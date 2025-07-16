밈코인은 인터넷 문화와 금융 기술을 결합하여 암호화폐 시장에서 독특한 현상으로 자리 잡으며 많은 관심을 받고 있습니다. 최근에는 인터넷 밈 캐릭터인 'Hide the Pain Harold'에서 영감을 받은 밈 프로젝트인 PAIN이 시장에서 큰 관심을 받고 있습니다. 이 글에서는 PAIN의 탄생 배경, 사전 판매 성과, 도전 과제, 그리고 향후 잠재력에 대해밈코인은 인터넷 문화와 금융 기술을 결합하여 암호화폐 시장에서 독특한 현상으로 자리 잡으며 많은 관심을 받고 있습니다. 최근에는 인터넷 밈 캐릭터인 'Hide the Pain Harold'에서 영감을 받은 밈 프로젝트인 PAIN이 시장에서 큰 관심을 받고 있습니다. 이 글에서는 PAIN의 탄생 배경, 사전 판매 성과, 도전 과제, 그리고 향후 잠재력에 대해
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/밈토큰 PAIN이 입...에서 시작된 밈 열풍

밈토큰 PAIN이 입소문을 탄 이유는 무엇일까요? 80% 환불, 유명인의 지지, 인터넷에서 시작된 밈 열풍

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#인기 이벤트
PAIN
PAIN$1.3895-1.28%
HAROLD
HAROLD$0.003521-0.19%
GAG Token
GAG$0.006517-0.42%
레이디움
RAY$2.696-5.10%
솔라나
SOL$221.05-3.53%

밈코인은 인터넷 문화와 금융 기술을 결합하여 암호화폐 시장에서 독특한 현상으로 자리 잡으며 많은 관심을 받고 있습니다. 최근에는 인터넷 밈 캐릭터인 'Hide the Pain Harold'에서 영감을 받은 밈 프로젝트인 PAIN이 시장에서 큰 관심을 받고 있습니다. 이 글에서는 PAIN의 탄생 배경, 사전 판매 성과, 도전 과제, 그리고 향후 잠재력에 대해 자세히 살펴봅니다.

PAIN의 기원: 암호화폐 밈 탐구


PAIN의 탄생은 헝가리의 엔지니어 András István Arató의 밈 여정이 2010년경 아마추어 사진 세션에 참여하면서 시작되었습니다. 이 이미지는 한 스톡 사진 사이트에서 구매되어 상업적으로 사용되었습니다. 시간이 지나면서 씁쓸한 표정을 짓고 있는 Arató의 특정 이미지가 전 세계적인 명성을 얻게 되었습니다. 이후 이 이미지는 억지 미소와 감춰진 좌절의 상징으로 널리 알려진 'Hide the Pain Harold' 밈의 상징적인 얼굴이 되었습니다. 2025년, Arató는 Memeland 팀과 협력하여 이 바이럴 밈을 암호화폐 프로젝트로 탈바꿈시킨 PAIN을 출시했습니다.


유명인 효과: 영향력 확대의 열쇠


PAIN 토큰의 성공은 유명인의 영향력이라는 원동력과 떼어놓을 수 없습니다. 이 프로젝트는 András István Arató의 적극적인 홍보 외에도 다른 유명 인사들의 주목을 받았습니다. 예를 들어, 2024년 10월, 아라토는 바이낸스 블록체인 위크에서 바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ)와 함께 사진을 찍었습니다. 이 사진은 소셜 미디어에서 입소문을 타면서 PAIN에 대한 관심이 높아졌습니다.

또한 Memeland의 지원은 PAIN의 영향력을 크게 증폭시켰습니다. Memeland는 공식 채널을 통해 PAIN을 자주 홍보하며 토큰의 도달 범위를 넓혔습니다. 또한 9GAG의 설립자 Ray Chan은 Memeland를 통해 간접적으로 PAIN을 지원했습니다. 그는 다양한 행사에서 밈 문화와 블록체인 기술의 시너지를 강조하며 유머를 통해 프로젝트를 지지했습니다.


