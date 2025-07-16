YieldNest (YND) 설명: 이더리움 리스테이킹을 위한 새로운 수익 엔진 탐구

이더리움 스테이킹 경제가 성숙해짐에 따라, 스테이킹된 자산을 효율적으로 관리하고 수익률을 극대화하는 것이 DeFi 세계에서 중요한 화두가 되었습니다. YieldNest 는 이러한 요구를 충족하기 위해 등장했습니다. LSDfi(Liquid Staking Derivatives Finance)에 중점을 둔 수익 집계 플랫폼인 YieldNest는 모듈식 전략과 자동 리밸런싱 메커니즘을 통해 이더리움 스테이킹 자산의 전체 가치를 잠금 해제하는 것을 목표로 합니다.









YieldNest는 이더리움 기반의 유동성 스테이킹 파생상품(LSD)의 리스테이킹을 전문으로 하는 지능형 자산 관리 플랫폼입니다. EigenLayer와 Lido, Ether.fi, Renzo 등 여러 주요 LSD 프로토콜을 통합하여 사용자의 LSD 자산을 리스테이킹이 가능하고, 조합이 가능하며, 지속 가능한 복리 이자가 가능한 전략 기반 토큰(yToken)으로 자동 변환합니다. 이를 통해 사용자는 보다 효율적이고 안전한 수익을 얻을 수 있습니다.





YieldNest의 사명은 모듈식, 자동화, 고보안성을 갖춘 LSDfi 리스테이킹 인프라를 구축하여 사용자가 보안을 손상시키지 않고 수익을 극대화할 수 있도록 돕는 것입니다.





플랫폼 주요 기능:





자동화된 리스테이킹 전략: EigenLayer 및 LSD 프로토콜과의 원활한 통합으로 수동 조작이 필요 없습니다.

기관급 자산 관리: Sygnum Bank, Fireblocks 등과의 파트너십을 통해 안전한 자산 관리 서비스 제공

모듈형 아키텍처: 다중 자산 및 다중 프로토콜 통합을 지원하는 맞춤형 전략 모듈 제공

유연하고 투명한 거버넌스: YND 토큰을 기반으로 한 커뮤니티 거버넌스와 전략 업그레이드 지원









YieldNest의 핵심은 온체인 자동화를 갖춘 모듈식 프레임워크에 구축된 전략 엔진과 yTokens 모델에 있으며, 이를 통해 사용자는 고급 LSDfi 수익 전략에 쉽게 참여할 수 있습니다. 세 가지 핵심 구성 요소를 살펴보겠습니다.









사용자가 stETH, weETH, ezETH와 같은 LSD 자산을 YieldNest에 입금하면, 해당 자산은 자동으로 yToken(예: yETH)으로 변환됩니다. 각 yToken은 수익을 지속적으로 재투자하여 복리 효과를 확대하는 고유한 스마트 스테이킹 전략을 나타내며, 자산 구성 및 수익률을 투명하게 기록합니다.





yToken의 주요 특징:





다양한 리스테이킹 전략 포트폴리오에 대한 지분을 나타냄

수익 원천 및 자산 배분 내역을 온체인에서 확인 가능

향후 더 많은 LSD 자산 및 크로스체인 배포 지원 예정









YieldNest의 주요 장점은 다양한 LSD 프로토콜 및 AVS(Active Validation Services)와 통합되도록 설계된 모듈형 전략 엔진입니다. 이 엔진은 리스크 프로파일, 프로토콜 비중, 수익 최적화 매개변수를 기반으로 구성을 동적으로 조정하여 성능과 안전성의 균형을 유지합니다.





전략 레이어가 제공하는 기능:





최적의 리스크/보상 스테이킹 조합을 자동으로 선택

AVS 보상을 확보하기 위한 EigenLayer와의 네이티브 통합

DAO, 펀드, 기관을 위한 확장 가능한 커스터디 서비스









리스테이킹 프로토콜이 반복적으로 실패한 상황에서 YieldNest는 보안에 최우선 순위를 두고 있습니다. 보관 전략은 다음과 같습니다:





신뢰할 수 있는 커스터디 통합: Sygnum Bank, Fireblocks 및 기타 1티어 보관 기관과의 파트너십

다중 서명 및 권한 분리: 다중 서명으로 관리되는 주요 컨트랙트, 전략 업데이트는 DAO의 승인이 필요

투명한 감사: 모든 전략은 온체인에서 확인 가능하며 제3자 감사(예: OtterSec)를 거침









YieldNest는 듀얼 토큰 모델을 채택합니다: YND (네이티브 유틸리티 및 거버넌스 토큰)와 veYND (투표 에스크로 토큰). 이 두 토큰은 YieldNest의 거버넌스 및 인센티브 메커니즘의 기반을 형성하며, 단기적 인센티브와 장기적 전략적 참여를 균형 있게 조화시킵니다.









