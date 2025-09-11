선물 거래는 '높은 레버리지와 높은 수익'과 같은 특성으로 인해 수많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 선물 거래를 수행하려면 먼저 선물 거래 여정을 시작하기에 적합한 거래소를 선택해야 합니다. 업계 최저 수수료율, 우수한 거래 깊이, 높은 보안과 안정성, 유연한 거래 규칙, 업계 최고 수준의 유동성 등의 이점을 제공하는 MEXC는 선물 거래에 참여하는 사용선물 거래는 '높은 레버리지와 높은 수익'과 같은 특성으로 인해 수많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 선물 거래를 수행하려면 먼저 선물 거래 여정을 시작하기에 적합한 거래소를 선택해야 합니다. 업계 최저 수수료율, 우수한 거래 깊이, 높은 보안과 안정성, 유연한 거래 규칙, 업계 최고 수준의 유동성 등의 이점을 제공하는 MEXC는 선물 거래에 참여하는 사용
튜토리얼/초보자 가이드/선물/왜 MEXC 선물을 선택해야 될까요?

왜 MEXC 선물을 선택해야 될까요?

2025년 9월 11일MEXC
0m
다음으로 공유
#선물
엠엑스 토큰
MX$2.6336-1.93%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.79%
MemeCore
M$2.05316-4.24%
엔에프티
NFT$0.0000004307-0.50%
DeFi
DEFI$0.001688-5.32%

선물 거래는 '높은 레버리지와 높은 수익'과 같은 특성으로 인해 수많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 선물 거래를 수행하려면 먼저 선물 거래 여정을 시작하기에 적합한 거래소를 선택해야 합니다. 업계 최저 수수료율, 우수한 거래 깊이, 높은 보안과 안정성, 유연한 거래 규칙, 업계 최고 수준의 유동성 등의 이점을 제공하는 MEXC는 선물 거래에 참여하는 사용자에게 이상적인 선택입니다.

1. 시장 최저 거래 수수료


MEXC에서는 메이커 또는 테이커로 선물을 거래할 수 있습니다.

메이커: 메이커는 지정된 가격과 수량으로 주문을 내고 다른 사용자가 매칭될 때까지 기다립니다. 메이커 주문은 시장에 유동성을 더합니다.

테이커: 테이커는 기존 지정가 또는 시장가 주문을 적극적으로 매칭하여 직접 체결합니다. 테이커 주문은 시장의 유동성을 소비합니다.


MEXC는 시장에서 가장 낮은 수수료율을 제공합니다. MEXC의 무기한 선물 거래에서 메이커 수수료율은 0%, 테이커 수수료율은 0.02%입니다. 또한 MX를 선물 계정에 입금하여 테이커 수수료를 상쇄하고 추가로 20% 수수료 할인을 받을 수 있습니다. MEXC 수수료율에 대한 자세한 내용은 MEXC 관련 수수료를 참고하시기 바랍니다.

MEXC는 또한 시장에서 가장 낮은 현물 거래 수수료율을 제공하고 있습니다. 현물 거래에서 메이커 수수료율은 0%, 테이커 수수료율은 0.05%입니다. 다음 페이지 링크에서 최신 수수료율을 확인하실 수 있습니다: https://www.mexc.com/ko-KR/fee. 수수료율은 국가나 지역에 따라 다를 수 있습니다. 수수료율 페이지에 표시된 수수료율을 참고하시기 바랍니다.

2. 우수한 거래 깊이


MEXC는 설립 이후 고품질 프로젝트를 발굴하고 상장하는 데 탁월한 성과를 거두며 사용자들로부터 널리 호평을 받아왔습니다. 수년간의 업계 경험과 탄탄한 평판을 바탕으로 MEXC는 3,000만 명 이상의 사용자를 확보해 신규 및 노련한 거래자 모두가 첫 번째로 선택하는 거래소가 되었습니다. 당사의 사업은 전 세계 170개 이상의 국가 및 지역에 걸쳐 있으며, MEXC 선물의 방대한 사용자 기반은 균형 잡힌 오더북과 투명한 가격 책정을 통해 탁월한 마켓 뎁스(market depth)를 보장합니다. 이 글을 작성하는 시점에서 MEXC의 선물 거래 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 거래량은 409억 9천만 달러를 넘어섰습니다. 이는 사용자가 극한 시장 상황에서도 원활히 거래할 수 있으며 예상치 못한 청산을 피할 수 있음을 보증합니다. (참고: 2024년 11월 12일 기준 데이터)


또한 MEXC 선물은 USDT-M 무기한 선물, 메타버스, 레이어2, NFT, 밈, DeFi 등을 포함하여 매우 다양한 암호화폐 유형을 제공합니다. MEXC는 고품질 프로젝트를 발굴하고 지속적으로 새로운 암호화폐 선택지를 추가하고 있어 사용자는 MEXC에서 최고의 거래 경험을 누릴 수 있습니다.

