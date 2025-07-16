USDe란 무엇인가요?





암호화폐 거래에서 스테이블코인 은 거래의 기본 페어 역할을 함으로써 거래자들이 보다 효율적으로 거래를 실행할 수 있도록 해줍니다. 가격 안정성 때문에 스테이블코인은 대출, 스테이킹, 그리고 탈중앙화 금융(DeFi)의 유동성을 제공하는 데에도 사용될 수 있습니다. 이러한 자산은 시장 유동성을 향상시켜 보다 활발한 거래와 투자 환경을 조성함으로써 암호화폐 시장의 전반적인 성장에 기여합니다.





스테이블코인은 법정화폐 담보형 스테이블코인(USDT, USDC 등), 암호화폐 담보형 스테이블코인(DAI 등), 알고리즘형 스테이블코인(FEI, UST 등) 등 세 가지 주요 카테고리로 발전해 왔습니다. Ethena USDe의 도입은 스테이블코인 발전의 새로운 국면을 의미합니다.









USDe는 Ethena Labs에서 출시한 합성 USD 스테이블코인으로, 중앙화 기관에 대한 의존도와 기존 스테이블코인과 관련된 확장성 문제를 극복함으로써 DeFi 부문에 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 고안되었습니다. USDe는 헤징 전략과 발행 및 상환 메커니즘의 조합을 통해 미국 달러와 1:1로 고정됩니다. 사용자는 이더(ETH) 또는 스테이킹 토큰을 담보로 예치하고, 동시에 중앙화 거래소에서 무기한 선물 계약을 숏 포지션으로 잡음으로써 USDe를 발행할 수 있습니다.





CoinGecko 의 최신 데이터에 따르면, USDe는 USDT, USDC, USDS에 이어 시가 총액 기준으로 네 번째로 큰 스테이블 코인으로 상승했습니다.













발행: 사용자는 민팅 요청을 중개자(예: Lido)에게 제출합니다. 사용자의 자산을 받은 중개자는 민팅 요청을 Ethena 프로토콜로 전달합니다. 그런 다음, Ethena 프로토콜은 수령한 자산 가치에 해당하는 ETH 또는 BTC의 숏 포지션을 오픈합니다. 이에 상응하는 USDe를 발행하여 중개자에게 전송되고, 중개자는 이를 사용자에게 전송하여 민팅 과정을 완료합니다.





상환: 사용자는 중개자에게 상환 요청을 제출합니다. 사용자의 USDe를 수령한 중개자는 상환 요청을 Ethena 프로토콜로 전달합니다. 그러면 프로토콜은 수령한 USDe의 양에 따라 해당 숏 포지션을 청산합니다. 그런 다음, 이에 상응하는 담보 자산이 중개자에게 보내지고, 중개자는 이를 사용자에게 전달하여 상환 과정을 완료합니다.





USDe의 핵심 안정 메커니즘은 델타 헤징 전략을 기반으로 합니다. 이 전략은 이더리움 담보에 상응하는 파생상품 시장에서 상쇄 포지션을 유지함으로써 암호화폐 시장의 가격 변동성을 완화합니다. 헤지 포지션의 자동 조정은 시장 변동에 대한 실시간 대응을 보장하여 USDe의 달러화 고정 안정성을 유지합니다.













안정성 메커니즘: USDe는 델타 헤징 전략과 발행 및 상환 메커니즘을 통해 미국 달러에 1:1로 고정되어 시장 변동성에도 가격 안정성을 보장하고 사용자 리스크를 줄입니다.





탈중앙화: USDe는 발행 또는 상환 과정을 통제하는 단일 주체가 없는 탈중앙화 플랫폼에서 운영됩니다. 따라서 중앙 집중식 발행자에 대한 의존도를 없애 보안성을 강화하고 검열 또는 간섭의 위험을 줄입니다.





수익 창출: 사용자는 이더리움 스테이킹과 파생상품 시장의 차익 거래 기회를 통해 얻은 수익을 USDe에 고정함으로써 추가 수입을 얻을 수 있어 사용자에게 더 매력적입니다.





확장성: 이더리움 네트워크에 구축된 USDe는 기존 DeFi 프로토콜과 인프라를 활용하여 높은 확장성과 효율성을 달성함으로써 더 광범위한 채택과 원활한 멀티 플랫폼 통합을 촉진합니다.





투명성 및 검증 가능성: 사용자는 언제든지 온체인에서 담보와 거래 기록을 확인할 수 있습니다. 이러한 투명성은 USDe에 대한 신뢰를 강화하고 자산의 진위를 보장합니다.









규제상의 어려움: 많은 DeFi 프로젝트와 마찬가지로, Ethena도 규제 심사를 받아야 하며, 합성 스테이블코인의 발행은 여러 관할 구역에서 법적 및 규정 준수상의 장애물에 직면할 수 있습니다.





관리 위험: Ethena의 자산은 제3자 관리인에 의해 관리되지만, 장외 결제(OES) 메커니즘에 의존하기 때문에 잠재적인 거래 상대방 위험이 존재합니다.





펀딩 비율 위험: 무기한 선물 펀딩 비율이 마이너스로 전환되면 사용자 수익률이 하락할 수 있으며, 이로 인해 USDe 보유자에게 손실이 발생할 수 있습니다.









USDe 토큰은 현재 MEXC에서 여러 거래 페어와 함께 이용 가능합니다. USDE/USDT를 구매하는 방법은 다음과 같습니다.





MEXC 앱을 열고, 상단 검색창에 “USDE”를 입력한 다음, USDE/USDT 현물 거래 페어를 선택합니다. 캔들스틱 차트 페이지에서 매수를 클릭하고, 주문 유형과 수량을 설정한 다음, USDE 매수를 클릭하여 구매를 완료합니다.









또한 MEXC는 이제 TON 네트워크에서 USDE 입금 출금 을 지원하여, 사용자가 자산을 보다 쉽고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.





현물 지갑에 최소 0.1 USDE 이상 보유하고 있다면 별도로 등록하거나 스테이킹하거나 자산을 잠글 필요가 없습니다. 플랫폼이 매일 스냅샷 기준 최저 보유 수량과 적용 APR을 바탕으로 자동으로 수익을 계산하며, 자유 예금 을 통해 일 최대 8% APR의 수익을 얻을 수 있습니다.



