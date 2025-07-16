TON이란 무엇인가요?









TON (The Open Network)은 Telegram 커뮤니티에서 설계한 기술을 사용하여 만들어진 탈중앙화 레이어 1 블록체인입니다. TON은 초고속 트랜잭션 속도, 낮은 수수료, 사용자 친화적인 애플리케이션, 환경 친화성으로 유명합니다.





TON은 초당 수백만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있는 분산형 슈퍼컴퓨터, 일명 '슈퍼 서버'로 설계되었으며 궁극적으로 수억 명의 사용자가 채택하는 것을 목표로 하고 있습니다.









2018년, Telegram 창립자인 Pavel과 Nikolai Durov는 Telegram Open Network 프로젝트를 시작하여, Telegram에 적합한 블록체인 솔루션을 모색하였습니다.





2018년, Telegram Open Network는 ICO를 통해 약 17억 달러(당시 TON의 토큰 명칭은 Gram)를 모금하여 역대 최대 규모의 암호화폐를 발행했습니다.





2019년, Telegram 팀은 TON 블록체인의 설계를 자세히 설명하는 일련의 문서들을 공개했습니다.





2019년 10월, Telegram은 불법 자금 모금 혐의로 SEC로부터 고발을 당했고, 법적 문제가 해결될 때까지 Telegram Open Network의 메인넷 출시를 중단하게 되었습니다.





2020년 5월, Telegram 팀은 벌금을 납부하고 SEC와 합의를 통해 Telegram Open Network 프로젝트의 개발을 중단하기로 합의했습니다. 또한, ICO를 통해 모금된 자금을 투자자들에게 반환한다고 발표했습니다. 오픈소스 개발팀인 NewTON이 Telegram Open Network 프로젝트를 인수하여, TON 문서에 명시된 원래 설계를 기반으로 TON 개발을 이어가고 있습니다





2021년, NewTON 팀은 TON 재단으로 이름을 변경하고 프로젝트의 브랜드를 TON (The Open Network)으로 변경했습니다.





2022년, TON 네트워크의 합의 메커니즘은 POW(작업 증명)에서 POS(지분 증명)으로 전환되었습니다.





2023년, Unibot과 Bananagun과 같은 Telegram 봇의 인기로 인해 TON 생태계에 대한 사용자들의 관심이 높아졌습니다.





같은 해 8월, Telegram 팀은 Token 2049 컨퍼런스에서 8억 명의 Telegram 사용자가 사용할 수 있는 TON 네트워크 기반의 암호화폐 지갑을 출시한다고 발표했고, 이로 인해 TON 프로젝트 토큰의 가격이 급등했습니다.





2023년 9월, MEXC Ventures는 전체 블록체인 생태계의 발전을 공동으로 모색하기 위해 TON에 전략적 투자를 발표했습니다.





2024년 4월, 테더는 TON과 협력하여 TON 네트워크에서 스테이블코인 USDT를 발행한다고 발표했습니다.





현재 TON은 시가총액 기준으로 전 세계에서 9번째로 큰 블록체인 프로젝트가 되었습니다.









3.1 높은 TPS와 낮은 가스비. TON 네트워크는 1억 명 이상의 사용자가 널리 사용하는 블록체인이 되는 것을 목표로 하며, 초당 수백만 건의 트랜잭션을 온체인에서 처리할 수 있어 현재 사용 가능한 가장 빠른 퍼블릭 블록체인 중 하나입니다. 동시에 TON 네트워크의 가스비는 무시해도 될 정도로 저렴하여 사용자 친화적인 경험을 제공합니다.





3.2 강력한 확장성. TON 네트워크는 샤딩 기술을 사용하여 여러 체인이 트랜잭션을 병렬로 처리할 수 있으므로 초고속 TPS를 달성하고 대규모 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.





3.3 높은 보안. TON은 네트워크 유지 관리 및 검증에 참여하기 위해 참가자가 일정량의 토큰을 스테이킹해야 하는 BFT 지분 증명 합의 알고리즘을 사용합니다. 검증자는 랜덤으로 선정되어 새로운 블록을 생성하고 서명 및 브로드캐스트합니다. 검증자가 자신의 임무를 수행하지 못하면 지분을 잃고 검증자 풀에서 제거됩니다.









Toncoin은 TON network의 네이티브 토큰입니다. 거래 수수료, 블록체인 운영을 유지하기 위한 지분 증명 스테이킹, 네트워크 개발 결정에 대한 투표, 결제 정산에 사용됩니다.





Toncoin은 처음에 50억 개의 토큰을 발행했으며, 1.45%는 팀이 보유했습니다. 나머지 토큰은 작업 증명 메커니즘을 통해 채굴되었습니다. Toncoin은 검증자에게 보상하기 위해 연간 0.6%의 무한 인플레이션율을 적용합니다.





TON 네트워크의 발전과 시장의 관심 증가로 Toncoin의 가격이 상승하고 있습니다. 2024년 4월에는 7.50달러를 돌파하며 사상 최고가를 경신했습니다. 코인마켓캡 데이터에 따르면 Toncoin은 현재 시가총액 기준 9위를 차지하고 있으며, 시가총액은 217억 달러, 현재 가격은 6.24달러입니다.