3. 높은 보안성 및 안정성


MEXC의 거래 시스템은 전문적인 은행 기술 지식을 갖춘 전문가가 개발한 고성능 거래 엔진을 기반으로 하는 다중 레이어 및 다중 클러스터 아키텍처를 특징으로 합니다. 초당 최대 140만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있어 획기적인 효율성과 성능을 제공합니다.

또한 MEXC는 가장 안전한 거래 플랫폼입니다. 사용자는 신원 인증, 2단계 인증, 피싱 방지 코드 등 다양한 보안 조치로 인한 혜택을 누릴 수 있습니다. 당사 서버는 사용자 데이터의 보안과 무결성을 보장하기 위해 여러 국가에서 독립적으로 호스팅됩니다.

4. 유연한 거래 규칙


MEXC의 선물 거래 규칙은 매우 유연하여 사용자는 레버리지를 1~500배까지 조정할 수 있습니다. USDT-M 무기한 선물은 최대 500배의 레버리지를 지원하는 반면, Coin-M 무기한 선물은 최대 200배의 레버리지를 지원합니다. MEXC에서 선물을 거래할 때 지정가 주문, 시장가 주문, 트리거 주문, 추적 손절매 주문, post-only 주문 을 선택할 수 있습니다.

마진 시스템에서 사용자는 교차 마진과 격리 마진 모드 중에서 유연하게 선택할 수 있습니다. 교차 마진과 격리 마진 모드의 차이점은 MEXC 선물 거래 모드를 참고하시기 바랍니다. 또한 MEXC는 양방향 모드도 지원하므로 사용자는 각 방향에 대해 독립적으로 설정된 레버리지를 사용하여 단일 계약에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 보유할 수 있습니다. 양방향 모드에서 포지션을 보유할 때 포지션은 위험 한도 수준에 따라 해당 증거금을 차지해야 합니다.

5. 업계 최고 수준의 유동성


MEXC는 업계 최고의 유동성을 제공하며, 깊은 호가창과 빈번하고 큰 규모의 매수/매도 주문으로 거래자에게 빠른 체결의 편리함을 제공합니다. 제3의 권위 있는 데이터 기관인 TokenInsightSimplicity Group의 보고서에 따르면 MEXC의 선물 거래 깊이는 0.05%와 0.1% 수준에서 모두 1억 달러를 초과하며 지속적으로 업계 1위를 차지하고 있습니다. 현물 시장 깊이 역시 상당한 이점을 보여줍니다.

슬리피지 측면에서 MEXC는 선물 매도 주문에서 100만 달러와 500만 달러로 가장 낮은 슬리피지를 제공합니다. 현물 거래에서의 슬리피지 역시 분명한 이점을 보여줍니다. MEXC는 일반 사용자에게 메이커 수수료를 받지 않는 등 수수료에서 절대적인 우위를 유지하며 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.


선물 거래는 위험이 높은 투자라는 점에 유의하세요. 투자자는 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자해야 합니다.

면책 조항: 암호 화폐 거래에는 위험이 수반됩니다. 해당 정보는 투자, 조세, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하시고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 사용자의 투자 활동은 본 플랫폼과 아무런 관련이 없습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래에서 MEXC의 다양한 주문 유형을 사용하는 방법: 빠르고 저렴한 비용으로 포지션 구축

선물 거래에서 MEXC의 다양한 주문 유형을 사용하는 방법: 빠르고 저렴한 비용으로 포지션 구축

빠르게 변화하는 암호화폐 선물 시장에서 포지션을 오픈하는 것은 첫 단계이자 성공과 실패의 열쇠가 되는 경우가 많습니다. 많은 트레이더, 특히 초보자들은 기본적인 시장가 주문과 지정가 주문에만 의존합니다. 이는 슬리피지로 인해 기회를 놓치거나 거래 비용이 증가할 수 있습니다.실제로 MEXC와 같은 플랫폼은 특정 거래 시나리오에 맞춰 설계된 다양한 주문 유형을

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

경쟁이 치열한 암호화폐 거래 시장에서 안정적이고 효율적인 거래 경험을 제공할 뿐만 아니라 지속적으로 추가 혜택을 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. MEXC는 신규 및 기존 사용자 모두를 위한 포괄적인 선물 이벤트 세트를 설계했습니다. 이 이벤트들은 거래의 모든 단계를 아우릅니다. 선물 시장에 처음 진입하는 초보자든 경험 많은 고빈도 트레이더든,

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요