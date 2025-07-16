밈토큰 PAIN이 입소문을 탄 이유는 무엇일까요? 80% 환불, 유명인의 지지, 인터넷에서 시작된 밈 열풍





밈코인은 인터넷 문화와 금융 기술을 결합하여 암호화폐 시장에서 독특한 현상으로 자리 잡으며 많은 관심을 받고 있습니다. 최근에는 인터넷 밈 캐릭터인 'Hide the Pain Harold'에서 영감을 받은 밈 프로젝트인 PAIN이 시장에서 큰 관심을 받고 있습니다. 이 글에서는 PAIN의 탄생 배경, 사전 판매 성과, 도전 과제, 그리고 향후 잠재력에 대해 자세히 살펴봅니다.









PAIN의 탄생은 헝가리의 엔지니어 András István Arató의 밈 여정이 2010년경 아마추어 사진 세션에 참여하면서 시작되었습니다. 이 이미지는 한 스톡 사진 사이트에서 구매되어 상업적으로 사용되었습니다. 시간이 지나면서 씁쓸한 표정을 짓고 있는 Arató의 특정 이미지가 전 세계적인 명성을 얻게 되었습니다. 이후 이 이미지는 억지 미소와 감춰진 좌절의 상징으로 널리 알려진 'Hide the Pain Harold' 밈의 상징적인 얼굴이 되었습니다. 2025년, Arató는 Memeland 팀과 협력하여 이 바이럴 밈을 암호화폐 프로젝트로 탈바꿈시킨 PAIN을 출시했습니다.













PAIN 토큰의 성공은 유명인의 영향력이라는 원동력과 떼어놓을 수 없습니다. 이 프로젝트는 András István Arató의 적극적인 홍보 외에도 다른 유명 인사들의 주목을 받았습니다. 예를 들어, 2024년 10월, 아라토는 바이낸스 블록체인 위크에서 바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ)와 함께 사진을 찍었습니다. 이 사진은 소셜 미디어에서 입소문을 타면서 PAIN에 대한 관심이 높아졌습니다.





또한 Memeland의 지원은 PAIN의 영향력을 크게 증폭시켰습니다. Memeland는 공식 채널을 통해 PAIN을 자주 홍보하며 토큰의 도달 범위를 넓혔습니다. 또한 9GAG의 설립자 Ray Chan은 Memeland를 통해 간접적으로 PAIN을 지원했습니다. 그는 다양한 행사에서 밈 문화와 블록체인 기술의 시너지를 강조하며 유머를 통해 프로젝트를 지지했습니다.













PAIN의 사전 판매는 수많은 투자자들의 관심을 사로잡으며 암호화폐 시장에서 눈에 띄는 이정표가 되었습니다. 단 48시간 만에 약 185,976 SOL(약 3,800만 달러)을 모금하여 SLERF(약 1,000만 달러), BOME(약 180만 달러)과 같은 다른 인기 밈코인을 훨씬 능가하는 3.8배, 21배의 모금액을 달성했습니다. 이러한 성과는 밈코인 시장에서 새로운 기록을 세우며 밈 문화의 매력과 PAIN에 대한 시장의 열기를 보여주었습니다.





커뮤니티 내 신뢰를 강화하기 위한 노력의 일환으로 PAIN 팀은 대규모 환불 계획을 발표했습니다. 상당한 자본을 모금했음에도 불구하고 유동성 공급, 플랫폼 출시, 상장 수수료 등 중요한 프로젝트에 필요한 20%만 남겨두고 모금액의 80%를 참여자들에게 돌려주기로 결정했습니다. 이러한 움직임은 커뮤니티에 대한 프로젝트의 의지를 보여주는 것으로, 매우 투명한 접근 방식을 보여주는 것으로 여겨지고 있습니다. '모금 후 도주'하는 많은 밈 프로젝트와 달리 PAIN의 커뮤니티 중심 전략은 신뢰도와 평판을 크게 향상시켰습니다.









PAIN의 등장은 밈 문화와 암호화폐 및 블록체인 기술이 더욱 긴밀하게 통합되었음을 의미합니다. “Hide the Pain Harold"의 전 세계적인 영향력을 바탕으로 PAIN은 밈코인 시장에서 확고한 입지를 확보했습니다. 특히 모금된 자금의 80%를 반환하는 등 투명한 접근 방식을 통해 커뮤니티에 대한 책임감 있는 태도를 보여주며 사기와 투기가 난무하는 시장에서 강력한 평판을 쌓아가고 있습니다.



