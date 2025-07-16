최근 암호화폐 시장에서는 베테랑 암호화폐가 존재감을 드러내며 눈길을 끄는 성과를 거두었고, 특히 XRP의 성과가 두드러졌습니다. MEXC 데이터에 따르면 XRP의 가격은 3년 만에 최고치인 1.6달러 이상으로 급등했습니다. 사회적으로 주도되고 변동성이 큰 밈 코인에 비해 XRP와 같은 기존 암호화폐는 꾸준한 상승세와 강력한 시장 기반을 바탕으로 암호화폐 시최근 암호화폐 시장에서는 베테랑 암호화폐가 존재감을 드러내며 눈길을 끄는 성과를 거두었고, 특히 XRP의 성과가 두드러졌습니다. MEXC 데이터에 따르면 XRP의 가격은 3년 만에 최고치인 1.6달러 이상으로 급등했습니다. 사회적으로 주도되고 변동성이 큰 밈 코인에 비해 XRP와 같은 기존 암호화폐는 꾸준한 상승세와 강력한 시장 기반을 바탕으로 암호화폐 시
XRP, 여러 호재에 힘입어 회복하며 강세로 시장 지위 재건

2025년 7월 16일MEXC
최근 암호화폐 시장에서는 베테랑 암호화폐가 존재감을 드러내며 눈길을 끄는 성과를 거두었고, 특히 XRP의 성과가 두드러졌습니다. MEXC 데이터에 따르면 XRP의 가격은 3년 만에 최고치인 1.6달러 이상으로 급등했습니다.



사회적으로 주도되고 변동성이 큰 밈 코인에 비해 XRP와 같은 기존 암호화폐는 꾸준한 상승세와 강력한 시장 기반을 바탕으로 암호화폐 시장 환경에서 그 위치와 비중을 재정의했습니다.

이러한 변화는 단순한 우연이 아니라 XRP와 같은 기존 암호화폐의 여러 강점과 기회로 인한 필연적인 결과이며, XRP의 상승 모멘텀은 사실 그 뒤에 있는 복잡한 요인들의 조합을 직접적으로 반영하고 있습니다.

SEC 의장 교체로 수년간의 소송이 끝날 수 있다


미국 증권거래위원회(SEC) 위원장의 교체가 임박하면서 수년간 계류 중이던 리플 소송이 새로운 국면을 맞이했습니다. 2020년 12월부터 리플은 미등록 증권인 XRP를 통해 2013년 이후 최대 13억 달러의 자금을 조달했다는 혐의로 SEC와 오랜 소송에 휘말려 왔습니다. 그러나 리플의 XRP 판매에 대한 법원의 판결이 명확해지면서 리플은 부분적인 법적 승리를 거두었습니다. 법원은 유통 시장에서 XRP를 판매한 것이 증권 공모에 해당하지 않는다고 판결했습니다.

최근 SEC는 Analisa Torres 판사의 XRP에 대한 최근 판결에 항소하려 했지만, Gary Gensle SEC 위원장의 퇴임이 임박했다는 소식이 전해지면서 시장에 새로운 활기를 불어넣고 있습니다. 투자자들은 리플과 같은 기업에 대한 소송이 완화되거나 합의 또는 취하될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 미묘한 규제 입장의 변화는 의심할 여지없이 XRP의 회복에 더 유리한 외부 환경을 조성했습니다.

ETF 경로가 명확해지면서 XRP 자산에 새로운 동력 추가


규제 환경이 완화되면서 많은 기관들이 XRP 관련 ETF(상장지수펀드) 출시를 적극적으로 추진함에 따라 시장 내 XRP의 입지가 더욱 견고해지고 있습니다.

비트코인 ETF BITB와 이더리움 ETF ETHW를 성공적으로 운용하고 있는 비트와이즈는 10월 2일 SEC에 XRP ETF를 위한 S-1 신청서를 제출했으며, 곧이어 10월 8일 암호화폐 투자회사 Canary Capital도 SEC에 현물 XRP ETF 신청서를 제출하며, 이를 활용하겠다고 밝혔습니다. Canary Capital은 또한 10월 8일 SEC에 현물 XRP ETF 신청서를 제출하면서 실시간 가격 벤치마킹 상품인 시카고상품거래소(CME)의 CF 리플 지수를 사용해 XRP 가격을 추적할 것이라고 밝혔습니다. 이후 11월 2일, 21Shares도 미국 SEC에 '21Shares Core XRP TRUST'라는 XRP ETF 신청서를 제출했습니다. 리플은 또한 11월 26일에 파트너인 abrdn의 47억 7천만 달러 유동성 펀드를 토큰화하는 최초의 토큰화된 머니마켓 펀드를 XRP 원장에 출시할 것이라고 발표하며 움직임을 이어가고 있습니다.

블룸버그 ETF 애널리스트 James Seyffart는 2025년까지 새로운 SEC 지도부가 암호화폐에 대해 보다 개방적인 접근 방식을 취할 것이며, ETF 상품에 담보 기능을 통합하는 것을 허용할 수 있을 것으로 예측했습니다. 이러한 일련의 긍정적인 신호는 XRP의 합법성에 대한 우려를 크게 줄였습니다. 비트코인 현물 ETF와 이더 현물 ETF의 승인과 함께 XRP ETF 신청 열풍은 성공 가능성이 높다는 것을 보여주며 암호화폐 금융 분야에서 더 많은 통합과 인정을 받을 수 있다는 신호입니다.

시장 수요, 투자자 신뢰 증가


리플의 법적 절차가 긍정적으로 진행되고 규제 환경이 크게 개선되면서 XRP에 대한 시장의 신뢰가 회복되고 성장하고 있습니다. 투자자들은 리플의 본질적 가치를 재평가하기 시작했고, 이를 활용하기 위해 시장에 유입되고 있으며, 이러한 자본의 흐름은 리플의 회복을 더욱 가속화하고 있습니다.

데이터에 따르면 11월 18일 기준 주간 거래량은 2021년 이후 처음으로 3,000억 달러를 돌파했으며, 이는 시장의 활동을 보여줄 뿐만 아니라 유서 깊은 암호화폐에 대한 투자자의 신뢰가 크게 증가했음을 반영하는 수치입니다. 이번 거래량 급증에서 전체 거래량의 60%를 차지한 4대 주요 토큰인 DOGE, XRP, SOLPEPE가 특히 눈길을 끌며 시장의 이목을 집중시켰다는 점에 주목할 필요가 있습니다.


MEXC에서 XRP 거래하는 방법


MEXC는 사용자에게 안전하고 효율적이며 편리한 암호화폐 거래 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 업계 선두주자인 MEXC는 BTC, ETH, XRP등 다양한 암호화폐를 거래할 수 있을 뿐만 아니라 첨단 거래 기술, 엄격한 보안 조치, 우수한 고객 서비스로 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다. XRP 거래에 참여하고자 하는 투자자에게 MEXC는 의심할 여지 없이 이상적인 선택입니다.

예를 들어 MEXC 앱에서 XRP 토큰을 거래하는 방법은 무엇일까요?

1단계: MEXC 앱에 로그인하고 [거래]를 누릅니다.
2단계: [현물 거래]를 누르고 거래 페어를 누른 후 바로 “XRP/USDT”를 검색합니다.
3단계: [XRP 매수]를 누릅니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하기 위한 것이 아니며 자산을 매수, 매도 또는 보유하도록 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않으므로 투자 시 관련된 위험을 완전히 이해하고 주의를 기울여야 하며 사용자는 이 사이트의 모든 투자 행위와 관련이 없습니다.


