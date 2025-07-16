Trusta.AI란? 웹3.0 신뢰 생태계를 재편하는 AI 주도 세력

블록체인 기술이 주도하는 웹 3.0 혁명에서 신원 확인과 신뢰 메커니즘은 생태계 발전을 제한하는 주요 병목 현상이 되고 있습니다. 기존의 중앙화된 신원 시스템은 데이터 유출의 위험에 직면해 있으며, 온체인 행동 데이터는 파편화되어 있고 표준화된 프로토콜이 부족하여 “에어드롭 파밍” 및 “시빌 공격” 같은 문제가 발생하고 있습니다.





이러한 배경에서 Trusta.AI (구 Trusta Labs)가 등장했습니다. 선도적인 글로벌 핀테크 기업의 AI 연구소와 보안 팀이 공동 설립한 Trusta.AI는 AI + blockchain 을 핵심 기술로 활용하여 탈중앙화된 신원 네트워크를 구축하고 웹 3.0 시대의 신뢰 표준을 재정의하는 것을 목표로 합니다.









Trusta.AI는 AI 알고리즘, 블록체인 보안, 분산 시스템 분야에서 10년 이상의 R&D 경력을 보유한 최고의 글로벌 핀테크 기업 출신으로 구성된 전문성을 갖춘 팀에 의해 설립되었습니다. 이 프로젝트는 깃코인 오픈 데이터 해커톤에서 우승하며 처음 인정을 받았고, 이후 솔라나 아비트럼 등 주요 블록체인 재단의 지원을 받아 300만 달러 이상의 시드 자금을 모금했습니다. 2025년 3월, Trusta.AI는 대대적인 브랜드 업그레이드를 발표하며 신원 확인 도구에서 완전한 AI 기반 신원 인프라 제공업체로의 전환을 알렸습니다.









Trusta.AI의 기술 아키텍처는 모듈성과 확장성을 핵심으로 구축되었습니다. 블록체인 기술, AI, 머신러닝을 결합하여 효율적인 신원 확인과 강력한 보안을 제공하는 것을 목표로 합니다.









Trusta.AI는 멀티체인 신원 확인을 지원하며 사람, AI 에이전트, 봇 등 다양한 주체를 수용합니다. 문서, 생체인식, AI 알고리즘 등 다양한 형태의 인증과 호환되어 신원 확인의 범위를 크게 확장합니다. 현재까지 Trusta.ai는 Linea, BNB 체인, TON 등 주요 네트워크에서 250만 건 이상의 온체인 검증을 발급했습니다.









Trusta.ai는 5가지 지표에 따라 사용자를 평가하는 MEDIA라는 5차원 온체인 가치 평가 모델을 개척했습니다: 자본, 참여도, 다양성, 신원 권리, 충성도. 점수는 0점에서 100점 사이입니다. 이 프레임워크는 온체인 행동에 대한 정확한 평가를 가능하게 하며, Celestia와 같은 주요 체인에서 에어드랍 사용자 선별 및 분석을 위해 채택하고 있습니다.









AI 시대를 맞아 Trusta.AI는 AI 에이전트를 위한 최초의 신원 프레임워크를 도입했습니다. 이 프로젝트는 2025년 말까지 100만 명의 AI 에이전트에게 검증 가능한 신원을 발급하여 “AI 의도 상호작용”과 “AI 신용 평가”라는 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 프레임워크를 통해 AI 에이전트는 공정한 출시, 에어드랍, 대출 및 대출에 참여할 수 있습니다.













TrustScan은 온체인 사용자를 위한 Sybil 리스크 점수, 신원 가치 평가, 신용 점수를 제공합니다. 웹3.0 프로젝트, 기관 투자자, 개인 사용자에게 서비스를 제공합니다. AI와 머신러닝을 기반으로 하는 TrustScan은 원시 블록체인 데이터를 분석하여 심층적인 평판 및 위험 인사이트를 제공합니다. 깃코인 패스포트와 통합되어 있으며 탈중앙화된 신원(DID) 평가를 지원합니다.









TrustGo는 5가지 주요 차원에서 지갑 주소를 평가하는 미디어 기반 분석 도구를 제공하는 사용자 대면 제품입니다. 의사 결정과 거래 안전성을 개선하기 위해 온체인 데이터의 심층 분석에 중점을 둡니다. 현재 zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta, Mantle 등 7개의 체인을 지원합니다.









이 제품은 여러 체인에서 디지털 인증서를 발급, 저장, 검증하기 위한 확장 가능한 모듈식 프레임워크를 제공합니다. 크로스 체인 통신 프로토콜(예: LayerZero 또는 Axelar)을 사용하여 서로 다른 블록체인 네트워크 간의 상호 운용성을 보장합니다.









Trusta.AI 증명은 인간 증명 및 AI 에이전트 증명과 같은 메커니즘을 통해 신원과 평판을 검증합니다. 250만 건 이상의 온체인 증명을 발급한 이 서비스는 스마트 컨트랙트를 사용합니다.













TA 토큰은 Trusta.AI 생태계를 구동하는 핵심 요소로, 최대 총 공급량은 10억 개로 제한되어 있습니다. 신원 네트워크 내에서 TA는 필수 불가결한 역할을 하며 다음과 같은 주요 기능을 수행합니다:





1) Trusta.AI 생태계 내에서 서비스를 제공하고자 하는 기여자는 일정량의 TA를 스테이킹해야 합니다. 역할에 따라 해당 서비스 자격을 얻으려면 스테이킹 임계값이 다릅니다.





2) TA는 Trusta 생태계 내에서 결제 수단으로 사용되어 다양한 참여자 간의 가치 교환을 가능하게 합니다.





3) 토큰 보유자는 Trusta.AI 생태계의 거버넌스에 참여할 수 있습니다. 그들은 Trusta.AI의 미래 방향과 주요 전략 이니셔티브에 투표하여 진정한 커뮤니티 자율성을 달성하고 모든 참여자의 이익에 맞춰 개발을 조정할 수 있습니다.





4) 곧 출시될 Trusta.AI 메인넷에서 TA는 가스 토큰 역할을 하며 운영에서 중요한 역할을 할 것입니다. 트랜잭션 및 서비스 수수료 지불에 사용되어 안정적이고 효율적인 메인넷 성능을 보장할 것입니다.









2025년 1분기: 완전한 AI 통합: 가상 및 AI16Z의 Eliza OS와 통합하고 최초의 AI 검증 가능한 신원 인증서를 출시합니다.

2025년 2분기~3분기: AI + 암호화 신원 서비스: AI 에이전트 서비스 출시 및 AI 기반 신용 점수 시스템 개발.

2025년 4분기: AI + 탈중앙화된 신원 네트워크: Trusta.AI 메인넷 신원 네트워크 출시 및 토큰 이코노미 구현.





블록체인과 인공지능이 점점 더 서로 얽히면서 디지털 경제와 인공지능 경제의 미래는 유망해 보입니다. 신원 확인 및 신용 평가 분야에서 Trusta.AI의 기술과 서비스는 다양한 디지털 경제 사용 사례에서 폭넓게 채택될 준비가 되어 있습니다. 이 회사의 AI 에이전트 신원 프레임워크는 AI 기반 경제에서 중추적인 역할을 할 것으로 기대되며 지속적인 성장을 위한 기반 인프라가 될 수 있습니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



