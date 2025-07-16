미국 비트코인 전략 준비금은 언제 구체화될까? 2025년에 주목해야 할 주요 개발 사항

도널드 트럼프의 2024년 11월 재선 승리 이후 암호화폐 시장은 그가 제안한 '미국 비트코인 전략 준비금'을 중심으로 잠재적인 전환점에 서 있습니다. 이 전례 없는 이니셔티브는 비트코인 시장뿐만 아니라 잠재적으로 글로벌 금융 시스템 전체를 재편할 것으로 예상됩니다. 트럼프가 취임을 준비하면서 시장 참여자와 정책 입안자 모두 이 야심찬 계획의 실현 가능성과 일정을 면밀히 모니터링하고 있으며, 이는 정부가 디지털 자산에 접근하는 방식에 역사적인 변화를 가져올 수 있습니다.









미국 비트코인 전략 준비금의 토대는 트럼프의 선거 공약 훨씬 이전에 마련되었습니다. 2024년 7월 31일에 발의된 Cynthia Lummis 상원의원의 비트코인 전략 비축 법안(Bitcoin Act of 2024)은 정부가 매년 20만 BTC를 체계적으로 구매하여 5년 동안 100만 비트코인을 축적한다는 야심찬 목표를 제시했습니다. 이 입법 제도는 트럼프의 후속 선거 공약을 위한 청사진을 제공했습니다.





트럼프의 비전은 단순한 비트코인 축적을 넘어선 것입니다. “암호화폐 대통령"이 되겠다는 그의 공약에는 비트코인 준비금 구축, 암호화폐 산업을 위한 은행 접근성 보장, 전담 암호화폐 자문위원회 설립 등 행정명령을 통해 포괄적인 암호화폐 제도를 구축하는 것이 포함됩니다. 2024년 12월 17일, 비트코인 정책 연구소(BPI)는 미국 정부가 장기 준비금의 일환으로 국고 자산의 1~5%를 *URLS-BTC_USDT* 구매에 할당할 것을 제안하는 행정명령 초안을 발표했습니다. 이 제안은 재무부가 주도하고 연방준비제도이사회가 협력하여 관리하게 될 것입니다. 제롬 파월 연방준비제도 의장은 의회의 감독을 지지하지만, 암호화폐 친화적인 재무부 장관의 임명은 행정부 조치를 통한 신속한 시행 가능성을 시사합니다.









기존 정책을 조정하고 새로운 블록체인 기술과 관련된 새로운 정책을 도입하는 관료적 어려움을 고려할 때, 비트코인 전략 준비금 설립과 관련된 재정 관리와 실행은 순조로운 항해가 될 것 같지 않습니다. 비트코인 전략 준비금의 설립은 두 가지 다른 실행 경로에 직면해 있으며, 각각 고유한 일정과 어려움이 있습니다. 행정명령과 의회 입법 중 어떤 것을 선택하느냐에 따라 이니셔티브의 속도와 지속 가능성에 큰 영향을 미칠 것입니다.





행정 명령(가장 빠른 시행: 2025년 하반기)

대통령 행정명령을 발동하는 것이 비트코인 전략 준비금을 설립하는 가장 빠른 방법이 될 것입니다. 행정 명령을 통해 트럼프 대통령은 연방준비제도이사회와 의회의 반대를 우회할 수 있으며, 준비금 구축을 앞당길 수 있습니다. 비트코인 정책 연구소의 제안에 따르면 *URLS-BTC_USDT* 구매를 위해 거래소 안정화 기금(ESF)을 활용할 것을 제안합니다. 그러나 이러한 접근 방식은 의회의 반발과 향후 행정부에 의한 번복 가능성이 있어 장기적인 안정성에 대한 의문이 제기되고 있습니다.





의회 입법(가장 빠른 시행: 2026년 하반기)

입법 경로는 시간이 더 걸리지만 장기적으로 더 큰 안정성을 제공합니다. 이 과정에서는 암호화폐 자문위원회를 통한 포괄적인 정책 연구와 상원 은행위원회의 조사 및 상하원 표결을 포함한 광범위한 의회 검토를 거쳐야 합니다. 이 접근 방식은 더 강력한 법적 기반을 제공하지만, 보수적인 의원들의 반대에 직면해 있어 시행이 2026년 후반 이후로 미뤄질 가능성이 있습니다.





