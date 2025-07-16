Vitalik이 제안한 'd/acc'의 개념이란 무엇인가요?

“d/acc"라는 개념이 다시 한 번 주목받고 있습니다.





최근 이더리움의 공동 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 이더리움 네임 서비스(ENS)를 플랫폼의 가장 뛰어난 비금융 애플리케이션 성과로 높이 평가했습니다. 8월 19일 정오, 그는 새로운 ENS 도메인인 dacc.eth를 등록하며 획기적인 행보를 보였습니다. 이 움직임은 빠르게 암호화폐 커뮤니티의 주목을 받았습니다. 이어서 8월 22일에는 유명 플랫폼의 오디오 스페이스에서 자신이 제안한 “d/acc”(방어적 가속주의) 개념을 더 깊이 파고들겠다고 발표하여 시장의 호기심과 기대감을 더욱 불러일으켰습니다.













사실 비탈릭은 작년 11월 초에 이미 “d/acc”에 대해 공개적으로 논의한 바 있습니다.





“d/acc"는 비탈릭 부테린이 현재 기술 발전의 궤적을 반영하고 미래의 과제를 해결하기 위한 기술 철학으로 도입한 개념입니다. “d/acc"는 약어로, 여기서 ‘d’는 방어, 탈중앙화, 민주주의, 차별성 등 여러 가지 의미를 나타냅니다. 이러한 용어들이 모여 다양한 분야의 기술 개발을 가속화하여 잠재적인 공격과 위험을 방어하는 동시에 탈중앙화, 민주주의, 차별적 성장을 촉진한다는 d/acc의 핵심 개념을 형성합니다.









방어 우선: “d/acc”는 기술 개발 과정에서 방어와 보안을 우선시하는 것을 강조합니다. 여기에는 개인 방어 도구 개발, 데이터 보안 및 불변성 강화, 탈중앙화 및 개인 정보 보호를 위해 블록체인 기술을 사용하는 것이 포함됩니다.





탈중앙화: “d/acc"는 과도한 권력 집중과 독점을 방지하기 위해 탈중앙화된 기술 개발을 지지합니다. 분산 기술과 개방적이고 투명한 의사결정 과정을 통해 기술이 소수에 의해 통제되고 인류를 해치는 데 사용될 위험을 줄일 수 있습니다.





민주적 참여: “d/acc"는 더 많은 사람들이 기술의 개발과 의사결정 과정에 참여하도록 장려하여 민주적 거버넌스를 실현합니다. 이를 통해 기술의 적용이 사회적 요구와 이익을 진정으로 반영하여 인류 복지의 전반적인 향상을 도모할 수 있습니다.





차별화된 개발: “D/Acc"는 기술 개발이 단일한 경로를 따르기보다는 다양해야 한다고 믿습니다. 차별화된 개발을 장려함으로써 다양한 분야의 도전과 요구를 해결하기 위한 보다 혁신적인 사고와 솔루션을 자극할 수 있습니다.









“e/acc"는 ‘효과적 가속주의(Effective Accelerationism)’의 약어입니다. 이는 기존 사회 질서를 파괴하는 대가를 치르더라도 기술 혁신과 자본주의적 힘을 이용해 사회 변화를 주도해야 한다고 주장합니다.





“e/acc"는 특히 인공지능에 관심이 많으며, 인공지능이 사회 발전을 가속화할 수 있는 가장 효과적인 방법 중 하나라고 믿습니다. “e/acc"는 실리콘밸리 기술 커뮤니티에서 큰 주목을 받고 있으며, A16Z의 설립자 마크 안드레센(Marc Andreessen), Y Combinator의 CEO 개리 탄(Garry Tan) 등 유명 인사들이 자신의 소셜 미디어 계정에 ‘e/acc’ 라벨을 추가하기도 했습니다.





'e/acc'에 비해 'd/acc'는 보다 신중하고 책임감 있게 접근합니다.





“e/acc"는 기술 발전의 막대한 혜택을 강조하며 이러한 혜택을 더 빨리 제공하기 위해 이러한 추세를 가속화하고자 합니다. 그러나 비탈릭 부테린은 “e/acc”를 지지하는 사람들이 너무 급진적이며 기술 발전이 가져올 수 있는 위험과 도전을 간과하고 있다고 생각합니다. 이와는 대조적으로 'd/acc'는 방어와 보안에 더 중점을 두며, 기술이 지배와 억압의 도구가 되지 않고 인류의 복지를 증진할 수 있도록 기술 개발 과정에서 보다 신중하고 책임감 있는 접근 방식을 옹호합니다.









MEXC 거래소를 기반으로 구축된 이더리움 생태계는 현물 거래, 선물, 스테이킹, 스마트 계약 등 여러 핵심 영역을 포괄하는 상당한 깊이와 폭을 보여줍니다. 이는 플랫폼과 이더리움 생태계의 긴밀한 통합을 강조하며, 다양한 사용자 요구를 충족하기 위한 포괄적인 접근 방식을 반영합니다.





MEXC는 다양한 시장 수요와 거래 선호도를 충족하기 위해 USDT/ETH, ETH/BTC, MX/ETH 등 다양한 ETH 거래 페어를 세심하게 출시했습니다. 동시에 플랫폼은 이더리움 생태계 내에서 UNI (Uniswap), AAVE (Aave), and COMP (Compound) 등 일련의 중요한 토큰을 심도 있게 연구하고 출시했습니다. 이러한 토큰은 탈중앙화 금융(DeFi), 탈중앙화 거래소(DEX), 대출 프로토콜의 선구적인 역할을 하며 사용자에게 보다 다양한 투자 옵션과 자산 가치 상승 기회를 제공합니다. MEXC는 사용자에게 매우 낮은 거래 수수료를 제공한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.









MEXC는 ETH를 위한 금융 서비스도 세심하게 개발했습니다. 사용자는 이더리움을 스테이킹하여 안정적인 수익을 누리고 손쉽게 자산을 늘릴 수 있습니다.









광범위한 사용자 기반과 활발한 거래 시장 덕분에 우수한 선물 유동성은 MEXC 플랫폼의 주요 특징이 되었습니다. 따라서 시장 변동을 쉽게 탐색하고 거래 기회를 포착하는 데 탁월한 노련한 사용자의 경우, MEXC 선물은 사용자가 거래 전략을 효율적이고 원활하게 실행하여 시장 변동성 속에서 수익을 창출할 수 있도록 보장합니다.





이더리움 생태계의 번영은 의심할 여지없이 암호화폐 시장 참여자들에게 더 풍부하고 편리하며 효율적인 투자 및 거래 경험을 제공합니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.