미디어 소유권의 미래를 재정의하다









Zora는 창작자들을 위해 탈중앙화된 미디어 소유권을 통해 힘을 실어주는 선구적인 Web3 플랫폼입니다. 2020년 출시 이후, Zora는 NFT 마켓플레이스, 고성능 Layer 2 네트워크, 소셜 기능, 창작자들을 위한 맞춤형 도구 등을 결합한 강력한 생태계로 성장했습니다. Zora의 핵심 목표는 디지털 콘텐츠가 생성, 공유, 수익화되는 방식을 혁신하여 그 주도권을 창작자에게 되돌려주는 데 있습니다.









인터넷은 초기 Web 1.0에서 더욱 정교한 Web 2.0 시대로 진화하면서 개방적이지만 비효율적인 시스템에서 고효율이지만 점점 중앙 집중화되는 플랫폼으로 변화했습니다. 이러한 중앙 집중화는 주요 플랫폼이 사용자 데이터 및 접근을 통제하고 미디어의 가치를 독점적으로 결정함에 따라 제작자와 시청자 사이의 직접적인 관계를 약화시켰습니다. 동시에 디지털 콘텐츠의 보안성과 영속성은 여전히 취약하며, 유명 인사들의 콘텐츠 차단 사례가 빈번히 발생하며 검열과 정보의 자유로운 흐름에 대한 심각한 우려를 제기하고 있습니다.





Zora Protocol은 이러한 도전 과제에 대응하기 위해 탄생했으며, 미디어 소유권을 위한 보편적인 프로토콜을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이는 창작자가 자신의 콘텐츠를 진정으로 소유하고 전통적인 중앙화된 플랫폼을 거치지 않고도 직접 관객과 소통할 수 있도록 합니다. Zora는 기본적으로 탈중앙화되고, 검열 저항성을 가지며, 모두가 접근 가능하고, 사용자가 직접 소유하는 미디어 생태계를 비전으로 삼고 있습니다. 이를 통해 창작자들은 자신이 만든 콘텐츠에 대한 통제권을 유지하고, 가치가 어떻게 분배될지를 스스로 결정하며, 개방적이고 투명한 창작 환경 속에서 지속적으로 성장할 수 있습니다.





NFT 붐의 모멘텀을 타고 Zora는 미디어 소유권에 대한 신선한 접근 방식으로 Web3 커뮤니티의 주목을 빠르게 사로잡았습니다. 2022년 5월, Zora는 Haun Ventures가 주도한 투자 라운드에서 Coinbase Ventures, Kindred Ventures 등로부터 $50백만 달러를 유치하며 기업 가치를 $600백만 달러로 평가받았습니다. 이 자금은 Zora의 성장에 박차를 가했으며 진화하는 NFT 생태계에서 핵심적인 역할을 수행하는 프로젝트로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.













시장으로서의 미디어: Zora는 각 콘텐츠를 하나의 독립된 시장으로 간주하는 방식으로 미디어 소유권을 재구상합니다. 사용자는 NFT에 입찰할 수 있으며, 제작자는 제안을 수락하고 거래를 완료할 수 있는 자율권을 갖습니다. 이 모델은 재판매 로열티도 가능하게 하여, 원작자가 2차 시장 활동으로 계속 이익을 얻을 수 있도록 합니다.





재판매 로열티 메커니즘: 혁신적인 로열티 프레임워크를 통해 Zora는 미디어 소유자가 미래 재판매 수익의 일부를 유지할 수 있도록 합니다. 이는 고품질 콘텐츠의 지속적인 창작을 장려할 뿐만 아니라 투자자들에게는 더 안정적인 수익 모델을 제공합니다. 결과적으로 미디어 자산의 장기적 가치 성장을 촉진하여 보다 지속 가능한 생태계를 조성합니다.





크립토미디어 개념: Zora는 이미지, 오디오, 비디오 등 블록체인에 NFT로 보안된 토큰화된 멀티미디어를 설명하기 위해 “크립토미디어”라는개념을 도입했습니다. 이 접근 방식은 고유성, 검증 가능성, 검열 저항성을 보장합니다. 미디어는 널리 공유될 수 있지만, 그 출처와 원작 가치는 온전히 보호됩니다.









Zora 프로토콜은 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.





Zora 스마트 컨트랙트: 미디어 자산의 발행(민팅), 입찰 및 거래를 촉진하기 위해 이더리움 메인넷에 배포됩니다.





