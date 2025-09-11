왜 MEXC 선물을 선택해야 될까요?





선물 거래는 '높은 레버리지와 높은 수익'과 같은 특성으로 인해 수많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 선물 거래를 수행하려면 먼저 선물 거래 여정을 시작하기에 적합한 거래소를 선택해야 합니다. 업계 최저 수수료율, 우수한 거래 깊이, 높은 보안과 안정성, 유연한 거래 규칙, 업계 최고 수준의 유동성 등의 이점을 제공하는 MEXC는 선물 거래에 참여하는 사용자에게 이상적인 선택입니다.









MEXC에서는 메이커 또는 테이커로 선물을 거래할 수 있습니다.





메이커: 메이커는 지정된 가격과 수량으로 주문을 내고 다른 사용자가 매칭될 때까지 기다립니다. 메이커 주문은 시장에 유동성을 더합니다.





테이커: 테이커는 기존 지정가 또는 시장가 주문을 적극적으로 매칭하여 직접 체결합니다. 테이커 주문은 시장의 유동성을 소비합니다.









MEXC는 시장에서 가장 낮은 수수료율을 제공합니다. MEXC의 무기한 선물 거래에서 메이커 수수료율은 0%, 테이커 수수료율은 0.02%입니다. 또한 MX를 선물 계정에 입금하여 테이커 수수료를 상쇄하고 추가로 20% 수수료 할인을 받을 수 있습니다. MEXC 수수료율에 대한 자세한 내용은 MEXC 관련 수수료 를 참고하시기 바랍니다.





MEXC는 또한 시장에서 가장 낮은 현물 거래 수수료율을 제공하고 있습니다. 현물 거래에서 메이커 수수료율은 0%, 테이커 수수료율은 0.05%입니다. 다음 페이지 링크에서 최신 수수료율을 확인하실 수 있습니다: https://www.mexc.com/ko-KR/fee . 수수료율은 국가나 지역에 따라 다를 수 있습니다. 수수료율 페이지에 표시된 수수료율을 참고하시기 바랍니다.









MEXC는 설립 이후 고품질 프로젝트를 발굴하고 상장하는 데 탁월한 성과를 거두며 사용자들로부터 널리 호평을 받아왔습니다. 수년간의 업계 경험과 탄탄한 평판을 바탕으로 MEXC는 3,000만 명 이상의 사용자를 확보해 신규 및 노련한 거래자 모두가 첫 번째로 선택하는 거래소가 되었습니다. 당사의 사업은 전 세계 170개 이상의 국가 및 지역에 걸쳐 있으며, MEXC 선물의 방대한 사용자 기반은 균형 잡힌 오더북과 투명한 가격 책정을 통해 탁월한 마켓 뎁스(market depth)를 보장합니다. 이 글을 작성하는 시점에서 MEXC의 선물 거래 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 거래량은 409억 9천만 달러를 넘어섰습니다. 이는 사용자가 극한 시장 상황에서도 원활히 거래할 수 있으며 예상치 못한 청산을 피할 수 있음을 보증합니다. (참고: 2024년 11월 12일 기준 데이터)









또한 MEXC 선물은 USDT-M 무기한 선물, 메타버스, 레이어2, NFT, 밈, DeFi 등을 포함하여 매우 다양한 암호화폐 유형을 제공합니다. MEXC는 고품질 프로젝트를 발굴하고 지속적으로 새로운 암호화폐 선택지를 추가하고 있어 사용자는 MEXC에서 최고의 거래 경험을 누릴 수 있습니다.









MEXC의 거래 시스템은 전문적인 은행 기술 지식을 갖춘 전문가가 개발한 고성능 거래 엔진을 기반으로 하는 다중 레이어 및 다중 클러스터 아키텍처를 특징으로 합니다. 초당 최대 140만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있어 획기적인 효율성과 성능을 제공합니다.





2단계 인증, 또한 MEXC는 가장 안전한 거래 플랫폼입니다. 사용자는 신원 인증 피싱 방지 코드 등 다양한 보안 조치로 인한 혜택을 누릴 수 있습니다. 당사 서버는 사용자 데이터의 보안과 무결성을 보장하기 위해 여러 국가에서 독립적으로 호스팅됩니다.









MEXC의 선물 거래 규칙은 매우 유연하여 사용자는 레버리지를 1~500배까지 조정할 수 있습니다. USDT-M 무기한 선물은 최대 500배의 레버리지를 지원하는 반면, Coin-M 무기한 선물은 최대 200배의 레버리지를 지원합니다. MEXC에서 선물을 거래할 때 지정가 주문, 시장가 주문, 트리거 주문, 추적 손절매 주문, post-only 주문 등 을 선택할 수 있습니다.





마진 시스템에서 사용자는 교차 마진과 격리 마진 모드 중에서 유연하게 선택할 수 있습니다. 교차 마진과 격리 마진 모드의 차이점은 MEXC 선물 거래 모드 를 참고하시기 바랍니다. 또한 MEXC는 양방향 모드도 지원하므로 사용자는 각 방향에 대해 독립적으로 설정된 레버리지를 사용하여 단일 계약에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 보유할 수 있습니다. 양방향 모드에서 포지션을 보유할 때 포지션은 위험 한도 수준에 따라 해당 증거금을 차지해야 합니다.









MEXC는 업계 최고의 유동성을 제공하며, 깊은 호가창과 빈번하고 큰 규모의 매수/매도 주문으로 거래자에게 빠른 체결의 편리함을 제공합니다. 제3의 권위 있는 데이터 기관인 TokenInsight Simplicity Group 의 보고서에 따르면 MEXC의 선물 거래 깊이는 0.05%와 0.1% 수준에서 모두 1억 달러를 초과하며 지속적으로 업계 1위를 차지하고 있습니다. 현물 시장 깊이 역시 상당한 이점을 보여줍니다.





슬리피지 측면에서 MEXC는 선물 매도 주문에서 100만 달러와 500만 달러로 가장 낮은 슬리피지를 제공합니다. 현물 거래에서의 슬리피지 역시 분명한 이점을 보여줍니다. MEXC는 일반 사용자에게 메이커 수수료를 받지 않는 등 수수료에서 절대적인 우위를 유지하며 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.









선물 거래는 위험이 높은 투자라는 점에 유의하세요. 투자자는 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자해야 합니다.





면책 조항: 암호 화폐 거래에는 위험이 수반됩니다. 해당 정보는 투자, 조세, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하시고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 사용자의 투자 활동은 본 플랫폼과 아무런 관련이 없습니다.