Zephyr Network (ZEFY): 더 스마트한 커뮤니티 예측을 위한 AI 기반 탈중앙화 예측 시장

Web3 기술이 계속 발전함에 따라 예측 시장은 새로운 변화의 시대로 접어들고 있습니다. 솔라나 블록체인을 기반으로 구축된 탈중앙화 예측 플랫폼인 Zephyr Network 는 AI와 온체인 인프라를 활용하여 “집단 지성”의 개념을 재정의합니다. 강력한 토큰 인센티브 시스템, 원활한 사용자 경험, 진화하는 제품 생태계를 바탕으로 Zephyr는 Web3 환경에서 눈에 띄는 프로젝트로 빠르게 부상하고 있습니다.





이러한 성장을 기념하기 위해 Zephyr는 총 15만 달러의 보상을 제공하는 글로벌 에어드랍 캠페인을 시작합니다. 이 이니셔티브는 사용자에게 플랫폼에 참여하면서 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 지금 바로 MEXC Airdrop+ 를 통해 참여해보세요.









Zephyr Network는 사용자가 암호화폐 시장, 소셜 트렌드, 엔터테인먼트 이벤트와 같은 주제에 대해 예측하고 정확한 예측에 대한 보상을 받을 수 있는 탈중앙화 예측 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 AI 기반 모델을 활용하여 판단을 돕고, 이를 투명한 온체인 결제 메커니즘과 결합하여 예측 편향을 줄여 참여자 간의 공정한 경쟁을 가능하게 합니다.





낮은 진입 장벽, 명확한 보상 구조, 강력한 커뮤니티 중심 모델이 Zephyr를 차별화합니다. Zephyr가 운영되는 예측 시장은 최근 몇 년간 큰 주목을 받고 있으며, Web3에서 가장 상업적으로 유망한 사용 사례 중 하나로 꼽힙니다. 정보 수집 효율성을 높이고 투명하고 공정하며 신뢰가 필요 없는 시스템을 제공함으로써 암호화폐 본연의 커뮤니티 가치와도 자연스럽게 부합합니다.









Zephyr Network는 다양한 사용자 관심사와 위험 성향에 맞는 세 가지 핵심 모듈로 구성된 구조적이고 사용자 친화적인 제품 생태계로 설계되었습니다:





마켓 챌린지 - 가격 예측 토너먼트

참가자들은 BTC와 이더리움 등 주요 암호화폐의 가격 변동을 예측합니다. 결과는 온체인에서 투명하게 정산되며, 보상은 자동으로 분배됩니다. 이 모듈은 게임화된 참여와 실제 수익 잠재력을 결합합니다.

IDO ROI 예측 - 초기 단계 프로젝트 예측

사용자는 곧 출시될 IDO 프로젝트의 투자 수익률(ROI)을 예측합니다. 이 고위험 고보상 기능은 사용자 확보 도구이자 커뮤니티 중심의 홍보 메커니즘으로, 초기 지지자에게 상당한 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

삼중 경제 모델 - 지속 가능한 토큰 생태계

Zephyr 생태계의 핵심은 세 가지 자산을 중심으로 한 폐쇄 루프 토큰 경제입니다: ZEFY, USDZ, Mallow입니다. 이 모델은 예측 시장과 스테이킹 및 엔터테인먼트 요소를 통합하여 지속적인 사용자 참여와 생태계 성장을 장려합니다.





이러한 기능들이 종합적이고 확장 가능한 프레임워크를 형성하여 정치 예측, e스포츠 예측 등과 같은 향후 모듈을 위한 기반을 마련합니다.









ZEFY는 Zephyr Network의 핵심 유틸리티 토큰으로, 단순한 보상 통화 이상의 기능을 합니다. 생태계 내에서 거버넌스, 인센티브, 스테이킹 및 접근 제어에 중요한 역할을 합니다. 신중하게 설계된 토크노믹스 모델을 통해 Zephyr는 유동성과 희소성 사이의 균형을 유지하여 사용자의 유연성과 장기적인 토큰 가치를 모두 보장합니다.