Zora 개발자 키트(ZDK): 개발 및 통합 절차를 간소화하는 TypeScript 기반 SDK입니다.





Zora 서브그래프: The Graph가 제공하는 데이터 인덱싱 및 쿼리 레이어로, 효율적인 온체인 데이터 접근을 가능하게 합니다.





Zora는 또한 OP Stack을 기반으로 구축된 자체 이더리움 Layer 2 네트워크인 Zora 네트워크를 출시했습니다. 이 네트워크는 높은 성능과 낮은 거래 수수료를 제공합니다.









Zora 네트워크는 Optimism OP Stack을 기반으로 개발된 Layer-2 블록체인 플랫폼으로, NFT 및 미디어 중심 애플리케이션을 지원하기 위해 설계되었습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:





탈중앙화 및 검열 저항성: 이더리움을 기반으로 구축된 Zora는 창작자가 중앙화된 플랫폼에 의존하지 않고 콘텐츠를 독립적으로 소유, 관리, 수익화할 수 있도록 합니다. 블록체인 인프라를 통해 데이터의 불변성과 강력한 검열 저항성을 보장합니다.





콘텐츠 고유성 및 무결성 검증: 미디어의 고유성과 무결성을 보호하기 위해 Zora는 SHA-256 체크섬(Checksum) 검증을 사용합니다. 각 자산에는 메타데이터를 가리키는 URI 포인터와 콘텐츠 자체를 가리키는 URI 포인터, 그리고 해당 해시가 포함되어 있어, 온체인에서 투명하게 진위 여부를 검증할 수 있습니다.





다중 가치 표현 지원: Zora는 다중 가치 표현을 지원하여 이더리움 기반 ERC-20 토큰과의 거래를 가능하게 합니다. 이는 스테이블코인, 유동성 마이닝 토큰, DAO 멤버십과 연결된 거버넌스 토큰 등을 포함합니다.





구성 가능성: 콘텐츠를 핵심으로 하는 Zora의 설계는 구성 가능성을 촉진합니다. 플랫폼이 콘텐츠를 중심으로 구축되며, 그 반대가 아닙니다. 개발자는 Zora를 다른 블록체인 프로토콜과 쉽게 통합할 수 있어, 폭넓은 창의적 및 기능적 가능성을 열어줍니다.









Zora는 Base 팀이 플랫폼에서 “Base is for everyone” 토큰을 출시하면서 주목을 받았습니다. 그러나 운영상의 실수와 밈코인에 대한 전반적인 혼란으로 인해 극심한 가격 변동성이 발생했고, 이는 커뮤니티의 반발을 초래했습니다.





논란에도 불구하고 Zora는 계속 성장하며 사용자 및 개발자 커뮤니티를 확대하고 있습니다. 스튜디오와 독립 제작자 모두 이 플랫폼을 수용하고, NFT를 발행, 거래 및 수익화하기 위해 이 플랫폼의 도구를 활용하고 있습니다. NFT 생태계가 발전함에 따라 Zora는 성장하는 사용자 기반의 요구를 더 잘 지원하기 위해 제품 및 서비스 개선에 계속 집중하고 있습니다.









플랫폼과 창작자 경제가 빠른 속도로 계속 확장됨에 따라 Zora는 탈중앙화 인터넷 프로토콜 모델을 활용하여 가치의 포착 방식을 재정의하고 있습니다. Zora는 NFT에 대한 새로운 접근 방식 그 이상으로, Web3 창작자 경제의 기반 인프라로 자리매김하고 있습니다.





세계 최고의 디지털 자산 거래소 중 하나인 MEXC와의 파트너십은 Zora의 성장에 큰 추진력을 더하고 있습니다. 초저 수수료, 초고속 실행, 광범위한 자산 지원, 깊은 유동성으로 유명한 MEXC는 전 세계 투자자들의 신뢰를 얻고 있으며, 신흥 프로젝트에 대한 지속적인 지원을 통해 혁신의 발판 역할을 하고 있습니다.





ZORA는 이제 MEXC에서 현물 및 선물 거래가 가능해졌으며, 사용자는 높은 유동성과 낮은 거래 수수료 를 이용할 수 있게 되어 그 어느 때보다 쉽게 참여할 수 있게 되었습니다.





MEXC에서 ZORA를 구매하는 방법:

1. MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2. “ZORA”를 검색하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3. 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 확인합니다.



