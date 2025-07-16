MEXC 카피 트레이더가 되기 위한 조건





MEXC 카피 트레이딩 시스템은 전문 트레이더와 일반 팔로워 모두에게 간단하고 전문적인 거래 기능을 제공합니다. 팔로워는 전문 트레이더를 쉽게 팔로우할 수 있으며, 트레이더가 리드 거래를 시작하면 시스템은 팔로워에게 동일한 전략을 카피합니다. 이렇게 하면 트레이더는 팔로워 수익의 일부도 얻을 수 있습니다!





풍부한 거래 경험이 있고, 자신만의 독특한 거래 방법이 있으며, 시장 분석의 정확성이 높다면 카피 트레이딩 초보자 가이드(트레이더) 절차에 따라 트레이더 신청을 하시기 바랍니다.





트레이더 지원 전 다음 조건을 충족해야 합니다.





① 성숙하고 전문적인 거래 전략 보유

추세 트레이더이든 단기 트레이더이든 자신만의 성숙하고 전문적인 트레이딩 전략을 세워야 합니다. 구체적으로여러분의 거래 스타일이 공격적인지 보수적인지, 시장 추세를 어떻게 판단하는지, 거래 지표를 사용하는지 아니면 종합적인 거래량 및 가격 분석을 사용하는지, 진입 시점, 포지션 추가, 포지션 축소, 그리고 출구 시점을 어떻게 설정하는지 등 이러한 모든 요소가 완전하고 카피 가능한 거래 전략을 수립해야 합니다.





② 우수한 거래 내역 보유

거래 내역은 성과를 직접적으로 반영하며 여러분의 실제 거래 능력을 보여줍니다. 여러분의 주문 성사율, 자산 수익률, 총 이익, 단일 거래 손익 및 기타 지표 모두 거래 내역에 명확하게 기록됩니다. MEXC 카피 트레이딩의 트레이더가 되면 이러한 통계가 공개되며 팔로워가 팔로우할 트레이더를 선택하는 중요한 기준으로 사용됩니다.





③ 엄격한 리스크 관리 시행

암호화폐는 높은 유동성과 변동성의 특징을 가지고 있으며, 시장 가격이 급격하고 상당한 변동을 겪을 수 있습니다. 갑작스러운 시장 변동성에 직면한 노련한 트레이더는 유연한 TP/SL 출구 시점을 포함하여 효과적인 리스크 관리 전략을 마련해야 합니다. 엄격한 리스크 관리가 이루어지지 않으면 블랙스완 사태가 발생할 경우 상당한 손실이 발생하거나 심지어 강제 청산될 위험이 있습니다.





④ MEXC의 미션, 비전, 가치에 대한 이해

MEXC는 2022년 11월 브랜드 업그레이드를 진행해 브랜드 컬러를 "포레스트 그린(Forest Green)"에서 "오션 블루(Ocean Blue)"로 변경했습니다. "오션 블루"는 MEXC의 새로운 비전과 보안 및 전문성, 개방성과 포용성, 희망 탐구의 가치를 나타냅니다.

보안 및 전문성: MEXC는 보안 감사, 위험 관리 메커니즘 및 자금 보안 분야에 탁월합니다.

개방성과 포용성: MEXC는 170개 이상 국가와 지역의 팀과 사용자 기반을 통해 함께 더 많은 가능성을 창출할 수 있는 환경을 조성합니다.

희망 탐구: 암호화폐 세계의 리더로서 MEXC는 웹3 생태계의 다양한 분야에서 선도적인 자산을 탐구합니다.





⑤ MEXC의 브랜드 가치에 익숙함

MEXC는 2018년 설립 이후 고품질 프로젝트 발굴 및 상장에 탁월한 성과를 거두며 암호화폐 거래소 업계의 떠오르는 스타로 자리매김했습니다. 5년 동안 MEXC는 전 세계적으로 천만 명이 넘는 사용자에게 서비스를 제공했습니다. MEXC는 급속한 성장을 경험하면서 사용자에게 탁월한 거래 경험을 제공하고자 "사용자 우선, 사용자에 의한 혁신"이라는 서비스 철학을 고수해 왔습니다.





⑥ MEXC 상품에 대해 이해

MEXC는 현물 거래, 선물 거래, MEXC 예금(고정 예금과 플렉서블 예금을 통해 암호화폐를 얻을 수 있는 유연한 방법 제공), Launchpool, Kickstarter, M-Day 등의 다양한 상품과 종합적인 비즈니스 제안 및 다채로운 이벤트를 제공하고 있습니다. 카피 트레이더는 MEXC 상품에 대해 잘 알고, MEXC의 기능을 효과적으로 활용하며, MEXC 거래 플랫폼을 적극적으로 홍보해야 합니다.





⑦MEXC와 함께 성장하기

암호화폐 시장은 새로운 개념이 끊임없이 등장하면서 빠르게 발전하고 있습니다. MEXC는 뛰어난 학습 능력을 갖추고 있어 시장 동향을 예리하게 파악할 수 있기에 상당한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 카피 트레이더들도 마찬가지로 탄탄한 학습력과 적응력을 갖추고, 시장 동향을 파악하고, 거래 상황을 파악하며 MEXC와 함께 배우고 성장할 수 있기를 바랍니다!



