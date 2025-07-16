MEXC로부터 이메일 알림을 받을 수 없는 이유는 무엇인가요?

인증 코드, 가격 변동 정보, 포지션 변경 알림 등 MEXC의 플랫폼 정보는 이메일, SMS, 인앱 알림 등을 통해 사용자에게 전달되므로 사용자는 관련 정보를 신속하게 받아볼 수 있습니다. 이메일 연동이 완료되었지만 MEXC로부터 이메일 알림을 받지 못하는 경우 아래에서 나열한 방법을 시도해 보세요. 1. 이메일이 수신되지 않는 경우 해결 방법 1.1 가입인증 코드, 가격 변동 정보, 포지션 변경 알림 등 MEXC의 플랫폼 정보는 이메일, SMS, 인앱 알림 등을 통해 사용자에게 전달되므로 사용자는 관련 정보를 신속하게 받아볼 수 있습니다. 이메일 연동이 완료되었지만 MEXC로부터 이메일 알림을 받지 못하는 경우 아래에서 나열한 방법을 시도해 보세요. 1. 이메일이 수신되지 않는 경우 해결 방법 1.1 가입
인증 코드, 가격 변동 정보, 포지션 변경 알림 등 MEXC의 플랫폼 정보는 이메일, SMS, 인앱 알림 등을 통해 사용자에게 전달되므로 사용자는 관련 정보를 신속하게 받아볼 수 있습니다.

이메일 연동이 완료되었지만 MEXC로부터 이메일 알림을 받지 못하는 경우 아래에서 나열한 방법을 시도해 보세요.

1. 이메일이 수신되지 않는 경우 해결 방법


1.1 가입 시 입력한 이메일 주소가 올바른지 확인하기

MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 상단 바에서 사용자 아이콘을 클릭하고 드롭다운 목록에서 [보안]을 선택합니다. 보안 페이지에서 이메일 인증을 위해 이메일을 성공적으로 연결한 것을 확인할 수 있습니다.

연결된 이메일이 인증 코드를 받은 이메일인지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 오른쪽의 [변경] 버튼을 클릭하여 다시 연결합니다. 변경 방법은 “MEXC 계정에 연결된 이메일 주소를 변경하는 방법” 문서를 통해 확인할 수 있습니다.


1.2 받은 편지함의 스팸 메일함 또는 다른 폴더를 확인하세요.

연결된 이메일의 스팸 메일함 또는 다른 폴더를 확인하여 이메일 서비스 제공업체가 받은 편지함 이외의 폴더에 MEXC 이메일을 보관했는지 확인하세요.

MEXC 이메일이 스팸 메일함이나 다른 폴더에 있는 경우 설정에서 화이트리스트에 MEXC 이메일을 추가하여 향후 받은 편지함에 MEXC 이메일이 표시되도록 할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 MEXC 이메일 도메인을 화이트리스트로 직접 추가하는 방법에 대해 소개하니 아래를 계속 읽어보세요.

1.3 이메일 클라이언트가 제대로 작동하는지 확인하기

이메일 클라이언트 앱을 사용하는 경우에는 네트워크 연결이 원활한지, 이메일 클라이언트 버전이 너무 오래되지는 않았는지, 타사 클라이언트를 사용하는지, 바이러스 백신 소프트웨어와 충돌이 없는지 등 이메일 클라이언트가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

가능성을 배제할 수 없거나 의심스러운 경우에는 웹 버전의 사서함을 사용해 보세요. 반드시 공식 웹사이트 링크를 이용하시기 바랍니다.

1.4 받은 편지함이 가득 찼는지 확인하기

받은 편지함 용량이 한도에 도달한 경우 이메일을 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 오래되거나 중요하지 않은 이메일, 광고성 이메일을 삭제하여 MEXC 이메일 수신을 위한 공간을 확보할 수 있습니다.

1.5 Gmail 및 Outlook과 같은 주요 이메일 제공업체를 선택하기

이메일 알림을 연결하고 받으려면 Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, iCloud 등과 같은 주요 이메일 제공업체를 선택하세요. 일부 회사에서는 외부 이메일을 자동으로 차단하므로 회사 업무용 이메일을 사용하여 가입하는 것은 권장하지 않습니다.

