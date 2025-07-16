WorldShards: 새로운 MMORPG NFT 게임 플레이를 위한 초보자 가이드





수많은 MMORPG 중에서도 WorldShards 는 독특한 설정과 혁신적인 게임플레이가 돋보이는 게임입니다. LowKick Games에서 개발한 이 샌드박스 멀티플레이어 온라인 롤플레잉 게임은 플레이어를 떠다니는 섬으로 이루어진 Murrlandia라는 환상의 세계로 안내합니다. WorldShards에서 플레이어는 블록체인 기술을 통해 게임 내 자산을 실제로 소유하면서 자유롭게 탐험하고, 전투를 벌이고, 건설할 수 있습니다. 이 글에서는 게임의 세계관, 게임플레이 메커니즘, 경제 시스템, 토큰 기능에 대한 심층적인 개요를 제공합니다.









WorldShards는 샌드박스 요소와 블록체인 기술을 결합한 MMORPG입니다. 대격변으로 분열된 머를란디아(Murrlandia)를 배경으로 하는 이 게임에는 플레이어가 탐험할 수 있는 수많은 떠다니는 섬이 있습니다. 탐험가가 되어 잃어버린 비밀을 발견하고 침략자와 싸우며 세계를 재건하기 위해 노력해야 합니다. WorldShards는 기존의 레벨과 직업 시스템을 없애고 장비와 스킬 조합을 기반으로 한 유연한 진행 방식을 제공하여 플레이어가 자신만의 길을 만들고 경험을 맞춤화할 수 있습니다.









WorldShards는 몇 가지 혁신적인 기능으로 MMORPG 게임플레이를 재정의합니다:





1) 레벨 기반 진행 방식 없음: WorldShards는 기존의 레벨 및 직업 기반 시스템을 따르는 대신 플레이어가 자신의 플레이 스타일에 맞는 장비와 스킬을 조합하여 진행을 맞춤화할 수 있습니다

2) 역동적인 전투 시스템: 전투는 전략을 강조하여 플레이어가 직접 공격과 은신부터 아이템 사용과 무기 조합에 이르기까지 다양한 전술을 사용하여 적과 교전할 수 있습니다.

3) 플로팅 아일랜드 건물: 모든 플레이어는 집을 짓고, 워크스테이션을 설치하고, 자원을 가공하고, 장비를 제작할 수 있는 개인 수상 섬을 소유할 수 있습니다.

4) 플레이어 주도 경제: 이 게임은 자원 수집, 처리, 거래를 중심으로 하는 플레이어 주도 경제를 특징으로 합니다.

5) 블록체인 자산 소유권: 블록체인 기술 덕분에 플레이어는 섬, 장비, 토큰을 포함한 게임 내 자산을 실제로 소유할 수 있습니다.









WorldShards를 시작하는 방법은 간단하며, 필수 단계는 다음과 같습니다:





1) 액세스 권한 얻기: WorldShards는 현재 얼리 액세스 중입니다. 플레이어는 OpenLoot 플랫폼을 통해 액세스 키를 구매하거나 설립자의 수집품을 소유하고 있어야 입장할 수 있습니다.





2) 성장 경로 선택: 레벨 기반 진행 방식이 없으므로 제작, 전투 또는 탐험에 집중할 수 있습니다. 취향에 따라 캐릭터를 육성하세요.





3) 장비 획득: 무기와 장비 선택에 따라 플레이 스타일이 결정됩니다. 다양한 장비를 조합하여 선호하는 전투 전략을 개발하세요.





4) 플로팅 아일랜드 건설 및 커스터마이징: 자원을 모으고, 제작하고, 나만의 개성을 반영하여 떠다니는 섬을 커스터마이징하세요.





5) 퀘스트와 소셜 활동 참여: 길드와 팀을 이루어 협동 PvE 임무에 참여하거나 던전을 탐험하여 귀중한 보상을 받으세요. 수도는 커뮤니티 교류, 거래, 동맹을 위한 허브 역할을 합니다.









WorldShards는 자원 채집, 가공, 거래를 중심으로 한 플레이어 주도형 경제를 특징으로 합니다. 플레이어는 섬을 탐험하고 퀘스트를 완료하고 적을 처치하여 자원을 수집한 다음, 떠다니는 섬에서 다양한 장비와 아이템으로 가공할 수 있습니다. 이러한 아이템은 개인 성장을 위해 사용하거나 게임 내 경매장에서 판매할 수 있습니다.





플레이어는 고대의 균열이라는 독특한 메커니즘을 통해 이 균열을 수집하고 정제하여 장비의 희귀도와 속성을 강화하여 시장 가치를 높일 수 있습니다. 또한 WorldShards는 2025년 2분기에 전체 경매 시스템을 출시하여 플레이어 간 거래와 경제 활동을 더욱 활성화할 예정입니다.









SHARDS는 커뮤니티 주도의 공정한 출시가 이루어지는 주요 게임 내 토큰입니다. 총 공급량은 50억 개의 토큰으로 6년에 걸쳐 점진적으로 출시됩니다. 공급량의 60%는 플레이어 보상에, 25%는 생태계 개발에, 15%는 마케팅 및 커뮤니티 성장에 할당됩니다.













플레이어는 다음을 통해 SHARDS 토큰을 획득할 수 있습니다:

랜덤 드랍: 인력의 힘 효과가 있는 수집품을 착용한 플레이어는 적과 싸우거나 자원을 수집하거나 상자를 여는 등 특정 게임 내 행동을 수행할 때 토큰을 무작위로 받을 수 있습니다.

암호화폐 지갑을 통해 가져오기: 플레이어는 게임 내에서 사용하기 위해 암호화폐 지갑에서 직접 SHARDS를 가져와서 게임으로 가져올 수도 있습니다.









SHARDS 토큰은 게임 내에서 다음과 같이 다양하게 사용됩니다:

수집품 아이템 능력치 향상: 수집품을 업그레이드할 때 SHARDS를 사용하여 행운 속성을 별도로 강화해야 합니다.

희귀도 업그레이드: 수집품의 희귀도를 높여 가치와 성능을 향상시킬 수 있습니다.

균열 처리: 아이템의 희귀도를 강화하는 균열을 처리하려면 SHARDS 토큰을 사용하세요.

희귀 아이템 구매: SHARDS는 게임에서 다양한 희귀 아이템과 귀중한 아이템을 구매하는 데 사용할 수 있습니다.

아이템 능력치 재연산: 장비 능력치를 다시 무작위화하여 더 나은 조합이나 가치를 추구할 수 있습니다.

거래: 암호화폐인 SHARDS는 게임에서 인출하여 암호화폐 거래소에서 거래할 수 있습니다.





플레이어는 Open Loot 플랫폼을 통해 개인 암호화폐 지갑으로 SHARDS를 인출하여 외부 거래소에서 거래할 수도 있습니다.









몰입감 넘치는 게임플레이와 블록체인 기반 자산 소유권을 결합한 WorldShards는 MMORPG의 미래를 위한 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 탐험, 전투, 제작, 거래 중 어떤 것을 선호하든 이 게임은 모두를 위한 무언가를 제공합니다. 게임이 발전하고 커뮤니티가 성장함에 따라 WorldShards는 블록체인 게임 분야에서 주목할 만한 타이틀이 될 것입니다. 지금 이 환상적인 세계에 참여하여 머를란디아에서의 여정을 시작하세요!



