자본의 열기 속에서 DePIN이 다음 큰 돌파구가 될 것인가?

변화무쌍한 암호화폐 시장에서 새롭게 등장하는 모든 개념은 시장의 핫스팟이 될 잠재력을 가지고 있습니다. 되돌아보면 "DeFi Summer"에서 "NFT & GameFi Summer", 그리고 "메타버스"에 이르기까지 각 개념은 암호화폐 시장의 지형을 변화시켜 왔습니다. 최근 몇 년간 "DePIN"이 점차 주목받기 시작하면서 자본과 관심이 급격히 몰리고 있습니다. Messari의 연구 보고서에 따르면 2028년까지 DePIN의 시장 규모가 3.5조 달러에 이를 것이라고 과감하게 예측하고 있습니다.





이처럼 거대한 시장 전망을 가진 DePIN이 암호화폐 시장에서 다음 큰 돌파구가 될 수 있을까요? 이는 많은 투자자와 업계 전문가들이 주목하는 질문임에 틀림없습니다.





DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Networks)은 블록체인 기술을 활용해 사용자들이 물리적 인프라를 공유하고 관리할 수 있도록 장려하는 새로운 네트워크 모델입니다. 이 모델은 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 센서, 에너지 등 다양한 분야를 포함하며, 탈중앙화 방식을 통해 자원 활용 효율을 높이고 운영 비용을 줄이며 기술 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다.





현재 DePIN 분야는 이미 형태를 갖추었으며, 총 시가총액은 약 212억 3천만 달러에 이르며 연초 대비 17.1% 증가했습니다. DePINscan 데이터에 따르면, 8월 기준으로 약 276개의 DePIN 관련 프로젝트가 존재하며, 이들 프로젝트는 주로 AI, 무선, 에너지, 서비스, 센서, 데이터, 컴퓨팅 분야로 분류됩니다. 또한 DePIN 경쟁 구도에서는 상위 10개 프로젝트가 전체 시가총액의 약 80.5%를 차지하며, 그 규모는 170억 8천만 달러에 이릅니다.









올해, DePIN 프로젝트에 대한 벤처 캐피털 투자가 크게 회복되었습니다. 주요 투자 기관들은 DePIN을 위한 대규모 펀드를 설립했으며, 그 예로는 Borderless Capital의 1억 달러 펀드, Hodler Investments와 Gewan Holding이 공동으로 설립한 5억 달러 펀드, 그리고 Bitrue Ventures의 4천만 달러 펀드가 있습니다. 또한, SOLLONG 재단, Lemniscap 등도 초기 DePIN 및 Web3 프로젝트 육성을 위한 주요 자금 계획을 발표했습니다.





자본이 쏟아져 들어오면서 DePIN 시장은 빠른 성장 단계에 접어들고 있습니다. 이러한 강력한 자본 유입으로 인해 많은 새로운 DePIN 스타들이 등장했으며, 예를 들어 재생 에너지 분야의 Project Zero는 1,200만 달러의 자금을 확보했고, 항공기 추적 네트워크인 Wingbits는 350만 달러의 시드 자금을 모았습니다. 또한, 솔라나의 Andrena와 Base의 Daylight 프로젝트는 각각 1,800만 달러와 900만 달러를 모금했습니다. 이 외에도 Verida, Peaq, Blockless와 같은 프로젝트들은 여러 차례의 자금 조달을 통해 수천만 달러에 이르는 빠른 성장을 이루어냈습니다.





DePIN이 널리 주목받고 기대를 모으는 이유는 암호화폐 인센티브 메커니즘, 탈중앙화 아키텍처, 그리고 커뮤니티 중심의 거버넌스 모델을 혁신적으로 통합했기 때문입니다. 이러한 변화는 전통 인프라의 자금 조달, 운영, 그리고 거버넌스에 혁신적인 변화를 가져왔습니다.





DePIN은 독특한 암호화폐 인센티브 메커니즘을 통해 자본 집약적이고 유지 관리가 많은 인프라 프로젝트에서 더 효율적이고 유연한 자본 배분 경로를 열어줍니다. 탈중앙화 방식으로 운영됨으로써 DePIN은 전통적인 자금 조달 모델에 대한 의존성을 줄이고, 자원의 유연한 mobilization과 최적화를 가능하게 합니다. 이는 보다 경쟁력 있는 서비스와 제품의 창출로 이어져, 효율적이고 편리한 인프라에 대한 사회의 긴급한 요구를 충족시킵니다.

DePIN 네트워크는 고도로 중복된 분산 시스템을 구축하여 데이터와 서비스를 여러 노드에 분산시킴으로써 안정성과 신뢰성을 높입니다. 이러한 설계는 단일 노드의 장애나 네트워크 변동이 발생하더라도 전체 네트워크가 원활하게 운영될 수 있도록 보장하여 인프라의 안정적인 운영을 위한 확고한 기반을 제공합니다.

DePIN은 커뮤니티 중심의 관리 접근 방식을 채택하여 지역 사회가 네트워크 관리에 직접 참여할 수 있는 권리를 부여합니다. 이를 통해 자원 배분과 유지 관리 결정을 현장과 실제 필요에 밀접하게 연계할 수 있습니다. 이 커뮤니티 주도의 관리 모델은 인프라 거버넌스와 운영에 새로운 에너지와 동력을 주입하며, 향후 도시 거버넌스와 공공 서비스에 대한 귀중한 통찰과 영감을 제공합니다.





DePIN은 자본 유입이 급증하고 있지만, 그에 따른 불확실성도 함께 인식해야 합니다. 신용 평가 기관 무디스(Moody's)는 보고서에서 DePIN의 광범위한 채택이 법적 규제, 상호운용성 문제, 사이버 보안 리스크와 같은 상당한 도전에 직면할 수 있다고 강조했습니다.





이러한 맥락에서 MEXC는 DePIN 분야에 대한 강한 관심과 잠재적 수요를 주의 깊게 인식했습니다. MEXC는 다양한 DePIN 프로젝트를 상장했을 뿐만 아니라, 투자자들에게 보다 다양한 거래 옵션을 제공하기 위해 전용 DePIN 섹션을 마련했습니다. 또한 MEXC는 초저 거래 수수료를 도입하여 사용자들의 거래 비용을 줄였습니다.









강한 자본의 관심 속에서 DePIN 시장은 놀라운 잠재력과 활력을 보여주고 있습니다. DePIN이 과연 다음 주요 시장의 초점이자 돌파구가 될 수 있을지, MEXC는 지속적으로 높은 관심을 가지고 그 발전 과정을 면밀히 지켜볼 것입니다.





