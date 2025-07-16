선물 거래에서 자동 디레버리징 메커니즘이란 무엇인가요?









자동 디레버리징(ADL)은 극단적인 시장 상황이나 불가항력으로 인해 위험 준비금이 부족하거나 급격히 감소할 때 거래 상대방에게 적용되는 강제 청산 메커니즘을 말합니다. 전반적인 플랫폼 리스크를 관리하기 위해 시행됩니다. 자동 디레버리징(ADL)의 우선 순위는 트레이더의 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다.









시스템은 수익률과 유효 레버리지를 기준으로 PNL(손익) 순위를 계산합니다. 공격적인 전략으로 수익률이 가장 높은 트레이더가 ADL 우선순위를 받습니다. ADL이 트리거되면 시스템은 손익 순위가 높은 거래 상대방 계정을 식별하고 파산 가격으로 직접 거래를 체결하여 자동 디레버리징의 목표를 달성합니다.









자동 디레버리징 우선 순위는 다음 공식에 따라 결정됩니다:





우선 순위 = 수익률 * 유효 레버리지(수익이 있는 경우) = 수익률 / 유효 레버리지(손실이 있는 경우)





여기서:





유효 레버리지 = (표시 가격) / (표시 값 - 파산 가격)

수익률 = (표시 가격 - 평균 진입 가격) / (평균 진입 가격)

표시 가격 = 표시 가격일 때의 포지션 값

파산 가격 = 파산 가격일 때의 포지션 값

평균 진입 가격 = 평균 진입 가격일 때의 포지션 값





참고: 시스템은 양쪽을 높은 가격부터 낮은 가격까지 개별적으로 순위를 매깁니다.









ADL 메커니즘은 암호화폐 선물 거래에 효과적인 위험 관리 도구를 제공하여 트레이더가 극단적인 시장 상황에서 위험을 더 잘 탐색하고 잠재적인 부정적 영향을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 디지털 통화 선물 거래에 참여할 때 트레이더는 관련 거래 규칙을 이해하고 준수하여 ADL 메커니즘을 더 잘 활용하여 투자를 보호해야 합니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.