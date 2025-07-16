1. 정의 자동 디레버리징(ADL)은 극단적인 시장 상황이나 불가항력으로 인해 위험 준비금이 부족하거나 급격히 감소할 때 거래 상대방에게 적용되는 강제 청산 메커니즘을 말합니다. 전반적인 플랫폼 리스크를 관리하기 위해 시행됩니다. 자동 디레버리징(ADL)의 우선 순위는 트레이더의 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다. 2. 디레버리징 프로세스 시스템은 수익률1. 정의 자동 디레버리징(ADL)은 극단적인 시장 상황이나 불가항력으로 인해 위험 준비금이 부족하거나 급격히 감소할 때 거래 상대방에게 적용되는 강제 청산 메커니즘을 말합니다. 전반적인 플랫폼 리스크를 관리하기 위해 시행됩니다. 자동 디레버리징(ADL)의 우선 순위는 트레이더의 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다. 2. 디레버리징 프로세스 시스템은 수익률
튜토리얼/초보자 가이드/선물/선물 거래에서 자동 ...니즘이란 무엇인가요?

선물 거래에서 자동 디레버리징 메커니즘이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#선물


1. 정의


자동 디레버리징(ADL)은 극단적인 시장 상황이나 불가항력으로 인해 위험 준비금이 부족하거나 급격히 감소할 때 거래 상대방에게 적용되는 강제 청산 메커니즘을 말합니다. 전반적인 플랫폼 리스크를 관리하기 위해 시행됩니다. 자동 디레버리징(ADL)의 우선 순위는 트레이더의 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다.

2. 디레버리징 프로세스


시스템은 수익률과 유효 레버리지를 기준으로 PNL(손익) 순위를 계산합니다. 공격적인 전략으로 수익률이 가장 높은 트레이더가 ADL 우선순위를 받습니다. ADL이 트리거되면 시스템은 손익 순위가 높은 거래 상대방 계정을 식별하고 파산 가격으로 직접 거래를 체결하여 자동 디레버리징의 목표를 달성합니다.

3. 자동 디레버리징 우선순위 계산 공식


자동 디레버리징 우선 순위는 다음 공식에 따라 결정됩니다:

우선 순위 = 수익률 * 유효 레버리지(수익이 있는 경우) = 수익률 / 유효 레버리지(손실이 있는 경우)

여기서:

유효 레버리지 = (표시 가격) / (표시 값 - 파산 가격)
수익률 = (표시 가격 - 평균 진입 가격) / (평균 진입 가격)
표시 가격 = 표시 가격일 때의 포지션 값
파산 가격 = 파산 가격일 때의 포지션 값
평균 진입 가격 = 평균 진입 가격일 때의 포지션 값

참고: 시스템은 양쪽을 높은 가격부터 낮은 가격까지 개별적으로 순위를 매깁니다.

4. 요약


ADL 메커니즘은 암호화폐 선물 거래에 효과적인 위험 관리 도구를 제공하여 트레이더가 극단적인 시장 상황에서 위험을 더 잘 탐색하고 잠재적인 부정적 영향을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 디지털 통화 선물 거래에 참여할 때 트레이더는 관련 거래 규칙을 이해하고 준수하여 ADL 메커니즘을 더 잘 활용하여 투자를 보호해야 합니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래에서 MEXC의 다양한 주문 유형을 사용하는 방법: 빠르고 저렴한 비용으로 포지션 구축

선물 거래에서 MEXC의 다양한 주문 유형을 사용하는 방법: 빠르고 저렴한 비용으로 포지션 구축

빠르게 변화하는 암호화폐 선물 시장에서 포지션을 오픈하는 것은 첫 단계이자 성공과 실패의 열쇠가 되는 경우가 많습니다. 많은 트레이더, 특히 초보자들은 기본적인 시장가 주문과 지정가 주문에만 의존합니다. 이는 슬리피지로 인해 기회를 놓치거나 거래 비용이 증가할 수 있습니다.실제로 MEXC와 같은 플랫폼은 특정 거래 시나리오에 맞춰 설계된 다양한 주문 유형을

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

경쟁이 치열한 암호화폐 거래 시장에서 안정적이고 효율적인 거래 경험을 제공할 뿐만 아니라 지속적으로 추가 혜택을 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. MEXC는 신규 및 기존 사용자 모두를 위한 포괄적인 선물 이벤트 세트를 설계했습니다. 이 이벤트들은 거래의 모든 단계를 아우릅니다. 선물 시장에 처음 진입하는 초보자든 경험 많은 고빈도 트레이더든,

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요