YND는 YieldNest의 네이티브 토큰으로, 총 공급량은 10억입니다. 주요 사용 사례는 다음과 같습니다:





거버넌스: YND를 잠그면 거버넌스 참여를 위해 veYND를 발행할 수 있음

수익 공유: 잠긴 YND에서 생성된 veYND를 통해 플랫폼 수수료의 일부를 받을 수 있음

생태계 인센티브: 전략적 파트너십, 리스테이킹 보상, 에어드랍 등에 사용됨





YND는 공정한 출시와 인플레이션 통제를 위해 인센티브 프로그램을 통해 점진적으로 배포될 예정입니다.









veYND (투표 에스크로 토큰)는 잠긴 YND를 나타내는 양도 불가능한 토큰입니다. Curve의 veToken 모델에서 영감을 받은 이 토큰을 사용하면, 사용자는 일정 기간(최소 1주일, 최대 1년) 동안 YND를 잠그고 veYND를 받을 수 있습니다.





잠금 기간이 길수록 더 많은 veYND 획득

잠금 기간이 짧아질수록 veYND 감소

거버넌스, 수익 분배 및 전략 투표에 사용됨





이는 사용자의 인센티브를 플랫폼의 장기적인 성장과 일치시키고 단기적인 투기를 방지합니다.









veYND 보유자는 다음과 같은 다양한 거버넌스 문제에 대해 투표할 수 있습니다.





yToken 전략 선택 및 매개 변수 조정

프로토콜 수수료 구조 및 분배 규칙

새로운 자산, 인센티브 계획 및 생태계 성장에 대한 제안





거버넌스는 투명성과 사용자 권한 강화를 보장하기 위해 온체인에서 실행됩니다.









YieldNest는 리스테이킹 보상, 전략 관리 수수료 및 거래 수수료로 수익을 얻습니다. 일부는 장기 인센티브로 veYND 보유자에게 재분배됩니다.





프로토콜 수수료 공유: veYND 보유자는 프로토콜 수익의 일정 비율을 지분에 따라 배분받습니다.

추가 인센티브: 장기 지지자들에게 보상을 지급하기 위해 veYND 가중치에 따라 YND 토큰이 분배됩니다.

부스트 메커니즘: veYND 보유자는 더 높은 yToken 수익 가중치를 적용받습니다









얼리 어답터들을 유치하기 위해 YieldNest는 Y-에어드랍 캠페인을 시작하여 다음에 YND 포인트를 지급합니다.





EigenLayer를 통해 리스테이킹하는 사용자

yToken 전략에 입금하는 LSD 보유자

커뮤니티 미션 및 프로모션 캠페인 참여자





토큰 생성 이벤트(TGE) 이후, 이 포인트는 YND 토큰으로 교환 가능하며, 이는 커뮤니티의 목표 일치와 결속을 강화하는 데 기여합니다.









YieldNest는 2023년 말에 출시되었습니다. 이 팀은 DeFi, 스테이킹, 온체인 금융에 대한 깊은 전문 지식을 갖춘 이더리움 Avalanche , StarkWare, BitDAO의 베테랑들로 구성되어 있습니다.





주요 이정표:

2024년 1분기: 메인넷 테스트 및 전략 검증

2024년 2분기: GSR, Bankless Ventures, Figment Capital 등으로부터 $3.5백만 달러의 시드 투자 유치

2024년 3분기: yETH 및 커뮤니티 포인트 프로그램 공식 출시









YieldNest는 LSDfi 리스테이킹 생태계를 지속적으로 확장하고 있습니다. 향후 계획은 다음과 같습니다:





새로운 yToken 전략 출시 (예: weETH, sfrxETH)

크로스 체인 지원 확대 (L2s, EigenDA, 이더리움 롤업)

YND 인센티브 플랜 2.0 (커뮤니티 트레저리, 장기 스테이킹 보상)

DAO 및 기관 투자자를 위한 모듈형 자산 관리 도구 제공

교육 프로그램 YieldNest 아카데미를 통해 거버넌스 이해도 향상









EigenLayer와 같은 리스테이킹 인프라의 성장에 따라 YieldNest와 같은 전략 플랫폼이 LST에 이어 다음의 새로운 영역이 될 수 있습니다. YieldNest의 아키텍처(모듈형 NestVaults, 유동성 스테이킹 파생상품, 지능형 전략 관리)는 전문 사용자와 소매 사용자를 연결하는 강력한 경쟁자로, 리스테이킹 영역에서 대량 채택이 가능하게 합니다.





YND 토큰이 MEXC에 상장되었습니다. 거래 방법:





MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 에 로그인하세요.

검색 창에서 “YND”를 검색하여 현물 또는 선물 거래에 접속하세요.

주문 유형을 선택하고, 수량/가격을 입력한 후 거래를 완료하세요.





MEXC Airdrop+ 페이지에 방문하여 YND 에어드랍 이벤트에 참여하고 추가 보상을 받으세요!