모듈 사용 사례 플랫폼 수익 공유

ZEFY를 스테이킹하여 거래 수수료와 플랫폼 수익의 일부를 받을 수 있습니다. 거버넌스 보유자는 플랫폼의 미래 방향에 영향을 미치는 제안에 투표할 수 있습니다. 기능 접속 특정 고급 예측 도구를 사용하려면 ZEFY 보유 또는 결제가 필요합니다. 디플레이션 모델 초기 2%의 거래세와 예정된 토큰 소각은 인플레이션을 통제하는 데 도움이 됩니다. 커뮤니티 인센티브 리더보드 보상, 미션 기반 에어드랍, 이벤트 체험금은 ZEFY로 정산됩니다.





또한, ZEFY는 MEXC를 포함한 주요 거래소에 상장하여 유동성과 시장 노출도를 높이는 동시에 가치 발견 메커니즘을 강화할 것으로 기대됩니다.









Zephyr는 진정한 커뮤니티 참여를 촉진하기 위해 Zealy와 공식 MEXC 웹사이트 에서 이중 에어드랍 캠페인을 시작합니다. 사용자는 ZEFY 입금 및 거래 와 같은 미션을 완료하여 XP 리더보드 포인트를 획득하고 매력적인 보상을 놓고 경쟁할 수 있습니다.





미션은 크게 두 가지 카테고리로 나뉩니다:





플랫폼 내 미션: 가입, 예측, 그룹 만들기, 토큰 스테이킹 등의 활동

소셜 미션: 소셜 미디어 채널을 팔로우하고, 친구를 초대하고, 콘텐츠를 게시하고, 커뮤니티 상호작용에 참여하는 활동





이 이벤트는 쉽게 참여할 수 있습니다. 사용자는 지갑을 연결하고 기본적인 미션을 완료하기만 하면 포인트 획득을 시작할 수 있습니다. 신규 사용자도 빠르게 참여하여 P2E 경험을 즐길 수 있습니다.









Zephyr는 단기적인 투기보다는 지속 가능한 장기적 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다. 프로젝트의 공식 로드맵에는 기술 발전과 커뮤니티 역량 강화에 초점을 맞춘 명확한 전략이 설명되어 있습니다:





Q1 2025: Zephyr는 고급 예측 모듈을 출시하고, 카피 트레이딩 기능을 도입하고, 사용자 인터페이스를 개선하고, 중앙화된 거래소에 ZEFY 토큰을 상장할 계획입니다.





Q2 2025: Zephyr는 전용 모바일 애플리케이션을 출시하고, e스포츠 및 정치 이벤트와 같은 새로운 예측 시장으로 확장하고, 독점 AI 모델의 일부를 오픈소스화하고, DAO 기반 거버넌스 프레임워크를 시작하는 것을 목표로 합니다.





핵심 기능을 개선하는 동시에 점진적으로 제어권을 분산하는 데 중점을 둔 Zephyr의 개발 철학은 Web3 구축에 대한 사려 깊고 확장 가능한 접근 방식의 모범을 보여줍니다.









Zephyr Network는 고급 AI 기술과 신중하게 설계된 토큰 인센티브 모델을 결합하여 탈중앙화 예측 시장의 새로운 시대를 개척하고 있습니다. 이 플랫폼은 예측 애호가와 Web3 사용자부터 노련한 암호화폐 투자자까지 다양한 참여자에게 투명하고 공정하며 매력적인 Web3 경험을 제공합니다.





현재 초기 개발 단계에 있는 Zephyr는 지속적인 에어드랍 캠페인을 통해 성장하는 생태계에 참여할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다. 진입 장벽이 낮고 장기적인 잠재력이 높기 때문에 사용자는 일찍 참여하여 유망한 프로젝트에 노출되고 잠재적인 미래 가치를 실현할 수 있습니다.





지금이 바로 행동할 때입니다. 지금 바로 MEXC에 가입 하여 ZEFY로 일찍 자리를 잡고, 에어드랍 보상을 받고, 이 혁신적인 생태계의 선두에 서세요.





면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.