1.6 네트워크 지연이 있을 수 있으므로 나중에 받은 편지함을 다시 확인해 보기. 인증 코드는 15분 동안 유효함.

네트워크 전송 지연, 송신 및 수신 서버의 처리 메커니즘 지연, 수신 클라이언트의 설정 등으로 인해 이메일 알림이 지연될 수 있습니다. 따라서 잠시 후 받은 편지함을 다시 확인하여 이메일을 수신했는지 확인할 수 있습니다.

1.7 여전히 이메일을 받을 수 없는 경우 차단된 것일 수 있으므로 MEXC의 도메인 이름을 화이트리스트에 추가 후 다시 이메일 받기

MEXC 이메일 도메인을 화이트리스트에 수동으로 추가하는 방법에 대한 지침은 아래 내용을 참조하세요.

2. 이메일 주소 화이트리스트 설정 방법


Gmail과 Outlook을 사용하여 시연해 보겠습니다.

2.1 Gmail에서 화이트리스트 설정


https://accounts.google.com에서 Gmail 계정에 로그인합니다.


사서함 페이지에서 오른쪽 상단의 설정 아이콘[⚙️]을 클릭하고 [모든 설정 보기]를 선택합니다.


[필터 및 차단된 주소]를 클릭하여 MEXC 이메일이 차단되어 있는지 확인하세요. MEXC 도메인 또는 이메일을 차단하는 설정이 있는 경우 해당 도메인을 삭제하세요.


“필터 및 차단된 주소” 페이지에서 [새 필터 만들기]를 클릭합니다. “보낸사람” 필드에 MEXC 도메인 주소 또는 이메일 주소(예: mexc.com)를 입력하고 [필터 만들기]을 클릭합니다.


“절대 스팸으로 신고하지 않음”에 체크하고 [필터 만들기]를 클릭해 주세요.

'필터 및 차단된 주소' 페이지에서 방금 완료된 화이트리스트 설정을 확인할 수 있습니다.


참고: 화이트리스트를 성공적으로 설정한 후 일부 이메일 서비스 제공 업체에서 적용하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 이메일 인증 코드를 다시 받기 전에 10분 정도 기다렸다가 다시 시도하시기 바랍니다.

2.2 Outlook 메일에서 화이트리스트 목록 설정


https://outlook.office365.com/에서 Outlook 메일 계정에 로그인합니다.


사서함 페이지에서 오른쪽 상단의 설정 아이콘[⚙️]을 클릭하고 '메일' 섹션의 [정크 메일]을 선택합니다.

“정크 메일” 페이지의 “차단된 보낸 사람 및 도메인”에서 MEXC 이메일이 차단되어 있는지 확인할 수 있습니다. MEXC 도메인 또는 이메일이 차단된 경우 해당 도메인을 삭제하세요.

“수신 허용 보낸 사람 및 도메인”에서 [+ 추가]를 클릭하고 MEXC 도메인 주소 또는 이메일 주소(예: mexc.com)를 입력한 후 [추가]를 클릭합니다. [저장]을 클릭하여 화이트리스트 설정을 완료합니다.



참고: 화이트리스트를 성공적으로 설정한 후 일부 이메일 서비스 제공 업체에서 적용하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 10분 정도 기다렸다가 이메일 인증 코드를 다시 검색해 주시기 바랍니다.

2.3 MEXC 도메인 및 이메일 화이트리스트


도메인 화이트리스트:

이메일 화이트리스트
  • mexc@email.mexc.link
  • mexc@email.mexc.ci
  • mexc@email.mexc.cg
  • mexc_official@email.mexc.link
  • do_not_reply@mailer.mexc.sg
  • mexc@notice.mexc.link
  • mexc@notice.mexc.cg
  • mexc@notice.mexc.ci
  • mexc@info.mexc.link
  • mexc@info.mexc.cg
  • mexc@info.mexc.ci
  • dontreply@notification.mexc.link
  • dontreply@notification.mexc.cg
  • dontreply@notification.mexc.ci