사전 판매 현상: 전례 없는 성공


PAIN의 사전 판매는 수많은 투자자들의 관심을 사로잡으며 암호화폐 시장에서 눈에 띄는 이정표가 되었습니다. 단 48시간 만에 약 185,976 SOL(약 3,800만 달러)을 모금하여 SLERF(약 1,000만 달러), BOME(약 180만 달러)과 같은 다른 인기 밈코인을 훨씬 능가하는 3.8배, 21배의 모금액을 달성했습니다. 이러한 성과는 밈코인 시장에서 새로운 기록을 세우며 밈 문화의 매력과 PAIN에 대한 시장의 열기를 보여주었습니다.

커뮤니티 내 신뢰를 강화하기 위한 노력의 일환으로 PAIN 팀은 대규모 환불 계획을 발표했습니다. 상당한 자본을 모금했음에도 불구하고 유동성 공급, 플랫폼 출시, 상장 수수료 등 중요한 프로젝트에 필요한 20%만 남겨두고 모금액의 80%를 참여자들에게 돌려주기로 결정했습니다. 이러한 움직임은 커뮤니티에 대한 프로젝트의 의지를 보여주는 것으로, 매우 투명한 접근 방식을 보여주는 것으로 여겨지고 있습니다. '모금 후 도주'하는 많은 밈 프로젝트와 달리 PAIN의 커뮤니티 중심 전략은 신뢰도와 평판을 크게 향상시켰습니다.

결론: 커뮤니티 주도 밈코인 모델


PAIN의 등장은 밈 문화와 암호화폐 및 블록체인 기술이 더욱 긴밀하게 통합되었음을 의미합니다. “Hide the Pain Harold"의 전 세계적인 영향력을 바탕으로 PAIN은 밈코인 시장에서 확고한 입지를 확보했습니다. 특히 모금된 자금의 80%를 반환하는 등 투명한 접근 방식을 통해 커뮤니티에 대한 책임감 있는 태도를 보여주며 사기와 투기가 난무하는 시장에서 강력한 평판을 쌓아가고 있습니다.

앞으로 PAIN의 성공은 현재의 인기에만 달려 있는 것이 아닙니다. 프로젝트 팀은 토큰의 가치를 높이기 위해 지속적으로 혁신하고 실용적인 사용 사례를 모색해야 합니다. 또한 밈 중심 문화의 장기적인 매력을 유지하는 것도 극복해야 할 중요한 과제가 될 것입니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

요약USDf는 이더리움 기반의 초과 담보 합성 달러로, 현재 유통량은 약 18.99억 개이며 시가 순위는 202위입니다.USDf는 스테이블코인 및 비(非)스테이블코인 자산 모두를 담보로 지원하며, 시스템 보안을 위해 유동적인 담보 비율을 적용합니다.USDf는 사용자들의 다양한 위험 선호도를 충족하기 위해 클래식과 혁신적(classic and innovati

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

경쟁이 치열한 암호화폐 거래 시장에서 안정적이고 효율적인 거래 경험을 제공할 뿐만 아니라 지속적으로 추가 혜택을 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. MEXC는 신규 및 기존 사용자 모두를 위한 포괄적인 선물 이벤트 세트를 설계했습니다. 이 이벤트들은 거래의 모든 단계를 아우릅니다. 선물 시장에 처음 진입하는 초보자든 경험 많은 고빈도 트레이더든,

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 활발한 참여를 유도하고 보상을 늘리기 위해 MEXC는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트의 레벨 보상 계수 규칙을 조정했습니다. 조정 된 사항은 다음과 같습니다:조정 전: 이벤트에 MX를 많이 커밋할수록 해당 커밋 계수가 높아지고, 더

MEXC Win 선물 토너먼트 시작, 총상금 1,000만 USDT

MEXC Win 선물 토너먼트 시작, 총상금 1,000만 USDT

MEXC는 최신 MEXC Win 선물 토너먼트를 막 시작했으며, 올해 가장 큰 팀 선물 이벤트가 될 예정입니다! 10,000,000 USDT의 상금 풀과 개인 참가자에게는 최대 2 BTC의 놀라운 상금이 준비되어 있어, 전 세계의 트레이더들이 경쟁에 뛰어들고 있습니다.*BTN-MEXC Win 선물 토너먼트 참여하기&BTNURL&#61;https://www.

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요