최근 보도에 따르면, 암호화폐 업계는 트럼프 대통령이 취임 첫날에 행정명령을 발동하여 약속한 암호화폐 정책 개혁을 시작하고 주류 채택을 가속화할 수 있도록 적극적으로 지지하고 있습니다. 트럼프 행정부가 행정명령을 통해 비트코인 전략 준비금 설립을 추진한다면 이르면 2025년 중반부터 가시적인 진전을 볼 수 있을 것입니다. 이러한 결정적인 움직임은 기존 금융 프레임워크 내에서 암호화폐의 주류 수용을 가속화하는 동시에 포괄적인 암호화폐-블록체인 규제를 위한 중요한 법적 선례를 확립하는 두 가지 목적을 달성할 수 있습니다. 이러한 발전이 합쳐지면 비트코인 시장의 역동성과 기관의 참여가 근본적으로 재편될 수 있습니다.”









비트코인 전략 준비금을 발전시키는 과정에서 다음과 같은 주요 이정표는 정책 이행 속도에 큰 영향을 미치며, 이는 잠재적으로 시장 변동을 유발할 수 있습니다.





트럼프 대통령의 취임 연설과 초기 행정 조치는 준비금 계획에 대한 행정부의 의지를 보여주는 중요한 지표가 될 것입니다. 시장 참여자들은 이 과도기 동안 암호화폐 이니셔티브에 대한 언급을 면밀히 모니터링할 것입니다.





새로 설립된 암호화폐 자문위원회는 비트코인 전략 준비금에 대한 타당성 조사를 완료하고 2025년 중반까지 관련 정책 권고안과 보고서를 발표할 예정입니다. 이 시점이 되면 비트코인 전략 준비금 계획이 실행 단계로 공식 전환되는 시점이 될 것입니다. 트럼프 대통령이 행정명령을 통해 계획을 추진하기로 결정한다면, 이 시기에 관련 명령이 서명되어 *URLS-BTC_USDT* 준비금의 취득과 관리가 공식적으로 시작될 것으로 예상됩니다.





행정명령이 서명된 후, 재무부와 연방준비제도 등 관련 정부 기관은 비트코인 전략 준비금의 세부 시행 프로토콜 초안을 작성하기 시작할 것입니다. 여기에는 *URLS-BTC_USDT*의 구매 절차, 준비금 비율, 자산 관리 전략과 같은 중요한 문제가 다뤄질 것입니다. 그러나 이 단계에서는 의회, 특히 보수적인 의원들의 상당한 반대와 개입에 직면할 가능성이 높습니다. 따라서 행정명령으로 계획이 신속하게 진행될 수는 있지만, 실행과 최종 완료에는 어려운 정치적 협상과 지연이 있을 것입니다.





비트코인 준비금 전략이 순조롭게 진행되어 기대했던 경제적 혜택을 제공한다면 입법 절차를 더욱 가속화하여 글로벌 암호화폐 시장 지형을 재편할 수 있습니다.









비트코인 전략 준비금은 현재 개념 및 계획 단계에 머물러 있지만, 트럼프의 암호화폐 의제에서 가장 야심찬 요소 중 하나입니다. 이는 즉각적인 시장 역학 관계를 넘어 정부 정책과 디지털 자산의 교차점을 근본적으로 재편할 수 있는 잠재적 의미를 지니고 있습니다. 행정명령 경로는 신속한 시행을 제공하지만, 장기적인 제도적 지속성에 대한 불확실성을 야기합니다. 의회 입법은 2026년까지 연장될 가능성이 있지만, 이러한 혁신적 이니셔티브에 필요한 강력한 법적 및 규제 기반을 제공할 것입니다. 이러한 준비금 개념에 대한 정부의 분명한 의지와 새로운 정책 제도는 이미 암호화폐 시장에 대한 정부의 참여에 대한 전 세계적인 담론을 촉발하고 국영 암호화폐 보유에 대한 연구를 촉진하고 있습니다.





